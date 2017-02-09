Йовович в последней «Обители зла», Ривз в роли Джона Уика и продолжение БДСМ-саги про 50 оттенков (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 09.02.17

Сегодня на киноэкраны выходит сразу четыре основных фильма, рассчитанных на разные группы аудитории. В прокате – последняя часть «Обители зла» с Миллой Йовович, продолжение боевика про Джона Уика с Киану Ривзом, вторая часть БДСМ-саги про 50 оттенков и, наконец, второй лего-фильм в истории «Бэтмен». Также кинотеатры поставили ограниченное число сеансов разных фильмов про любовь – в преддверии Дня Святого Валентина.

Милла Йовович в последней главе «Обители зла»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=a3QP_pgSvBQ&rel=0">Video</a> Обитель зла

Сегодня на экраны выходит заключительная часть франшизы «Обитель зла», режиссером которой вновь стал Пол У. С. Андерсон. В главной роли, конечно, Милла Йовович, которая, по мнению критиков, спасает весь фильм. К разочарованию множества поклонников, в фильме «Обитель зла 6» не будет некоторых персонажей из прошлых частей франшизы – таких как Леон Скотт Кеннеди, Джилл Валентайн, Крис Редфилд и Ада Вонг, однако решение обойтись без них было сугубо деловым. Иными словами, авторы фильма решили ввести новых привлекательных актеров в надежде расширить зрительскую аудиторию

Действия фильма разворачиваются с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. После того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис – последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось – город Раккун-Сити, где корпорация «Амбрелла» готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить. В гонке со временем Элис вооружится до зубов и объединится с друзьями и теми, кого не ожидала увидеть в роли своих союзников. Вместе они будут биться против армии мертвецов и новых чудовищных мутантов. Находясь под угрозой потери своих способностей и готовясь к неминуемой атаке корпорации, Элис столкнется с еще более трудными проблемами, а человечество тем временем будет находиться на грани гибели.

Международный рейтинг фильма – всего 6,2 балла, но в России он вполне может рассчитывать на успех, хотя бы из-за любви публики к боевикам и Милле Йовович.

«И сегодня, как и 15 лет назад, магнетизма Йовович хватает на то, чтобы превратить дурной зомби-боевик, отравленный рифмами и метафорами, в своеобразное произведение не столько кинематографа, наверное, сколько современного искусства, – пишет обозреватель «Афиши Daily». – …о том, что происходит на экране, регулярно приходится просто догадываться. И вот полтора часа куда-то прут зомби, едут броневики (привет «Безумному Максу», видимо), полыхает огонь, погибают какие-то малопонятные люди, злятся злодеи – в общем, какой-то бессмысленный ад случайных сценарных решений и не всегда первоклассных спецэффектов. И через него бежит, мчится на мотоцикле, пробивает путь кулаками женщина, от которой не отвести глаз, – не потому, что она красивая (ну хорошо, и поэтому тоже), а потому, что в ней есть какая-то странная и, в сущности, неуместная задорная ирония. Энергия именно актрисы, а не персонажа приводит в движение весь этот огромный, нескладный мир. Актрисы, рано понявшей, что никто не снимет ее лучше, чем влюбленный мужчина, который по такому случаю не постесняется угробить вокруг нее все остальное человечество, а потом еще раз и еще».

Вторая часть БДСМ-саги «На пятьдесят оттенков темнее»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=4bZ1-LOkXRg&rel=0">Video</a> На пятьдесят оттенков темнее

Джеймс Фоули снял вторую часть трилогии про «50 оттенков» по книгам Э. Л. Джеймс. Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее. Отметим, что третья книга из серии называется «Пятьдесят оттенков свободы», фильм по ней снимался параллельно со второй частью, на экраны он вероятно выйдет в 2018 году.

В ролях: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Эрик Джонсон, Элоиза Мамфорд и другие.

Как и в случае с первым фильмом франшизы, критики не в восторге. Но, помня об успехе «50 оттенков серого» в российском прокате, можно предположить, что зрители пойдут посмотреть и продолжение истории про Анастейшу.

«В общем, культурному потребителю прокатной кинопродукции делать на показе «Оттенков», разумеется, нечего, – пишет «Газета.ru». – На гламурные интерьеры и дорогие машины можно посмотреть в рекламе. По поводу игр со связыванием и поркой тоже лучше обратиться к другим, более маргинальным и авторитетным источникам. Что же касается кино «про отношения», то тут фильму Фоули тоже особенно нечего предложить. Разве что тем, кому до смерти хочется ознакомиться с сюжетом нашумевшей книжки, лучше действительно посмотреть кино: с одной стороны, оно требует меньше времени, с другой – избавляет от необходимости продираться через диалоги с «внутренней богиней» и прочие «танцы семи покрывал», которыми изобилует проза Э.Л. Джеймс».

«В конечном итоге мы получаем всё тот же бездарный фильм по бездарной книге. Казалось, что со сменой режиссёра (Сэм Тэйлор-Джонсон, скучаю по сих пор) сменится и направление картины в целом, но нет. Видимо, из известной субстанции даже гению не сделать конфетку. Книга плохая, фильм плохой – логика. Картинка стала намного лучше и стильнее, обзавелась монтажером с прямыми руками, но это не спасает, а вкупе с идиотским сюжетом, всё происходящее смотрится ещё унылее. Главная песня (на самом деле та же песня, но теперь её спел мужчина) ужасно бесит своим наигранным эротизмом. И да, Грея всё же возбуждает покусывание губёшки», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «dimandji».

