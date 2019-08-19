Пять IT-шагов для привлечения клиентов: топ-менеджер «МираЛоджик» о новых продуктах для бизнеса

Уральский оператор связи «МираЛоджик» предлагает своим бизнес-партнерам пять эффективных IT-зацепок, чтобы привлечь и удержать клиентов. Это виртуальная АТС, бесперебойный бесплатный Wi-Fi, высококачественное телевидение, «облачное» видеонаблюдение и единое окно для управления всеми IT-процессами. Об этих новациях в интервью «Новому Дню» рассказал директор Управления системной интеграции ITM Холдинга (бренды «Планета» и «МираЛоджик») Виталий Давыдов.

– Виталий, к новому сезону «МираЛоджик» обновляет линейку своих услуг с акцентом на то, что теперь это именно инструменты для бизнеса. Что имеется в виду?

– Это значит, что услуга уже не является конечной целью. Она становится средством для решения еще какой-либо задачи. Возьмем телефонию. Ее прямое и очевидное назначение – обеспечить офису связь с клиентами. Но наверняка каждому знакомо: звоните в организацию, а там или занято, или долго зовут нужного сотрудника, или звучит мелодия переключения на другой номер, а в итоге звонок сбрасывается. И звонить туда уже не хочется. Так компания легко может лишиться потенциального, да и действующего клиента.

С «МираЛоджик» этого не произойдет, потому что мы расширили базовые функции нашей виртуальной АТС (ВАТС). К удержанию, переводу вызовов, переадресации и другим стандартным для рынка функциям мы добавили запись и прослушивание разговоров, а также статистику и детализацию по вызовам. А главное: клиент получает неограниченное число внутренних номеров. За счет этого он может так настроить входящие, что риск потерять звонок стремится к нулю.

Таким образом, наша ВАТС обеспечивает телефонную связь компании, работает на лояльность ее клиентов и дает дополнительный ресурс – возможность узнать подробности про каждый вызов и записи разговоров. В любой момент их можно прослушать, чтобы проанализировать работу сотрудников или разобраться в инциденте.

– Как еще можно повлиять на лояльность клиентов за счет привычных сервисов?

– С помощью хот-спота, или проще говоря, бесплатного интернета для посетителей. Актуально для любых заведений сферы услуг: салонов, клиник, спортивных клубов, кафе. Сегодня давать гостям бесплатный Wi-Fi считается хорошим тоном. И ему следуют. Другое дело – как это работает. Часто в кафе мы даже ленту соцсетей подолгу не можем прогрузить, и это раздражает. Что уж говорить, если нужно срочно получить и посмотреть важный документ в тяжелом формате? Любой разозлится. Для заведения последствия все те же – потеря клиента.

– Почему так происходит?

– Во-первых, слишком узкий для фактического числа пользователей канал связи. У нас эта проблема исключена, так как на каждого пользователя мы даем отдельную полосу, и их число не ограничено. Во-вторых, недостаточно точек Wi-Fi-доступа. Так бывает, когда заведение хочет сэкономить. В этом случае плохая связь на его совести. Впрочем, бывает, что на большой площади, например, в отеле, достаточно точек Wi-Fi-доступа, а сигнал периодически все равно слабый. Тогда мы применяем бесшовный Wi-Fi-роуминг. Благодаря ему смартфоны, планшеты и другие девайсы гостей автоматически переключаются с одной точки доступа на другую. Пользователи этого не заметят, у них просто будет стабильный хороший интернет.

Поэтому хот-спот – это тоже инструмент. С его помощью можно повысить лояльность клиентов и собирать статистику, которая может быть полезной заведению: сколько пользователей вошло в сеть, как долго находились. Кроме того, хот-спот «МираЛоджик» обеспечивает компании полное соответствие требованиям действующего законодательства и СОРМ (системе оперативно-разыскных мероприятий).

– Неважный Wi-Fi отчасти можно компенсировать классным телеканалом.

