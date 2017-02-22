Залезть на столб, поесть солдатской каши и послушать философов – чем заняться в большие выходные (ФОТО) / 15 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 22.02.17

Главными событиями предстоящих длинных выходных, конечно, станут два праздника. Завтра весь город будет отмечать День защитника Отечества: выставка военной техники и соревнования пройдут в ЦПКиО, песни военных лет прозвучат в Центре народного искусства, показ самолетов запланирован на Ежовой. В субботу и воскресенье Екатеринбург будет гулять и есть блины: Масленицу отпразднуют почти во всех районных парках – там будут жечь чучела, водить хороводы и перетягивать канат. Также в выходные – концерты, спектакли и интересные лекции.

Бутусов исполнит лучшее из Nautilus Pompilius

Сегодня в 19:00 в ККТ «Космос» состоится концерт Вячеслава Бутусова, который приехал в Екатеринбург с программой «Nautilus Pompilius. Лучшее». Nautilus Pompilius – культовая рок-группа. В России вряд ли можно найти человека, который ни разу не слышал бы «Гудбай, Америка…» или «Я хочу быть с тобой». До сих пор «НАУ» – это обширный источник добротной музыки, гимнов своего времени, изменивших сознание и мировоззрение очень многих людей. Свой гастрольный тур Вячеслав Бутусов и группа «Ю-Питер» решили посвятить лучшим песням «НАУ» – хитам, по которым скучают поклонники, музыкальным шедеврам, которые поет хором весь зал, песням, которые всегда будут актуальны и любимы.

На концерте можно будет услышать самые лучшие песни «Наутилуса»: «Шар цвета хаки», «Я хочу быть с тобой», «Эта музыка будет вечной», «Скованные одной цепью», «Дыхание», «Прогулки по воде», «Тутанхамон» и многие другие.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: от 1200 рублей.

Фото со страницы Виталия Дубогрея

Выставка военной техники, солдатская каша – в честь Дня защитника Отечества

23 февраля главной площадкой празднования Дня защитника Отечества по традиции станет ЦПКиО им. Маяковского. С 13:00 на центральной сцене начнется праздничный концерт, затем все желающие смогут попробовать солдатскую кашу на полевой кухне. На аллеях парка пройдет выставка военной техники и выставка военной атрибутики. Завершится праздник 23 февраля в 21:00 салютом.

После салюта желающие могут отправляться по клубам и барам – во всех популярных заведениях Екатеринбурга 23 февраля пройдут тематические вечеринки с конкурсами, go-go и так далее.

Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского

Вход: свободный.

Историю нескольких войн расскажут в музыке

23 февраля в 17:00 в Уральском центре народного искусства пройдет концерт «Прощание славянки или Подлинные истории». Первая мировая война, Гражданская война, Великая Отечественная война и войны последних десятилетий – эти страницы истории легли в основу сюжетной канвы одной из самых драматичных программ Уральского хора.

Лейтмотивами программы стали образ русской женщины, провожающей на войну своих близких, и марш, звучащий на вокзалах более 100 лет, – «Прощание славянки». От камерного терцета в начале – к апофеозу в исполнении всего хора в финале программы, он звучит как символ тревожного ожидания страшных времен. Высокий трагизм сцен военного времени сменяется картинами мирной жизни. Перед зрителями почти за 1,5 часа проходит история XX века с ее кровопролитными войнами и драматичными судьбами трех женщин.

Место проведения: Уральский центр народного искусства (пр. Космонавтов, 23)

Вход: от 300 рублей.

Два акустических концерт и DJ-сет от «Курары»

23 и 24 февраля в 20:00 в NewBar пойдет два акустических концерта «Курары», а 23 февраля в 23:00 музыканты исполнят еще и DJ-сет. Два вечера подряд музыканты будут играть преображенные песни с альбомов «Пуля» и «Архимед», большинство из которых никогда не звучали в акустике. Ну и, конечно, не обойдется и без проверенных, «стареньких» хитов.

