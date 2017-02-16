Главные претенденты на «Оскар», новый Джармуш и китайский боевик с Мэттом Дэймоном (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 16.02.17

За 10 дней до торжественной церемонии «Оскар» в российский прокат наконец-то добрались фильмы, которые наряду с «Ла-Ла Лендом» называют главными претендентами на победу. Это драма с Девом Пателем «Лев», которую можно считать новым «Миллионером из трущоб», фильм Барри Дженкинса «Лунный свет» про непростую судьбу афроамериканского гомосексуалиста из неблагополучной семьи, и мультфильм Майкла Дадок де Уита «Красная черепаха» про Робинзона. Также в прокате – новый фильм Джима Джармуша «Патерсон», который уже полюбился зрителям и критикам за его бытовой романтизм. Для любителей более легкого кино – в прокате две комедии.

Фэнтези-боевик «Китайская стена»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=0djs1HT5Kk4&rel=0">Video</a> Китайская стена

Чжан Имоу снял самый дорогой фильм из всех, съемки которых проходили полностью в Китае. В главных ролях в китайском боевике снялся Мэтт Дэйймон. Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить – мир будет уничтожен.

В ролях: Мэтт Дэймон, Цзин Тянь, Уиллем Дефо, Энди Лау и другие.

Пока рейтинги фильма невысоки: 6,2 балла

«Совершенно серьёзно заявляю, что по всем параметрам Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине, поставленная Чжаном Имоу (как и закрытие), легко уделывает самый дорогой фильм, полностью снятый в Китае. Вот где была показаны чудо китайской мощи, великолепие китайской дисциплины и магия китайского народа. А «Великая стена» всего лишь неудачно показал сотрудничество с Голливудом, когда всё упрощено настолько сильно, что становится скучно», – пишет пользователь «Кинопоиска» «Jedi Aragorn».

«Великая стена» качественно снята, без малейших ошибочек актёров, оператора, режиссёра, но вот сценаристов как-будто заставляли на скорость писать, ведь заметно небольшое количество недоработок. Тем не менее, этот блокбастер ярок и красив как своими костюмами и спецэффектами, так и звуком и съёмкой, так что я вполне могу назвать это красочным и добрым блокбастером», – считает «MarkMesh».

Новый «Миллионер из трущоб» – «Лев» с Девом Пателем

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=mapNWW1Djrk&rel=0">Video</a> Лев

Режиссер Гарт Дэвис уже получил за фильм «Лев» приз Гильдии режиссеров США как лучший режиссер-дебютант. Кроме того, у драмы, которую критики назвали новым «Миллионером из трущоб», 6 номинаций на «Оскар», включая номинацию на «Лучший фильм». Дев Патель же получил приз BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана.

Сюжет фильма основан на автобиографическом произведении «Долгий путь домой» об индийском мальчике Сару, который оказывается вдалеке от семьи, сев не на тот поезд. Ему удалось выжить и найти новый дом в Австралии. 25 лет спустя он чудом вернулся в родной дом и встретился с матерью.

В ролях: Дев Патель, Николь Кидман, Руни Мара, Дэвид Уэнэм, Санниа Павар и другие.

Фильм уже вызвал отклик у первых российских зрителей, которые считают, что посмотреть его должен каждый.

«Потрясающий в своей простоте сценарий, отличный монтаж – флэшбеки буквально заставляли нас жить в двух мирах одновременно, замечательная игра актёров подарили нам правдивую историю о семье и о глубинных мотивах себя самого», – пишет на «Кинопоиске» «dina7911», выставив 9 баллов из 10.

«Лев» – типичный представитель, как надо делать фильмы под Оскар, со всеми продуманными эмоциональными составляющими, расставленных верно по ходу действия. Это фильм – удивительный рассказ о стойкости и решимости, где соблюден правильный баланс между облегчением и печалью, не показанный с излишней замысловатостью, и дающий правильный посыл, что тот, кто что-то ищет, тот непременно это найдет», – пишет «Андрей А».

В Екатеринбурге фильм идет в четырех кинотеатрах: «Синема Парк», «Титаник Синема», «Колизей» и «Киномакс Мегаполис».

Драма про афроамериканского гомосексуалиста «Лунный свет»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=q97Dy9gSu_A&rel=0">Video</a> Лунный свет

В двух кинотеатрах Екатеринбурга – «Салют» и «Киномакс Мегаполис» – показывают еще один фильм из главных претендентов на «Оскар». Драма Барри Дженкинса «Лунный свет» рассказывает историю мальчика, подростка, мужчины. Ему выпало родиться и жить в Майами, где миром правят наркотики и деньги. В мучительном поиске правды и принятии самого себя, преодолевая драму в семье и предательство друзей, он должен сделать выбор своего пути. Но может ли человек изменить судьбу?

На премии «Золотой глобус» «Лунный свет» был признан лучшим фильмом, на «Оскаре» он заявлен сразу в восьми номинациях, включая главную.

В ролях: Махершала Али, Шарифф Эрл, Дун Сэндерсон, Алекс Р. Хибберт и другие.

Отзывы о фильме неоднозначные – кто-то его восхваляет, кто-то считает, что режиссер сразу снимал фильм с прицелом на фестивали и призы, поэтому и задел самые ходовые темы.

«И вроде бы хочется похвалить Дженкинса, что используя тему гомосексуализма, он без доли стеснения рассказывает о том, почему важно не то, кто нас окружает – задиры или барыги, матери-наркоманки или бисексуальные повара – важно то, кем являемся мы, для себя самих в первую очередь. Но, увы, делается все это не для зрителя, а для академиков, которым фильм зашел настолько, что именно он получит главный Оскар. На деле – это не более, чем хорошо снятая, с пристойными актерскими перфомансами, слепая провокация, показывать которую станет не актуально через пару-тройку лет. Но лет 10 назад «Лунный свет» был бы обречен на статус культового, а сейчас это скорее просто кино, на которое, возможно, не стоит тратить своё время», – пишут зрители на портале «Кинопоиск».

