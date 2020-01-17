Группа ЧТПЗ продается? – Слух дня

В политических и экономических кругах Свердловской и Челябинской областей снова начал курсировать слух о том, что олигарх Андрей Комаров выставил бизнес на продажу. Речь идет о группе ЧТПЗ, куда, по официальной информации, входят следующие активы: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс ЧТПЗ, осуществляющий реализацию трубной продукции Группы в регионах, компания по заготовке и переработке металлолома «МЕТА». Также в активе Комарова имеются предприятия по производству магистрального оборудования «СОТ», «ЭТЕРНО», MSA (Чехия) и нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».

По данным информированных источников, г-н Комаров, будучи посвященным в политические расклады страны якобы не хочет больше вести здесь свой бизнес из-за больших рисков и уже оформил американское гражданство. По другим данным, решение избавиться от бизнеса продиктовано сугубо экономическими реалиями – дело в том, что свои трубы группа ЧТПЗ поставляла для проектов «Северный поток», «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Поскольку данные заказы уже считаются выполненными, а новых масштабных проектов рынок не ждет, видимо, Комаров и принял решение свои активы продавать.

Екатеринбург. Другие новости 17.01.20

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