Ежегодно 1 декабря во всем мире отмечается день борьбы со СПИДом. Я не буду рисовать на аватарке красную ленточку, красные ленточки у меня ассоциируются совсем с другой темой. Я просто расскажу одну историю, связанную с ВИЧ+ человеком, и которая затронула меня непосредственно.

Ни для кого из моих друзей не секрет, что я с 15 лет являюсь преданным фанатом группы Queen и лично – Фредди Меркьюри. А склад моей натуры в юности был таков, что полюбив певца, я любила и его всего, и узнавала всё возможное о его жизни. А в данном случае, увы, – и о его смерти и ее причинах. В нашем городском фан-клубе все такие были. Ночью разбуди – способы передачи ВИЧ, как и текст «Богемской Рапсодии», наизусть отбарабаним!

Это была преамбула, а теперь амбула. Однажды в новогоднюю ночь был у меня случай, лет десять, а то и больше тому назад. Была я тогда очень одинока, и потому поехала справлять Новый год домой к своему другу – гею. Нет, ничего похожего на стереотипы из «тематического» кино у него в доме никогда не было, да и сам он – если не знаешь, никогда по внешности не догадаешься. С приятелем живет, одним и тем же, много лет. Опять же меня, как младшую сестренку, полюбил и пригласил тогда на новый год. И еще одного мальчика… Ну, то есть, с виду мальчика. По возрасту ему лет 27 было. И у него был ВИЧ+. О чем хозяин квартиры меня сразу честно уведомил. Некоторое время я развлекалась, делая этому мальчику «страстные» глаза из-за другого конца стола. А он пищал, что он – не такой, и с женщиной – ни-ни, простите, миледи!

А потом что-то в голове у мальчика пошло не так. Выпил водки и разругался прямо под бой курантов с одним из хозяев квартиры. Так разругался, что в сердцах саданул рукой по стеклянной межкомнатной двери. Дверь – вдребезги. Его рука – в клочья. Кровь – по всей комнате. Парень падает в полу-обморок, кровь хлещет. Хозяин квартиры матерится. Его сожитель и я останавливаем кровотечение и вызываем скорую – уже видим, что своими силами не справимся, уж очень лихо он рукой в стекло впечатался. В общем, картина: новогодняя ночь. Я сижу на полу в чужой квартире, и мне в руки вцепился истекающий кровью ВИЧ+ парень, которого я видела первый и последний раз в жизни. Он просит меня: «Только не отпускай!». Чуть ли мамой не зовет. Я свободной рукой глажу его по голове, успокаиваю, говорю, что все будет хорошо. Ждем скорую. Хозяин квартиры громко матерится, что не для того он новогодний ужин готовил. А я не могу его слушать, хоть и лучший друг он мне. Пацан совсем почти холодный, хотя кровь остановилась, я вся в ней испачкалась. И тут – звонок: скорая доехала! У меня мозг мгновенно переключается: надо бригаде сказать, что у парня – ВИЧ, рана открытая, если у кого-то из скорой хоть царапина, а в новогоднюю ночь всякое бывает – трындец! Но пока я думала (это пишу длинно, а на самом деле и трех секунд не прошло), пацан этот поднял голову, увидел людей в белых халатах и сам, громко, четко и очень спокойно сказал: «Вы со мной осторожно. У меня ВИЧ+». И куда девались истерики, хабальство? Не стало их, мгновенно. Я увидела перед собой настоящего мужчину. Фельдшерица из скорой, посмотрев на наши сжатые руки, спросила: «Вы его жена?» Право, большего шока я не испытывала никогда в жизни…

В общем, увезли пацана, и больше я его никогда не видела. Но знаю, что от того случая – он точно не умер. На следующий день я внимательно осмотрела свои руки на предмет открытых царапин – их не было. «Сталбыть, жить буду, – подумала я и не ошиблась. А еще в ту новогоднюю ночь мне показалось, что я в какой-то мере отдала свой долг моему любимому Фредди Меркьюри. А рассказав эту историю, отдаю еще раз.

Екатеринбург. Другие новости 30.11.18

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