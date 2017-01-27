Фестиваль телесных практик, выступление шаманов и лекции про нанотехнологии и котиков (ФОТО) / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 27.01.17

В эти выходные в Екатеринбурге можно одухотвориться: в городе пройдет фестиваль телесных практик с йогой и мастер-классами, состоится выступление этнического проекта с трайбл-дэнс и горловым пением. Китайский новый год будут отмечать на новой ресторанной улице. А для любителей узнавать что-то новое в один день прочитают сразу три лекции: об астероидах, нанотехнологиях и котиках.

Артисты театра и кино исполнят песни Высоцкого

27 января в 19:00 на сцене ККТ «Космос» состоится единственный концерт песен Владимира Высоцкого. Музыкальная программа концерта «Я, конечно, вернусь…» состоит из песен Владимира Высоцкого, их будут исполнять артисты театра и кино: Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева, Александр Ф. Скляр и группа «Картуш». Ведет вечер – сын певца Никита Высоцкий. Во время концерта зрители услышат «Утреннюю гимнастику», «Он не вернулся из боя », «Кони привередливые», «Корабли постоят», «Песню о друге» и др. Также во время концерта будет показана редкая кинохроника из жизни Высоцкого, предоставленная музеем Владимира Высоцкого.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: от 700 рублей.

Концерт Monatik в «Телеклубе»

27 января в 20:00 в «Телеклубе» состоится концерт популярного украинского певца Monatik'а. «Вы почему такие грустные? Вокруг Вас должен весь мир кружить, абсолютно весь», – говорит музыкант.

Большой сольный концерт обещает быть максимально крутым, – уверены в клубе. Monatik – один из самых перспективных представителей современной украинской сцены. Он расшевелит своими зажигательными треками, под которые невозможно устоять на месте. Его большой сольный концерт посвящен любви. Это отличный шанс провести незабываемый вечер со своей второй половинкой.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 1500 рублей.

«Дневник влюбленного прокурора» прочитают в Ельцин Центре

27 января в 19:00 в Ельцин Центре состоится читка новой пьесы драматурга и главного редактора журнала «Урал» Олега Богаева «Дневник влюбленного прокурора» по мотивам книги Сергея Петрова «Хроника его развода. Режиссером читки анархической трагикомедии в двух частях выступил Дмитрий Зимин. После читки состоится обсуждение с участием Олега Богаева и Сергея Петрова.

Первая публикация текста Сергея Петрова состоялась в июньском номере журнала «Урал» за 2016 год. А через два месяца повесть вышла отдельной книгой в издательстве «Эксмо». Сергей Петров служил следователем, был ведущим на «Радио 7 на 7 холмах», «РСН», «Говорит Москва». Его проза печаталась во многих журналах.

Место проведения: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

День телесных практик и мастер-классов на фестивале Night bazar

28 января в ТЦ «Сила воли» весь день будет проходить фестиваль телесных практик Night Bazar. С 10 утра и до 19 часов вечера можно будет посетить занятия по хатха-йоге, йога-дэнс, пройти марафоны цигун и единоборства Древней Руси, сходить на кендо и иайдо, славянскую гимнастику для женщин и танец живота.

Мастера научат желающих создавать мозаики и мандалы, вязать на спицах и вырезать по дереву, играть на глюкофонах и создавать коллажи.

Место проведения: ТЦ «Сила воли» (ул. Толмачева, 22)

Вход: свободный.

Горловое пение и трайбл-дэнс – в проекте «Красный шаман»

28 января в 18:30 состоится концерт проекта «Красный шаман» в ЦК «Урал». Проект создавался с намерением объединить живое творчество музыканта, исполнителя горлового пения Тюрэна Кам с оригинальной хореографией танцевальной школы «Трайбл Бит». Целью стало более глубокое, гармоничное погружение зрителя в эстетику этники, аутентичной музыки и танца. Возможность прожить все действо вместе с исполнителями на сцене, получив как визуализацию звуковых образов, так и виртуозную музыкально-вокальную интерпретацию.

Творчество Тюргэна Кам является результатом симбиоза древности и современности. Это новое направление горлового пения, которое и является отличительной чертой музыки Тюргэна, которую он сам называет «экспериментальной этникой». «Трайбл Бит» – единственная в Екатеринбурге танцевальная школа, с момента своего основания специализирующаяся на преподавании трайбл-дэнс и развитии трайбл-культуры.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: от 400 рублей.

Обсуждение Стругацких на заседании в Белинке

29 января в 14:00 состоится заседание книжного клуба «СКОтЧ» в библиотеке Белинского. Тема предстоящей встречи – «Аркадий и Борис Стругацкие: «Град обреченный» и «Хищные вещи века». Клуб «СКОтЧ» – место встречи думающих и активных читателей, готовых обмениваться мнениями о литературе. Заседания проводятся на площадке Белинки два раза в месяц, по воскресеньям. Каждая встреча посвящена конкретному автору или отдельной книге, которую выбирают сами участники.

