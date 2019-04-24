Как отказаться от бухгалтера и сдавать отчетность без боли. Чем может помочь банк для дела?

Изменения в налоговой сфере заставляют предпринимателей постоянно быть в тонусе и вместо того, чтобы заниматься развитием бизнеса, тратить время на знакомство с новинками от ФНС и смежных органов. Особенно сложно приходится весной, когда наступает пора сдавать годовые и квартальные отчеты. К тому же традиционные способы подачи отчетности дорогие и сложные, требующие знать бухучет, правила и нюансы подготовки отчетности, и самое главное – они отнимают время, много времени. Однако все процессы можно автоматизировать – так, что годовой отчет будет формироваться по двум кликам мышкой, а бухгалтер в штате станет не нужен. Такой сервис предлагает ДелоБанк. Как вычеркнуть из бизнеса все бухгалтерские премудрости и что для этого нужно, рассказал директор по развитию продуктов Алексей Трегубов.

– Почему апрель-март для бизнеса страшное время? Кто должен подавать отчетность?

– Если говорить о времени, то дополнительные заботы для большинства бизнеса приходят в начале каждого квартала. Весной это касается всех, когда добавляется годовой отчет. Отчитываться обязаны все, вне зависимости от размеров бизнеса и налогового режима. Даже те, кто зарегистрировался за неделю до конца периода, должны сдавать отчет. Он может быть пустой – но его должна получить ФНС. Электронные каналы, предоставляемые госорганами, иногда не очень корректно работают, а в случае с ФНС нужно явиться лично по месту учета, подтвердить себя, а затем уже пользоваться удаленной сдачей отчетности, приходят сразу многие, образуется очередь. А если есть сотрудники, нужно отчитываться в ПФР, ФСС и так далее.

До апреля подаются декларация по налогу на имущество организаций, бухгалтерская отчетность за предыдущий год, декларация по УСН за предыдущий год. В апреле сдаются сведения о среднесписочной численности за предыдущий год, индивидуальные предприниматели сдают декларацию по УСН.

Набор отчетных документов у всех разный в зависимости от наличия сотрудников, основных фондов, земельных участков, влияет очень много факторов. Например, на УСН или ЕНВД (единый налог на вмененный доход) предприниматель может не вести бухучет, ему главное сопоставить свои доходы-расходы и другие платежи с тем, какая о нем есть информация в налоговом органе. Но вообще количество отчетов может достигать 20 за год. Почти у всех сейчас проблемы с годовым отчетом закончились, но только с годовым и только в этом году – сбор, сдача отчетности ведется ежегодно, а для некоторых форм налогообложения – ежеквартально.

Обо всех предстоящих, прошедших событиях мы заранее предупреждаем клиентов. Удобно – не нужно разбираться в этих датах, и даже их помнить.

– И что для этого есть у ДелоБанка?

– Мы помогаем бизнесу во взаимодействии с регуляторами – налоговой, ПФР, ФСС – тремя способами, с помощью трех инструментов.

Первый, абсолютно бесплатный, – это авторасчет налога и формирование корректно заполненного платежа по нему.

Далее предприниматель может подключить сервис по подаче отчетности – не выходя из своего офиса бесплатно получить электронную подпись и отправлять уже сформированную отчетность. Либо он может подключить облачную, всегда актуальную систему видения бухгалтерского учета.

Все они взаимосвязаны между собой, но могут вестись по отдельности в зависимости от потребностей клиента.

– Что значит «облачная бухгалтерия»? Что-то типа 1С?

– Облачная бухгалтерия ДелоБанка гораздо проще, это все-таки интерфейс, который ориентирован не столько на профессионального бухгалтера, хотя и на него тоже, сколько на предпринимателя, руководителя, который сам готов вести бухучет для экономии, но который не знает всех тонкостей и не имеет специального образования, времени для отслеживания всех изменений в правилах учета.

– То есть для малого бизнеса и ИП, кому тяжело держать штат бухгалтеров?

– Для них это вообще идеальный инструмент, особенно для тех, кто на упрощенке. Можно вести несколько счетов, очень легко заносить данные, бухгалтерия полностью интегрирована с ДелоБанком, можно подписывать платежки не выходя из сервиса и так далее. Таким образом за год на бухгалтерском учете можно сэкономить более 100 тыс. рублей только на оплате ведения бухгалтерского учета.

