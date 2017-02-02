Сказки для взрослых «Голос монстра», иранский номинант на «Оскар» и возвращение Джеки Чана (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 02.02.17

Сегодня в российский прокат выходит фильм самого известного иранского режиссера Асгара Фархади «Коммивояжер», который уже получил два приза Каннского фестиваля, номинирован на «Оскар» и был втянут в международный скандал. Ставки по сборам сделаны на фантастическую драму «Голос монстра», поражающую воображение. Также в прокате – комедийный боевик с Джеки Чаном, мелодрама для подростков, российская комедия с Дюжевым и другие фильмы.

Сказки для взрослых – в драме «Голос монстра»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=XqYCiblCyyA&rel=0">Video</a> Голос монстра

Хуан Антонио Байона снял фильм по мотивам романа Патрика Несса «Голос монстра». Это поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное – старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться.

В ролях: Льюис МакДугалл, Сигурни Уивер, Фелисити Джонс, Тоби Кеббелл и другие.

Мнения зрителей и критиков в отношении фильма разделились: зрители считают, что это хорошая сказка для взрослых с глубоким смыслом, критики – что фильм получился слабоват.

«Голос монстра» не слышен ни взрослым, ни детям. Подражание «Лабиринту фавна» хорошо выполнено, но не увлекает», – пишут «Ведомости».

«Фильм гораздо лучше и гораздо больше, чем его трейлер. Утверждение на сайте Forum Cinemas, что это детское фэнтези – вранье (если только не в смысле «все мы дети»). И это на самом деле здорово, иначе бы не получился сюрприз. Шли на хороший фильм для детей, а попали на замечательный фильм безо всяких «для». Хотели умилиться, а разревелись, – пишет пользователь «dwhiter». – Байона не рубит магией с плеча. Всё сверхъестественное происходит у границы двух реальностей со стороны внутреннего мира Коннора. Снаружи – только последствия, да краешек волшебного уха торчит в финале. А такая деликатная фантастика играет на руку реалистичности».

«Еще бы я очень хотел отметить живопись в «Голосе монстра», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «Time». – Она преподносится нам постоянно, начиная со вступительных титров, затем обрисовывая каждую историю Монстра и демонстрируя таланты Омэйли. Анимированые истории, гораздо сильнее воспринимаются, их присутствие в картине, вроде дает повод считать фильм больше сказочным явлением, однако отсутствие в них хоть какой-то доли волшебства придает фильму еще больше реалистичности. Цвет моей рецензии ультраположительный. Я на самом деле восхищаюсь данной картиной и считаю, что просмотрю ее много… много… очень много раз. Буду показывать, буду советовать. буду любить, а также буду гнобить и унижать несогласных. Кино замечательное»,

Драма, номинированная на «Оскар», – «Коммивояжер»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=fLfZxuMB3Gs&rel=0">Video</a> Коммивояжер

В трех кинотеатрах – «Салют», «Колизей», «Знамя» – покажут фильм Асгара Фархади, номинированный на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Картина уже взяла призы Каннского фестиваля за лучший сценарий и лучшую мужскую роль.

Символично, что фильм самого известного иранского режиссера Фархади выходит в российский прокат в разгар скандала. Почти сразу после номинации фильма на «Оскар» вступил в силу широко обсуждаемый закон, который запрещает въезд в Америку граждан семи ближневосточных государств, в список которых попал Иран. Таким образом, Асгар Фархади и другие члены съемочной группы фильма не смогут побывать на церемонии вручения премии. В прессу тут же начали просачиваться сообщения, что, быть может, для Фархади будет сделано исключение, однако сам режиссер положил конец этим слухам – он заявил, что в сложившихся обстоятельствах не видит необходимости ехать в США.

В центре сюжета «Коммивояжера» – отношения супругов Эмада и Раны. Днем Эмад преподает в школе, а по вечерам супруги увлеченно репетируют спектакль по пьесе Артура Миллера «Смерть коммивояжера». Однако семейная драма разворачивается не только на сцене, но и в реальной жизни, когда их новый дом из тихой гавани превращается в место преступления.

В ролях: Таране Алидости, Шахаб Хоссейни, Бабак Карими и другие.