Новый фильм Джармуша – романтичная мелодрама «Патерсон»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=GBrkoV2T7G0&rel=0">Video</a> Патерсон

Поклонники Джима Джармуша ликуют: на экраны вышел новый фильм режиссера «Патерсон», который высоко оценили и критики в Каннах. Жизнь Патерсона – сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду – такова магия города – родины поэтов Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса. Патерсон пишет в стол и даже не мечтает публиковаться, однако одно маленькое событие меняет его планы.

В ролях: Адам Драйвер, Голшифте Фарахани, Ризван Манзжи и другие.

«Патерсон» – новый, необыкновенно лиричный фильм культового режиссера Джима Джармуша российским зрителям пришлось ждать долго. Мировая премьера состоялась еще на прошлом Каннском кинофестивале, где картина поразила критиков и зрителей. Джармуш, в копилке которого имеются такие шедевры, как «Мертвец», «Пес-призрак: Путь самурая», «Сломанные цветы», нашел новый киноязык, чтобы рассказать о поэзии и любви, – пишут «Известия». – «Патерсон» – фильм, где вроде бы ничего не происходит. Но на самом деле режиссер ухитрился уместить сюда целую жизнь со всеми черными и белыми полосами, сведя ее к тесному пространству маленькой квартирки, где живут двое: он и она. …«Патерсона» можно пересматривать также, как перечитывать любимые строки стихов, – частями или целиком, под настроение или в трудные периоды. Тем более стихи у главного героя действительно неплохие – неуклюжие, но искренние, а это в творчестве иногда важнее мастерства». «Патерсон» из рядовой жизни творит удивительное приключение. Может оно не самое яркое, его особенности не сразу бросаются в глаза, но Джим Джармуш в компании с Адамом Драйвером сумели разыграть своеобразную житейскую притчу, излив через нее, ни много, ни мало. а поток собственной души. Не ждите от «Патерсона» зашкаливающей динамики привычного кино, а настройтесь на неспешный лад. Вкушайте это кино маленькими глотками, никуда не гоните, и тогда вы отыщите тот самый баланс, который необходим для идеального восприятия фильма Джармуша», – пишут пользователи «Кинопоиска».

В Екатеринбурге фильм идет в четырех кинотеатрах: «Салют», «Синема Парк», «Киномакс Мегаполис» и «Каро Радуга Парк».

Мультфильм для взрослых «Красная черепаха»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=FojYJCBKeT4&rel=0">Video</a> Красная черепаха

Майкл Дадок де Уит, известный своими короткометражками, за одну из которых получил «Оскар», в этом году снова поборется за статуэтку – но уже в номинации «Лучший анимационный фильм». Полнометражный мультфильм «Красная черепаха» – современная робинзониада. Мужчина попадает на необитаемый остров. Ему удаётся построить плот, но далеко уплыть не получается – красная черепаха пресекает все его попытки к бегству.

«Полтора часа, проведенные на необитаемом острове вместе с нашим бородатым героем, красной черепахой и забавными крабиками, бегающими по побережью – зрелище поистине незабываемое, без всяких «но» имеющее право называться шедевром. Пусть даже кому-то сей фильм покажется затянутым, на деле же тут нет ни одной лишней минуты. Штучный продукт, заслуженно удостоившийся длительных пятнадцатиминутных аплодисментов на премьере в Каннах», – пишут зрители в отзывах.

«Я не знаю, как относиться к мультфильму «Красная черепаха». Он явно понравился мне меньше, чем того заслуживает, и, скорее всего, это именно моя проблема, а не создателей ленты. Однако врать себе я тоже не хочу, поэтому честно признаю – снято красиво, мысли заложены глубокие, но спать при просмотре «Красной черепахи» мне хотелось невыносимо», – делятся впечатлениями киноманы.

Российская комедия «Гуляй, Вася!»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=uRlFhTq5Dc0&rel=0">Video</a> Гуляй, Вася!

Для тех, кто не следит за борьбой на «Оскаре», в прокат выходит комедия Романа Каримова «Гуляй, Вася!». Бедный Митя влип по полной: случайно сделал предложение, а отец девушки, как будто только этого и ждал – тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, да только Митя… уже женат! Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса (или просто Вася), с которой они давно не живут, – циничная стерва, и за развод придется побороться. Простейший способ ускорить процесс – предъявить первую попавшуюся «невесту». Кто же знал, что у нее имеется настоящий жених, местный качок… Окончательно все запутывается, когда разруливать ситуацию берутся бывшие одноклассники Мити – подкаблучник Паша и аферист Гарик.

В ролях: Ефим Петрунин, Любовь Аксенова, Роман Курицын и другие.

Немецкая комедия «Несмотря ни на что»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=lmQwJvdZSLM&rel=0">Video</a> Несмотря ни на что

Также в прокате комедия Марка Ротемунда – история, основанная на реальных событиях, о талантливом молодом человеке, который больше всего на свете мечтает о стажировке в самом престижном отеле Мюнхена. Ничто, даже внезапное ухудшение зрения, которое он сохраняет в тайне, не сможет встать у него на пути. Немного удачи, помощь друзей и вера в себя – вот рецепт его успеха.

В ролях: Костя Улльман, Анна Мария Мюэ, Нилам Фарук и другие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.02.17

На станции метро «Геологическая» на рельсы упал зазевавшийся ребенок. / В Свердловской области четыре непарламентских партии объединились для выборов. / Сезон охоты на «плюшевого мишку» открыт: как губернатору бьют в спину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»