Список тем для обсуждения в клубе формируется на полгода вперед, ознакомиться с ним можно на странице клуба. Место проведения: арт-гостиная библиотеки им. Белинского (ул. Белинского, 15, 4 этаж) Вход: свободный.

Новая выставка и лекция о Брусиловском в ЕМИИ

В Музее изобразительных искусств в эти выходные можно посетить новую выставку «Автограф». На ней представлены более двухсот произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства уникальной галереи «Автограф», основанной в 1993 году Татьяной Набросовой-Брусиловской и художником Германом Метелевым как долгосрочный, развивающийся во времени проект. Идея проекта состояла в привлечении друзей-художников к созданию малоформатных творческих произведений – своеобразных «художественных автографов». За время существования галереи коллекция разрослась до семисот произведений и вобрала в себя работы как широко известных мастеров (Г. Метелева, В. Воловича, М. Брусиловского, А. Антонова, А. Калашникова, Г. Мосина, Л. и В. Анциферовых, В. Степанова, В. Жукова, Е. Малахина-Б.У. Кашкина, А. Лысякова и многих других), так и начинающих художников.

Придя на выставку 28 января, можно заглянуть на лекцию «Миша Брусиловский – «добрый пастырь» наивного искусства, которую прочитает зав. отделом наивного искусства, кандидат философских наук Андрей Анатольевич Бобрихин в 14:00.

Место проведения: Музей изобразительного искусства Екатеринбурга (ул. Воеводина, 5)

Вход: 100-250 рублей.

Китайский Новый год на ярмарке

28 и 29 января на недавно открытой ресторанной улице в Доме печати пройдет Сhinatown Маркет, приуроченный к празднованию китайского Нового года. На фестивале будут традиционные красные фонари, обилие вывесок, запах готовящегося стритфуда. На ресторанной улице попытаются воссоздать атмосферу Chinatown, каким вы его видели в Нью-Йорке, Лондоне, Париже или представляли по фильмам и книгам. На маркете повара ресторанов будут готовить китайские шашлычки, дим-самы, паназиатскую лапшу и другой восточный стритфуд. Также пройдет мастер-класс по приготовлению вьетнамских блинчиков.

Место проведения: ресторанная улица в Доме печати (пр. Ленина, 49)

Вход: свободный.

Поэтический вечер «Аутсайдеры»

28 января в 19:00 в Камерном театре состоится поэтический вечер, посвященный литературному андеграунду 80-х годов – «Аутсайдеры». Это своеобразное или образное осмысление того времени, когда стали появляться новые направления, течения, когда хаос и страх врывался в жизнь, которая готовила, возможно, главные испытания.

Если поэзия Серебряного века прошла через жернова Русской Революции, то на поэзии Андеграунда 80-х закончилась Советская власть. Поэты, писатели, которых не принимала официальная литература, ушедшие в подполье, самиздат художники, засевшие в своих подвальных мастерских, музыканты и группы, записывающие свои альбомы в домашних условиях – никому до них не было дела тогда, а сейчас их просто не знают. А они рядом с нами. И именно они оставили важнейшие документы эпохи. Они помогают нам найти ответы на вопросы, которые мы перестали себе задавать.

В Камерном театре прозвучат стихи Виталия Кальпиди, Алексея Парщикова, Александра Еременко, Евгения Касимова, Ивана Жданова, Юрия Казарина, Майи Никулиной и Бориса Рыжего.

Место проведения: Камерный театр (ул. Пролетарская, 18)

Вход: 400 рублей.

«II Курилка Гутенберга»: астероиды, нанотехнологии и котики

29 января в 19:00 в Ельцин Центре пройдет лекторий в рамках проекта «II Курилка Гутенберга», реализующегося по всей России. На этот раз спикеры приготовили сразу три лекции по 30 минут.

На первой специалист по астероидно-кометной опасности и победитель Science Slam Павел Скрипниченко расскажет, что делать, если на нашу планету надвигается астероид? Строить бункер, звать Супермена или готовиться ко встрече с внеземной формой жизни?

Вторая лекция от физика из Института электрофизики УрО РАН Сергея Заяца будет посвящена нанотехнологиям: правда ли, что их придумали русские сказочники, зачем вообще они нужны и причем тут порошок?

И, наконец, в рамках третьей аспирант-психолог, специалист по математической статистике Савельев Владимир на примере своей новой книги «Статистика и котики» расскажет, зачем нам всем нужна математика и как с ней подружиться, если ты гуманитарий.

Место проведения: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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