«В «Коммивояжере» (как и в других своих картинах) Фархади пользуется излюбленным методом Кассаветиса – он сразу же бросает зрителя в драматургическую пучину взаимоотношений героев, минуя обстоятельную экспозицию. Перед нами – будто бы сгусток реальности, концентрированный кусок жизни. То, что в фильмах Фархади нет ни начала, ни мощного завершающего аккорда, – как раз кассаветисовский прием, который тот использовал, например, в картинах «Женщина под влиянием» и «Убийство китайского букмекера». Также особенно близким к «Коммивояжеру» при ближайшем рассмотрении оказывается и другой шедевр классика американского независимого кино – «Премьера»», – пишет «Российская газета».

«Коммивояжер» – это камерная семейная драма о муже и жене, которая начинается очень тихо, но Фархади знает, как из цепочки, казалось бы, простых будничных ситуаций выстроить сложный житейский триллер», – пишет «Афиша».

Итальянская комедия «Идеальные незнакомцы»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=hRlrYyfkgoo&rel=0">Video</a> Идеальные незнакомцы

В российский прокат вышла комедия Паоло Дженовезе, которая на первый взгляд кажется проходной, но многие зрители уже назвали фильм остроумным и обязательным к просмотру вместо сеанса психоанализа.

Семеро закадычных друзей, собравшись за ужином, в шутку начинают игру – читать все смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие скелеты вылезут из их шкафов и какие удивительные открытия им предстоит сделать.

В ролях: Джузеппе Баттистон, Анна Фольетта, Марко Джаллини, Эдоардо Лео и другие.

«Идеальные незнакомцы» несмотря на частичное преувеличение и нарочитый комизм, являются довольно-таки вдумчивым и неглупым фильмом, проводящим эффективный сеанс семейной терапии в непринужденной обстановке. Паоло Дженовезе явно заимствовал для своей картины случаи из реальной жизни, тем самым придав ей удивительной пикантности, понятной каждому семейному человеку, не раз задумывающемуся о различных дорогах будущего со своей второй половинкой. «Идеальные незнакомцы» и смеются, и плачут. Они – это мы с вами. Это история о нас, наших друзьях и родных одновременно. А такое кино, можете мне поверить, смотреть вдвойне интересно. Главное лишь сделать правильные выводы», – говорится в одном из отзывов зрителей на «Кинопоиске».

Мелодрама для подростков и молодежи «Космос между нами»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=xmwA0_JqiHE&rel=0">Video</a> Космос между нами

Питер Челсом снял мелодраму «Космос между нами». Это межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Гарднер Эллиот (Эйса Баттерфилд) – любознательный, очень умный мальчик, встретивший за всю жизнь только 14 человек – своих воспитателей-колонистов. Пытаясь выяснить личность своего отца и узнать больше о родной планете, которую он никогда не видел, подросший герой заводит онлайн-дружбу с умной уличной девчонкой из Колорадо по имени Тульса (Бритт Робертсон). Когда он, наконец, получает шанс вернуться на Землю, ему не терпится испытать все чудеса, о которых он мог только читать на Марсе – от самых простых до необыкновенных. Но едва путешествие началось, ученые обнаружили, что органы Гарднера не могут выдерживать земную атмосферу, и немедленно отправляются за ним, чтобы вернуть на Марс. Не желающий мириться с обстоятельствами и решительно настроенный разыскать отца, Гарднер вместе с земной знакомой сбегает от преследователей…

В ролях: Бритт Робертсон, Гари Олдман, Эйса Баттерфилд, Джанет Монтгомери и другие.

Джеки Чан возвращается в комедийном боевике «Отпетые напарники»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=rgFoAYrEdZ8&rel=0">Video</a> Отпетые напарники

Ренни Харлин снял комедийный боевик, в котором снялся 62-летний Джеки Чан. Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга.

В ролях: Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан и другие.

«Отпетые напарники» выглядят несколько уставшими, потрепанными и вымученными, и вместе с тем они способны отыскать расположения аудитории, соблазнившейся на звездные имена Джеки Чана и Джонни Ноксвилла, – пишет на «Кинопоиске» «PALPATINE». – Лента вызывает одновременно печальные и забавные эмоции, старясь походить на прилежный комедийный боевик, предательски столкнувшийся со старостью. Не стоит выказывать о отношению к «Отпетым напарникам» особые ожидания, а нужно расслабиться и в непринужденной обстановке посмотреть за тем, как очередная порция врагов получает по заслугам».

«Я не спорю, Джеки молодец, что до сих пор, что-то делает, активный парень, несмотря на преклонный возраст (62 года) и многочисленные травмы. Но может стоит уже задуматься о будущем и отдать себя серьезным ролям, ведь всю жизнь «не попрыгаешь», – пишут зрители.

