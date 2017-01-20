День рождения Дэвида Линча, музыка Queen в исполнении оркестра и экстрим на велосипедах (ФОТО) / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 20.01.17

В Екатеринбурге в эти выходные можно сходить на День рождения Дэвида Линча, послушать хиты Queen в необычном исполнении струнного оркестра, побывать на вечере в честь Лайзы Минелли или покататься на велосипедах по льду. 10 событий выходных – в обзоре NDNews.ru.

День рождения Дэвида Линча

Сегодня в 23:00 клуб, названный в честь великого режиссера Дэвида Линча, будет отмечать 71-летие мастера. Вечеринка, наполненная персонажами из культовых фильмов, голосом Дэвида и той самой музыкой, которая всегда звучит в этом воздухе, пройдет в клубе Lynch.

«У нас есть и Великан, и Лора Палмер, Дама с Поленом и Кролики (!!!), Черный Вигвам и Оркестр которого Нет На Самом Деле», – говорят организаторы.

Вечеринка пройдет в специально декорированных помещениях, будут задействованы четыре сцены, установлен специальный алтарь с поздравлениями.

Всем, кто придет с подарком для Дэвида Линча или в костюме киногероя, вход – свободный.

Место проведения: клуб Lynch (ул. Толмачева, 12)

Вход: 200 рублей.

Оркестр В-А-С-Н сыграет хиты QUEEN

Сегодня в 19 часов в клубе EverJazz пройдет концерт «Волшебство QUEEN от оркестра В-А-С-Н». Оркестр перенесет рок-композиции легендарной группы в звучание только струнных инструментов. Автор транскрипций – дирижер В-А-С-Н – Николай Усенко. К этой программе оркестр подходил осторожно и постепенно, исполняя в программе по несколько произведений, но успех у публики убедил в том, что такая программа может существовать и самостоятельно.

Музыка Queen давно стала частью программ симфонических оркестров, которые, как правило, добавляют к своему составу ритм-секцию, что во многом приближает их к естественному звучанию рок-групп. Исполнение же рок-музыки средствами струнного оркестра не имеет аналогов в Европе.

«Сегодня очевидно, что музыкальное наследие Queen выходит далеко за рамки традиций рок и поп-культуры. И наш проект является попыткой доказать жизнеспособность и полноценность существования этих композиций в иных, на первый взгляд противоестественных условиях. Новые исполнительские возможности, другой жанр создают принципиально иной облик хорошо знакомым сочинениям», – говорят музыканты.

Место проведения: клуб EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: места у бара – 300 р., места за столиком – 500 р., места за vip-столиком – 600 р.

Лучшие фильмы «Кинопробы» покажут в Доме кино

20-21 января в Доме кино пройдут два вечера «Эхо Кинопробы». В 19:00 начнутся показы фильмов участников и призеров XIII Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», который проходил в Екатеринбурге с 1 по 4 декабря.

20 января – вечер неигрового кино, покажут фильмы: «Американская мечта», «Любовь на миллион», «Массовка. Крупный план», «Сама дура!», «Сестры» и «Таня».

21 января состоятся показы фильмов, получивших спецдипломы жюри: «Тучка и кит» (анимация), «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (игровое), «С чистого листа» (игровое), «З-К» (неигровое), «Скоро на Первом» (неигровое).

Место проведения: малый зал Дома кино (ул. Луначарского, 137)

Вход: свободный.

«Сиротливый Запад» перенесет в Ирландию

Сегодня в 18:30 в ТЮЗе можно перенестись в Ирландию – здесь покажут недавнюю постановку «Сиротливый Запад». ТЮЗ впервые за долгие годы поставил в Екатеринбурге МакДонаха и взялся за одну из самых известных пьес драматурга. Привыкшим к МакДонаху в мрачно-ирландском исполнении стоит забыть все, что они видели: МакДонах здесь совсем другой. Братья Конноры словно впали в детство, священник Уэлш выступает в роли футбольного рефери, а действие порой похоже на фарс. Спектакль поставили в рамках проекта «Театр за бетонной стеной» и детям на него вход воспрещен. Фоторепортаж – в материале NDNews.ru.

Место проведения: Театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48)

Вход: 500 рублей.

Вечер, посвященный Лайзе Минелли

Сегодня в 21:00 в Театре музкомедии состоится концерт «Минелли-Jam». Это, можно сказать, сценический tribute-альбом, посвященный мировой звезде театра и кино – очаровательной Лайзе Минелли. Певица и актриса, героиня мюзиклов и фильмов, легенда американского кино, лауреат премии «Оскар», кумир миллионов – ее жизнь похожа на голливудский фильм, ее песни знает весь мир. На концерте прозвучат: «Cabaret» и «Willkommen» из легендарного мюзикла Джона Кандера «Кабаре», всемирно известная баллада Джорджа Гершвина «The man I love», прославившая оркестр Глена Миллера песня «At last» и другие хиты из репертуара неповторимой Лайзы. Все – в джазовой аранжировке ансамбля Платона Газелериди.

Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47)

Вход: 1000-1500 рублей.

Зимний экстрим на велосипедах

21 января в 14:00 на стадионе «Локомотив» пройдут соревнования среди велосипедистов «Ледовое сражение». Для участников подготовят специальную ледовую трассу с фигурными элементами «змейки», «восьмерки» и мостика. Велосипедистов распределят по парам случайным образом для параллельного прохождения трассы на скорость. Участник выбывает из турнира после 2 поражений. Абсолютный победитель «Ледового сражения» определится в суперфинале.

Предусмотрено разделение на две категории – шипы и без шипов, в заезде одновременно участвуют два человека одной категории. Также пройдут зрелищные соревнования среди спортсменов-экстремалов в дисциплинах БМХ и МТБ. Райдеры продемонстрируют эффектные трюки на трамплине с мягкой снежной подушкой.

Место проведения: стадион «Локомотив» (ул. Расточная, 18) Вход: свободный.

Презентация книги о русских поэтах в Нью-Йорке

21 января в 19:00 в магазине «Пиотровский» в Ельцин-Центре состоится презентация книги Якова Клоца «Поэты в Нью-Йорке: О городе, языке, диаспоре». Яков Клоц преподает русскую литературу в Хантер-колледже Городского университета Нью-Йорка, защитил диссертацию об Иосифе Бродском в Йельском университете, автор статей о русской поэзии и художественном переводе, прозе ГУЛАГа и так далее.

В книге «Поэты в Нью-Йорке» собраны беседы с поэтами из России и Восточной Европы (Беларусь, Литва, Польша, Украина), работающими в Нью-Йорке и на его литературной орбите, о диаспоре, эмиграции и ее «волнах», родном и неродном языках, архитектуре и урбанизме, пересечении географических, политических и семиотических границ, точках отталкивания и притяжения между разными поколениями литературных диаспор конца XX – начала XXI вв. «Общим местом» бесед служит Нью-Йорк, его городской, литературный и мифологический ландшафт, рассматриваемый сквозь призму языка и поэтических традиций и сопоставляемый с другими центрами русской и восточно-европейской культур в диаспоре и в метрополии.

Место проведения: книжный магазин «Пиотровский» (Ельцин-Центр, ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

«Мастер и Маргарита» в Драме

21 января в 18:00 в Театре драмы покажут спектакль «Мастер и Маргарита». «Однажды весною, в час небывалого жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах...» началась та загадочная история, что легла в основу этого спектакля. Вместе с давно любимыми героями страница за страницей вы проживете легендарный роман Михаила Булгакова. Через призму московских нравов 20 – 30-х годов прошлого века: ложь, зависть, жадность; сквозь стены «нехороших квартир» и «домов скорби», что хранят тайны великих писателей – прибудете на самый необычный бал весеннего полнолуния, где одних ждет казнь, а других прощение. Где благодаря абсолютной силе Любви Маргарита, наконец, обретет своего Мастера.

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2)

Вход: 250-1500 рублей.

«Игры разума» в духе «Что? Где? Когда?»

22 января в 14:00 в клубе EverJazz пройдет встреча серии Лиги «Игры разума». Формат игры: команда из шести игроков ищет правильный ответ на любой заданный ведущим вопрос при помощи мозгового штурма в течение минуты. За правильный ответ очко получает команда «знатоков». Всего будет задано 30 вопросов (3 тура по 10). Все вопросы выводятся на большой игровой экран. Результаты команд будут суммироваться за 3 встречи, по итогам которых определится победитель. Тройка победителей получит приятные подарки от организаторов. Команда может начать играть с любой встречи.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 300 рублей с человека (без обязательного депозита), необходимо зарегистрироваться по телефону 8-908-637-56-62.

«Золушка» для детей и взрослых

22 января в 11 и 18 часов в Оперном театре можно посмотреть балет «Золушка», премьера которого состоялась летом 2016 года. Завершая юбилейный год величайшего композитора ХХ века Сергея Прокофьева, Екатеринбургский театр оперы и балета поставил новую версию «Золушки». Над спектаклем работали хореограф, заслуженный деятель искусств России Надежда Малыгина, дирижер Михаил Грановский и сценограф, народный художник России Вячеслав Окунев.

«Сочетание разнообразных мультимедийных приемов и кинетической декорации, которая легко движется по сцене, меняя ее пространство, сделает наш спектакль настоящим зрелищем», – пообещал сценограф. Зрителей ждут сюрпризы, полеты во сне и наяву, таинственные превращения. Сказочный экипаж соберут персонажи из разных времен – колесо от старинной кареты, бампер от ретромобиля, дверца от воздушного шара и крыло жар-птицы! А вот тыквы не будет, постановщики пожелали обойтись без мышей.

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а)

Вход: 300-2500 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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