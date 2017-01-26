Скорсезе про Бога и веру, Бондарчук – про любовь и пришельцев (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 26.01.17

С сегодняшнего дня в кинотеатрах можно посмотреть два масштабных и достойных внимания фильма. Первый – новая работа 74-летнего Мартина Скорсезе, которую критики называют одной из лучших. Драма «Молчание» поднимает извечные вопросы про Бога и веру. Второй фильм – российское фэнтези «Притяжение» Федора Бондарчука. Фильм нашел одобрение критиков и первых зрителей с оговоркой: он подойдет скорее подросткам и молодежи. Также в прокате – комедия с Жаном Рено и французский мультфильм «Балерина».

Драма Скорсезе про веру «Молчание»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=OE37Rxm_6bQ&rel=0">Video</a> Молчание

Сегодня в прокат выходит философская драма Мартина Скорсезе «Молчание». Это второй фильм по мотивам одноименного романа Сюсаку Эндо. Первый фильм японского производства был выпущен в 1971 году, спустя почти 5 лет после публикации книги в 1966 году. По словам Скорсезе, роман привлек его как католика своей темой молчания Господа при существующих в мире страданиях.

В XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять христианское Евангелие.

В ролях: Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер, Лиам Нисон, Таданобу Асано и другие.

Фильм скорее всего понравится вдумчивому зрителю, которому не столько важны спецэффекты, сколько смысл.

«Исторический и теологический эпос «Молчание» – одна из самых знаменательных работ Мартина Скорсезе, – пишет «Новая газета». – …По сути, «Молчание» – продолжение напряженного диспута с церковью и ее догматами. Диспута о вере и сомнении, который на протяжении всей жизни ведет католик Скорсезе, в молодости собиравшийся принять церковный сан. …» Молчание» – крайне важный фильм Скорсезе. Без пафоса поднимающий вопросы вопросов. Которыми всуе не озадачиваешься. Которые во все времена задавали себе большие художники. О праве отстаивать веру с мечом в руке, о методах нетерпимости и насилия. О кровопролитии во благо. О возможности диалога со Всевышним. И автор, сосредотачиваясь на них, словно сознательно ограничивает себя в средствах выражения: медитативный характер действия, размеренный ритм, приглушенный свет. Почти неслышимая музыка».

«Это с самого начала страшно дискомфортное кино, – предупреждает «Газета.ру». – …вряд ли средний зритель в курсе, кто такие иезуиты или как обстоят дела с христианством в Японии. Более того, после головокружительных танцев с камерой из «Волка» Скорсезе сознательно ограничивает себя. Ну и наконец, быстро становится ясно, что внешний сюжет о крепости веры, проходящей через бесчеловечные испытания, постановщика интересует, в общем, постольку-поскольку. Он рассказывает совсем другую, куда более интересную, хоть и изматывающую зрителя историю».

Первые зрители по достоинству оценили новую работу Скорсезе. Большинство рецензентов «Кинопоиска» выставили драме высшие оценки. «Гениальная экранизация гениального романа. За один этот фильм Скорсезе можно назвать классиком кинематографа», – считает один из пользователей портала.

Российский фильм про пришельцев «Притяжение»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=wqzGU-DRyUM&rel=0">Video</a> Притяжение

Федор Бондарчук снял фэнтези-фильм про пришельцев «Притяжение». По словам критиков, рассчитан он, в первую очередь, на подростков и молодых людей.

«…Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертаново оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий вы узнаете первыми…», – говорится в анонсе фильма.

В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков и другие.

«Притяжение» – первый российский фильм в сегменте young adult. Там же, где «Сумерки», «Голодные игры» и «Бегущий в лабиринте», а на подходе в России «Танцы насмерть» и «Икария». Прежде чем выдвигать высоколобые претензии, задумайтесь, какие у вас отношения с теми картинами. Если не очень, то утешьтесь: наверное, вы уже не подросток, мечтающий о любви и приключениях. А это кино для них. И про них, – пишет «Афиша Daily», отмечая сходство фильма с голливудскими «Прибытием», «Районом №9» и «Ромео и Джульетта». При этом издание не ставит создателям в минус такой микс: история в своем жанре выглядит убедительной и удачной.

«В «Притяжении» основная прелесть в том, что это никакой не «Экипаж» или не дай бог «Викинг», это самостоятельное высказывание со своими огрехами и проблемами, авторы которого с легкостью берут фантастический жанр, населяют его героями, проблемами, любовью и не боятся об этом разговаривать со зрителями, – пишет на «Кинопоиске» пользователь «Filmoman DAB». – Можно определенно сказать, что главное сделано, теперь русские снимают действительно работающую фантастику, которая способна не только поражать спецэффектами, но и готова и может заставлять зрителя размышлять, удивляться и восхищаться увиденным».

«Лично мне после просмотра хочется сказать, что русскому кино можно и нужно дать шанс. Не всё потеряно. И фильм «Притяжение» тому доказательство», – пишут другие.

Французский мультфильм «Балерина»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=5nAOqT5NI2U&rel=0">Video</a> Балерина

Для похода в кино с детьми подходит вышедший сегодня мультфильм «Балерина». События развернутся вокруг маленькой сиротки, которая, следуя за мечтой стать балериной, приезжает в Париж в 1879 году.

«Мультфильм стоит того, чтобы посмотреть его не только с маленькими девочками, мечтающими о большой сцене, но и с мальчиками. Потому что он научит их мечтать и идти к своей мечте», – пишут о мультфильме зрители.

Комедия с Жаном Рено «Семейное ограбление»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=k917EYQkbCc&rel=0">Video</a> Семейное ограбление

Для поклонников Жана Рено в прокате – комедия Паскаль Бурдьо «Семейное ограбление». Анжела и Анжелика – две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерьми безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию.

В ролях: Жан Рено, Рем Кериси, Камиль Шаму, Бруно Санчес и другие.

Российская комедия «Джокер»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=89OSh9owTD8&rel=0">Video</a> Джокер

В кинотеатрах «Знамя» и «Салют» покажут российскую комедию «Джокер» режиссеров Александра Каурых и Сергея Охотина. Главный герой Максим Салютов, достойный всяческих похвал молодой человек, на взлете своей карьеры влюбляется в Лелю – девушку не своего круга. Максим собирается с духом, преодолевает робость и, безо всякой надежды открывает Леле свое сердце. Она отвечает взаимностью. Невеста согласна, жених тоже согласен. Но, как всегда, вмешиваются родственники . Одних не устраивает социальное положение и происхождение жениха. Других все устраивает, но тут оказывается, что у самого Максима завалялся «скелет в шкафу».

В ролях: Андрей Охотин, Дарья Щербакова, Дальвин Щербаков, Дмитрий Гриневич.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 26.01.17

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