«Мы делаем волшебные пассы руками и достаем из кармана готовую модель». Интервью с главным программистом ITM Холдинга (ФОТО)

Информационные технологии регулируют все больше аспектов в самых различных сферах современной жизни – от работы бытовой техники до полетов в космос, от просмотра романтической комедии до производства танков. И строителями этого нового ИТ-мира выступает целая армия специалистов, которые создают программное обеспечение для воплощения идей цифровой реальности в окружающей действительности. О том, где найти, как вырастить и удержать современного программиста и о перспективах развития ИТ-отрасли в интервью РИА «Новый День» рассказал директор управления производства ПО ITM Холдинга («Планета», MiraLogic) Сергей Голованов.

– Главный вопрос: зачем оператору связи программисты? Почему не покупать софт у специализированных компаний, как все делают?

– Всё просто. Будущее за программным обеспечением. Раньше вычислительные машины в основном автоматизировали математические и инженерные расчеты. Например, запустили Гагарина в космос. Сейчас вычислительные машины автоматизируют процессы бизнеса. Кто быстрее испек и привез пиццу клиенту, тот и в дамках. Программное обеспечение не ест, не спит, не ошибается. Более того, с появлением каждого нового автоматизированного процесса бизнес получает возможность повысить свою эффективность, не нанимать дополнительных сотрудников, которым нужно оплачивать отпуска, больничные, выходные и организовывать рабочие места. Сэкономленные средства можно направлять на повышение уровня жизни уже существующего персонала компании и качества продуктов на рынке присутствия.

Собственное производство ПО дает нам два серьезных конкурентных преимущества: скорость и гибкость. Прекрасной демонстрацией этих преимуществ является продукт «Трансформер». Производство ПО заняло всего три месяца, включая полный цикл тестирования. Продукт вышел в прошлом году, но до сих пор не имеет аналогов и конкурентов на рынке. Мы не смогли бы сделать ничего даже отдаленно похожего, если бы использовали стороннее ПО, поскольку такие возможности отсутствуют в его архитектуре. Помимо производства ПО для маркетинга, мы автоматизируем операционную деятельность Холдинга. Сейчас у нас полностью автоматизированы процессы взаимодействия с частными клиентами, а также учет линий и сооружений связи, расходов на их содержание. Автоматизирован процесс управления ИТ-платформами, генерирующими услуги: передачу данных, доступ в интернет, телевидение, телефонию.

Наша конечная цель – сделать так, чтобы люди были нужны только для поиска новых идей и возможностей. Понятно, что эта мечта при современном уровне технического прогресса пока недостижима, но ведь всегда нужно о чем-то мечтать.

– Программисты – очень дорогой персонал. Это не убыточно?

– Я бы не сказал, что программисты – это персонал, который дорого обходится компании. Высоко ценятся именно хорошие специалисты, которых на рынке сейчас дефицит. Например, хороший токарь может получать столько же, сколько программист. Основное отличие заключается в том, что при правильной постановке задач и взаимодействии программист на порядок выгоднее, чем токарь. Например, сделав удобный сайт, вы начнете получать больше прибыли каждый месяц без найма новых сотрудников. Или сможете обрабатывать больше обращений без расширения штата, автоматизировав процесс работы с клиентами. Кажущаяся убыточность программистов возникает из-за ощущения, что они не производят ничего, что можно потрогать руками. Просто нужно не забывать про современную цифровую экономику и экономику знаний.

– ITM Холдинг, судя по предыдущим интервью, всегда имеет свой уникальный подход ко многим вещам, с разработкой ПО так же?

– К примеру, мы не используем слово «разработка» или «разработчик», поскольку, если вдуматься, оно не несет никакого конкретного смысла и даже не предполагает законченного результата – этакий бесконечный процесс разработки чего-либо. В нашем алфавите есть четкие, законченные и понятные стадии производства ПО: проектирование, кодирование, тестирование, внедрение, эксплуатация.

У нас не бывает размытых целей, поскольку процесс разбит на этапы, и задача никогда не попадет в конвейер производства, не пройдя стадию проектирования, где требования будут проверены на непротиворечивость и согласованность в рамках наших стратегий. Такой, как у нас, «промышленный» подход к производству ПО используется в действительно крупных западных компаниях вроде Microsoft или Oracle. Ведь архитектура продуктов этих компаний предполагает, что такой софт будет использоваться десятилетиями.

– Вы тоже такие продукты делаете на десятилетия? А конечный клиент «Планеты» что-то использует из этого?

– Базовым продуктом является корпоративная система управления бизнес-процессами и ресурсами Cordis. Её можно сравнить с такими продуктами, как 1С и SAP, отличия в высокой специализации под нашу сетку управления. При помощи Cordis мы автоматизируем всю операционную деятельность Холдинга. В её состав входят: расчетная система, система технического учета, геоинформационная система и множество других. Все интернет-порталы, с которыми взаимодействуют наши клиенты, являются её частью, сайт «Планета» или личный кабинет клиента. Особо стоит отметить, что система Cordis создавалась нами с нулевого цикла.

