Инста-губернатор Евгений Куйвашев сегодня в очередной раз съездил с инспекцией на стройплощадку конгресс-холла ‒ того, что строят рядом с выставочным центром «Екатеринбург-Экспо» на торфяных болотах. Губернатор посокрушался, что не попал на концерт Стинга, который прошел в прошлый понедельник, но нашел повод для радости ‒ «скоро на эту площадку к нам приедут не только Стинг, но и другие звезды мировой величины». «Тут будет лучший в России концертный зал на 6000 мест с самым современным оборудованием, креслами, сценой. В стране ничего подобного в ближайшие годы не появится. Уверен, и московский «Крокус Сити Холл» останется позади. Грех будет не включить такой зал в гастрольный тур», ‒ оптимистично написал губернатор.

Правда, поводов для такой радости я, к примеру, не вижу. А вижу совершенно ненужное сейчас расходование бюджетных средств на очередное спорное сооружение. В последних поправках депутаты одобрили очередной трансферт на 2,6 млрд рублей, который направят на строительство конгресс-холла. При том, что изначально планировалось, что на это потратят около 2 млрд рублей. Но смета опять выросла ‒ что, кстати, не такая уж редкость для объектов, которыми занимается «Синара-девелопмент». Вспомнить только многомиллиардную реконструкцию «Екатеринбург Арены».

И самое обидное даже не то, что областные власти с легкостью направляют такие огромные деньги на конгрессник. А то, что он обречен на неокупаемость и незаполняемость. Откройте последнее интервью директора «Екатеринбург-Экспо» Игоря Данилова ‒ в нем он откровенно признается, что выставочник тащит к себе какие угодно мероприятия, от спортивных соревнований до выставок обуви, лишь бы забить площади и выручить хоть какие-то деньги. Приплюсуйте к этому незанятые площади «Екатеринбург-Арены» ‒ Екатеринбургу сулили, что наследие Чемпионата мира-2018 будет работать в плюс городу. Стадион ожидаемо столкнулся с тем, что кроме футбольных матчей (и то ‒ только в теплое время года, потому что зимой эксплуатация газона влетает в копеечку) проводить на нем нечего. Теперь директор Оксана Тищенко будет пытаться привлекать туда выставки насосов, и ее прогноз о выходе на самоокупаемость через 7-10 лет выглядит чересчур оптимистичным.

С вводом конгрессника в 2019 году конкуренция в сфере только усилится. В Екатеринбурге просто не проходит столько крупных мероприятий, чтобы забивать эти огромные площадки. И вряд ли сам факт строительства нового здания кардинально поменяет ситуацию. Я уж молчу про такие мелочи, как удаленность строений на Экспо-бульваре от города и гигантские пробки на Россельбане, которые сопровождают каждое мероприятие там.

Так что не совсем понятно, чему так радуется господин Куйвашев. Если уж он так любит звезд мировой эстрады, пускай летает на их концерты в Москву или за рубеж. В конце концов, загранкомандировки у губернатора и так частые. Да и налогоплательщикам это обошлось бы куда дешевле.

Екатеринбург. Другие новости 07.11.18

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