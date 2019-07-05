Секс, наркотики и бриллианты: Netflix снял мини-сериал о Николае II и его семье (осторожно, СПОЙЛЕРЫ!)

Американский холдинг Netflix незадолго до начала очередных Царских дней в России выпустил мини-сериал «Последние цари», посвященный, как нетрудно догадаться, Николаю II и его семье. Премьера состоялась на стриминговом сервисе Netflix.

Хронология событий сериала начинается с похорон отца Николая, императора Александра, и заканчивается трагическими событиями июля 1918 года в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. Любители истории уже заметили несколько исторических ляпов. Мем с одним из них – мавзолеем Ленина на Красной площади в Москве 1905 года – уже облетел российский сегмент соцсетей. «А царь, наверно, у них негр», – шутят пользователи.

Нет, Николай Александрович – не негр. «Милого Ники» играет малоизвестный актер Роберт Джек, который почему-то в этой роли излишне маскулинен, широкоплеч и носит роскошную черную бороду. Вероятно, чтобы более убедительно выглядеть в сексуальных сценах, коих в фильме изобилие. Не одному же Распутину за всех отдуваться. Сторонников депутата Поклонской спешим успокоить: нет-нет, все в порядке, царь хороший – он только с женой.

Кстати о жене. Императрицу Аликс играет Сюзанна Херберт, более известная в телевизионном мире как ассистент продюсеров при производстве документальных фильмов. Аликс в ее исполнении – преданная мать семейства и жертва трагических обстоятельств, которая если и истерит, курит и нюхает какой-то белый порошок, то исключительно от тревоги за больного цесаревича. Связь с Распутиным? Чисто духовная! Немецкая шпионка? Сплетни, распускаемые мятежниками!

Распутин, конечно, красавец. И вообще произвел на автора рецензии впечатление центральной фигуры всего сериала. Актер Бен Картрайт, знакомый по сериалам «Ева», «Улица Коронации», «Чисто английское убийство», «Катастрофа», демонически водит глазами, пьет vodka, проповедует философию «Не согрешишь – не покаешься» и удивляет авторов сценария своим сексуальным аппетитом. Иррациональный, диковатый и непонятный, он, очевидно, должен символизировать собой весь российский народ. Он то молится, то устраивает сексуальные оргии, то возвращается в Сибирь к жене, то лечит цесаревича. И когда только успевает! «Нет, с царицей-то он – точно нет!» – на всякий случай несколько раз говорят авторы, которые в этот момент очень похожи на осторожного редактора, который не хочет пострадать по закону о фейк-ньюс. Но при этом в кадре то и дело мелькают то порнографические карикатуры соответствующего содержания, расклеенные на заборах, то аналогичные по смыслу листовки революционеров, которые читают даже в высшем обществе. Одни читают и обидно смеются, другие начинают ненавидеть и Распутина, и Романовых с ним за компанию. Распутина убивают, в Петрограде начинаются восстания, «и все заверте…».

Трагические события 1918 года в доме Ипатьева уже экранизировались неоднократно, и ничего особенно нового тут авторы не изобрели – ну разве что любовную интрижку между одной из великих княжон и молодым охранником-красноармейцем (разврат был решительно пресечен товарищем Юровским выстрелом из винтовки). Все остальное – и зашитые в корсеты бриллианты, от которых отскакивали пули, и легенда о «спасшейся» Анастасии, довольно вторично.

Стоит отметить особую роль авторов сериала. В особо сложных (очевидно, для американского зрителя) сценах они появляются в кадре лично и авторитетно объясняют, что именно они имели в виду. Например, перечислив в художественных сценах все «достижения» Ники – Ходынку, Кровавое воскресенье, бездарно проигранную Японскую войну, катастрофу после вступления в Первую мировую, глубочайший социально-экономический кризис и полный развал армии, тотальное недоверие к царской семье во всех слоях общества – они резюмируют: февральскую революцию никто специально не готовил, а ноябрьская – ее логическое продолжение. Царь отрекся от престола под давлением собственного окружения и в результате собственного бездарного правления. А у Ленина вообще алиби – он в феврале в Швейцарии был. «Ничто так не способствует приближению революции, как военные и политические поражения России», – то ли резюмируют, то ли на что-то намекают нам авторы.

И честно ставят постскриптум: «Фильм основан на исторических событиях, но некоторые персонажи и эпизоды добавлены для пущего драматизма».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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