Место в NewBar'е ограничено, потому – билетов осталось не так много, забронировать можно по телефону +7 (953) 606-76-84.

Место проведения: NewBar (ул. 8 Марта, 8д)

Вход: 1000 рублей.

(Фото – официальная группа «Курары» «ВКонтакте»)

Как современное искусство соседствует с наукой, расскажут в ГЦСИ

23-24 февраля в уральском филиале ГЦСИ пройдут лекции на общую тему «Знаковая система видео- и медиа-арта», лектор – Дмитрий Галкин. 23 февраля в 17:00 пройдет встреча на тему «Art & Science: от кибернетики до синтетической биологии», в 19:00 – «Art & Science: гибридное искусство и постбиология». 24 февраля в 19:00 – лекция «Искусство новых медиа: знаки и опыт в постэкранной культуре».

Дмитрий Галкин – профессор Национального исследовательского Томского государственного университета, доктор философских наук. Занимается исследованиями культурной динамики в контексте развития современных технологий. В 2013 защитил докторскую диссертацию, посвященную философско-методологическим аспектам искусственной жизни. Научные интересы: цифровая культура, искусство и технологии, искусственный интеллект, культурная политика, искусственная жизнь. Занимается выставочными и научно-образовательными проектами в области art & science.

Место проведения: Уральский филиал ГЦСИ (Добролюбова, 19а)

Вход: 1 лекция – 150 рублей, по льготам – 80 рублей.

(ФОТО – предоставлено ГЦСИ)

Выступления самолетов и квесты – на горе Ежовой

В День защитника Отечества на Ежовой запланированы праздничные мероприятия. В 13:00 пройдет мастер-класс по катанию на лыжах. В 13:30 начнутся показательные выступления сверхлегких самолетов. После чего стартует квест для настоящих мужчин, подробности которого не раскрываются. В 14:00 можно будет поесть полевой каши.

Место проведения: ГК «Ежовая»

Вход: свободный.

Гастроли скандального «Театр.doc» из Москвы

24, 25 и 26 февраля в Ельцин Центре пройдут гастроли скандального московского «Театр.doc».

Для показов в Екатеринбурге были выбраны три постановки на совершенно разные темы, которые в уходящем году вызвали острую реакцию и споры как среди театралов со стажем, так и среди зрителей, впервые попавших в театр.

24 февраля зрители увидят спектакль «Краткая история русского инакомыслия» – постановка по документам и песням XVII-XX веков. 25 февраля покажут постановку «Простить измену» – новое исследование, автором которой стала режиссер и драматург, одна из основательниц «Театра.doc» Елена Гремина, посвящено феномену измены. И в завершение гастролей екатеринбургскому зрителю покажут «Подлинные истории женщин, мужчин и богов», показ – 26 февраля. Спектакль состоит из пяти новелл, переосмысляющих греческие мифы.

Подробнее о гастролях – в материале NDNews.ru.

Место проведения: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 400-900 рублей.

(Фото – официальный сайт «Театра.doc»)

Моноспектакль по Стивену Кингу

24 февраля в 19:30 в ЦСД можно посмотреть спектакль «Долорес Клейборн». Моноспектакль Веры Цвиткис – это единственное сценическое воплощение произведения Стивена Кинга в России, да и в мире таких версий найдется немного: в основном, как известно, по произведениям «короля ужасов» снимают кино. Сценическая версия написана самой исполнительницей, ее первоисточником служит одноименный роман Кинга «Долорес Клейборн». Тех, кто видел знаменитый фильм с Кети Бейтс в главной роли, необходимо предупредить: именно спектакль ближе к первоисточнику, в фильме есть значительные отклонения от авторского сюжета.

Место проведения: Центр современной драматургии (пр. Ленина, 97)

Вход: 500 рублей.

