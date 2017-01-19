«Рай» Кончаловского, «Иллюзия любви» с Котийяр и русский хоррор «Невеста» (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 19.01.17

Сегодня в широкий прокат выходит фильм Андрея Кончаловского «Рай», номинированный на «Оскар». Черно-белая драма, снятая в стиле старинных фильмов, заслуживает внимания киноманов: тема фашизма и концлагерей здесь раскрыта так, как никогда раньше. Для поклонников Марион Котийяр в прокат вышла драма «Иллюзия любви», где актриса блистательно справилась с ролью. Также в прокате – боевик с Вином Дизелем, российский хоррор «Невеста» и комедия в духе Бората.

Драма «Рай» Андрея Кончаловского

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=1_sBa13dWos&rel=0">Video</a> «Рай»

Сегодня в широкий прокат выходит фильм Андрея Кончаловского «Рай», взявший Серебряного льва Венецианского фестиваля за лучшую режиссуру и номинированный на «Оскар». По словам критиков, это лучший фильм режиссера за последние годы, в котором он совершенно по-новому раскрывает одну из самых страшных тем ХХ столетия.

Ольга, русская аристократка, эмигрантка и участница французского Сопротивления, во время неожиданной проверки арестована нацистами за то, что прячет еврейских детей. В тюрьме ею увлекается Жюль, француз-коллаборационист, который ведет ее дело и в обмен на интимные отношения, кажется, готов смягчить ее участь. Ольга готова на все, чтобы избежать пыток, но ее надежда на свободу быстро рассеивается, так как события принимают неожиданный поворот.

Ольгу отправляют в концентрационный лагерь, где ее жизнь становится адом. Там неожиданно для себя она встречает Хельмута, высокопоставленного немецкого офицера СС, который когда-то был безнадежно влюблён в нее и до сих пор ее любит. Между ними завязываются странные, болезненные отношения. Хельмут решает бежать с Ольгой, хотя она уже перестала надеяться на спасение. Однако постепенно представление Ольги о Рае неотвратимо меняется.

В ролях: Юлия Высоцкая, Петер Курт, Виктор Сухоруков, Филипп Дюкен и другие.

Фильм Кончаловского обязателен к просмотру для всех искушенных киноманов.

«Фильм «Рай» поразителен прежде всего новизной, практически вторым рождением кинематографических талантов Андрея Кончаловского, – пишет в «Российской газете» Валерий Кичин. – …Грандиозный по масштабу философских категорий фильм камерен и предельно аскетичен. «Архивы» человеческих душ неполны, в них хаос, воспоминания всплывают только те, какие подскажет ход мысли. И никто уже не заморачивается гладкостью рассказа: монтаж нарочито неряшлив, на срезках видны царапины и чернильные пометки, пленка выгорела, изображение теряет ясность – как это бывает в памяти с ее пробелами и лакунами…».

«Новшества «Рая» заключаются в том, что половину его хронометража составляют как раз монологи у райских врат. Самим приемом кинематограф овладел, разумеется, задолго до того, как он пришел в голову Андрею Сергеевичу, но использован он здесь действительно великолепно, – пишет «Газета.ру». – Даже странно, что никому не приходило в голову посмотреть на действующих лиц войны вот так – как на людей, без знаков воинского или концлагерного отличия, дать им слово, вместо того чтобы пытаться при помощи собственного несовершенного воображения измыслить что-нибудь доселе невиданное. Странным образом этот лобовой прием работает на все сто (и, кстати, не требует финансовых затрат); кажется, что сегодня смотреть на великие катастрофы прошлого иначе и нельзя».

Марион Котийяр блистает в драме «Иллюзия любви»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=EUCEhyIyT8Q&rel=0">Video</a> Иллюзия любви

Николь Гарсия, которая создала уже не одну историю о несчастной любви, вновь выпустила мелодраму – «Иллюзия любви». Южная провинция Франции переживает тяжелые послевоенные годы. В это время Габриэлла ищет покоя в мечтах о настоящей любви, но окружающие считают одержимость такой идеей неприличной и даже безумной. Чтобы оградить молодую девушку от страсти и порока, родители выдают её замуж. Супруг Габриэллы оказывается добропорядочным и любящим человеком, а жизнь с ним – тюремным заключением. В санатории, куда Габриэллу отправляют на лечение, она безнадежно влюбляется в раненного ветерана Вьетнамской войны Андрэ. Вместе они планируют сбежать от обыденности в иллюзорный мир любви.

В ролях: Марион Котийяр, Луи Гаррель, Алекс Брендемюль, Брижит Роюан, Виктуар Ду Бойс и другие.

В кино можно пойти ради блистательной работы Марион Котийяр.

