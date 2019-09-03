ОМОН вызывали? Сколько стоят «маски-шоу» на Урале и почему «подкинуть наркотики» – самый популярный сценарий (ФОТО)

В России набрали популярность жутковатые розыгрыши с участием якобы сотрудников спецподразделений. Крепкие парни в амуниции и с автоматами «кладут мордой в пол» всех, кто очутился рядом с жертвой, а ее саму обыскивают, иногда – уводят на допрос с пристрастием, а после – поздравляют с юбилеем или делают предложение руки и сердца. В Екатеринбурге тоже можно заказать «спецназ». Сколько стоит «подкинуть наркотики» любимой девушке или обвинить в коррупции супруга, «Новому Дню» рассказали организаторы «ОМОН show» Константин и Андрей.

– Как вам в голову пришло заняться такими розыгрышами?

Константин: Лет 5-6 назад мы занимались организацией праздников. В основном, по неграм работали.

– По неграм?

Константин: Находили студентов, переодевали, а они исполняли на праздниках танцы. В какой-то момент решили придумать что-то новое – дошли сами до него, ни на кого не смотрели, а вот сейчас это тренд, а мы в него влились.

– Омоновцы у вас настоящие?

Константин: Нет, это не силовики и даже не связанные с этим люди. У нас просто есть команда крепких ребят, вот Андрей, например, и еще несколько знакомых, кто не против заработать. Самое главное – комплекция. Обычно это пять-шесть человек, а из них двое, кто уже не раз выступали, знают, что сказать и что сделать, остальные как фон. Мы берем эффектом – выглядим похоже, немного страшно, делаем все так, будто мы – ОМОН и есть.

– Какой сценарий чаще всего выбирают люди?

Константин: Чаще всего – подбросить наркотики, обычно это пакет с чаем, мукой или сахарной пудрой. Это самое популярное. Многие люди где-то когда-то реально употребляли в прошлом, например. Так можно к любому привязку найти. Это прямо стандарт. Но когда нам звонят, мы спрашиваем, чем человек занимается, чтобы инсценировать все так, чтобы это было связано с его деятельностью, с работой. Женщины, кстати, невольно часто подставляют своих мужей – рассказывают такое, что никому чужому знать не нужно.

– Например?

Константин: Была ситуация, когда мужчина поставлял оборудование в одну из южных республик, а оно оказалось некачественным. Жена знала об этом, знала, что он из-за этого волновался. Когда привязывают сценарий к чему-то реальному – получается классно. Вообще от женщин самые интересные заказы, потому что они рассказывают суть. Правда, был один случай, когда все пошло не так. Женщина рассказала про мужа, которого из ГАИ уволили много лет назад за получение взятки. Но она знала то, что не было известно следствию, – что он деньги не вернул. Мы изготовили «постановление» на арест, подготовились, залетели к нему – во время празднования дня рождения, и оказалось, что это 200-килограммовый мужик, который поверил в ситуацию. Матери стало плохо, потому что они все чего-то такого ждали и боялись. Жена еще и настоящие деньги подкинула в его сумку – несколько тысяч евро, которые мы тоже как бы нашли, и он поплыл.

Андрей: Он уже начал кому-то звонить, и мы тогда уже признались, что это розыгрыш. Он еще потом хотел в суд подать на организаторов праздника.

– А вы вообще страхуетесь как-то от таких ситуаций? Чтоб никому плохо не стало, как маме этого гаишника-взяточника?

Константин: Я у заказчика обычно выясняю, будут ли пожилые люди, люди с заболеваниями сердца, сидевшие, представители органов. Говорю, кого надо предупредить заранее. Силовиков, кстати, обычно не предупреждаем, нам достаточно знать, что у них не будет оружия. Потому что была история, когда мы пришли в кафе, нас предупреждали, что у гостей может быть оружие, но все хорошо прошло.

– Самое популярное – наркотики подкинуть. А еще?

Константин: Второй по популярности сценарий – экономические преступления, обвинение в коррупции. Это обычно заказывают люди со средним достатком или выше среднего, у них часто бизнес есть. Например, был у нас клиент, они с партнером занимались доставкой алкоголя круглосуточно. Один из них постоянно переживал, что к ним будут вопросы со стороны МВД, а другой его успокаивал, что все будет нормально. Вот первый для второго и заказал.

– То есть обычно на дни рождения заказывают?

Константин: Чаще всего. Но были пару раз и предложения руки и сердца. В прошлом году осенью нам позвонил парень, сказал, что ему надо, чтобы было эффектно, чтобы она сказала «Да», ну и чтобы был момент запоминающийся. Мы залетаем в квартиру, а у них обычный вечер – она своими делами занимается, а они с другом сидят и играют в приставку. А у них друг, как рассказал жених, был связан с наркотиками, и невеста это знала. Так что она поверила. Девушка была в таком шоке, что слова не могла сказать. А уже конец ноября был, холодно, мы их в чем были вывели на улицу.

Андрей: Всем глаза завязали, потом жениху развязали, он взял цветы, мы его подвели к девушке. И она сказала «Да».

– А вам никогда самим не прилетало? Сопротивление приходилось встречать?

Андрей: Конечно, некоторые пытаются драться. Один мужик нас монтировкой хотел ударить. Он был готов сопротивляться. Потом уже нам рассказал, что его только автоматы в наших руках и останавливали. Оказалось, он сидевший. Сказал, что не возвратился бы назад, что бы угодно сделал, чтобы снова в тюрьму не сесть.

Константин: Бывает, что реагируют агрессивно, но как только видят улыбающихся родственников или друзей, как только понимают, что это розыгрыш, сразу радуются. Только вот с гаишником не очень вышло – это был единственный раз.

Андрей: Однажды даже слезы были у мужчины. Там случай был со «взяткой». С нами был настоящий участковый – друзья именинника его подтянули, чтобы правдоподобнее было. Мы всех положили, участковый ему зачитал постановление, надел наручники, и говорит: «Жарко тут у вас», курточку расстегивает, а у него на груди фото именинника и надпись «Повелся». И он, как это увидел, просто заревел.

– Есть заказы, за которые вы точно не возьметесь?

Константин: Конечно. Если это уголовщина, что-то противозаконное. Вот недавно я отказывал – человек позвонил, говорит, вот, мол, один товарищ должен полтора миллиона, вам половину, только надо его напугать, вывезти на склад. Мы таким не занимаемся, конечно. Ну и не будем браться, если там будет 30-40 мужиков. Потому что у нас 5-6 человек в команде – это даже просто смотреться не будет, да и мы можем пострадать.

– Сколько этот розыгрыш стоит?

Константин: От 10 до 30 тысяч, всегда по-разному, зависит от подготовки. Вообще в 95% случаев мы все детали по телефону обсуждаем, нам фотографии «жертвы» присылают, правда, плохо, что часто мы не знаем план помещения, потому что когда залетаешь, надо максимально все делать эффектно, чтобы убедить людей, – подставного человека ударить, матом заорать. Кстати, мат вообще действует так на людей, что они теряются. Иногда мы еще оружие дополнительное арендуем – это страйкбольное, оно имитирует настоящее, только если в дуло посмотришь, заметишь, что что-то не так. Нас ни разу люди не палили, что оружие не то, а вот форму – да, что она немного не та. Но даже люди, работающие в органах, не знают, как работают специальные отряды, поэтому они верят.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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