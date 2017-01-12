Блистательный мюзикл «Ла-ла Ленд», новые Аффлек и Кустурица и леденящий душу хоррор (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 12.01.17

Главной премьерой недели, вероятно, станет мюзикл «Ла-Ла Ленд», который уже собрал несколько престижных кинонаград и явно поборется за «Оскар». Фильм, в котором снялись Райан Госслинг и Эмма Стоун, – это история о музыке, мечтах и любви, которая понравится многим зрителям. На высокие рейтинги может рассчитывать новая криминальная драма Бена Аффлека, в которой он же сыграл главную роль. Для любителей арт-хауса в широкий прокат вышла драма Эмира Кустурицы «По млечному пути». Также в кино – семейный фильм с Омаром Си и леденящий душу хоррор.

Криминальная драма Бена Аффлека «Закон ночи»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=MDYxg8vgPEA&rel=0">Video</a> «Закон ночи»

После успеха «Операции «Арго», взявшей несколько «Оскаров», Бен Аффлек вновь сел в режиссерское кресло. Сегодня на экраны выходит мафиозная драма Аффлека, в которой он же сыграл главную роль. Действие происходит в Америке времен «сухого закона». Главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего он оказывается вовлечен в жизнь криминального мира.

В ролях: Бен Аффлек, Эль Фаннинг, Ремо Джироне, Брендан Глисон и другие.

Рейтинг фильма – выше 7 баллов, но отзывы неоднозначные. Многие считают, что Аффлек действительно силен как режиссер, но вот в актерской карьере что-то не ладится.

«Весь сюжет ностальгической мафиозной драмы «Закон ночи» рождает ощущение смутного дежавю: где-то мы все это видели и читали, если и не в одном конкретном месте, то во многих сразу. Не очень понятно, в чем идеологическая или эстетическая платформа этого фильма, во многом симпатичного, но кажущегося необязательным, причем не только для зрителя, а даже для его автора, сценариста и режиссера Бена Аффлека. Может, тому просто хотелось отдохнуть душой на этой мастерской ретростилизации от завышенных надежд, возложенных на его плечи после ураганного успеха «Операции «Арго»? Если Аффлек и правда «новый Клинт Иствуд», то дайте уже ему наиграться вволю в любимый жанр», – пишет «Афиша Daily».

«Закон ночи» – фильм неоднородный, местами страстный и серьезный, а местами пресный и медлительный, но все два с небольшим часа красивый. Только зритель заскучает, думая, что фильм пойдет по мафиозным рельсам, как в сюжете возникает неожиданный кульбит… – пишет газета «Коммерсантъ». – Внешне фильм, снятый Беном Аффлеком, выглядит как классическая гангстерская драма с пышными перестрелками и знойными девицами. Однако композиционно он напоминает полудиккенсовскую, полубиблейскую притчу, в которой одинокий скиталец встречает на своем пути живые воплощения свободы, веры и любви, которые классическим образом реализуются».

Романтический мюзикл «Ла-Ла Ленд»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=lneNCBIXD4I&rel=0">Video</a> Ла-Ла Ленд

Дэмьен Шазелл снял красивый мюзикл «Ла-Ла Ленд», который уже взял Кубок Вольпи за лучшую женскую роль на Венецианском фестивале, был номинирован на множество наград престижных кинопремий, в том числе, фильм стал лидером по количеству номинаций на BAFTA. Кроме того, «Ла-Ла Ленд» пророчат успех на церемонии «Оскара». У фильма высокие зрительские рейтинги – почти 9 из 10 баллов.

«Ла-Ла Ленд» – это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения.

В главных ролях – Райан Гослинг, Эмма Стоун, Эмми Конн, Терри Уолтерс и другие.

