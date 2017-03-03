Премьера спектакля про Чеченскую войну, выставка о любви, Дельфин и Веничка Ерофеев (ФОТО) / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 03.03.17

В первые весенние выходные в Екатеринбурге откроется выставка «О Любви» глазами женщин-фотографов, пройдет весенняя ярмарка дизайнерских вещей, где можно будет купить подарки к 8 Марта. Также в эти выходные – премьера спектакля про Чеченские кампании глазами маленькой девочки, очередной показ спектакля «Москва-Петушки», поразившего критиков, концерт Дельфина и дискуссия про художника в 1990-е годы.

Дельфин презентует новый альбом «Она»

Сегодня в 19:00 в «ТелеКлубе» Дельфин презентует новый альбом. Дельфин не нуждается в представлениях, эпитетах и жанрах. Не обращая особого внимания на звания, награды, ротации и прочую мишуру, он уверенно идет своей дорогой, выстланной из глубоких слов, гитарных рифов и сэмплов, обнажая душу и получая в ответ безграничную любовь тысяч поклонников.

Каждому слушателю Дельфина известно – его концерты, подобно предметам коллекции, обладают удивительным свойством быть неповторимыми, и отчасти поэтому – столь ценными для поклонников.

Сегодня в «ТелеКлубе»Дельфин представит шоу, построенное на пересечении плоскостей и линий, немаловажную роль в котором сыграют атмосферные видеоряд и свет. На этот раз упор световых и видеоинсталляций будет сделан в пользу геометрической визуализации. Поклонников ждет обновленный трек-лист, в который войдут все любимые хиты и новые песни с альбома «Она», некоторые будут исполнены впервые.

Место проведения: «ТелеКлуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 1200 рублей.

(Фото – с сайта фан-клуба)

Весенняя выставка «О Любви»

3 марта в 18:00 в Центре фотографии «Март» состоится открытие фотовыставки «О Любви». В экспозиции представлены работы американских фотографов Элинор Каруччи, Лидии Панас и фотографа из Белоруссии Татьяны Ткачевой.

Любовь многогранна. Мы используем слово любовь, имея в виду очень широкий спектр чувств, не только отношения мужчины и женщины, но и родителей и детей, и любовь к Родине. В разные периоды жизни любовь воспринимается по-разному, но особенно остро – рядом с чувством утраты. Выставка исследует взаимосвязи между людьми, в основе которых любовь. Авторами фотографий и главными героями выставки являются женщины. На протяжении веков мужчины создавали произведения искусства о любви, однако эта выставка – взгляд с другой стороны. Женщины привнесли в искусство иной уровень искренности и уникальный опыт, недоступный мужчинам.

Место проведения: Центр фотографии «Март» (ул. 8 Марта, 1)

Вход: от 100 рублей.

(Фото – с официального сайта центра «Март»)

Веничка Ерофеев и крылатые качели – в спектакле «Москва-Петушки»

4 марта в 19:00 Центре современной драматургии покажут спектакль «Москва-Петушки» по поэме Венедикта Ерофеева. Герой Веничка – заблудшая душа, ищущая выхода, стремящаяся добраться до мистических «Петушков», которые представляются как некое утопическое место: «А там, за Петушками, где сливаются небо и земля, и волчица воет на звезды, – там совсем другое, но то же самое...».

Критики признаются, что боялись смотреть этот спектакль, поскольку поставить легендарную поэму и не испортить ее. Не опошлить – очень сложно. Но, судя по рецензиям, молодежи в ЦСД удалось найти свое место в космосе Ерофеева.

Место проведения: ЦСД (пр. Ленина, 97)

Вход: от 500 рублей.

(Фото – Вадим Балакин, из группы ЦСД «ВКонтакте»)

Фестиваль российских дизайнеров Sandarina Market

4 и 5 марта на Свердловской киностудии пройдет уже 26-й фестиваль российских дизайнеров Sandarina Market. Вас ждут: дизайнеры со всей России, бьюти-лекторий, фудмаркет с особым ассортиментом, фотографы и подарки к предстоящему празднику – 8 марта.

В программе:

– 100 дизайнеров из Челябинска, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Ижевска, Кирова, Москвы, Набережных Челнов, Санкт-Петербурга. Часть имён совершенно новые для нашего города;

– бьюти-лекторий от ведущих стилистов, визажистов и фотографов Екатеринбурга;

– фудмаркет и фудкорт – более 20 гастрономических стартапов;

– благотворительный корнер «Будь добр!» – дизайнерские товары и сертификаты со скидкой 30-50%, вся выручка направляется на благотворительность в фонды помощи семьи и – фонды помощи бездомным животным.

Место проведения: Свердловская киностудия (пр. Ленина, 50ж)

Вход: 100-150 рублей.

