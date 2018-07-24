Уральцы с каждым годом хотят знать больше о своем здоровье – интервью со специалистом Центра здоровья Гульнорой Игликовой (ФОТО)

Высокая продолжительность активной жизни граждан является одним из приоритетов в современной России. Чтобы помогать людям и пропагандировать здоровый образ жизни, в декабре 2009 года в стране при поддержке государства было открыто 502 Центра здоровья. Идея оказалась популярной и с тех пор количество таких Центров только растет – в Свердловской области, к примеру, в 2009 году их было 18, а сейчас – уже 25: 19 – для взрослых , 6 – для детей. Координирует их работу Свердловский областной центр медицинской профилактики, на базе которого успешно работает один из Центров здоровья для взрослого населения.

Корреспонденты РИА «Новый День» пообщались со специалистом Центра – врачом-терапевтом Областного центра медицинской профилактики Гульнорой Игликовой и узнали, с чем уральцы приходят в Центры сегодня.

– Много людей приходит к вам?

– Ежегодное количество посещений центров здоровья нашей области – свыше 230 тысяч, из них нашего Центра – более 13 тысяч. Уральцы с каждым годом хотят больше знать о своем здоровье – есть такая тенденция. Ежедневно мы можем принять до 60 человек. Работаем мы в будни с 8 утра до 20 часов вечера. Запись каждые 15 минут позволяет избежать очередей. Мы стараемся, чтобы нашим посетителям было комфортно.

– По времени сколько занимает все обследование?

– Около часа. Есть обязательные обследования, которые проводятся каждому. Дополнительные – при наличии показаний. Документация ведется в электронном виде, а применение быстрых, так называемых «скрининговых» методик позволяет достаточно оперативно получить информацию о состоянии здоровья посетителя.

Какие конкретно обследования вы проводите?

– Оцениваем физические параметры: измеряем вес, рост, определяем силу мышц.

Измеряем артериальное давление, оцениваем состояние нервной системы. Каждому посетителю проводится обследование с помощью аппарата «кардиовизор». Он более чутко, чем электрокардиограф, может уловить изменения в работе сердца. Заключение сразу выдается в компьютерном виде. Обязательным является исследование периферических сосудов, а также спирография – исследование функции дыхательной системы.

Проводятся также экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы, в кабинете оптометриста с помощью специальной аппаратуры проводится ранняя диагностика заболеваний глаз. Гигиенист проводит обучение правилам ухода за полостью рта. Хорошим «бонусом» может стать направление на бесплатную профессиональную гигиену, уже в рамках повторного визита. Завершается визит в кабинете врача-терапевта, который делает заключение о состоянии здоровья пациента, разрабатывает индивидуальный план оздоровления, при необходимости направляет на дообследование.

– А кто обращается к вам за информацией о своем здоровье? Это ведь не только пенсионеры?

– Да, наши посетители очень разные. Отрадно, что чем «старше» становятся Центры здоровья, тем моложе наш среднестатистический посетитель. Обращаются к нам с 18 лет – это и жители Свердловской области, и других регионов страны. У нас есть и выездная форма работы: обследуем коллективы, выезжаем на предприятия, в вузы.

– А самый возрастной ваш пациент?

– Мой самый возрастной пациент был старше 90 лет.

– Посетители как относятся к вашим рекомендациям? Прислушиваются?

– Конечно. Тем, у кого лишний вес, например, мы даем рекомендации по питанию, по повышению активности. Мы приглашаем их пройти повторное исследование через 2-3 месяца, чтобы посмотреть динамику, соотношение жировой массы, мышечной, висцерального жира. Многие следуют рекомендациям, поэтому второй раз уже приходят с хорошими результатами. Часто нас благодарят за своевременную диагностику заболеваний глаз, которая позволила сохранить зрение. А все потому, что после посещения центра здоровья пациенты, по направлению наших специалистов обратились к специалистам и получили лечение. Отрадно, что с каждым годом растет число тех, кто использует возможность ежегодно бесплатно проходить у нас обследование и получают от этого реальную пользу.

– Много ли тех, кому вы говорите, что человек абсолютно здоров?

– По статистике, таких 5-7 процентов. Однако даже тем, кто здоров, есть повод к нам прийти, так как врач Центра здоровья даст рекомендации, как сохранить здоровье.

– Сколько раз рекомендуется проходить обследование?

– Раз в год проводится комплексное обследование. По показаниям, один раз в текущем году может быть проведен повторный визит в центр здоровья.

– Приемы в Центре бесплатны?

– Да, совершенно бесплатны. Для обращения к нам нужен паспорт и полис ОМС. Для удобства посетителей прием ведется по предварительной записи. Мы работаем ежедневно с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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