(Фото – официальный сайт ЦСД)

Рок-хиты «Алисы», Гребенщикова, Цоя – в исполнении оркестра

24 февраля в 19:00 во Дворце молодежи состоится симфоническое шоу «Наши рок-хиты». Санкт-Петербургского симфонического оркестра под управлением Игоря Пономаренко. В свое время, будучи солистом и автором большинства аранжировок «Терем – Квартета», Пономаренко делал оригинальные аранжировки классиков: Чайковского, Глинки, Прокофьева. Сейчас же он взялся за другую классику – рок-классику. Ведь не секрет, что поклонников у наших рок-групп миллионы от Калининграда до Камчатки. Кинчев, Цой, Бутусов, Шевчук, Гребенщиков и другие, ставшие классиками при жизни, и их нетленные рок-хиты откроются в новом свете.

Причем света действительно будет много, поскольку, по словам организаторов, они решили сделать мощную светоинсталляцию, которая вместе с экраном и видео еще больше способствуют шоу.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 700 рублей.

Фото с сайта

Независимый хип-хоп от Apollo Brown

24 февраля в 23:00 в «Доме печати» пройдет концерт Apollo Brown. Браун – настоящий трудяга с неугасающим запалом, строгающий биты для почти для всей элиты современной независимой хип-хоп сцены: Guilty Simpson, Torae, OC, Hassaan Macey, Ras Kaas и многих других. Широкую известность Аполло получил после победы на чемпионате Detroit Red Bull Big Tune Championships. Этим успехом он воспользовался в полной мере, подписав контракт с Mello Music Group в 2009-м году.

Спустя семь лет и бесчисленное количество совместных альбомов, а также несколько сольных проектов, Эрик Стивенс вновь радует нас своей музыкой. На этот раз музыка вновь сдобрена речитативами. Новая пластинка – настоящая коллаборация двух титанов – Apollo Brown и Skyzoo. Записанный и спродюсированный в Детройте, альбом «The Easy Truth» – яркий пример музыки, вдохновленной классическим хип-хопом, и стоящей на твердом фундаменте стиля. Провокационные вопросы и поиски истины, небрежные наброски музыкальных коллажей и выверенный ритм, лаконично собирающий воедино палитру битов, баса и рифм.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49) Вход: 800 рублей.

(Фото – из афиши с сайта «Дома печати»)

«Зойкина квартира» в стиле саундрама

24 и 25 февраля в 18:00 любители театра могут отправляться в свердловскую Драму на спектакль «Зойкина квартира» по Булгакову. Москва, 20-е годы прошлого века, разгар НЭПа… В роскошной квартире молодой вдовы Пельц с утра до вечера трещат швейные машинки: здесь портнихи, не разгибаясь, строчат обновки для столичных модниц. Но «широкой известности в узких кругах» Зоя и ее напарники обязаны не умению со вкусом одеть клиента, а делу прямо противоположному – по вечерам успешное ателье превращается в не менее прибыльный дом свиданий, где царят весьма вольные нравы. До поры до времени.

Спектакль поставлен командой студии «СаунДрама» во главе с ее лидером Владимиром Панковым, «изобретателем» одноименного театрального жанра: саундрама берет свое начало в музыке, от которой движется по направлению к другим видам искусства, что в итоге позволяет создать уникальное зрелище, балансирующее на грани между мюзиклом и драматическим действом.

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2)

Вход: 250-1500 рублей.

(Фото – официальный сайт Театра драмы)

Симфоническая металл-группа Epica

25 февраля в 19:00 в «Телеклубе» состоится концерт Epica. Прославленная голландская группа, вокальным и сексуальным центром которой является обворожительная Симона Симонс, лучше остальных продолжит традиционный для нашей страны мужской праздник. Учитывая, что Epica выпустила новый альбом, а в ее творческом багаже более чем достаточно хитов, повод для нового горячего концерта – наилучший, – говорят организаторы.

В мире «симфонического металла» балом правят лучшие идеи и высокие стандарты, но лишь единицам групп удалось поднять этот помпезный музыкальный жанр до недосягаемых креативных высот. И голландская Epica здесь, безусловно, среди законодателей моды.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 1900 рублей.

