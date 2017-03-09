«На игле 2» 20 лет спустя, новый «Кинг Конг», семейная драма и несколько комедий (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 09.03.17

На этой неделе главными премьерами в российских кинотеатрах станут два фильма: продолжение легендарной ленты «На игле» – «Т2 Трейнспоттинг» Дэнни Бойла и новая версия истории о Кинг Конге «Конг: Остров Черепа». Критики советуют посмотреть обе истории. Также в прокате – семейная драма «Отцы и дочери», драма «Война» и несколько комедий.

Дэнни Бойл снял «На игле 2» – «Т2 Трейнспоттинг»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=X3YmEB2dXGk&rel=0">Video</a> Т2 Трейнспоттинг

На этой неделе в кинотеатрах одним из самых обсуждаемых фильмов станет «Т2 Трейнспоттинг». Именитый Дэнни Бойл спустя 20 лет снял продолжение своей культовой ленты «На игле». В фильме тоже прошло 20 лет. Рентон возвращается в единственное место, которое может считать своим домом. Они все ждут его: Кочерыжка, Кайфолом и Бегби. А вместе с ними другие старые знакомые: месть и страх, ненависть и любовь, дружба, сожаление и надежда. Все они выстроились в шеренгу, приветствуя Рентона, и он, кажется, готов к ним присоединиться.

В ролях: Юэн МакГрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер, Роберт Карлайл и другие.

Критики по-разному оценивают новый «На игле», но сходятся в том, что фильм удался и непременно достоин просмотра.

«Т2», скорее всего, не станет такой же классикой, как первый фильм, – но только из-за специфики нынешней эпохи прокрастинации, а также из-за среднего возраста зрителя, которому он адресован. «Т2» поставлен крепче и изобретательнее первой части, здесь есть намертво врезающиеся в память кадры, остроумные и точные шутки, потрясающие актеры – и при этом еще что-то совершенно неуловимое, – пишет «Газета.ру». – Когда Рентон впервые возвращается в свою спальню, он ставит на проигрыватель пластинку с «Lust for Life» Игги Попа, но убирает иглу через полсекунды. По этому кадру можно ставить тесты – если надо объяснять, то не надо объяснять. При этом, несмотря на всю свою ностальгичность, «Т2» – это неожиданно очень зрелое кино, которое не хочется сводить к рассуждениям о принятии прошлого, потерянном поколении и прочем. Нет никакого будущего, ты можешь выбрать жизнь, а можешь что-то другое. Мы будем делать все, что мы захотим, а сейчас мы хотим – правильно, «Lust for Life».

Ожидания зрителей фильм тоже оправдал.

«Говорить об увиденном можно часами. Возникает ощущение, что возможно это и было то самое путешествие в свое прошлое, о котором мечтает каждый романтик, странник, циник. Да и просто обычный человек. 10 из 10. Меньше и не может быть. Все было очень эмоционально и эстетично», – пишет на «Кинопоиске» «RichardFairbrass».

Кинг-Конг воин в истории «Конг: Остров Черепа»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=BzNSU5-Yavg&rel=0">Video</a> Конг: Остров Черепа

Молодой режиссер Джордан Вот-Робертс снял еще одну версию фильма про гигантскую обезьяну. На неизвестный остров в Тихом океане попадает команда ученых, военных и искателей приключений. Они вторгаются во владения могучего Конга и тем самым развязывают сражение между человеком и природой. Очень скоро исследовательская миссия превращается в игру на выживание, ее участники вынуждены буквально прорубать себе путь к спасению.

Формально «Остров черепа» – вторая часть франшизы, три года назад начатой «Годзиллой» Гаретта Эдвардса. В следующем году японский атомный ящер получит сиквел, а потом сойдется в сражении с Конгом. Но смотреть фильм можно и не зная этого.

В ролях: Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Гудман, Бри Ларсон и другие.