Для развития Cordis существует специализированное подразделение, состоящее из архитектора, конструкторов и технологов. Эта команда занимается тем, что формирует целевую модель ИС Cordis на базе уже существующих стратегий развития Холдинга. Ну вот, например, возможность формировать индивидуальные продукты для каждого нашего клиента, автоматически управлять сетью передачи данных, осуществлять подневную тарификацию, предоставить клиенту IPv6-адрес и сотни других возможностей.

Не факт, что все эти функции будут востребованы подразделениями Холдинга или рынком, но, при необходимости, мы делаем волшебные пассы руками и достаем из кармана готовую модель, в кратчайшие сроки закрывающую потребности Холдинга в необходимом ему продукте. К примеру, известные широкому кругу клиентов «СуперХит» (годовой продукт) и вышеупомянутое семейство продуктов «Трансформер» прошли полный цикл производства.

– Какой проект за последнее время был самым сложным? Чем вы гордитесь?

– Семейство продуктов «Трансформер» – это был действительно сложный проект. Сжатые сроки и множество мелких деталей в требованиях департамента маркетинга. Меня до сих пор восхищает возможность пересобрать телевизионный пакет на лету прямо через сайт. Захотел – кино, захотел – природа, захотел – спорт. Без ожидания, мгновенно. Для этого мы одновременно вносили изменения в расчетное ядро Cordis, алгоритмы портала «Планеты» и личный кабинет клиента. Производство новых продуктов шло параллельно с формированием новых возможностей в Cordis. И мы это сделали, и никто до сих пор не повторил!

Из интересных: мне вспоминается автоматизированное рабочее место для сотрудника отдела информирования клиентов. Есть у нас такое подразделение, в задачи которого входит согласование ремонтно-профилактических работ на наших сервисах. Задача – получить индивидуальное согласие корпоративных клиентов на отключение сервиса в указанное время. До внедрения нового ПО у них было огромное количество таблиц, где они руками ставили галочки напротив согласившихся клиентов. Таблицы составлялись вручную, телефонные номера собирались тоже вручную. После внедрения нашего нового ПО всё это стало выглядеть намного проще. У сотрудника на экране есть кнопка «Начать работу». Сотрудник её нажимает, и браузер сообщает, с кем сейчас будет он общаться, текст, который надо сказать, и варианты ответа, которые он услышит. Затем система сама соединяет сотрудника с клиентом. Всё. В результате внедрения мы ускорили процесс согласований простоев, минимизировали ошибки сотрудников и получили подробную статистику их работы. Дополнительно снизили требуемую квалификацию к сотрудникам подразделения. В будущем мы сможем полностью автоматизировать этот нудный бизнес-процесс.

– Где вы берете сотрудников сферы ИТ необходимой квалификации? Сейчас с этим у всех проблемы.

– Мы так же, как и многие другие, столкнулись с проблемой дефицита квалифицированных ИТ-кадров на рынке труда. Решаем проблему двумя путями: максимальной автоматизацией процессов производства ПО и обучением персонала.

Чаще всего сотрудники начинают работать у нас с позиций стажеров. Мы набираем студентов последних курсов вузов и желающих переквалифицироваться из других подразделений. Развитием сотрудников занимаются руководители отделов, и постепенно сотрудник может вырасти в ведущего инженера-программиста или технолога ИС Cordis. Я, например, специализируюсь на направлении DevOps и могу долго и подробно рассказывать, как правильно использовать соответствующие современные технологии и инструменты, например, Ansible и его аналоги, Docker, Kubernetes и тому подобное. Иногда читаю лекции на соответствующие темы внутри управления производства ПО и за его пределами.

У нас сформирована подробная квалификационная матрица специализаций и квалификаций сотрудников. Есть понятные требования к той или иной позиции, также сотрудники видят, в каких направлениях они могут развиваться в рамках Холдинга. Наши стратегии и планы на их основе открыты для всего персонала. Понимание будущего компании сильно мотивирует и ускоряет развитие сотрудников.

Для автоматизации и оптимизации процессов производства у нас есть специальное отдельное подразделение. Оно занимается целенаправленным поиском новых технологий и методологий, которые могут ускорить производство и повысить надежность производимого ПО. Сотрудники этого подразделения внимательно изучают инциденты процессов производства ПО с целью локализации проблем. Далее находят либо способ решения проблемы, либо способ минимизации воздействия проблемы на процессы производства ПО.

– Какое будущее у вашего подразделения?

– Мы станем больше. У холдинга в планах вывод на рынок новых информационных сервисов. Мы научимся производить более сложное и надежное ПО. Мы перейдем на удаленный режим работы, и сотрудники смогут выбирать, в офисе им трудиться или удаленно. Мы более активно будем привлекать сотрудников из других городов и стран. Но это уже совсем другая история...

Екатеринбург, служба информации

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