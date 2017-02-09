Йовович в последней «Обители зла», Ривз в роли Джона Уика и продолжение БДСМ-саги про 50 оттенков (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Сегодня на киноэкраны выходит сразу четыре основных фильма, рассчитанных на разные группы аудитории. В прокате – последняя часть «Обители зла» с Миллой Йовович, продолжение боевика про Джона Уика с Киану Ривзом, вторая часть БДСМ-саги про 50 оттенков и, наконец, второй лего-фильм в истории «Бэтмен». Также кинотеатры поставили ограниченное число сеансов разных фильмов про любовь – в преддверии Дня Святого Валентина.
Милла Йовович в последней главе «Обители зла»
Обитель зла
Сегодня на экраны выходит заключительная часть франшизы «Обитель зла», режиссером которой вновь стал Пол У. С. Андерсон. В главной роли, конечно, Милла Йовович, которая, по мнению критиков, спасает весь фильм. К разочарованию множества поклонников, в фильме «Обитель зла 6» не будет некоторых персонажей из прошлых частей франшизы – таких как Леон Скотт Кеннеди, Джилл Валентайн, Крис Редфилд и Ада Вонг, однако решение обойтись без них было сугубо деловым. Иными словами, авторы фильма решили ввести новых привлекательных актеров в надежде расширить зрительскую аудиторию
Действия фильма разворачиваются с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. После того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис – последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось – город Раккун-Сити, где корпорация «Амбрелла» готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить. В гонке со временем Элис вооружится до зубов и объединится с друзьями и теми, кого не ожидала увидеть в роли своих союзников. Вместе они будут биться против армии мертвецов и новых чудовищных мутантов. Находясь под угрозой потери своих способностей и готовясь к неминуемой атаке корпорации, Элис столкнется с еще более трудными проблемами, а человечество тем временем будет находиться на грани гибели.
Международный рейтинг фильма – всего 6,2 балла, но в России он вполне может рассчитывать на успех, хотя бы из-за любви публики к боевикам и Милле Йовович.
«И сегодня, как и 15 лет назад, магнетизма Йовович хватает на то, чтобы превратить дурной зомби-боевик, отравленный рифмами и метафорами, в своеобразное произведение не столько кинематографа, наверное, сколько современного искусства, – пишет обозреватель «Афиши Daily». – …о том, что происходит на экране, регулярно приходится просто догадываться. И вот полтора часа куда-то прут зомби, едут броневики (привет «Безумному Максу», видимо), полыхает огонь, погибают какие-то малопонятные люди, злятся злодеи – в общем, какой-то бессмысленный ад случайных сценарных решений и не всегда первоклассных спецэффектов. И через него бежит, мчится на мотоцикле, пробивает путь кулаками женщина, от которой не отвести глаз, – не потому, что она красивая (ну хорошо, и поэтому тоже), а потому, что в ней есть какая-то странная и, в сущности, неуместная задорная ирония. Энергия именно актрисы, а не персонажа приводит в движение весь этот огромный, нескладный мир. Актрисы, рано понявшей, что никто не снимет ее лучше, чем влюбленный мужчина, который по такому случаю не постесняется угробить вокруг нее все остальное человечество, а потом еще раз и еще».
Вторая часть БДСМ-саги «На пятьдесят оттенков темнее»
На пятьдесят оттенков темнее
Джеймс Фоули снял вторую часть трилогии про «50 оттенков» по книгам Э. Л. Джеймс. Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее. Отметим, что третья книга из серии называется «Пятьдесят оттенков свободы», фильм по ней снимался параллельно со второй частью, на экраны он вероятно выйдет в 2018 году.
В ролях: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Эрик Джонсон, Элоиза Мамфорд и другие.
Как и в случае с первым фильмом франшизы, критики не в восторге. Но, помня об успехе «50 оттенков серого» в российском прокате, можно предположить, что зрители пойдут посмотреть и продолжение истории про Анастейшу.
«В общем, культурному потребителю прокатной кинопродукции делать на показе «Оттенков», разумеется, нечего, – пишет «Газета.ru». – На гламурные интерьеры и дорогие машины можно посмотреть в рекламе. По поводу игр со связыванием и поркой тоже лучше обратиться к другим, более маргинальным и авторитетным источникам. Что же касается кино «про отношения», то тут фильму Фоули тоже особенно нечего предложить. Разве что тем, кому до смерти хочется ознакомиться с сюжетом нашумевшей книжки, лучше действительно посмотреть кино: с одной стороны, оно требует меньше времени, с другой – избавляет от необходимости продираться через диалоги с «внутренней богиней» и прочие «танцы семи покрывал», которыми изобилует проза Э.Л. Джеймс».
«В конечном итоге мы получаем всё тот же бездарный фильм по бездарной книге. Казалось, что со сменой режиссёра (Сэм Тэйлор-Джонсон, скучаю по сих пор) сменится и направление картины в целом, но нет. Видимо, из известной субстанции даже гению не сделать конфетку. Книга плохая, фильм плохой – логика. Картинка стала намного лучше и стильнее, обзавелась монтажером с прямыми руками, но это не спасает, а вкупе с идиотским сюжетом, всё происходящее смотрится ещё унылее. Главная песня (на самом деле та же песня, но теперь её спел мужчина) ужасно бесит своим наигранным эротизмом. И да, Грея всё же возбуждает покусывание губёшки», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «dimandji».