«В принципе, «Остров черепа» выкупает зрителя моментально – уже в прологе, разворачивающемся во время Второй мировой, есть погоня через пустыню, схватка с применением самурайского меча и, конечно, явление героя. Если в тот момент, когда из-за горизонта показалась насупленная морда героя, у вас ничего не дрогнуло внутри – можете смело выходить из зала, – пишет «Газета.ру».

«Досадно, что кроме зрелищных спецэффектов и ностальгического саундтрека – когда в непролазных лесных дебрях звучит «Ziggy Stardust», это, признаться, нечеловечески круто – картине Вот-Робертса практически нечего вынести на суд зрителей, – считает критик журнала The Rolling Stone. – Все сюжетные перипетии можно записать на спичечном коробке, а плоские персонажи с парой строчек биографии на каждого не сильно превышают глубиной характеров пластмассовые фигурки из игрушечных детских наборов. Талантливые в общем-то артисты старательно торгуют физиономиями и красуются в позах, больше подходящих для страниц глянца, чем для озаренных отблесками напалма смертоносных джунглей… …Не то чтобы всякий блокбастер с бюджетом за сто миллионов долларов мог похвастаться искусной драматургией – но в эпоху «Гражданской войны» и «Логана» «Конг» воспринимается как игра в кубики по сравнению с «Монополией».

Драма с Шайа ЛаБафом «Война»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=s27Zw8L1rQc&rel=0">Video</a> Война

Фильм Дито Монтиеля «Война» был представлен на Венецианском фестивале еще в 2015 году, но тогда наград никаких не получил, а до проката в России добирался долго. Его наверняка оценят поклонники Шайа ЛаБафа, который в этом фильме рвет себе душу.

Война ставит человека перед выбором, который навсегда стирает грань между реальностью и иллюзией. Морской пехотинец Гэбриэл Драммер со своим боевым другом Дэвином возвращается домой после кампании в Ираке, которая закончилась для Америки катастрофой. Страна лежит в руинах пост-апокалипсиса. Гэбриэл решает во что бы то ни стало отыскать жену и сына в новом мире, где господствует жестокость и право сильного. Сам того не подозревая, он огнём и мечом прокладывает себе дорогу к дому, где ему суждено понять, что всё далеко не так, как кажется.

В ролях: Шайа ЛаБаф, Джай Кортни, Гари Олдман,Кейт Мара и другие.

«При всей неоднозначности фильм в какой-то мере вытаскивает Шайа ЛаБаф. Все знают, что он довольно странный молодой мужчина со своими тараканами, который больше прославился пакетом на голове или выкриками на улице «they will not divide us». В «Войне» он выкладывается без остатка. Никакого самолюбования, ни грамма эпатажа. Зритель видит героя со сложной судьбой, которая искалечена различными событиями. И в конце сложно согласиться с тем, что Шайа ЛаБаф переиграл и показал сказочного персонажа. Никак нет!»», – пишут пользователи «Кинопоиска».

В Екатеринбурге фильм покажут в 4 кинотеатрах: «Каро Радуга Парк», «Салют», «Титаник Синема», «Киноплекс Карнавал».

Драма «Отцы и дочери»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=MTKZXn8v6bk&rel=0">Video</a> Отцы и дочери

Итальянский режиссер Габриэле Муччино снял семейную драму «Отцы и дочери», над которой многие будут рыдать. Известный писатель Джейк Дэвис потерял жену в автокатастрофе. Они остались вдвоём с малолетней дочерью, которая тоже очень скучает по маме. После этого случая у Джейка начинаются судороги и психическая нестабильность, и девочку отдают к тёте и дяде, пока Джейк проходит курс лечения. 25 лет спустя выросшая дочь писателя работает социальным работником, вспоминает детство и пытается справиться с собственной нимфоманией.

В ролях: Рассел Кроу, Аманда Сайфред, Аарон Пол, Дайан Крюгер и другие.

