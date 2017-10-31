«Из двух основателей Екатеринбурга один был лютеранином». Почему на Урале отмечают 500-летие Реформации

Ровно 500 лет назад, 31 октября 1517 года, Мартин Лютер вывесил на двери церкви в Виттенберге свои 95 тезисов, в которых выступал против существующих злоупотреблений католической церкви, в частности против продажи индульгенций. Это событие считается официальной точкой отсчета истории Реформации христианской церкви. В Екатеринбурге, среди основателей и строителей которого было много иностранцев, первая лютеранская община появилась уже в начале XVIII века. Об истории общины и том, как она живет сегодня, «Новый День» поговорил с настоятелем прихода святых Петра и Павла Сибирской Евангелическо-лютеранской церкви отцом Сергеем Глушковым.

Отец Сергей, сегодня исполняется ровно 500 лет со дня начала Реформации в Западной Европе. А когда и как возникли первые лютеранские приходы в Екатеринбурге? Не чувствовали ли они дискриминации со стороны государственных властей и Православной церкви?

Первая лютеранская община в нашем городе появилась ещё до основания Екатеринбурга в самом начале XVIII века. Это были специалисты из Европы: строители, инженеры, военные, мастера и аптекари. Сохранилось в архивах упоминание о том, что идея назвать заводы на Исети городом Екатеринбургом принадлежит лютеранину инженеру Георгу Вильгельму де Геннину. Глядя на памятник двум легендарным основателям уральской столицы – я всегда невольно вспоминаю этот факт: имя Екатеринбургу придумал именно лютеранин. Да и сам этот памятник как бы намекает, что 50%, т.е. половина, основателей города – лютеранская.

Так сложилось исторически, что между староверами, лютеранами и московскими православными в Екатеринбурге конфликтов не было. К примеру, лютеранского пастора приглашали преподавать Закон Божий в том числе и для православных детей. Или вот ещё пример: правление завода выделяло средства на строительство башенки и шпиля на первом здании лютеранской церкви, которое располагалось прямо на территории завода – на Плотинке. Нет, думаю, лютеране в Екатеринбурге не чувствовали дискриминации ни со стороны дореволюционных властей, ни со стороны православной церкви.

Известно ли что-нибудь о лютеранских церквях, существовавших в нашем городе до революции 1917 года? Если да, были ли попытки их восстановить после 1991 года? Сохранились ли какие-нибудь воспоминания, фотографии, другие документы о них?

О лютеранской церкви до 1917 года сохранилось множество документов и фотографий. И с самых первых дней основания города, и дальше – велись записи в приходских книгах и сохранились письма, документы, проекты. Один из первых проектов здания церкви был с одним острым шпилем, но позже был принят в работу проект с двумя башнями – в честь Апостолов Петра и Павла. Здание церкви располагалось рядом с нынешним Оперным театром, сейчас на его месте находится жилой дом по адресу пр. Ленина, 46.

Попытки восстановить здание церкви, разрушенное уже в середине XX века, – были, но пока безуспешные по разным причинам, и не только из-за дороговизны проекта. Так и сама община прошла несколько стадий возрождения. Были разные инициативы в 1991 году – и национальные, и политические, и общие, и независимые друг от друга. Сохранились и документы первых попыток восстановить разрушенное лютеранство в Екатеринбурге. До наших дней дошли в живом виде две линии: более-менее немецкий национальный проект, напрямую связанный с церковью Германии, и наша община Сибирской Евангелическо-Лютеранской Церкви (СЕЛЦ), не имеющая ни национальной особенности, ни политической ориентации. Наш Лютеранский центр сейчас расположен по адресу: переулок Гончарный, 4.

В каком году возник ваш современный приход, кто стал его первыми прихожанами? Как он развивался?

Наш приход возник в 1991-1992 году и развивался первоначально как исторический, образовательный, культурно-просветительский проект. Учились, изучали, рассказывали другим, искали единомышленников. В начале общины как религиозной группы были все местные – студенты и сочувствующие. Несколько позже мы нашли и этнических лютеран: немцев, финнов, эстонцев.

Много ли сейчас горожан посещает ваши службы?

За более чем двадцатипятилетнюю историю численно приход не менялся – кто-то уходил, кто-то присоединялся. И службы посещают всё так же не очень много людей. Мы ведь не проводим масштабных рекламных акций и специальных компаний для привлечения новых людей. Чаще всего люди находят нас через друзей или через интернет.

Кого больше среди современных лютеран – людей, относящихся к народам, традиционно исповедующим протестантизм, или русских?

Думаю, в «немецкой» лютеранской общине пока больше национально традиционных лютеран, но в нашей – нет, большинство современных лютеран не имеют исторических или семейных конфессиональных корней. С момента начала Реформации прошло 500 лет, с момента разделения католической и православной церквей – почти тысяча. На ваш взгляд, стали ли отношения между этими тремя направлениями христианства ближе, чем, допустим, 100 лет назад?

Отношения изменились. В чём-то эти направления теперь ближе, в чём-то – дальше. Нет, однозначного ответа на этот вопрос не может быть. Хотя бы потому, что направлений сейчас стало больше внутри каждой ветви христианской веры, и какие-то сближаются, а другие – нет. Да, с годами, спустя столетия, – некоторые вещи забываются и отходят на второй план. Но, я думаю, что эта «забывчивость» чаще ухудшает положение вещей, а не улучшает. Вновь и вновь приходится наступать на те же грабли, и снова и снова учить уроки истории.

Сергей Глушков

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Фото: www.1723.ru, luterane-ekb.ru

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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