Для больших компаний, предпринимателей со штатом, ДелоБанк предлагает полноразмерную бухгалтерию, которая может быть использована и для учета по основной форме системы налогообложения, в том числе крупными предприятиям с товарооборотом, складским и кадровым учетом. Исключения – фермерские хозяйства, финансовые организации и нотариат, у них особые правила ведения учета.

Онлайн-бухгалтерия позволяет вести бухучет, сдавать отчетность, загружать первичные документы, учитывать сотрудников, зарплаты, причем сервис сам считает, сколько нужно заплатить налогов, сформирует платежку и далее останется нажать одну кнопку, чтоб платежка выгрузилась в банк и там уже отправилась на оплату. Главное, все можно делать на одном сервисе, выгружать-загружать что-то из других программ не надо. Сейчас все сервисы нацелены на то, чтоб клиент, не выходя из офиса, смог все сделать. А у нас все можно сделать, не выходя из интернет-банка Дело.

Онлайн-бухгалтерию можно назвать недорогой и очень удобной альтернативой «1С бухгалтерии». Причем если говорить об 1С, то придется задуматься об обновлениях, их нужно сопровождать, нанимать специальную компанию или человека. У нас в онлайн-бухгалтерии все изменения налоговой учитываются, бухгалтерия всегда актуальна и соответствует текущему законодательству.

– Когда бухгалтерию можно подключить? Только с начала года?

– Мы рекомендуем заранее задуматься, как вы будете сдавать отчетность, как вы будете платить налоги, вести учет. Подключиться можно в любой момент, но чем раньше – тем проще будет в следующем отчетном периоде, не нужно восстанавливать информацию, сервис сам все подобьет, и сдача отчетности пройдет спокойно и комфортно.

– Это дорого? Бухгалтер компании обойдется дешевле или нет?

Бухгалтерия уже подключена всем новым клиентам ДелоБанка – бесплатный пробный период 3 месяца. В этом периоде доступны все возможности облачного сервиса – даже подготовка и сдача отчетности. Далее – доступны различные варианты подписки, от 5 800 рублей за год. Максимальный – 25 тысяч рублей за годовую подписку. Стать клиентом ДелоБанка – тоже просто. Можно на сайте delo.ru указать свой телефон, ИНН, и уже через день-два к вам приедет представитель банка и откроет расчетный счет.

– Вы говорили, есть еще два сервиса.

– Есть сервис «Авторасчет налога». Это полностью бесплатный инструмент. Мы берем ту информацию по клиенту, которая уже есть в ДелоБанке, и делаем расчет. Поэтому если предприниматель все расчеты ведет через ДелоБанк, сумма всегда будет актуальной, и ему вообще ничего не нужно делать. Предприниматель может скорректировать расчет в соответствии с теми операциями, которые он проводит в других банках, указать сумму наличных средств и получить актуальную сумму налога, которую он должен заплатить. Если предприниматель пользуется ДелоКассой, то система знает и обороты по наличным деньгам.

После того как он сверил расчет, он нажимает кнопочку «Оплатить», и сразу автоматически формируется платежка на уплату налога, где заполнены все реквизиты, в том числе реквизиты налогового платежа и реквизиты получателя, то есть налоговой инспекции, где он стоит на учете. Ему остается только подписать эту платежку. Т.е. расчет и оплата всего за три клика мышкой.

Есть отдельный сервис, если нужно только сдать отчетность, то есть если вы готовите отчетность с помощью профессионального бухгалтера или компании, которая ведет за вас учет. У вас уже есть отчет, но его необходимо передать налоговой. С помощью нашего сервиса никуда ходить не придется. Подключим за пару минут, дадим электронную подпись, и можно отправлять онлайн. Более того, в этом сервисе также содержится возможность задавать вопросы в налоговую, запрашивать информацию из налогового органа, ПФР, ФСС. Сервис стоит всего 750 рублей за квартал, причем отправлять можно неограниченное количество документов, а электронная подпись действует год и ничего не стоит клиенту ДелоБанка. К слову, индивидуальные предприниматели, которые на УСН, должны сдать отчетность до конца апреля, вполне успеют отправить документы.

Партнерский материал

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