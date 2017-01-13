Старый Новый год и рок, вечер гаданий, День Мандельштама и танцевальный минифест (ФОТО, ВИДЕО) / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 13.01.17

В предстоящий уикенд, конечно, многие будут отмечать Старый Новый год, сделать это можно на праздничном концерте или на свежем воздухе, а также – на Старом Новом роке. Для тех, кто не признает СНГ за праздник – фильм про Дэвида Боуи, гастроли ижевских «партизанов», фестиваль с лучшими танцовщиками России и многое другое.

Фильм «Дэвид Боуи – is…»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=XaRrBWKEsD4&rel=0">Video</a> Дэвид Боуи – это

13-15 января в ККТ «Космос» состоятся специальные показы документального фильма о потрясающей выставке «Дэвид Боуи – это», созданной Музеем Виктории и Альберта в Лондоне. Описанная в «The Times» как «стильная и скандальная» и названная «триумфом» в «The Guardian», экспозиция выставки включает выдающуюся коллекцию фотографий, сценических костюмов и других редкостей из Архива Дэвида Боуи. Зрители фильма отправятся в необыкновенное путешествие по выставке «Дэвид Боуи – это» вместе с особыми гостями, в числе которых легендарный японский стилист Кенсай Ямамото, фронтмен группы Pulp Джарвис Кокер, и многие другие коллеги Боуи, которые помогут исследовать творческий путь артиста через ключевые экспонаты, выставленные в музее. Кураторы выставки, Виктория Брукс и Джоффри Марш, познакомят с историей наиболее памятных музыкальных видео и оригинальных костюмов, а также личных вещей, например, ранее не представленных публике рукописных экземпляров текстов песен, зарисовок альбомных обложек, эскизов декораций и страниц дневников, которые откроют изобретательность и развитие творческих идей Боуи.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: 300 рублей.

«Калинов мост» и «Запрещенные барабанщики» на СНР

Сегодня вечером в Екатеринбурге прогремит фестиваль «Старый Новый рок». Помимо групп-хедлайнеров «Калинов мост», «Запрещенные барабанщики», «Смысловые галлюцинации», Modnytsa, Funky Buziness Gang, «Аффинаж» и Dizzy Jazz, перед екатеринбуржцами выступят молодые и талантливые группы, выбранные из 200 коллективов. Впервые СНР пройдет в Ельцин-Центре. Четыре сцены разместятся на двух этажах. Кроме того, будет работать лекторий

Место проведения: Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 1000 рублей.

Старый Новый год в «Щелкунчике»

Сегодня в 21:30 театр «Щелкунчик» приглашает желающих встретить Старый Новый год на праздничный концерт. Новый год возвращает нас в детство. Тот же запах мандаринов и елки, та же радость на лицах родных и друзей, и даже ожидание чуда ни куда не ушло, иначе мы не загадывали бы желания в новогоднюю ночь. Поэтому неплохо встретить Новый год еще раз – по старому стилю.

В программе «Старый Новый год» примут участие: заслуженная артистка России Тамара Савич, лауреат международного конкурса эстрадной песни «Ля Музон» (Нью-Йорк, США), обладатель «Золотого цилиндра-2014» в номинации «лучший певец» Эдуард Шакуров, лауреат международных конкурсов Людмила Десятник и другие. Прозвучат всеми любимые песни.

Место проведения: театр «Щелкунчик» (8 Марта, 104)

Вход: от 250 рублей.

Вечер гаданий для девушек

13 января в 18:00 в Музее истории Екатеринбурга состоится вечер «Гадания в господском доме». В русской культуре канун Рождества всегда был связан с народными традициями: семейными, ярмарочными и мистическими. Считалось, что именно в это время наиболее активны потусторонние силы, а это означало, что с помощью специальных ритуалов можно приоткрыть завесу в будущее. Музей истории Екатеринбурга приглашает горожан узнать о святочных рождественских традициях Руси и овладеть всевозможными способами гаданий – от пугающих до забавных.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурге (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 500 рублей.