Киану Ривз в боевике «Джон Уик 2»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=0DkJa_aGTP8&rel=0">Video</a> Джон Уик 2

Чад Стахелски снял продолжение истории про Джона Уика. Вообще франшиза задумывалась как трилогия, поэтому стоит ждать еще и третий фильм. Когда бывший коллега Джона решает взять под свой контроль таинственную гильдию убийц, Уик вынужден выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой Джон отправляется в Рим, где ему придется сразиться с одними из самых опасных киллеров в мире.

В ролях: Киану Ривз, Риккардо Скамарчио, Иэн МакШейн, Руби Роуз и другие. К слову, при подготовке к роли Киану Ривз прошел обучение технике стрельбы из двух пистолетов и в ближнем бою у бывших бойцов спецназа. В интернете было выложено видео с актером на стрельбище, в котором Ривз, постоянно двигаясь из стороны в сторону, стреляет боевыми патронами по мишеням из разных видов оружия

«Если первая часть фильма вам понравилась, то и эта часть вас непременно порадует! – считает пользователь «Кинопоиска» «jahkut». – И хоть она уже не будет обладать таким WOW-эффектом, который был у первой части, да и, если честно, ближе к концу экшн (пусть разнообразный и неистовый) всё же успевает немного наскучить, благо когда это происходит, фильм уже завершается. Несмотря на это, как ни крути, перед нами уже вторая часть великолепной экшн-франшизы, которая в очередной раз доказала, что хорошие боевики никогда не выйдут из моды, и задел на третью часть обещает нам еще больше безумия и текущих рек крови».

Иронично-кубичный фильм «Лего фильм: Бэтмен»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=wiI0XW3yHqU&rel=0">Video</a> Лего фильм: Бэтмен

Крис МакКей снял второй лего-фильм в истории – «Бэтмен». Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, которого заслуживает этот город – Бэтмен, альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, живущего в своем огромном родовом поместье вместе с дворецким Альфредом. Но в этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером, сбежавшим из психиатрической больницы «Аркхем», а также Харли Куинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния, чтобы оставить в дураках всю «Лигу Справедливости», включая Бэтгерл.

У фильма высокие рейтинги за рубежом – выше 8 баллов. Российские зрители тоже считают, что сходить на фильм можно, особенно если вы любите и Лего, и Бэтмена.

«В 2014 году стараниями Фила Лорда и Кристофера Миллера увидела свет дебютная полнометражная картина «Лего: Фильм», которую в пору считать самой креативной и обаятельной рекламой из тех, что когда-либо были сняты. «Лего Фильм: Бэтмен», это действительно стоящее развлечение для зрителей, которых не оставил равнодушным эксперимент Фила Лорда и Кристофера Миллера», – пишут на «Кинопоиске».

«В общем, Warner Animation Group создала один из лучших блокбастеров года – залихватский, уморительный и порой трогательный и проникновенный. Могли ли мы еще пять лет назад предполагать, что будем в таком тоне отзываться о ленте, созданной, чтобы продать как можно больше лего-наборов? Конечно, нет. Но аниматоры МакКея вновь превосходят ожидания», – пишет рецензент портала Film.ru.

Романтичный альманах 18+ «Love is»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=upgVnN8BhzU&rel=0">Video</a> Love is

В преддверии Дня всех влюбленных в двух кинотеатрах Екатеринбурга – «Салют» и «Каро Радуга Парк» – выходит альманах «Love is». Шесть красивых романтических историй, виртуозные фильмы с трех континентов: в стиле джаз и в стиле рок, о первом взрослом чувстве, накрывающем в самом нежном возрасте, и науке расставаться, о ревности, идущей с любовью рука об руку, и музыке.

Российская мелодрама «Лабиринты любви»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6XXhdI92OdU&rel=0">Video</a> Лабиринты любви

Еще один фильм про любовь – «Лабиринты любви» Владимира Штерянова – покажут в кинотеатре «Синема парк» в «Алатыре». В современном мире нас связывают тысячи компьютеров, миллионы километров проводов, сотни Wi-Fi-устройств и сотовых башен. Мы можем поздравить кого угодно с днем рождения по телефону, отправить фотографию любимого по электронной почте, мгновенно увидеть друг друга в скайпе и пообщаться с сотнями друзей в социальной сети. Кажется, что разнообразные средства связи могут соединить нас моментально – однако они не дают нам возможности посмотреть друг другу в глаза.

В ролях – Сергея Бадюк, Яна Маринова, Александра Маринова, Егор Тимцуник и другие.

Неторопливый «Прекрасные дни в Аранхуэсе»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=wWjj-IgpZjA&rel=0">Video</a> Прекрасные дни в Аранхуэсе

В кинотеатре «Салют» можно посмотреть фильм Вима Вендерса «Прекрасные дни в Аранхуэсе», который тоже о любви, но немного в другом ключе. Дивный летний день. Садовая терраса с видом на Париж. Под сенью деревьев двое ведут откровенную беседу, делясь воспоминаниями. Но у этого доверительного разговора есть свидетель. Это писатель, который со стороны наблюдает за парой. Он пишет книгу, то ли подслушивая героев, то ли их воображая…

В ролях: Реда Катеб, Софи Семен, Йенс Харцер.

«Прекрасные дни в Аранхуэсе» стоит оценивать с пониманием того, что разворачивается на экране. Приготовьтесь к неспешно выстраиваемой истории, описывающей нашу с вами жизнь словами других людей. Вим Вендерс еще раз подтвердил мастерство рассказчика, прекрасно чувствующего себя в любом драматическом приключении, а Петер Хандке получил достойный комплимент от друга, знающего как порадовать старинного коллегу. Так что приготовьтесь к оголению души на низких, обстоятельных скоростях. приятного вам и вдумчивого просмотра!», – пишут на «Кинопоиске» зрители.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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