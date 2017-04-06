Первоуральску поправят Стратегию, чтобы создать новые условия для бизнеса / Интервью с исполнительным директором «Делового союза Урала»

Публикации за 06.04.17

В конце марта в Первоуральске прошел круглый стол «Социально-экономическое развитие городского округа». Эксперты обсуждали, каких правок требует Стратегия развития Первоуральска. Документ принят до 2030 года, но нуждается в уточнениях. С помощью Стратегии в округе будут решать вопросы совершенствования городской среды – и для удобства местных жителей, и для стимулирования бизнеса, особенно малого предпринимательства в сфере услуг. Один из участников круглого стола, исполнительный директор «Делового союза Урала» Василий Смольянинов рассказал о том, как будет развиваться Первоуральск.

Какие проблемы Первоуральска поднимались во время дискуссии? Что препятствует развитию малого и среднего предпринимательства в городе?

Главная проблема, как мне видится, это неразвитость инфраструктуры. К примеру, транспортной. Понятно, что все предприятия заинтересованы в строительстве новых дорог, в том числе объездной, потому что сейчас все тяжелые грузовики ездят через Первоуральск. Но хотя этот вопрос неоднократно поднимался на разных уровнях, он так и не получил решения. Или инфраструктура для бизнеса. В перспективном плане развития городского округа есть создание агропромышленного комплекса. Но пока что инвестиции в этом секторе носят спорадический характер, а реальное число сельхозпроизводителей вообще снижается. То же и в социальной сфере. Дальше обсуждений не идет. Как, например, со строительством стадиона с искусственным льдом. Идея есть – реализации нет.

То, что вы перечислили, наверно, в большей степени касается бизнеса. А что беспокоит самих первоуральцев?

Сейчас идет год экологии, много внимания уделяют этой теме. В Первоуральске много маленьких незаконных свалок, которые предприятия устраивают прямо во дворах жилых домов. Конечно, это не экологическая катастрофа, но тенденция достаточно тревожная. Плюс никуда не делась проблема с утилизацией твердых коммунальных отходов. Даже по публикациям в местных СМИ можно видеть, что городская свалка не справляется с приемом мусора, журналисты регулярно обращают внимание на то, что ее следует закрыть. Растет и число несанкционированных свалок. Притом что во всем мире «мусорная» тематика признана и инвестиционно емкой, и потенциально выигрышной для бизнеса. Но у нас эти вопросы пока не получают должного решения.

То, о чем вы говорите, скорее, вопросы общие для всего нашего региона. Что конкретно можно предпринять на уровне Первоуральска для его развития?

Во время дискуссии многие замечали, что действующее законодательство в сфере малого предпринимательства не всегда обеспечивает нормальные условия для бизнеса. Например, многим начинающим бизнесменам не хватает знаний для успешного начала своего дела, нередко у них нет стартового капитала или средств на развитие. При этом банки предлагают, как правило, высокие процентные ставки по кредитам – не каждый способен справиться с такой нагрузкой. И это как раз наша повестка. «Деловой союз Урала» проводит образовательные семинары, мы консультируем начинающих предпринимателей, помогаем с оформлением и получением льгот, взаимодействуем с муниципальным Фондом поддержки предпринимательства, отраслевыми союзами.

Какой из секторов малого бизнеса, по вашему опыту, больше всего нуждается в поддержке сейчас?

Во-первых, это малые сельхозпроизводители. Сегодня на территории нашего района работают всего пять фермерских хозяйств. И у всех одни общие проблемы – нет рынков сбыта и острая нехватка техники и средств. Во-вторых, сфера услуг, в частности общественного питания. Экономическая ситуация серьезно ударила по этому сектору, а программы стимулирования не всегда способны сгладить ситуацию. Так что наши ближайшие мероприятия я планирую посвятить, в том числе, и этим вопросам. Вообще, о тематиках, графике и планируемых событиях всегда можно узнать на нашем сайте и в городских СМИ. Например, 31 мая состоится XI ежегодный форум «День предпринимателя Западного управленческого округа в Первоуральске». «Деловой союз Урала» вошел в число организаторов. Так что мы планируем собрать широкий круг участников – и предпринимателей, и чиновников, и банкиров, и обычных горожан, чтобы обсудить самые насущные задачи и выработать понятные каждому решения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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