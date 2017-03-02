Неизвестный Росомаха в фильме «Логан», мультяшный «Ла-Ла Ленд» – «Зверопой» и неожиданный «Персональный покупатель» (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 02.03.17

Сегодня на экраны выходит еще один фильм из франшизы про Людей Икс – «Логан», в котором зрители увидят Росомаху в необычном свете и познакомятся с новой героиней. Тем, кто в восторге от «Ла-Ла Ленда», стоит сходить на мультипликационный мюзикл «Зверопой», который подойдет для всей семьи. Также в прокате – удивляющий триллер Оливье Ассайаса «Персональный покупатель» и пара фильмов о любви.

Еще один фильм из вселенной Людей Икс «Логан»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=zJ4Cabuu-t0&rel=0">Video</a> Логан

Джеймс Мэнголд снял, пожалуй, самый «некомиксовый» и драматичный фильм из всей вселенной Людей Икс – «Логан». В недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Но Логан больше не сможет скрывать свое прошлое, когда встретится с юным мутантом, которого преследуют темные силы.

В ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Дафни Кин и другие.

По словам критиков и зрителей, фильм трогает своей человечностью.

«Самый впечатляющий американский кинокомикс со времен «Тёмного рыцаря». Впечатляющий не спецэффектами и бюджетом, а драматургической цельностью, актуальной проблематикой, живыми персонажами», – пишет кинокритик Антон Долин.

«Откровением в экранизациях комиксов «Логан» не станет – Кристофер Нолан давно все сделал. Но для вселенной Людей Икс это действительно событие, которое позволяет заметно разнообразить франшизу. Понятное дело, многое (если не все) в фильме Мэнголда решает харизма героя, но дело не столько в персонажах. «Логан» находится на абсолютно другой территории, чем его предшественники. Несмотря на кровавое месиво и зубодробительный экшн, это авторское и очень интимное кино о простых людях и простых желаниях. Кто-то хочет выжить, кто-то умереть, кто-то спастись от одиночества. И не суть важно, берут тебя пули или нет», – пишет пользователь «Кинопоиска» «Pleymore».

Мультяшный «Ла-Ла Ленд» – «Зверопой»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=2drcSJTtVP8&rel=0">Video</a> Зверопой

Сегодня на экраны выходит широко разрекламированный мультипликационный мюзикл «Зверопой», который некоторые зрители уже успели окрестить «Ла-Ла Лендом для коалы». Каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, баран, бык, и даже хрюшка, буквально все рвутся к славе. Кто знает, кому улыбнется капризная фортуна и чей портрет украсит завтра обложки глянцевых журналов. Все как у людей.

Мультфильм подходит для просмотра и взрослым, и детям. В нем звучит много известных хитов. Однако мнения зрителей разделились – кто-то восторгается, кто-то считает, что мультик переоценен еще до его выхода.

«Мультфильм получился просто блестящим. Действительно тот случай, когда смотреть стоит и детям и взрослым. Лично я буду пересматривать данное кинопроизведение ещё не один раз, что и вам советую», – пишет на «Кинопоиске» «trojan exe».

«Если брать в общем, то мультфильм одноразовый. По своему типу «Зверопой» можно сравнить с «Тайной жизнью домашних животных» – не отвратительно, но до звания «шикарный мультфильм» ему ой как далеко», – пишет «Мятежник».

Боевик «Автобан»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=JBr9iD7vQ0I&rel=0">Video</a> Автобан

Эрен Криви снял боевик «Автобан», который должны оценить мужчины. Американский турист Кейси Штайн, путешествуя с подругой по Европе, оказывается втянутым в разборки между двумя враждующими мафиозными группировками. Одну из них возглавляет Хаген, другую – Геран. И с этого момента начинается смертельно опасная гонка на запредельной скорости по автобанам Германии.

В ролях: Николас Холт, Фелисити Джонс, Энтони Хопкинс, Бенг Кингсли и другие.

«Что обещал рекламный ролик? Тупой и зрелищный боевик, созданный, чтобы скоротать вечер. Это ровно то, чем является «Автобан» на деле. Зрелищно, динамично, брутально. Экшн представляет собой перестрелки, погони по немецким автобанам, погони по немецкому городу. Снято дорого и здорово», – пишут на «Кинопоиске».

Приключенческий фильм «Золото»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ceC0665PzZA&rel=0">Video</a> Золото

Историю современного золотоискателя представляет режиссер Стивен Гейган. Кенни Уэллс – хваткий делец и мечтатель, который отчаянно ждёт шанса переломить судьбу. Оставшись без особых вариантов, Уэллс находит себе такого же неудачливого напарника – геолога, чтобы реализовать грандиозный план: найти золото в неизведанных индонезийских джунглях.