Киану Ривз в боевике «Джон Уик 2»
Джон Уик 2
Чад Стахелски снял продолжение истории про Джона Уика. Вообще франшиза задумывалась как трилогия, поэтому стоит ждать еще и третий фильм. Когда бывший коллега Джона решает взять под свой контроль таинственную гильдию убийц, Уик вынужден выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой Джон отправляется в Рим, где ему придется сразиться с одними из самых опасных киллеров в мире.
В ролях: Киану Ривз, Риккардо Скамарчио, Иэн МакШейн, Руби Роуз и другие. К слову, при подготовке к роли Киану Ривз прошел обучение технике стрельбы из двух пистолетов и в ближнем бою у бывших бойцов спецназа. В интернете было выложено видео с актером на стрельбище, в котором Ривз, постоянно двигаясь из стороны в сторону, стреляет боевыми патронами по мишеням из разных видов оружия
«Если первая часть фильма вам понравилась, то и эта часть вас непременно порадует! – считает пользователь «Кинопоиска» «jahkut». – И хоть она уже не будет обладать таким WOW-эффектом, который был у первой части, да и, если честно, ближе к концу экшн (пусть разнообразный и неистовый) всё же успевает немного наскучить, благо когда это происходит, фильм уже завершается. Несмотря на это, как ни крути, перед нами уже вторая часть великолепной экшн-франшизы, которая в очередной раз доказала, что хорошие боевики никогда не выйдут из моды, и задел на третью часть обещает нам еще больше безумия и текущих рек крови».
Иронично-кубичный фильм «Лего фильм: Бэтмен»
Лего фильм: Бэтмен
Крис МакКей снял второй лего-фильм в истории – «Бэтмен». Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, которого заслуживает этот город – Бэтмен, альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, живущего в своем огромном родовом поместье вместе с дворецким Альфредом. Но в этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером, сбежавшим из психиатрической больницы «Аркхем», а также Харли Куинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния, чтобы оставить в дураках всю «Лигу Справедливости», включая Бэтгерл.
У фильма высокие рейтинги за рубежом – выше 8 баллов. Российские зрители тоже считают, что сходить на фильм можно, особенно если вы любите и Лего, и Бэтмена.
«В 2014 году стараниями Фила Лорда и Кристофера Миллера увидела свет дебютная полнометражная картина «Лего: Фильм», которую в пору считать самой креативной и обаятельной рекламой из тех, что когда-либо были сняты. «Лего Фильм: Бэтмен», это действительно стоящее развлечение для зрителей, которых не оставил равнодушным эксперимент Фила Лорда и Кристофера Миллера», – пишут на «Кинопоиске».
«В общем, Warner Animation Group создала один из лучших блокбастеров года – залихватский, уморительный и порой трогательный и проникновенный. Могли ли мы еще пять лет назад предполагать, что будем в таком тоне отзываться о ленте, созданной, чтобы продать как можно больше лего-наборов? Конечно, нет. Но аниматоры МакКея вновь превосходят ожидания», – пишет рецензент портала Film.ru.
Романтичный альманах 18+ «Love is»
Love is
В преддверии Дня всех влюбленных в двух кинотеатрах Екатеринбурга – «Салют» и «Каро Радуга Парк» – выходит альманах «Love is». Шесть красивых романтических историй, виртуозные фильмы с трех континентов: в стиле джаз и в стиле рок, о первом взрослом чувстве, накрывающем в самом нежном возрасте, и науке расставаться, о ревности, идущей с любовью рука об руку, и музыке.
Российская мелодрама «Лабиринты любви»
Лабиринты любви
Еще один фильм про любовь – «Лабиринты любви» Владимира Штерянова – покажут в кинотеатре «Синема парк» в «Алатыре». В современном мире нас связывают тысячи компьютеров, миллионы километров проводов, сотни Wi-Fi-устройств и сотовых башен. Мы можем поздравить кого угодно с днем рождения по телефону, отправить фотографию любимого по электронной почте, мгновенно увидеть друг друга в скайпе и пообщаться с сотнями друзей в социальной сети. Кажется, что разнообразные средства связи могут соединить нас моментально – однако они не дают нам возможности посмотреть друг другу в глаза.
В ролях – Сергея Бадюк, Яна Маринова, Александра Маринова, Егор Тимцуник и другие.
Неторопливый «Прекрасные дни в Аранхуэсе»
Прекрасные дни в Аранхуэсе
В кинотеатре «Салют» можно посмотреть фильм Вима Вендерса «Прекрасные дни в Аранхуэсе», который тоже о любви, но немного в другом ключе. Дивный летний день. Садовая терраса с видом на Париж. Под сенью деревьев двое ведут откровенную беседу, делясь воспоминаниями. Но у этого доверительного разговора есть свидетель. Это писатель, который со стороны наблюдает за парой. Он пишет книгу, то ли подслушивая героев, то ли их воображая…
В ролях: Реда Катеб, Софи Семен, Йенс Харцер.
«Прекрасные дни в Аранхуэсе» стоит оценивать с пониманием того, что разворачивается на экране. Приготовьтесь к неспешно выстраиваемой истории, описывающей нашу с вами жизнь словами других людей. Вим Вендерс еще раз подтвердил мастерство рассказчика, прекрасно чувствующего себя в любом драматическом приключении, а Петер Хандке получил достойный комплимент от друга, знающего как порадовать старинного коллегу. Так что приготовьтесь к оголению души на низких, обстоятельных скоростях. приятного вам и вдумчивого просмотра!», – пишут на «Кинопоиске» зрители.
Екатеринбург, Ольга Тарасова
Екатеринбург. Другие новости 09.02.17
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