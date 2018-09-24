Антитеррористические меры в Екатеринбурге сохраняют не самые приятные для рядовых горожан формы. Постоянный просмотр сумочек, даже небольших и дамских, очень сильно раздражает екатеринбуржцев. Постоянные проверки кажутся людям излишними. Своими мыслями на этот счет с корреспондентом РИА «Новый День» поделилась горожанка Наталия Кузнецова.

«Через неделю после прилета из сказочно-отпускного Питера прорезался мой «французский». Давненько я не вспоминала матерные слова! Подумать и заговорить на них вынудили наши чудные меры безопасности в метро. Я их терпела и относилась с пониманием. Но! Побывав в столичных подземках, я поняла одну простую вещь: эти проверки – бред полнейший и тупое бессмысленное издевательство над людьми во исполнение чей-то «гениальной» команды.

В этом году мне повезло наведаться в Москву и Санкт-Петербург. Причем в нашей златоглавой я была проездом четыре раза: дважды в феврале, еще до старта ЧМ-2018, и в начале сентября. Во всех случаях навещала столицу пробегом по схеме: аэропорт – аэроэкспресс – метро – вокзал, и так же на обратном пути. Стыковки вперед были «страшные», то есть очень короткие с риском опоздать на поезд, счет шел на минуты, а обратно немного полегче. Какое счастье – московское метро! Отмечу, я в поездки сроком до недели беру компактный и легкий городской рюкзак объемом 28 литров. В него входит все необходимое, в том числе и моя зеркалочка Canon. Рюкзачок сидел на спине, а я летала по метро, спокойно проскакивая через многочисленные звенящие «рамки». Так было в феврале. Итак, сентябрь. Мы с коллегами полетели в командировку, «Победа» задержала рейс на полтора часа, и у нас в итоге осталось около 100 минут, чтобы добраться до вокзала. Памятуя о родимом метро, я ожидала того же самого и в столичном. Ничего подобного! Проскочили легко. Про многочисленные «бы» и подумать страшно. Наши вещи проверяли только в аэропортах и на входе в вокзалы. Все! Мой заплечный спутник вызвал подозрение на обратном пути – в Шереметьево. Оператор «рентгена» разглядел в нем, как он выразился, «слишком много металла» и попросил открыть сумку. Не вопрос! Спустя несколько часов мой рюкзачок побывал в точно такой же установке на родимой «Уральской», и эти «слишком много металла» прошли мимо взора скучающего специалиста.

Потом Северная столица и ее очаровательное метро. Мой верный спутник и там побывал, открыв тайны своего брюха только сотрудникам Пулково.

Как же здорово бывать в метро и не ставить каждый раз при входе несчастную дамскую сумочку на ленту и выстаивать при этом очереди! Это же счастье!!! Никогда не думала, что буду радоваться такой мелочи. А пришлось.

Екатеринбургское метро ожесточилось против своих гостей в первой половине июня. Оговорюсь сразу: я часто и постоянно бываю только на станциях «Проспект Космонавтов», «Геологическая», «Чкаловская», чуть реже на «Уральской» и «Площадь 1905 года». Сначала на «Космонавтов» была одна пищащая несчастная рамочка с ленточкой, куда ставили на проверки только багаж, а потом поставили вторую. Да здравствует Европа! Ничего подобного.

Напарницу огородили ленточкой, а народ стали прогонять как скот с обязательным рентгеном всех сумок: дамских, городских рюкзаков, пакетов с едой, дорожных. Каждый раз по утрам на моей конечной «Космонавтов» стала вырастать злобная очередюка длиной в несколько метров. С этого момента я пересела на трамвай. Да, долго, но спокойно. И никаких проверок! Думаю: покатаюсь месяц-два, а потом все уляжется. Прошли матчи ЧМ, лето попрощалось с Уралом, желтые листья заскрипели под ногами, а досмотры все идут.

Утро в екатеринбургском метро. Фото Наталии Кузнецовой

На «Космонавтов» все же облегчили режим: распаковали вторую рамку, пропускают с пакетами при условии обязательного показа их содержимого и маленькими сумочками. Так «зонтоноска» (в нее влезает только мелкий зонт, документы, кошелек и ручка с блокнотом) стала моей любимицей. Она же экономит мне кучу времени! Некогда обожаемый дамский рюкзачок попал в опалу, поскольку он вызывает подозрение, и его надо обязательно класть на ленту. Что влезает в него: фотокамера, документы, кошелек и зонтик. Вещь опаснее некуда! На этой неделе рюкзачку все же пришлось прокатиться по ленточке. При этом я решила немножко похулиганить на родимой «Космонавтов». С полностью открытым малышом подошла к сотруднику безопасности и показала все, что там есть: камера (в фотосумке), кошелек и документы. Спрашиваю: можно, я так пройду. Ответ: нет, у вас фотоаппарат упакован, откуда я знаю, что там реально лежит. Уй! Ну подумаешь, я из-за этой чудесной проверки потеряла минут пять... Безопасность превыше всего!

Потом дружок побывал в горниле установки на «Чкаловской». К слову, на этой станции вторую «пищалку» как закрыли лентой, так она и стоит.

Полагаю, те, кто часто ездит в метро, знают про очереди к аппарату, несчастные звенящие рамки, через которые порой проскакивают два человека, и вечный конвейер сумок. Каждый день бравые специалисты по безопасности отсматривают тысячи дамских дико опасных предметов, рюкзаков, больших сумок и чемоданов. Сотни людей теряют время на этих проверках и, не исключаю, кроют матом данную систему. К примеру, отзыв с «Флампа», автор vampir272: «Администрация! Как долго вы планируете тратить мое время и время тысяч других людей? На каждой станции стоит 2-3 металлоискателя и всего одна (!) лента. Почему я должна стоять в очереди, тратя 5 минут утром и еще столько же вечером? То есть в течение рабочей недели вы забираете почти час. Да, безопасность превыше всего, но ведь сегодня утром (20.07.18) ваш сотрудник, который должен следить за лентой по монитору, писал какое-то заявление. Так в чем был смысл его нахождения на рабочем месте?»

Честно говоря, я каждый день задаю тот же вопрос, вспоминая с нежностью столичные метрополитены, к сожалению, познавшие ужасы терактов. Как долго продлится этот бред для галочки?

Екатеринбург, служба информации

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