– Да, спрос бизнеса на цифровое телевидение возрос. Подходящий канал может создать нужное настроение, снять напряжение, добавить уюта. Вариантов применения масса: детские зоны в кафе, холлы ожидания в клиниках и салонах, приемные и комнаты отдыха в офисах. Принцип тот же: важно, чтобы вместо удовольствия посетитель не испытал разочарования, если изображение рассыпается или тормозит. Клиенты «Планеты» – люди, которые пользуются нашими услугами дома, хорошо понимают, что такое качественное цифровое телевидение. Особенность нашей технологии в том, что мы не сжимаем изображение при передаче сигнала. Поэтому телезритель получает картинку ровно в таком виде, в котором ее передал производитель. Качество не теряется ни на пиксель.

– А какие инструменты помогают экономить?

– Например, видеонаблюдение. Как и в случае с телефонией, у «МираЛоджик» это облачное решение, что само по себе экономия: клиенту понадобится приобретать в разы меньше оборудования. Каждую камеру мы подключаем к сети и к питанию единым кабелем, тогда как большинство подрядчиков используют два. Важно, что мы отделяем видеотрафик с камер от ШПД (широкополосного доступа) в сеть компании, чтобы он не занимал канал и не ограничивал сотрудникам доступ в интернет для их рабочих целей. Наши системы видеонаблюдения базируются на собственной IT-платформе. Это позволяет вести запись с камер, хранить видео, выгружать, просматривать, организовывать рабочие места охраны. У нас разработаны собственные мобильные приложения для видеонаблюдения под iOS и Android. Сотрудник, у которого есть доступ, может в любой момент посмотреть со смартфона, что находится в зоне видимости той или иной камеры прямо сейчас.

Компания получает контроль над своей территорией и огромный массив информации, которую при необходимости может проанализировать, сделать выводы и использовать. Экономия на оборудовании и кабелях. Кстати, мы можем развернуть свою систему на том оборудовании, которое уже имеется у клиента.

– Вы сопровождаете спроектированные системы или клиенты обслуживают их сами?

– Сопровождаем. И даже не только их. «МираЛоджик» берет под свое крыло любое телекоммуникационное и IT-оборудование и отвечает за его работоспособность. Помимо плановых выездов наши клиенты получают право на безлимитную помощь. Это значит, что они могут обращаться к нам неограниченное число раз: если мы можем помочь по телефону или через дистанционное подключение – отлично, если нет – едем к клиенту. Столько раз, сколько нужно. Если у компании появляется задача модернизировать свой парк оборудования или увеличить его производительность, мы подбираем решения и технику под их задачи, причем совершенно не настаиваем, чтобы покупали у нас. Мы консультируем, рекомендуем варианты. У кого и где приобрести оборудование, клиент решает сам.

– Чего ждать бизнесу от «МираЛоджик» в ближайшее время?

– Мы обновляем личный кабинет пользователя и рассчитываем, что он станет полноценным пультом управления услугами «МираЛоджик». С его помощью клиент сможет изменить настройки сервисов, которые использует. Ему не понадобится тратить время, чтобы позвонить нам и объяснить, что и как изменить.

И самое главное! К сентябрю мы представим наши новые комплексные продукты. Мы называем их бандлами. Это коробочные решения, в каждое из которых входит несколько сервисов: например, телефония, хот-спот и телевидение. И внимание! – мы впервые включили в пакет услугу сопровождения информационных систем или IT-аутсорсинг, о котором я говорил ранее.

Это новый подход не только для нас, но и для рынка в целом: раньше клиент не мог получить у одного подрядчика в одной «коробке» и классический телеком-набор, и аутсорсинг одновременно. Сейчас такая возможность появится, причем обойдется дешевле, чем покупка этих услуг по отдельности. Кроме того, это очень удобно, ведь клиент получает единое окно для решения всех вопросов, связанных с любыми IT-услугами. Не нужно искать, на чьей стороне проблема: у провайдера или у сисадмина, потому что теперь они – одно целое.

Новые продукты скоро будут опубликованы на нашем новом портале для бизнеса miralogic.ru. Его дизайн мы тоже усовершенствовали, сделали его легким, удобным и полезным, как и продукты «МираЛоджик».

Екатеринбург, служба информации

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