Дефиле кукол «про любовь и смерть», ярмарка с косплеем и День плюшевого мишки (ФОТО, ВИДЕО) / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 10.02.17

В эти выходные можно создать себе романтическое настроение в преддверии Дня Святого Валентина: изготовить подарок в стиле мозаики своими руками, сходить на дефиле костюмов и кукол «Роскошное безумие в Валентинов день», посетить День плюшевого мишки. Закупиться подарками ко всем предстоящим праздникам можно на ярмарке, которую откроют в Ельцин Центре.

Чикагский блюз от вокалистки Sharon Lewis

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=du4Q48Zod8k&rel=0">Video</a> Блюз

(Видео – канал Jan Korinek)

10 февраля в 22:00 на сцене EverJazz вокалистка из США Sharon Lewis исполнит истинный чикагский блюз. Sharon Lewis сравнивают с Aretha Franklin, Etta James и Koko Taylor. Как и все величайшие блюз-дивы, Шарон научилась петь раньше, чем говорить. Она пела госпел в церкви вместе с сестрами, подыгрывая себе на маленьком красном тамбурине. Сочетание госпела, дельта-блюза, техасской и чикагской блюзовых школ делает стиль Sharon Lewis по-настоящему уникальным. Добавьте сюда мощный и проникновенный вокал, который музыкальный критик Chicago Tribune назвал восьмым чудом света, и вы получите блюз-диву, которой нет равных.

На протяжении нескольких лет Sharon Lewis является хедлайнером Chicago Blues Festival и резидентом двух главных чикагских блюзовых клубов. Наконец-то увидеть живое выступление одной из самых ярких и харизматичных современных блюзовых певиц можно будет и в Екатеринбурге.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: бар – 1200 р., места за столиком – 1500 р., места за vip-столиком – 1600 р.

Амбициозный рэпер из Атланты Waka Flocka Flame

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=skhxizRYxps&rel=0">Video</a> (Видео – официальный канал Waka Flocka Flame)

10 февраля в 19:00 в Екатеринбурге на сцене «ТелеКлуба» выступит один из самых востребованных хип-хоп артистов США Waka Flocka Flame. Это амбициозный рэпер из Атланты, сорвавший банк на своем громком стиле исполнения. Со временем он настолько вышел за рамки простейшего трэпового стиля, что от него который год уже ждут большого скачка в виде серьезного альбома, который сохранит весь ядерный запал. И, поверьте, он не пропадет: предзаказ долгожданного альбома «Flockaveli 2», который недавно открылся на официальном сайте рэпера, по слухам, уже бьет рекорды.

«Раж, кач, неистовый грув и тестостероновый напор! Огромный дредастый нигга устрашающе прыгает в толпе разгоряченных людей, заставляя своим голосом и бедрами колебаться целое море податливых полураздетых тел под знойным калифорнийским солнцем. Забудь про приличия и статусы, разбуди всех внутренних демонов прямо здесь и сейчас», – призывают организаторы на сайте «ТелеКлуба».

Место проведения: «ТелеКлуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 1500 рублей.

Фестиваль с косплеем и ярмаркой Best Fest

11 февраля с 12 до 20 часов в Ельцин Центре пройдет фестиваль Best Fest. Здесь будет сцена с живой музыкой, лекторий с интересными спикерами и маркет с дизайнерами. Также на фестивале ожидается косплей-шоу, вкусная еда, ярмарка хэндмэйд-вещей и многое другое. На фестивале можно купить подарки сразу к трем праздникам – 14 и 23 февраля и 8 Марта.

Место проведения: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Парад кукол и костюмов в шоу «Роскошное безумие в Валентинов день»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=sh_wjtZY7Oc&rel=0">Video</a> Любовь и война в куклах

Екатеринбургский театр кукол приглашает 11 и 12 февраля в 18:00 (а также 14 февраля в 19:00) на традиционное дефиле театральных костюмов с куклами и без «Роскошное безумие в Валентинов день». Основная задача шоу – рассказать зрителям о работе театральных художников, показать основные тенденции развития театрального костюма. В этом году на сцене театра будет показана программа, отдельные номера которой связаны в историю любви и борьбы против войны и смерти. Зрители увидят работы главного художника Екатеринбургского театра кукол Юлии Селаври и главного художника Екатеринбургского ТЮЗа Анатолия Шубина, основателя и художественного руководителя «Théâtre du Fust» Эмили Валантен (Франция) и один из основателей «Zaches teatro» Франческо Дживоне, художников Андрея Мелентьева и Татьяны Поповой. Как и прежде, в проекте принимает участие вся труппа театра, а каждая коллекция сценических костюмов из спектаклей Екатеринбургского театра кукол станет уникальным театральным номером, историей о любви, войне и победе над злом. До начала праздничного дефиле зрителей ждет традиционный розыгрыш с призами от спонсоров театра.

Место проведения: Екатеринбургский театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143)

Вход: от 350 рублей.

День плюшевого мишки

11 февраля в ЦПКиО им. Маяковского пройдет День плюшевого мишки. На катке состоится программа выходного дня, всех гостей парка ждет развлекательная программа с танцами, интересными конкурсами и памятными призами, а также зажигательная дискотека. Всех посетителей, которые придут с плюшевым мишкой, будут ждать небольшие подарки.

Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского

Вход: свободный.

Группа «СерьГа» представит хиты последних лет

11 февраля в 19:00 в пабе Ben Hall Сергей Галанин, которому исполняется 55 лет, представит свои лучшие песни последних лет. «Хоровод», «Дверь на замке», «Время готовить костер» и другие, знакомые слушателям по радиоротациям и видеоклипам. Естественно, концерт не обойдется и без любимых хитов группы за все 20 лет своего существования, включая и старые «Бригадирские».

Боевое крещение «СерьГи» состоялось на фестивале «Музыкальный базар на Таганке» в 94-ом году. Поначалу были задействованы песни из альбома «Собачий вальс», которые на первых порах действительно выручали. «А что нам надо», «Спокойной ночи», «Теплый воздух от крыш», были и до сих пор остаются громобойными хитами. Свои музыканты – единомышленники, собственный репертуар, стиль и сопутствующий успех, начали появляться в начале 95-го, результатом чего стал выход дебютной пластинки «СерьГа», и номинирование на премию «Овация».

Сегодня «СерьГа», как дипломированный специалист по строительству мостов, наводит эти самые «мосты» между зрителем и музыкой звучащей со сцены. Между песнями и фанатами, которые их подхватывают с первой строчки.

Место проведения: паб BenHall (ул. Народной воли, 65)

Вход: танцпол – 1000 рублей, столики – от 1800 рублей.

(фото – http://www.concertcity.ru/gruppa-serga/ )

Лекция о современном искусстве в виде спектакля

12 февраля в 19:00 в арт-галерее Ельцин Центра покажут спектакль «Казус Послера: лекция о современном искусстве». Это моноспектакль Александра Фукалова по пьесе Жака Мужено, участник программы «Маска Плюс» фестиваля «Золотая маска» и фестиваля «Реальный театр», лауреат Международного фестиваля «Монобалтия». «Казус Послера» – остроумная лекция о художнике, выставившем на суд публики, а затем на аукцион произведение «После всего», поименованную пустоту, о критике, которая вознесла до небес этот неосязаемый, но крайне концептуальный предмет современного искусства» (Оксана Кушляева, «Страстной бульвар, 10»).

«Если вы никогда и ничего не слышали о Филиппе Послере и вдобавок интересуетесь современным искусством, вам непременно надо посетить спектакль-лекцию «Казус Послера». Александр Фукалов проводит ее с блеском и темпераментом, идеально выдерживая непростой формат моноспектакля. Это тонко, парадоксально, иронично. А иногда – невероятно смешно» (Лариса Барыкина, эксперт фестиваля «Золотая маска»).

Место проведения: арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 100 рублей.

Мастер-класс по изготовлению подарков из Мозаики

12 февраля в 13:00 в Музее изобразительных искусств состоится мастер-класс «Мозаика от всего сердца». В преддверии праздника Всех влюбленных можно сделать подарок своими руками – собрать настоящую мозаику из смальты. Художник Дарья Елисеева познакомит с традиционной техникой, насчитывающей многовековую историю. Мозаика относится к древнейшему виду монументально-декоративного искусства и по праву считается самой долговечной из техник. Все материалы включены в стоимость. Материалы: смальта, клей, основа, размер 11х11.

Место проведения: Музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) Вход: 1000 рублей с человека; 1600 рублей с пары.

(Фото – официальный сайт ЕМИИ)

Мюзикл «Дубровский» в Детской филармонии

12 февраля в 18:00 в Детской филармонии покажут мюзикл «Дубровский», премьера которого состоялась в 2016 году. Мюзикл «Дубровский» – это захватывающая история о любви и вражде, о дружбе и предательстве, о людских страстях и судьбах. Вневременная, актуальная для любого времени история, рассказанная средствами современной музыки, где переплелись неоклассика и R'n'B, рок и поп-музыка, интересная людям разных поколений и вкусов. Великолепная хореография, драматургия и сценическое действие, в котором занято до 80 человек (в том числе и ансамбль танца детской филармонии), – все это делает постановку поистине уникальной.

Место проведения: Детская филармония ( ул. 8 Марта, 36)

Вход: от 350 рублей.

(Фото – официальный сайт Детской филармонии)

В чем правда Уральских гор – выяснят кураторы биеннале

12 февраля 17:00 в Уральском филиале ГЦСИ состоится встреча с куратором арт-резиденций биеннале, темой которой станет «В чем правда Уральских гор». Серию встреч ГЦСИ проводит в преддверии Уральской биеннале современного искусства, которая пройдет в Екатеринбурге в сентябре 2017 года. В ходе встреч участники обсудят вопросы, которые кому-то могут показаться простыми и иногда слишком повседневными: Куда мы едем в выходные? Чем нам интересен лес? Какую роль в нашей жизни играют реки? Однако ответы на эти вопросы помогут сформировать предельно субъективный, но от этого не менее ценный портрет сообщества.

В воскресенье участникам предлагают поговорить об Уральских горах.

Место проведения: Уральский филиал ГЦСИ (Добролюбова, 19а) Вход: свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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