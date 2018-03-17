А он, мятежный, просит бури, но вот бюджета только нет: Ройзман в зеркале западной прессы Авторская колонка обозревателя Елены Владимировой

Редко кто из российских бургомистров и других чиновных господ может похвастаться таким благосклонным вниманием зарубежной прессы, как глава города Екатеринбурга, председатель городской думы Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Вот и вчера на зарубежном портале abcnews.go.com напечатали пересказ интервью Евгения Ройзмана, данное агентству Associated Рress. Называется материал незатейливо: «Мятежный русский мэр призывает к бойкоту президентских выборов». Во первых строках сообщается, что Ройзман – уникум: «В России, где все губернаторы и мэры являются либо кремлевскими кандидатами, либо выходцами из дружественных Кремлю партий, Евгений Ройзман – странное исключение». И он единственный из мэров, кто открыто критикует Владимира Путина и призывает к бойкоту президентских выборов, «к которому призывал и лидер российской оппозиции Алексей Навальный», отмечает газета.

Примечательно, что только вчера критикующий Путина Евгений Ройзман разместил в своем твиттере анекдот: «В чем разница между демократией и диктатурой? – При демократии народ может открыто ругать свое правительство, при диктатуре – чужое». Никаких данных о репрессиях в отношении екатеринбургского градоначальника на данный момент нет.

Добавим, что в статье с педантичной симпатией к персонажу изложены основные вехи биографии Евгения Ройзмана: «Когда Ройзман баллотировался, одним из его предвыборных обещаний было улучшение качества воды в этом промышленном городе. Но как только Ройзман был избран, он понял, что не может этого сделать. «У меня нет бюджета, чтобы тратить, – сказал Ройзман. – Город лишен своих основных полномочий, основных источников доходов». Что мешало Евгению Вадимовичу ознакомиться с уставом города Екатеринбурга до выборов – не говорится. Список полномочий главы города находится в открытом доступе.

Далее западным читателям сообщают, что Ройзман «провел более двух лет в тюрьме в 1980-х годах за грабеж и мошенничество, что он описывает как юношескую ошибку», а также рассказывают о его героической борьбе с наркобарыгами 90-х, где полиция «в лучшем случае не мешала». Всем екатеринбуржцам эта история уже настолько знакома, что оскомину набила. Вот только интервью зарубежным СМИ Евгений Вадимович дает почему-то в черной рубашке, а не в легендарной красной майке. Возможно, боится, что за коммуниста примут?..

Увы, это не помогает. Вердикт автора зарубежной статьи остается безжалостным: «Ройзман все еще олицетворяет беспомощность российской оппозиции».

Екатеринбург, служба информации

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