Старый Новый год в парке

Еще раз Старый Новый год можно будет встретить 14 января днем в ЦПКиО им. Маяковского. Для всех гостей парка состоится праздничная развлекательная программа. С 13:00 до 19:00 на главной сцене праздничная программа с Дедом Морозом, выступление творческих коллективов города Екатеринбурга, веселые конкурсы и подарки; с 17:30 до 18:00 на катке «Узорный лёд» увлекательная программа с Дедом Морозом и выступление вокального коллектива; с 19:00 до 21:00 возле главной сцены зажигательная дискотека.

Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского

Вход: свободный.

Кларнет соло от звезды XXI века

В рамках проекта «Звезды XXI века» в Свердловской филармонии выступит Артур Назиуллин и УАФО. Концерт состоится 14 января, в субботу, в 18:00. Кларнет соло – такая редкость на большой сцене, что история кларнетистов-солистов Московской филармонии началась меньше двадцати лет назад. Один из таких «штучных» музыкантов – Артур Назиуллин. По результатам независимой статистики Международной ассоциации кларнетистов, он входит в десятку самых перспективных музыкантов нового поколения. Ясный, сильный, выразительный звук его инструмента слышали в Германии, Франции, Швеции, США, Канаде, Швейцарии, Италии и других странах. Потрясающей игрой, талантом и артистизмом Артур сумел нарушить монополию скрипачей, пианистов и виолончелистов в проекте Министерства культуры России «Звезды ХХI века» и стал единственным кларнетистом в блестящей команде молодых исполнителей.

Программа концерта: Чайковский. «Времена года». «Декабрь. Святки»; Пьяццолла. «Времена года в Буэнос-Айресе» для кларнета с оркестром; Глазунов. «Времена года» – музыка балета.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 550 рублей.

Опера про Махатму Ганди «Сатьяграха»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=4ZVCTFvGVu8&rel=0">Video</a> Сатьяграха

14 января в 18:00 в Оперном театре можно увидеть красочную и медитативную оперу «Сатьяграха». «Сатьяграха» в переводе с санскрита означает «упорство в истине». Махатма Ганди определял этим термином философию непротивления злу насилием, предлагая форму пассивной антиимпериалистической борьбы ненасильственного характера. Смысл оперы – в духовном преобразовании Ганди. Перед просмотром еще возникают опасения, что незнакомым с понятием «сатьяграха» спектакль лучше не смотреть, но как только свет в зале гаснет и на сцене появляется древний храм, а по занавесу бегут строчки древнего языка – сомнения улетучиваются.

Первое, что отмечаешь про себя, находясь в зале, – спектакль получился невероятно красивым визуально. Декорации в виде древнего храма переходят в нарисованные, а затем – в видеопроекцию, но границы незаметны. Создается ощущение, что сцена уходит в бесконечность, а где-то там, на горизонте, то всходит, то заходит солнце. Краски на сцене – очень яркие: песок, вода и пестрые сари – все это за секунды вырывает из повседневной серости. А музыка Филипа Гласса минималистична и спокойна, все пассажи повторяются и варьируются, при этом она вызывает исключительно светлые чувства. Тем, кто умеет медитировать, придется по вкусу. Опера «Сатьяграха» позволяет на 3 часа выпасть из повседневной жизни, погрузиться в иной, до этого незнакомый нам мир.

Подробнее о премьере оперы «Сатьяграха» можно прочитать в материале NDNews.ru.

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а).

Вход: 100-1200 рублей.

День Осипа Мандельштама в Ельцин-Центре

15 января, в день рождения поэта, в Ельцин-Центре устраивают День Осипа Мандельштама. Пройдет показ документального фильма «Тайна архива Мандельштама. Рассказ Сони Богатыревой» и творческая встреча с его автором Еленой Якович, чтение стихотворений Мандельштама, а также презентация проекта мемориальной доски, которую поклонники поэта хотят установить в Екатеринбурге.