«Рекордные семь «Золотых глобусов», одиннадцать номинаций на BAFTA и несомненный успех на грядущем «Оскаре» – «Ла-Ла Ленд» теперь обречен на повышенное внимание даже со стороны тех, кто ничего не знает о мюзиклах и тех, кто их терпеть не может, – пишет проект «Кинократия» «Российской газеты». – А уж все, кому мил призрачный лоск беззаботной голливудской классики, вовсе не нуждаются в статуэтках и хвалебных рецензиях (их уже десятки), чтобы наводнить кинотеатры в день премьеры. Будут ли все эти замечательные люди разочарованы? Большинство, скорее всего, нет. Значит ли это, что заоблачные успехи (многие из которых еще впереди) музыкального фильма Дэмьена Шазелла безусловно заслужены? В этом есть сомнения».

«Ла-Ла Ленд» начинается со стихийного музыкального номера, которым взрывается застывший в пробке поток машин на автостраде. Разноцветные платья, часовая отточенность движений, необъятная массовка – добавьте сюда съемку одним кадром, и лучшего пролога не придумаешь: Шазелл уверенно отправляет зрителя в нокаут в первые же пять минут. Потом выдерживает гроссмейстерскую паузу – и еще более сложным музыкальным издевательством утрамбовывает смотрящего в кресло (возможно, до самого финала)», – пишет портал «Кино-театр.ру».

Зрителям фильм нравится своей красочностью, актерскими работами и атмосферой.

«Ла-Ла Ленд», это приятный, теплый и невероятно привлекательный мюзикл, возрождающий веру в лучшее для этого строптивого жанра. Дэмьен Шазелл еще раз ступил на территорию музыки, но при этом не забыл воспеть оды кинематографу, в котором он чувствует себя более чем уверенно. «Ла-Ла Ленд» честен перед зрителем, и при этом не прочь над ним слукавить. И я не могу пожелать вам ничего иного, кроме как самого яркого просмотра», – пишут пользователи «Кинопоиска».

Омар Си в семейном фильме «2+1»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=-zrO28TkhPY&rel=0">Video</a> 2+1

Хьюго Желен снял фильм «2+1» с Омаром Си в главной роли. Фильм и названием, и исполнителем отсылает к мелодраме «1+1», но не стоит обманываться – у этих лент нет ничего общего. Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не подкинула ему грудного ребёнка. Решив, что такая проблема ему не нужна, он поехал искать мать малышки Глории. Но все сложилось иначе…

Кроме Омара Си в фильме снялись Клеманс Поэзи, Антуан Бертран, Эшли Уолтерс, Глория Колстон и другие.

«Главное достоинство «2+1» – совместные сцены героев Сэма и Глории, под обаяние которых трудно не попасть. Если и есть, ради чего смотреть этот фильм, то это ради их ослепительных улыбок», – пишут на «Кинопоиске».

«2+1» имеет в активе одно несомненное достоинство, и это Омар Си, – соглашаются другие рецензенты портала. – Недочеты в сценарных набросках, неуверенная режиссура и неумело вкрапленная драма уравновешиваются талантом Си. Заметно, что актер старался войти в наилучшую творческую форму, вспоминал совместный с Франсуа Клюзе драматический опыт и нашел подход к юной экранной напарнице Глории Колстон, от чего за их взаимоотношениями очень интересно наблюдать. «2+1» не хватает аккуратности в подачи материала и мешают слишком завышенный порог амбиций Хьюго Желена. История Сэмюэля, Глории и Кристин могла быть на порядок ярче, пронзительней и достоверней, однако там, где Желен и Си потерпели сравнительную неудачу, их многочисленные коллеги скатываются в бесповоротный провал. Так что советую взять «2+1» во внимание и получить свою долю эмоций».

Новая драма Кустурицы «По млечному пути»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=YXB_gA3QqMc&rel=0">Video</a> По млечному пути

В прокат выходит новый фильм Эмира Кустурицы, в котором он же сыграл главную роль, – «По млечному пути». Этот фильм основан на новелле Кустурицы из сборника короткометражных фильмов «Разговоры с богами». Премьера состоялась осенью 2016 года на Каннском фестивале, но до российского проката картина добралась только сейчас, что тоже неплохо – арт-хаусное кино редко выходит на больших экранах. Впрочем, критики назвали фильм «По млечному пути» арт-хаусом для тех, кто любит массовые фильмы.