«По силе эмоций фильм на меня произвел такое же сильное впечатление, как и «Белый Бим Черное ухо». Бима я смотрела один раз в жизни лет в 10. Во взрослом состоянии не рискую пересматривать. По этой же причине ни разу не смотрела «Хатико». Этот фильм рекомендую смотреть тем, кому не чужды человеческие чувства. Но лучше его смотреть в одиночку, чтобы никто не отвлекал от просмотра, чтобы никто не сбивал с настроя, чтобы никто не отвлекал комментариями, пока слезы льют рекой», – пишет на «Кинопоиске» «moiseeva-um».

«Отцы и дочери – это очень сложная, тяжелая, грузная и пожалуй даже депрессивная психологическая драма об отношениях отца и дочери. Безусловно далеко не лучший фильм в творчестве режиссера Габриэле Муччино, но уж точно вполне достойный художественный продукт, который смотришь охотно и с интересом. Во многом, за счет замечательного актерского состава», – пишет «Alex Croft».

В Екатеринбурге фильм идет в трех кинотеатрах: «Киномакс Мегаполис», «Пассаж Синема» и «Титаник Синема».

Российская комедия «Любовь с ограничениями»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=IggbBoHz5Dw&rel=0">Video</a> Любовь с ограничениями

Дмитрий Тюрин снял комедию на тему людей с ограниченными возможностями и их притеснения. Однажды самый обычный парень Миша узнает об указе Президента России, по которому в крупных компаниях должно работать два процента людей с ограниченными возможностями. И тут в его «светлую» голову приходит идея, как воплотить свою давнюю мечту о богатой и беззаботной жизни. Недолго думая, Миша получает фиктивные медицинские документы, садится в коляску и едет на собеседование, и не куда-нибудь, а в сам «Нашгаз». И, о чудо, им как раз не хватает одного человека до той самой квоты. Престижная работа, большая зарплата, отличная квартира, весь мир открыт для него, только есть одно «но», одно маленькое ограничение – он должен постоянно быть в инвалидном кресле! И не просто быть в нем, он при этом еще не должен «спалиться». В ролях: Павел Прилучный, Анна Старшенбаум, Илья Глинников, Алексей Чадов и другие.

Комедия про прикрытие измен «SuperАлиби»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=lj3ADX_oSKI&rel=0">Video</a> SuperАлиби

Филипп Лашо снял комедию, в которой сам же и снялся в главной роли. Нужно алиби, чтобы втайне от супруги спокойно отдохнуть с друзьями на футболе? Вам поможет агентство по созданию алиби. Нужна отмазка в школе? Обращайтесь! Решили отдохнуть от семьи в выходные? Мы на связи! Этот стартап Грега и его команды уже получил оглушительный успех. Но когда он встречает Фло, девушку своей мечты, которая презирает всех лгунов и изменщиков, ему приходится скрывать род своей деятельности. Паутина лжи Грега становится настолько сложной, что даже лучшему лжецу в мире придется изрядно изловчиться, чтобы выкрутиться из нее.

В ролях: Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Жюльен Аррути и другие.

Одри Тоту в французской комедии «Ночь в Париже»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=WEt8M_173MY&rel=0">Video</a> Ночь в Париже

Эдуард Баэр снял типично французскую комедию «Ночь в Париже». В атмосфере ночного Парижа переплетены любовь, интриги и опасность. Перед директором театра Луиджи, бабником и разгильдяем, стоит задача не из легких – найти деньги на громкую премьеру и живую обезьяну. И для этого ему придется использовать всю свою изобретательность, хитрость и, разумеется… недюжинное мужское обаяние, потому что в ночном Париже все решают красотки и роковые женщины.

В ролях: Одри Тоту, Эдуард Баэр, Сабрина Уазани, Кристоф Мейне и другие.

«Это пример давно забытых французских комедий с хорошим юмором и картинкой», – пишут о фильме первые зрители.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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