Премьера спектакля про Чеченские войны

4 марта в Ельцин Центре состоится премьера спектакля про Чеченские кампании «Война, которой не было». Это история взросления девочки сквозь призму чеченской войны, о которой не любят вспоминать. О которой вспоминать неудобно, но помнить нужно обязательно. На основе документальных дневников Полины Жеребцовой, которая начала их писать будучи ребенком, история складывается в дни и годы военного положения мирных людей: их быт, обусловленный непрекращающейся угрозой для жизни, в присутствии смерти, которая приходит без предупреждения. Когда не понятно кто свой, кто чужой. И через все это – жизнь простой русской девочки Полины, ее мамы, друзей, которые порой превращаются во врагов, ее первых разочарований в жизни, первой любви и первой ненависти.

Место проведения: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 500 рублей.

(Фото – Любовь Кабалинова, Ельцин-Центр)

Выставка лучших кошек Екатеринбурга

4 и 5 марта в КОСКе «Россия» состоится выставка «Золотая кошка Екатеринбурга». На выставке будут представлены кошки из разных питомников города. Пройдут специальные породные ринги и шоу. Можно будет купить породистых котят, зоотовары, получить консультации специалистов и ветеринаров. Также пройдет акция «кошки в добрые руки» от Фонда помощи животным.

Место проведения: КОСК «Россия» (ул. Высоцкого, 1)

Вход: 250 рублей – взрослые, 150 рублей – дети и пенсионеры.

Дискуссия и медиапоэтический перфоманс про 90-е

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=wFSSZUCdg9s&rel=0">Video</a> Неслучайные связи

В уральском филиале ГЦСИ завершается выставка видеоарта 90-х «Неслучайные связи». Под финал проекта в выставочном пространстве пройдут сразу два мероприятия.

4 марта в 16:00 состоится дискуссия «Неслучайно: художественная жизнь Екатеринбурга в 90-е». 1990-е годы остаются одним из наиболее интенсивных периодов в развитии культуры и обновлении художественного языка в России. Эксперименты начала 1960-х и открывшиеся в период Перестройки возможности позволили художникам в период внезапной вольницы 90-х творить все, что хотелось. Обсудим на дискуссии, что хотели художники, что ждала публика и как на художественный процесс влияли новые масс-медиа. Участники: Иннокентий Шеремет – журналист, основатель Телевизионного агентства Урала; Евгений Касимов – писатель и поэт, журналист; Александр Пантыкин – композитор, драматург; Егерева Татьяна – меценат, резидент галереи «Татьянин день».

А 5 марта в 19:00 в ГЦСИ покажут медиапоэтический перформанс Тани Просто и Дениса Перевалова «Спектральная поэзия. Погружение». В процессе перформанса поэт читает текст, который захватывается луперами и спектральными модификаторами, и затем воспроизводится в виде ритмических паттернов параллельно звуку речи. В результате этих действий поэт создает сам себе ритмическую подложку для читаемого текста. Важной частью перформанса является интерактивная проекция.

Место проведения: Уральский филиал ГЦСИ (Добролюбова, 19а)

Вход: на дискуссию – свободный, на перфоманс – 100-150 рублей.

Органная музыка в рамках Бах-феста

1 марта в Свердловской филармонии открылся Bach Fest. Баховский фестиваль в Свердловской филармонии – это весна, день рождения Баха и много музыки, связанной с его именем. Каждый год Bach-fest раскрывает новую тему, соприкасающуюся с баховским творчеством. Тема седьмого фестиваля – Бах и британская музыка.

4 марта в 18:00 в рамках фестиваля состоится концерт органиста Штефана Кисслинга из Германии. Будут исполнены произведения Баха: симфония из Кантаты «Благодарим Тебя, о Боже», трио-соната № 1 ми-бемоль мажор, хоральная прелюдия «Преображайся, о любимая душа», прелюдия и фуга ми минор и другие.

Место проведения: свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 450 рублей.

(Фото – официальный сайт филармонии)

Суп-театр и «зеленый» спектакль

5 марта в 13:00 в «Коляда-театр» пройдет суп-театр. Это проект Николая Коляды: перед показом спектакля-капустника режиссер угощает пришедших зрителей супом, рассказывает всякие байки и отвечает на вопросы. Затем артисты играют «зеленый» спектакль для взрослых: в спектакле много импровизаций, которых нет обычно на сцене. На этот раз гостям предлагают посмотреть сказку «О золотом петушке».

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97)

Вход:

(Фото – Елена Гецевич, «Коляда-театр»)

«Монгол Шуудан» отметит 50-летие своего основателя

5 марта в 19:00 в пабе Ben Hall выступит «Монгол Шуудан». Юбилейный концерт пройдет в честь 50-летия бессменного лидера и основателя группы Валерия Скородеда. Прозвучат лучшие хиты главной анархо-рок группы: «Москва» на стихи Есенина, «Мама-Анархия», «Самара-городок», «Граната», «Чекист», «Ехали казаки» и многие другие.

«Им всегда есть что сказать, наверное, потому панк-рок в их исполнении не утратил своей актуальности и по сей день. Настоящий рок, эстетика «махновщины», анархический угар и дружеская веселая обстановка гарантированы», – обещают в пабе.

Место проведения: паб Ben Hall (ул. Народной Воли, 65)

Вход: от 650 рублей.

(Фото – с сайта KudaGo)

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 03.03.17

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