В ролях: Мэттью МакКонахи, Эдгар Рамирес, Брайс Даллас Ховард, Кори Столл и другие.

«Золото» – неплохой фильм, но все крутится и крутится в голове, что где-то я это уже видел. При этом печально не это, ведь задумка то хорошая, а то, что в итоге получается унылое представление. Не спасает и МакКонахи. В том же «Маде» он был очарователен и доказан всем, что он выше, чем среднестатистические романтические комедии, но здесь, взявшись за сложный характер, он предстал аферистом с привязанностью к виски с лысиной и больший животом, и не более того», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «Андрей А.».

Психологический триллер «Персональный покупатель»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=sS1UuwXX5AY&rel=0">Video</a> Персональный покупатель

Оливье Ассайас получил за этот фильм награду как лучший режиссер на Каннском фестивале. Фильм в чем-то продолжает предыдущие работы Ассайаса, которого считают одним из самых видных французских режиссеров. Но, как говорят критики, картина вас удивит. И, скорее всего, приятно.

Молодая американка Морин, переехавшая в Париж, помогает знаменитостям подбирать наряды. С миром высокой моды она на ты. Её жизнь кажется мечтой, но всё усложняет паранормальная особенность – Морин умеет общаться с призраками.

В ролях: Кристен Стюарт, Ларс Айдингер, Сигрид Буази, Андрес Даниельсен Лье и другие.

«История скроена из материала, предназначенного для фильма ужасов: тут есть мятежный призрак, преследующий героиню, и загадочное убийство. Но привычный канон мистической истории до определенного момента неразличим за тягучей психологической драмой о метаниях девицы, обдумывающей житье в Париже. Постановщик снова скрестил два направления, получил на выходе гибридную ленту и по иронии судьбы половину главного приза за режиссуру в Каннах, разделив его с румыном Кристианом Мунджиу», – пишет российская версия The Hollywood Reporter.

«Самое приятное – это, конечно, отсутствие шаблона повествования и шаблонного сюжета: едва ли вы увидите ожидаемое, предугадать конец не выйдет, да и незачем это делать. Всегда приятнее наблюдать за развитием истории, концовка которой при любом раскладе будет неожиданной», – пишут зрители.

В Екатеринбурге фильм идет в трех кинотеатрах: «Киномакс Мегаполис», «Синема Парк», «Титаник Синема».

Триллер «Sex Doll»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=j-9tXPWy0zI&rel=0">Video</a> Sex Doll

В четырех кинотеатрах Екатеринбурга («Знамя», «Киномакс Мегаполис», «Салют» и «Титаник Синема») в прокат выходит драматический триллер Сильви Веред «Sex Doll». Место действия современной сказки о любви – темная сторона Лондона, своеобразный мир высококлассных девушек легкого поведения. Вирджиния – молодая, невероятно красивая и независимая француженка. Трудится она много и самоотверженно: проводит дни и ночи с состоятельными мужчинами за большие деньги. Вирджиния сумела заслужить уважение в своей совершенно аморальной среде. Карьера шла в гору, пока она не встретила его. Руперт – юный и дерзкий. Он по-настоящему влюбляется, закрыв глаза на сомнительную репутацию новой подруги. Его цель – спасти Вирджинию от унижения, опасности и презрения, ставших для нее нормой.

В ролях: Афсиа Эрзи, Эш Стаймест, Кароль Роше и другие.

Российско-итальянская комедия «Любовь prêt–a–porte».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=AgeaoUnlrr0&rel=0">Video</a> Любовь prêt-a-porte

Еще один фильм о любви снял итальянский режиссер Макс Нардари, который привлек российских актеров. Он – знойный римский ловелас, избалованный сынок богатого папочки. Она – красавица, одинокая москвичка, которая всю жизнь ждала того, единственного. Он всю жизнь флиртовал, играл, блефовал. Она трудилась, презирая ложь и компромиссы. Одна короткая встреча в Риме запутала их жизни в яркий клубок надежд, обломов и страсти. Он стал для неё тем, кого она готова была полюбить, но не могла… Она стала для него той, ради которой стоило лгать, как никогда в жизни… А чего не сделаешь ради любви?..

В ролях: Ольга Погодина, Андрея Прети, Лариса Удовиченко, Джанкарло Джаннини и другие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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