«По млечному пути» – это история о любви, происходящая в период боснийской войны.

В ролях: Моника Белуччи, Эмир Кустурица, Сергей Трифунович, Слобода Мичалович и другие.

«Войны 1990-х – главное событие в истории Югославии последних десятилетий, и знаменитый Эмир Кустурица уже в третий раз обращается к этой больной теме. Что интересно, он всякий раз отходит все дальше от политики, – пишет портал Film.ru. – Если его первая картина на военную тему «Подполье» была весьма политизирована, а его вторая военная лента «Жизнь как чудо» стремилась быть подальше от политики и поближе к личным переживаниям, то в «По млечному пути» политики практически нет. Война в новом фильме Кустурицы предстает бессмысленным и беспощадным безумием, которому противится даже природа в лице соколов и змей, помогающих Косте и мешающих его врагам. С войной можно мириться, от войны можно бежать, но желать войны и участвовать в ней абсурдно. К несчастью, война добирается даже до тех, кто, как бывший музыкант Коста или его итальянская возлюбленная, не желает иметь с ней ничего общего. Жестокая ирония судьбы – герои переживают войну и дотягивают до перемирия, но попадают как кур в ощип по вине британских миротворцев. Которые, казалось бы, должны наводить порядок, а не устраивать бойню».

Комедия с Брайаном Крэнстоном «Почему он?»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Y-ax5e6zaQE&rel=0">Video</a> Почему он?

Джон Гамбург снял легкую комедию про отношения отца с дочерью. Отличительной особенностью ленты стало то, что одну из главных ролей сыграл Брайан Крэнстон, который в комедиях снимается крайне редко. Для российского зрителя куда более привычен его образ Хайзенберга из сериала «Во все тяжкие». По сюжету глава семейства (Крэнстон) вступает в противостояние с молодым и богатым парнем своей дочери.

В ролях также: Зои Дойч, Джеймс Франко, Тэнджи Эмброуз, Боб Стефенсон и другие.

Леденящий душу хоррор «Не стучи дважды»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=9rAq4cdgkxo&rel=0">Video</a> Не стучи дважды

Любители жанра хоррор ликуют: Карадок В. Джеймс снял фильм ужасов, в основе сюжета которого лежит реальная городская легенда о ведьме, известной в Великобритании. Если к сюжетной линии можно прикопаться, то визуальный ряд и музыкальное сопровождение заставят визжать особо впечатлительных зрителей.

Поиски пропавшего друга приводят Хлою в родной город. По местному преданию, в странном доме на его окраине живет опасная ведьма, охотящаяся на жителей города. Хлое придется вызвать древнего демона и ступить за порог реального мира в мир потусторонний, чтобы открыть страшную правду городской легенды.

В ролях: Кэти Сакхофф, Люси Бойнтон, Хавьер Ботет, Ник Моран и другие.

«Не стучи дважды» – сложный гибрид из драмы и фильма ужасов, который создатели так и не смогли сбалансировать. Зато визуальная составляющая, как и звуковая, использованы в картине на все сто, плюс, конечно, актеры добавляют эмоциональности и живости сюжету», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «Filmoman DAB».

«Не стучи дважды» показывает, что Карадок В. Джеймс уверенно чувствует в ранее незатронутом им жанре и способен творить не просто кошмар ради запугивания, а примечательный драматический хоррор, обладающий множественными гранями. Конечно, «Не стучи дважды» не претендует на особые высоты, а скорее всего запомнится аудитории, как крепкая постановка и не более того, но даже так, согласитесь, что с каждым последующим годом интересные хорроры становятся диковинкой. А потому я хочу пожелать вам интригующего просмотра», – пишет «PALPATINE».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 12.01.17

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