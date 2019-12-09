«Сиротский Бруклин» – фильм про застройщиков, парки, скверы и протесты, который Нортон снял будто специально для Екатеринбурга

На прошлой неделе в российский прокат вышел «Сиротский Бруклин» – режиссерская работа Эдварда Нортона. Он же стал и сценаристом. И исполнителем главной роли. В списке актеров и другие звезды: Брюс Уиллис, Уиллем Дефо и Алек Болдуин. При этом лента появилась на отечественных экранах как-то тихо, без громких обсуждений в соцсетях и рецензий в СМИ. Возможно, виной тому хронометраж фильма – почти 2 часа 20 минут – и не слишком динамичный сценарий, во время которого с протагонистом происходят довольно предсказуемые вещи. Но екатеринбургский зритель, знакомый с новостной повесткой этого года, при всех минусах наверняка оценит авторскую картину Нортона.

Сюжет (почти без спойлеров). Дело происходит в Нью-Йорке где-то в 1950-е. Во время встречи, как принято говорить у нас в Екатеринбурге, с «авторитетными бизнесменами» умирает босс частной детективной конторы Фрэнк Минна (Брюс Уиллис). Его убивают заказчики на глазах у двух работников бюро – Лайонела, страдающего синдромом Туретта и обладающего феноменальной памятью (его сыграл Эдвард Нортон, сыграл очень классно, без жалости к своему герою, но с хорошим юмором и капелькой драматизма), и Конни (роль исполняет Итан Сапли, известный зрителю по «Американской истории икс»).

Лайонел, который скорбит о потере начальника и друга, решает узнать, кто убил Фрэнка. Расследование приводит его то в кварталы, готовящиеся к сносу, то на общественные слушания по этому поводу, то на митинги с участием жителей этих самых кварталов, недовольных тем, что их мнения не спросили, то в мэрию, где власти предержащие видят развитие города не так, как собственно горожане. Знакомо, правда?

В некоторых моментах мне хотелось включить диктофон – настолько диалоги персонажей фильма подходили к нашей реальности. Особенно слова Мозеса Рэндольфа, главного злодея фильма, которого сыграл Алек Болдуин. По сюжету – это строитель, девелопер, который получает два поста в мэрии (аналогичных нашему главе комитета по благоустройству и главе комитета по архитектуре), чтобы упростить свои планы по перестройке города вопреки протестам жителей. Цитаты Рэнфдольфа стоит послушать всем, кто до сих пор недоумевает, зачем власти хотят снести жилой дом ради строительства нового зала филармонии или зачем олигархи хотели возвести храм святой Екатерины на месте сквера у театра драмы. Логику тех, у кого власть, сценаристу Нортону и актеру Болдуину удалось передать весьма точно.

«Сиротский Бруклин». Трейлер

Фото: www.kinopoisk.ru

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.12.19

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