(Фото – с сайта)

Обсуждение «Черных тетрадей» Хайдеггера

25 февраля в 19 часов в магазине «Пиотровский» ждут любителей дискуссий и философии. Здесь будут обсуждать «Черные тетради» Мартина Хайдеггера. В дебатах примут участие члены философских сообществ Москвы, Екатеринбурга и Перми.

В 2014 году в философском мире случилась подлинная сенсация. В 94-96 томах полного собрания сочинений Мартина Хайдеггера были опубликованы тексты мыслителя, записанные в тетрадях в черном переплете. Хайдеггер предназначал их для публикации именно в полном собрании и именно в последних томах. До выхода полного собрания сочинений «Черные тетради», по завещанию философа, хранились в тайне от поклонников и большинства исследователей Хайдеггера. Этот философский дневник писался в 1931 – 1941 гг. – период, когда Хайдеггер был ангажирован национал-социалистической партией Германии. В споре о том, был ли знаменитый философ антисемитом, можно поставить точку: был.

Дискуссия о «Черных тетрадях» разгорелась еще в 2013 году, когда издатели ознакомили с «сенсационными» материалами отдельных исследователей и журналистов. Старый спор о нацизме Хайдеггера разгорелся с новой силой, однако теперь, в силу наличия источников – причем предназначавшихся автором для публикации, этот спор может стать более конструктивным. Сегодня философы имеют возможность реконструировать нацистские или находящиеся в орбите нацизма взгляды Хайдеггера.

Место проведения: магазин «Пиотровский» (Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

(Фото – с сайта)

Масленица в парках Екатеринбурга

Масленицу в этом году будут отмечать 25 и 26 февраля на разных площадках Екатеринбурга. Одно из первых массовых гуляний пройдет 25 февраля в парке семейного отдыха «Эльмашевский». В парке будут работать интерактивные зоны, развернется ярмарка сувениров от мастеров народного творчества, будут работать аттракционы, палатки с горячим чаем, блинами и сладостями. Праздник в парке завершится в 15:00 часов традиционным взятием снежной крепости и сожжением чучела Масленицы.

Основные гуляния пройдут 26 февраля. В ЦПКиО им. Маяковского праздник продлится с 11 до 21 часа. Здесь на Масленицу будут русские игры, метание валенков, бег в мешках и другие соревнования. Также будет работать ярмарка. И, конечно, сожгут чучело Зимы. Во избежание неприятностей за два часа до начала гуляний в парке запретят торговлю спиртным, вето на алкоголь будет действовать в течение всего праздника и ещё час после его окончания.

26 февраля в 12 часов Масленица начнется в «Таганской слободе» – сюда перенесли гуляния, которые раньше проходили в Харитоновском парке. Главным событием станет фестиваль блинов – их будут готовить по рецептам со всего мира. Как и на других площадках, будут конкурсы, соревнования, чучело и многое другое.

ГЦСИ Урал тоже проведет Масленицу 26 февраля, но осовременит праздник, сохранив лучшие традиции. Все желающие смогут отведать блинов – главное угощение масленицы – и угоститься травяным чаем. Музыканты из SOUL:GOOD отыграют самые любимые редкие виниловые пластинки и настроят пришедших на весеннее настроение.

Место проведения: площадки города

Вход: свободный.

Лекции о Вселенной и мамонтах

После Масленицы можно зайти за знаниями в уральский ГЦСИ. Здесь 26 февраля в 17:00 пройдет очередная встреча в рамках проекта «Курилка Гутенберга/Екатеринбург». На этот раз делиться научными знаниями с нами будут 2 замечательных молодых ученых: Астроном Павел Скрипниченко во время лекции «Возможность зарождения разумной жизни во Вселенной» расскажет о вероятности встретить (или хотя бы обнаружить) пришельцев из других миров. Палеоэколог Михаил Девяшин в своей лекции «Не только о мамонтах» поведает всю правду о ледниковых периодах, расскажет, почему мы живем в межледниковье, чем полезны аллювиальные отложения и пещеры, какое будущее ожидает Землю, а значит и нас.

Место проведения: Уральский филиал ГЦСИ (Добролюбова, 19а)

Вход: свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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