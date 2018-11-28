«Скорость – это комфорт»: топ-менеджер «ITM Холдинга» о новых возможностях бренда «Планета» (ФОТО)

Ведущий уральский оператор связи «Планета» в очередной раз увеличивает скорость доступа в интернет для своих клиентов. Скорость выросла в 2,5 раза – с 200 до 500 Мбит/сек. А тяжелый внутрисетевой контент для клиентов «Планеты» сейчас доступен на 1 Гигабите в секунду. О том, для чего нужны такие скорости, о новых акциях, скидках и новогодних подарках для «планетян» в интервью агентству рассказал директор по маркетингу ITM Холдинга (телекоммуникационные бренды «Планета» и MiraLogic) Олег Талалаев.

– Вы и так были быстрее. Зачем было увеличивать и без того одну из самых высоких на рынке скоростей?

– Современному потребителю вовсе не нужны новые десятки мегабит. Показания какого-нибудь измерителя скорости могут тешить его амбиции недолго. Потребителю нужен комфорт. И он в том, чтобы клиент быстрее получал нужную информацию. Если он сможет сэкономить 2 минуты на загрузке тяжелого файла, значит, наша задача выполнена. Конкуренция настолько высока, что становится важна каждая мелочь. Выигрывает тот, у кого их больше. Об этом наша маркетинг-стратегия: дьявол в нюансах – качество в деталях.

– Последнее время вы говорите про новые стандарты качества телевидения и интернета, а простому горожанину действительно это нужно?

– Мы бесплатно увеличили скорость в 2,5 раза, потому что могли это сделать. Характеристики нашей сети передачи данных позволяют гарантировать заявленные возможности. Так почему не отдать эти возможности клиентам? Мы уверены, что им это нужно, поскольку мы знаем, что почти каждая квартира – это несколько потребителей интернета и телевидения. И это не только люди. Скоро любой холодильник будет самостоятельно выходить в сеть. В каждой семье есть обязательный набор гаджетов, которые ежедневно загружают обновления. Плюс два или три включенных телевизора. Всё это, включенное одновременно, занимает существенную полосу передачи данных.

В этих условиях оператор, продолжающий работать на 100 мегабитах, просто не может выполнять свои обязательства по заявленному качеству интернета. Именно поэтому мы планово увеличиваем скорость. Чтобы такие возможности были у каждого, мы решаем стратегическую задачу, поставленную еще 5 лет назад, – тотально перейти на оптические подключения. Мы считаем, что гигабитные скорости – новый стандарт и норма современного интернета. И если мы первые поставили это на конвейер, то это стандарт от «Планеты».

– Было 200, а стало 500 Мбит! И вы не взяли с пользователей денег за это. Насколько заметна разница?

– Вы знаете, 10 лет назад безлимитный интернет, в том числе и наш, измерялся килобитами в секунду. Я вам могу показать наши рекламные материалы того времени – сколько в них восторга: у нас полмегабита, затем целый мегабит, потом 2, а ночью все 10! С улыбкой вспоминаем те времена. Тогда разница была очевиднее. Сейчас мы несколько опережаем потребности рынка и упираемся в возможности интернет-ресурсов отдавать контент на столь высоких скоростях. Но пользователи «Оптического Гигабита» с производительным оборудованием уже подтвердили наши внутренние промышленные тесты – да, разница есть. Технологические мощности домашних сетевых устройств будут прогрессировать очень быстро, и разница станет очевиднее все большему кругу пользователей. Мы не случайно уходим в оптику. Это плановый задел на скорости выше гигабита.

– Бренд «Планета» последние два года регулярно публикует пресс-релизы о своих новинках. С чем заканчиваете этот 2018 год?

– У нас очень сильные годовые предложения. Например, легендарный годовой «СуперХит». У него уникальная многотысячная аудитория. С одной стороны, это люди, склонные к рациональным решениям и умеющие посчитать выгоду: поделить стоимость подключения на 12 месяцев или 365 дней и убедиться, что соотношение цены и опций – количество премиальных телеканалов, бесплатная аренда телеприставки и маршрутизатора, безлимитная местная голосовая связь – не имеет аналогов в Уральском регионе. С другой стороны, эти же люди способны принять эмоциональное решение и избавить себя от одной из главных проблем избалованного потребителя – муки выбора. Ведь почти все уже включено! Ну и кроме того, очень удобно забыть о любых платежах за интернет и ТВ на весь следующий год. Часто такие продукты выбирают в декабре, планируя следующий год.

В этом ноябре мы запустили новое поколение годовых продуктов, сделав их оптическими. СуперХит 2.0 – комплексный продукт с огромным количеством телевидения и СуперОнлайн 2.0 – для тех, кому нужен только сверхскоростной интернет. Подключение по оптике для новых клиентов сейчас бесплатно. Технологическая база информационных систем «ITM Холдинга» позволяет маркетологам делать продукты практически любой сложности. В данной версии мы добавили возможность автоматической пролонгации годового продукта на следующий год с существенной скидкой от первоначальной цены. Так что для продления по специальной стоимости теперь можно и не ждать новогодних акций.

– Традиционные новогодние скидки будут в этом году?

– Обязательно! Уже через неделю мы устроим распродажу всей линейки новых и старых годовых продуктов. Отдельно отмечу, что особенно интересным предложением для любителей «рафинированного» сверхскоростного интернета будет СуперОнлайн 2.0. На этом годовом продукте, фиксируя цену на будущий год, клиент получит скорость в 500 Мбит во внешний интернет по цене порядка 550 рублей в месяц. При этом внутри сети у него будет настоящий гигабит. Похожих предложений на рынке сейчас нет и в ближайшее время не будет.

Ну и конечно, на все дни новогодних каникул мы откроем к бесплатному просмотру всем желающим лучшие 100 наших телеканалов. Это наш традиционный новогодний подарок клиентам.

Екатеринбург, служба информации

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