В 16:00 – «Политика памяти». Художник Николай Предеин и писатель Евгений Касимов представят проект мемориального знака в память об Осипе и Надежде Мандельштам и их вынужденном пребывании в Свердловске по дороге в ссылку в Чердынь в 1934 году.

16.30 – Мой Мандельштам. Чтение стихотворений поэта. Открытый микрофон. Стихотворения Осипа Мандельштама прозвучат в исполнении екатеринбургских поэтов, писателей, филологов и общественных деятелей.

18:00 – Показ документального фильма «Тайна архива Мандельштама. Рассказ Сони Богатыревой» (2016) и встреча с автором картины Еленой Якович. Главной задачей своей жизни Надежда Мандельштам считала спасение неопубликованных стихов Осипа Мандельштама. Сохранение архива решало вопрос физического существования стихотворений, написанных поэтом в 1930-е годы. О судьбе «заветной папки», которая с 1946 по 1957 была спрятана в ящике письменного стола Игнатия Бернштейна, рассказывает его дочь Соня Богатырева. В фильме звучит аудиозапись голоса Осипа Мандельштама, читающего свои стихи, которую в 1920-е годы сделал Сергей Бернштейн (дядя Сони Богатыревой) – основатель отечественный аудиоархивистики.

Место проведения: Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Гастроли театра Les Partisans

14 и 15 января в Екатеринбурге гастролирует замечательный театр Les Partisans из Ижевска. Артисты привезут один детский спектакль и два взрослых.

14 января в 18:30 и в 21.30 покажут спектакль по пьесе Валерия Шергина «Колбаса/Фрагменты», который ранее получил призы на нескольких фестивалях. В центре событий семья из деревни Усть-Сарапулка – сложный клубок человеческих взаимоотношений. Через бытовую мистику, лики соломенных кукол проглядывает образ мирового пира, где в любой момент взрывы смеха могут смениться драмой. «По преданию у удмуртов есть три свадьбы: первая, когда человек рождается – он сочетается браком с этим светом; вторая – когда он находит свою вторую половинку – мужа или жену, и третья свадьба – смерть, когда человек обручается с потусторонним миром…», – говорится в анонсе.

15 января в 18:30 можно будет увидеть постановку «БРО». В своей нобелевской речи выдающийся русский поэт Иосиф Бродский сказал, что поэт всегда знает, что не язык является его инструментом, а он – средством языка. В театре попробовали стать средством поэзии, отдаться ее ритмам и смыслам, прислушаться к словам и посмотреть, что из этого выйдет. Это второй поэтический спектакль театра Les Partisans. После «Пощёчины общественному вкусу», посвященной авангардной поэзии последних ста лет, партизаны выбрали для своих экзерсисов поэзию Иосифа Бродского, которому в мае 2015 года исполнилось бы 75 лет.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97)

Вход: 300-750 рублей.

«Минифест» с лучшими исполнителями современного танца

15 января в 18:00 в Театре музыкальной комедии пройдет «Минифест». Это уникальный зимний данс-проект от «Эксцентрик-балета Сергея Смирнова» и его друзей. Вместо запланированного традиционного вечера современной хореографии «эксцентрики» придумали и организовали камерный, по-домашнему уютный и атмосферный данс-форум, на который пригласили коллег и друзей из разных городов России.

В первом отделении примут участие титулованные российские коллективы – обладатели Национальной театральной премии «Золотая Маска», хэдлайнеры масштабных фестивалей и победители международных конкурсов, а также молодые и перспективные данс-проекты. Гости вечера: театр «Балет Евгения Панфилова» (Пермь), Челябинский театр современного танца, а также танцевальные команды Новосибирска, Ярославля и Екатеринбурга.

Во втором отделении будет показан новый данс-спектакль «Эксцентрик-балета» «Песни последней травы». Этот с﻿борник трогательных танцевальных историй продолжает любимую Сергеем Смирновым тему «маленького человечка». Каждый танцовщик этого необыкновенного спектакля оказывается «в фокусе», в центре внимания и получает шанс на максимально тесный и честный диалог со зрителями.

Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47)

Вход: 200-500 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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