Хоррор «Звонки»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=3I9F0UFN5os&rel=0">Video</a> Звонки

Ф. Хавьер Гутьеррес возвращается к теме девочки из колодца, столь популярной в начале 2000-х. Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако, его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя. Её ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел.

В ролях: Винсент Д'Онофрио, Лаура Уиггинс, Эйми Тигарден, Джонни Галэки и другие.

Спортивный байопик «Пазманский дьявол»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=0obwCs26tWs&rel=0">Video</a> Пазманский дьявол

Бен Янгер снял фильм про Винни Пациенца – одного из самых выдающихся чемпионов по боксу. Молодой, яркий, безрассудный. Его называли Пазманским дьяволом. Его карьера была на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало.

В ролях: Майлз Теллер, Аарон Экхарт, Кэти Сагал, Киран Хайндс и другие.

«Часто говорят: если бы эта история не случилась, ее стоило бы придумать. «За кровь до победы» – пример противоположного случая. Как фикция это была бы трафаретная надуманная драма с чересчур «голливудской» концовкой. Как документальный рассказ – неброская и непретенциозная, но вдохновляющая хроника чуда», – пишет на «КИнопоиске» пользователь «Pleymore».

Дюжев в роли Дюжева – в комедии «Огни большой деревни»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=-1VnTQmpHEM&rel=0">Video</a> Огни большой деревни

Новичок в киноиндустрии Илья Учитель выпустил свой первый полнометражный фильм «Огни большой деревни». «Родина» в смертельной опасности. Ровно через неделю ее сравняют с землей. Спасти кинотеатр может только успешная премьера. За дело берется пара супергероев без суперспособностей. В их распоряжении – камера, девушка-ниндзя и Дмитрий Дюжев. Правда, он об этом еще не знает.

В ролях: Дмитрий Дюжев, Кирилл Фролов, Максим Емельянов, Анастасия Мытражик и другие.

Фильм может найти свою аудиторию – среди любителей легких комедий.

«Это в первую очередь подростковая комедия с удачными актерскими работами и легким юмором. Правда, фильму не хватает чувства меры: шутки повторяются, пародийные моменты утрированы, а вся стилистика картины напоминает телепродукцию начала 2000-х, – пишет газета «Известия». – Но кассовые перспективы у фильма есть. Авторы проекта идут верным путем: предыдущий год показал, что окупаются комедии со скромным бюджетом и кинозвездой на постере, адресованные региональным зрителям. Самый яркий пример – «Жених» с Сергеем Светлаковым в главной роли».

Фантастический триллер «Трансформация»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=x0GLjxnOqbY&rel=0">Video</a> Трансформация

Также в прокате – средненький триллер Стивена Штейнберга с 4-балльной оценкой в международных рейтингах. Рене живет с 12-летним сыном в тихом районе на окраине города. Она страшно боится пауков. Однажды её похищают незнакомцы и женщина приходит в себя в лаборатории, где узнает, что она – уникальный обладатель генетической аномалии, которая может помочь ей трансформироваться в иную сущность, в монстра.

В ролях: Нуми Рапас, Петер Стормаре, Керри Бише и другие.

«Трансформация» не смогла не только изменить некоторые взгляды зрителей, но и не смогла порадовать любителей крепкой интеллектуальной фантастики, интригующей качественным построением истории», – пишут зрители в своих отзывах.

Комедия «Суперстюард»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=8L-Gvb0mY6Q&rel=0">Video</a> Суперстюард

В трех кинотеатрах Екатеринбурга – «Салют», «Знамя» и «Киноплекс» – покажут комедию «Суперстюард» Сэма Фридленда. Ларри – стюард-казанова, совмещает приятное с полезным, путешествуя по миру на крыльях любви. Прекрасные стюардессы, роскошные пассажирки бизнес-класса и симпатичные девушки с чартерных рейсов не могут устоять перед обаянием обольстительного бортпроводника. Жизнь воздушного жиголо складывалась просто великолепно, до тех пор, пока авиакомпания не решила заменить весь персонал сногсшибательными стюардессами с искусственным интеллектом. Ларри принимает вызов прогресса и под пристальным взглядом высокого начальства разворачивается нешуточная война человека и сверхсовременного робота.

В ролях: Марк Фойерстин, Джессика Лаундс, Стэнли Туччи и другие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 02.02.17

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