Зачем нужен вумбилдинг и почему в России в два раза выросла статистика кесаревых сечений / Интервью с известным гинекологом-хирургом Евгением Глуховым (18+)

Каждый год в Екатеринбурге принимается порядка 20 тысяч родов. Несмотря на некоторый спад рождаемости, работой женские консультации и роддома загружены по-прежнему изрядно. Почему приметой времени стало кесарево сечение, зачем нужен вумбилдинг и почему женщинам наплевать на секс после родов. Об этом РИА «Новый День» поговорил с известным уральским гинекологом, успешным хирургом, доцентом УГМУ и главным врачом центра оперативной гинекологии «Женская клиника» Евгением Глуховым.

Евгений Юрьевич, какой основной совет для планирующих беременность вы, с высоты накопленного опыта, можете дать?

К беременности и родам, как важнейшим и трудным процессам в жизни женщины, необходимо готовиться морально, материально и физически. Остановимся только на одном: травматизм родовых путей женщины в родах. Есть свои особенности и сложности как при кесаревом сечении, так и при естественных родах. К примеру, в ходе последних может произойти разрыв стенки влагалища или промежности. Почему? Здесь целый комплекс причин: готовность организма к родам, растяжимость тканей ну и, конечно, поведение роженицы. Резкая потуга в ненужный момент – и голова ребенка рвет стенку влагалища и промежность. Вот для того, чтобы управлять своими мышцами, контролировать их и нужно готовиться, учиться. Я считаю, что, к примеру, вумбилдинг (вагинальный фитнес) показан всем. До беременности – это профилактика, а после родов – хороший способ реабилитации и восстановления родовых путей, необходимый каждой женщине.

Или выбрать вариант, чтобы с меньшей болью и без напряжения – кесарево, например?

Сегодня в России желание пациентки не является показанием для проведения кесарева сечения. Этот вопрос по показаниям решает врач. На самом деле, на сегодняшний день увеличение числа кесаревых сечений – это мировой тренд. 33% женщин в Екатеринбурге – или каждая третья беременная – родоразрешаются абдоминально. А в условиях перинатальных центров этот процент и за показатель в 40 вышел. И это не только в Екатеринбурге, но и в других городах России.

Если же говорить об общих цифрах, то мы видим рост процента кесаревых сечений более чем в два раза за 19 лет. На самом деле, нет ни хорошего, ни плохого метода родоразрешения, все нужно делать по показаниям и своевременно. Сегодня в полуторамиллионном городе проходит 20 тысяч родов в год, и можно говорить совершенно четко, что инфекционно-воспалительные заболевания после кесарева сечения возникают в 3,2-3,5%, а после самостоятельных родов этот показатель составляет 2,3-2,5%. Кажется, что разница невелика, но если сравнивать, то она почти 30%. Операция есть операция, от некоторых осложнений пациентки погибают, и мы не можем не учитывать этот момент.

А почему процент кесаревых сечений растет? Женщины становятся хилее и слабее?

Еще лет 30 назад, когда я начинал работать, кесаревых сечений было меньше 10% – и каждый случай рассматривался на линейке! Каждый! Все было крайне жестко и серьезно. И тогда еще был термин «пробные роды» – давай, мол, попробуем, а не получится – в следующий раз придешь. Сейчас все категорически поменялось. У нас сейчас во главе угла перинатальные роды – все наше акушерство направлено на то, чтобы дать здорового ребенка. Потому что беременность-то у человека может быть всего одна. Если 20 лет назад пациенты с тяжелым анамнезом по гинекологии просто не могли войти в беременность, то сейчас, благодаря медицинским технологиям, проблемы можно решить.

Но в итоге мы имеем исходно сложную пациентку, которая благодаря современным технологиям забеременела. Она выносила этого ребенка и выходит в роды – а кто же ее пустит рожать самостоятельно, мало ли что там случится? Вот тебе и получается рост процента кесаревых сечений – потому что так безопаснее для ребенка. Сейчас известные акушеры-гинекологи говорят, что матку, способную рожать, они видят редко. Это должна быть определенная толщина стенки. Это же мышечный орган, как бицепс – только там мышца гладкая. Одна мышца поднимает 200 кг, а другая – два. Слабые схватки, шейка не раскрывается – тогда на стол и кесарево сечение.

А в чем причина? Почему мышца-то ослабла у женщин?

