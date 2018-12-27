российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 декабря 2018, 13:32 мск

Новости Екатеринбург

Как нам реорганизовать Рабкрин,

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Для политической системы России 2019 год пройдет под знаком массовых протестов Авторская колонка политтехнолога Андрея Перлы

Социально-экономические и политические процессы, происходившие в уходящем году в России, грозят вылиться в году грядущем в неконтролируемый всплеск народных волнений. Почему ситуация для властей сегодня намного сложнее и взрывоопаснее, чем вчера, рассуждает политтехнолог, советник председателя Союза журналистов России Андрей Перла.

«Под конец 2018 года – прогноз на следующий. Не пожелание новогоднее, прошу заметить, а именно прогноз и только о том, в чем я, кажется, профессионально разбираюсь. Соответственно, новогоднее пожелание: «Чтобы прогноз ни в коем случае не сбылся». Пусть лучше все смеются над пессимистом, горе-прогнозистом.

Итак, 2019 год для России – год максимальных, по крайней мере в исследованной части XXI века, рисков социальных взрывов. Большие, почти неуправляемые и, на сторонний взгляд, совершенно неожиданные, массовые протесты могут возникнуть почти в любом российском регионе.

Причина – медленное, но постоянное, пятый год к ряду ухудшение уровня жизни, для некоторых социальных групп и снижение качества жизни, сопровождаемое начальственной песней из телевизора о том, что жить становится лучше и веселей. Явное, с точки зрения «людей на земле», вранье, наряду с явным и тоже постоянным увеличением давления со стороны начальства (тут и рост тарифов, и просто цен на все подряд, и рост налогов, и захват налоговыми поборами сфер, где их раньше не было, и всякие «улучшения» вроде московских платных парковок) означает постоянный рост раздражения. Раздражения накоплено столько (и это ясно видно во всех опубликованных социологических исследования последнего времени), что повод к массовому протесту может быть любым, в том числе очень незначительным. Именно последнее обстоятельство делает взрыв труднопредсказуемым – последняя соломинка на спине верблюда может быть очень мелкой и практически незаметной, но после того, как ее кладут на верблюда, у него ломается спина.

Ситуация усугубляется тремя вещами. Во-первых, тем, что государственная пропаганда никак не может объяснить гражданам ни почему жизнь становится хуже, ни кто в этом виноват. Если бы мы вели войну и за то, что мы живем хуже, нес бы ответственность внешний враг, граждане, вероятно, сплотились бы вокруг начальства против этого врага. Но врага нет, а который есть, тот, если верить пропаганде, бессилен и ничтожен, его санкции нам не страшны и тем более не страшны угрозы. Если так, почему вывоз мусора дорожает в десять раз? Почему с соседки Нины вдруг налоговая требует несусветных денег, а она всего-то ногти таким же бабам красит у себя на кухне? Не дает ответа пропаганда.

Во-вторых, начальства, вокруг которого можно было бы сплотиться, в стране не осталось. Причем усилиями самого же начальства, точнее «внутриполитического блока». В стремлении как можно лучше играть в игру «царь хороший, плохие только бояре», дирижеры СМИ и общественных проектов не оставили в стране ни хороших бояр, ни детей боярских. В глазах «простого человека» любой чиновник – казнокрад, коррупционер, в тюрьму можно сажать любого. О гадах-чиновниках, которые уже отправлены в тюрьму, в каждом регионе страны сообщают каждый день. Масштаб репрессий – сотни уголовных дел в каждом российском регионе. Как будто этого мало, сообщают (и тоже каждый день) еще о чиновниках, депутатах, сказавших что-то оскорбительное для народа.

Но и этого мало, так же, как потеряно доверие к «власти» – чиновникам, депутатам (то есть к представляющим избирателей политикам!) всех уровней, политическим партиям, теряется или уже потеряно доверие к таким важнейшим для социально-политической стабильности институтам, как врачи и учителя. Врачи нарочно морят новорожденных, их за это сажают. Учителя берут взятки, их за это сажают.

О доверии к тем, кто сажает, то есть к полиции во всех видах, говорить при этом не приходится. При этом сами ненавидимые народом – чиновники, полицейские, врачи, учителя, низовые активисты «партии власти» испытывают такое же отвращение к «начальству» как те, кто, ступенькой или двумя ниже, считает начальством их самих. Они сами больше не опора порядка, а топливо для беспорядка. Угнетатели в глазах самых обездоленных, они в своих глазах – угнетенные и несправедливо гонимые.

Как будто этого мало для создания зыбкой, нестабильной социально-политической почвы, есть еще в-третьих. По сути политическая система – это набор клапанов для выпуска пара народного недовольства, важнейшие из которых – локальные избирательные кампании. Да, мы живем хуже, чем год назад, в этом виновато начальство: депутаты, мэры, пэры и губернаторы. Сменим же их на других! И выдохнем удовлетворенно, наказав нехороших, поверив новому оратору. А когда он нас разочарует, заменим и его – этого добра в запасе навалом.

Так вот, этой возможности, по-видимому, сейчас нет. Три неудачных опыта во Владимирской, Хабаровской области и в Хакасии заставили внутриполитический блок собраться и произвести опыт удачный – в Приморье. Шиш тебе, протестующий избиратель, мы вычислили цену, за которую нужный парень проходит в нужное кресло, больше протест успеха иметь не будет, клапан закрыт. Теперь его либо сорвет на следующих выборах – не хватит ресурсов везде продавить согласованных «кожемяк» – и это лучший, оптимистичный прогноз. Всего лишь негодные к реальному управлению популисты во власти в десятке регионов, зато невредимая политическая система. Либо клапаны удастся удержать – и вот тогда разнесет весь котел. Вот тогда – по-настоящему страшные неуправляемые митинги. Начнется с понятных требований и по понятным поводам: «мусорных» протестов будет много уже зимой, параллельно начнутся «тарифные», а вот потом они могут случаться по любому поводу. В пределе, не дай бог: «Кто сверху ни поставлен, бей любого, хоть пару лет, авось, передохнем».

Екатеринбург. Другие новости 27.12.18

В Свердловской области от имени главного госжилстройинспектора с коммерсантов вымогают взятки. / Житель Екатеринбурга устроил «резиновую квартиру» из нежилого помещения, прописав сотни мигрантов. / Занесенный метелью Екатеринбург встал в пробках (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Рабкрин, Урал, Авторская колонка, Общество, Политика, Россия,

Новости партнеров