«В российский прокат выходит фильм «Иллюзия любви» с Марион Котийяр и Луи Гаррелем в главных ролях – находка для романтиков и любителей европейского кино, – пишет газета «Коммерсантъ». – …По сути, Котийяр играет мадам Бовари XX века (впрочем, Андре Саваж в исполнении Луи Гарреля будто сбежал из романа другого автора – Достоевского). Лицо актрисы обладает удивительной выразительностью, ее игра своей простотой и одновременно филигранностью подобна дорогому украшению. Поначалу кажется, что 41-летней актрисе при всех ее талантах вряд ли под силу сыграть юную женщину, только-только познавшую первую любовь. Однако Марион и здесь выглядит настолько убедительно, что скепсис исчезает сам собой».

Вин Дизель снова в деле – «Три икса: Мировое господство»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=gMvdtk0prBg&rel=0">Video</a> Три икса: Мировое господство

Ди Джей Карузо выпустил боевик «Три икса: Мировое господство» с Вином Дизелем в главной роли. Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие – «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону – судьба мира.

В ролях: Вин Дизель, Донни Йен, Дипика Падукон, Крис У. и другие.

У фильма очень низкий международный рейтинг – всего 5,6 балла.

Российский хоррор «Невеста»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=tFPZPwlG1x8&rel=0">Video</a> Невеста

В последнее время российские кинопроизводители все чаще обращаются к жанру хоррор. Очередной опыт представляет режиссер Святослав Подгаевский, который снял фильм ужасов «Невеста».

После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять что происходит, приводит девушку к жуткой находке – шкатулке с фотографиями мертвых людей.

В ролях: Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов и другие.

«Технически и идейно «Невеста» интересна и заслуживает внимания зрителей, но глупые сценарные ошибки, нелогичность, а также притянутое «за уши» возможное продолжение делают из фильма очередной пример того, как хотели, как лучше, а получилось, увы, как всегда», – написал о фильме пользователь «Кинопоиска» «Filmoman DAB».

Триллер «Ловушка»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=rh9bSywdRfY&rel=0">Video</a> Ловушка

Энди Горрард снял псевдодетективный триллер «Ловушка», который чем-то напоминает нашумевшую «Исчезнувшую», но явно до нее не дотягивает.

Нью-Йорк, шестидесятые годы прошлого века. Стэкхаусы – внешне идеальная семейная пара: молодые, красивые, успешные. Он – удачливый архитектор, она – процветающий риелтор и великолепная хозяйка великолепного дома. На самом деле Уолтер давно думает о разводе, потому что Клара замучила его своими претензиями, истериками, ревностью и угрозами покончить с собой, если он ее оставит. Однажды внимание Уолтера привлекает газетная заметка: женщина, жена букиниста, жестоко убита неподалеку от стоянки автобуса, преступника не нашли. Ему кажется, что убийцей мог быть муж жертвы, хотя у того, казалось бы, надежное алиби. Стекхаус решает с ним встретиться, не предполагая, в какую ловушку угодит.

В ролях: Патрик Уилсон, Хейли Беннетт, Джессика Бил, Винсент Картайзер и другие.

У фильма низкие рейтинги – международный 5,5, рейтинг «Кинопоиска» – всего 4,9 балла.

«Описание фильма и трейлер гораздо более интригующие, чем следовало бы. Они обещают тайну, триллер, может даже что-то похожее на «Исчезнувшую». А получаем мы всё то, что заявлено, но минус детективная составляющая. То есть сложные деструктивные семейные отношения, достаточно банально показанные: истеричную замужнюю женщину, нагловатую девицу и несчастного гниловатенького мужчину. Возможно кому-то это покажется психологичным, драматичным или еще бог весть каким, я же считаю эту экранизацию попросту скучной», – пишет пользователь «Кинопоиска» под ником «doremina».

Комедия в стиле Бората «Джимми – покоритель Америки»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=xFw9Y838J6c&rel=0">Video</a> Джимми – покоритель Америки

В двух кинотеатрах Екатеринбурга выходит фильм «Джимми – покоритель Америки» режиссера Джонатана Касселмана. Джимми выиграл «гринкарту» в лотерею и на всех парах мчится в Штаты. Когда Борат уже забыт, а Бонд пьет свой чай с оливками, пора готовиться к новой встряске! Ой держись, Америка!

В ролях: Маз Джобрани, Джон Хёрд, Дианна Руссо и другие.

Зрители считают, что один раз посмотреть фильм можно, если не ждать от него ничего сверхъестественного.

«Джимми – покоритель Америки», несмотря на многочисленные недостатки и навязчивое желание режиссера повторить успех Коэна и Чарльза, выглядит забавно и способен неплохо развлечь при соответствующем благодушном настроении аудитории, – пишет один из пользователь «Кинопоиска». – Джонатан Касселман вполне дееспособно высмеял расовые предрассудки американского общества и его многочисленные пороки, не забыв донести до зрителей пусть не самую свежую, зато действенную мораль. От фильма не стоит ждать особых откровений, да они и не были заложены в него изначально. Рассматривайте «Джимми – покорителя Америки» не более, чем развлечение на один вечер. В таком случае приключения Маза Джобрани приобретут заманчивые очертания без каких-либо обязательств и надежд».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

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