Причина в индексе здоровья населения, который падает. Что мы едим, чем мы дышим, как относимся к своему здоровью – все это влияет на данный показатель! Но при этом в плохом исходе родов пациенты винят врачей, а это далеко не всегда так! Но есть и за счет чего снизить процент кесаревых сечений. Вот смотрите, второго ребенка рожает женщина с рубцом на матке – она здоровая, у нее все в порядке, но в первый раз что-то пошло не так: ребенок встал поперек или еще что-то, много может быть причин. И ее прокесарили. И шов хороший, и рубец состоятельный, вот она проходит рожать второго – у нее все хорошо, она рожает сама у грамотного доктора.

В чем состоит проблема родов с рубцом на матке?

В последние годы роды с рубцом на матке – это тренд в России, они составляют 15-18% в структуре всех родов, и эта цифра будет ежегодно увеличиваться. И у таких женщин риски разрыва матки во время естественных родов в 20 раз выше по сравнению с оперативными родами. Поэтому естественные роды с рубцом на матке я считаю одним из видов высокого акушерства, ты должен предвидеть исход родов и предотвратить негативные последствия. В наших областном перинатальном и городском перинатальном центрах это уже далеко не единичные случаи и даже не десятки, когда женщину с рубцом на матке пускают в естественные роды.

Так вот: почему происходит разрыв матки? В основном, из-за несостоятельности рубца. На сегодняшний день достоверных данных о частоте формирования несостоятельного рубца нет, но считается, что в 10% случаев рубец – несостоятельный. Почему? Ответа нет, этот вопрос во всем мире сейчас изучается.

Корректируется ли это осложнение?

Первую лапароскопическую операцию по пластике несостоятельного рубца я сделал в 2008 году. И на сегодняшний день это одно из направлений клиники, где я работаю. У меня один из самых больших опытов в стране по лапароскопическим операциям, связанным с устранением данного недостатка. Сделано уже более 80 операций, и я лично знаю, чем закончились 25 родов, последовавших после них.

И чем закончились?

Все закончились хорошо, одна женщина родила самостоятельно, остальные – путем кесарева сечения, случаев врастания плаценты в рубец не было. Еще раз подчеркну, сложность данных случаев в том, что несостоятельность рубца во время беременности установить невозможно. Зато можно в небеременном состоянии: с женщинами необходимо вести разъяснительную работу. В женских консультациях уже начали понимать эти моменты, и в случае подозрения на диагноз по несостоятельности рубца они отправляют к нам, где мы уже можем посмотреть с экспертной точки зрения. Со своим здоровьем и жизнью в русскую рулетку играть нельзя. И на сегодняшний день можно четко сказать: грамотная постановка диагноза вне беременности и хирургическая коррекция неполноценного рубца – это лучшая профилактика разрыва матки и врастания хориона в рубец.

Что мы можем сказать про естественные роды – там опасения и последствия какие?

Естественные роды – это, конечно, здорово. Но голова ребенка, проходящая через родовые пути женщины, это довольно травматично. И мы снова возвращаемся к вопросу о готовности женщины рожать, готовности тканей организма растягиваться, а потом снова сокращаться. А зачастую мы видим такую ситуацию – голова прошла, ткани растянулись (повезло, что не разорвались) и обратно адекватно не сократились. То есть влагалище ДО и ПОСЛЕ родов – это две большие разницы! С другой стороны, по официальной статистике, по Екатеринбургу мы имеем 35% травматизации промежности в родах. Каждая третья женщина, рожающая через естественные родовые пути, получает травму промежности разной степени. Туда же идет и эпизиотомия (хирургическое рассечение промежности и задней стенки влагалища, – прим. ред.), выполняемая из интересов ребенка. У каждой десятой возникают проблемы со швами, и промежность полноценно не заживает. Этот контингент пациенток, вероятно, сформирует проблему опущения и выпадения внутренних органов, а также может получить и другие осложнения. О каком качестве половой жизни данных пациенток может идти речь? И вот мы получаем тот самый недостаток естественных родов... И если женщина признает наличие проблемы после родов, а в большинстве случаев она понимает, что что-то стало НЕ ТАК, ей следует обязательно обратиться за консультацией к квалифицированному врачу, который сможет помочь. Сохранение женской привлекательности и желанности после родов – это путь к сохранению семьи. И это должно стать мотивацией к тому, чтобы заняться собой и сделать все, как должно быть.

Екатеринбург, Полина Румянцева

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