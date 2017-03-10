Новые песни от «Сплина» и Animal Джаz, курсы по созданию мультиков и фестиваль музыки Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО) / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 10.03.17

В эти выходные в Екатеринбурге можно будет послушать много разной музыки: состоится фестиваль «Новая музыка», на котором выступят лучшие уральские группы, пройдут гастроли групп «Сплин» и Animal Джаz с презентациями новых песен, выступит известная американская госпел-вокалистка. Также в эти выходные взрослых научат рисовать анимационные фильмы.

Animal Джаz презентуют новые песни

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=spDy95Sww6k&rel=0">Video</a> Animal Джаz

Сегодня в 20:00 в Доме печати выступят лидеры альтернативной сцены Animal Джаz. Искреннюю любовь тысяч слушателей по всей стране коллектив завоевал своей музыкой и концертами – без менеджеров и спонсоров, без лейблов и продюсеров. Сегодня группе Animal Джаz уже 16 лет. 2017 год группа начинает с работы над будущим альбомом, выпуска нового EP и, самое главное, – большого гастрольного тура по России с новой концертной программой. На концерте вас ждет уникальный визуально-световой ряд, любимые поклонниками раритеты и премьера новых песен. От максимально сдержанного полушепота вокала и звенящих клавиш до взрывной энергии гитарного драйва – именно на этих контрастах будет строиться новая концертная программа в рамках тура «#Электроакустика».

Место проведения: Дом печати (пр. Ленина, 49)

Вход: 1200 рублей.

Блюз и госпел из сердца Америки

10 марта в 22:00 в клубе EverJazz выступит американская джаз-певица Shanna Waterstown (Шанна Вотерстоун). Выступив на одной сцене с Джеймсом Брауном, Бадди Гаем, Масео Паркером и другими звездами первой величины, Шанна Уотерстоун объехала с гастролями весь мир. Легкая смесь из чувственного блюза и духоподъемного госпела ждет вас на ее концерте.

Шанна Уотерстоун росла на Юге, исполняя госпел в баптисткой церкви. В годы ее детства самой популярной музыкой был мотаун-соул, госпел и кантри. Уже в 11 лет Шанна собрала свою первую группу из соседских ребят и записывала песни на магнитофон у себя дома. Неудивительно, что Шанна стала певицей и объехала с гастролями весь мир, выступая в США, Франции, Германии, Швейцарии, Италии, Австрии и многих других странах. В 2008 году вышел ее первый альбом Inside My Blues, объединяющий традиции блюза и госпела.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: места у бара – 1200 р., места за столиком – 1500 р., места за VIP-столиком – 1600 р.

(Фото – с сайта)

Баховский фестиваль в филармонии

В Свердловской филармонии продолжается Баховский фестиваль и в эти выходные можно сходить сразу на два концерта. Сегодня в 18:30 исполнять Баха, Глюка и Генделя будут Владимир Магомадов (контртенор), солист Свердловской филармонии Тарас Багинец (орган) и солисты Оркестра Баховского фестиваля.

Завтра, 11 марта, в 18:00 «Фантазии странствующих музыкантов» прозвучат в исполнении Игоря Лисова (траверс-флейта), Руста Позюмского (виола да гамба) и Алексея Шевченко (клавесин).

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 500 рублей.

(Фото – официальный сайт филармонии)

Сплин подберет «Ключ к шифру»

11 марта в 19:00 в ККТ «Космос» пройдет концерт группы Сплин, на котором Александр Васильев представит новый альбом «Ключ к шифру». Это 15 песен, записанных на собственной студии в Санкт-Петербурге в атмосфере максимального комфорта. «Ключ к шифру» – это 55 минут музыки и текста, где небесный хор воспевает жизнь городских окраин, где переплетаются судьбы людей и китов, где лучше без гроша на родине, чем с грошом на чужбине. Лидер группы Сплин Александр Васильев считает, что каждая песня – это зашифрованное сообщение. Посторонний человек ничего не поймёт. Но тот, кому эта песня понравилась и запомнилась, должен знать, что и у него есть ключ к шифру. Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: 1500 – 4200 рублей.

(Фото – с сайта)

Взрослых научат рисовать мультфильмы

11-12 марта в 16:00 в уральском филиале ГЦСИ пройдет двухдневный курс «Рисованная анимация». Художник-мультипликатор Нина Бисярина предлагает за два дня интенсива освоить технику тотальной рисованной анимации. Техника тотальной анимации – это прием, заключающийся в том, что каждый кадр отрисован вместе с фоном и персонажем, а воображаемая камера всё время находится в движении.

Место проведения: уральский филиал ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)

Вход: 1500 рублей.

(Фото предоставлено ГЦСИ)

Этно-проект Sage презентует новый альбом

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=CVJBpodr708&rel=0">Video</a> Sage

11 марта в 19:00 в ЦК «Урал» этно-проект Sage презентует в Екатеринбурге новый альбом Equatoriana (2017). В основе творчества проекта Sage – поиск взаимодействия древних и современных способов создания музыки; сохранение и развитие культурного наследия народов мира. Это виртуозное исполнение на традиционном музыкальном инструменте австралийских аборигенов – диджериду и его экспериментальных разновидностях. Уникальное звучание голоса в широком диапазоне вокальных техник (включая горловое и обертонное пение, русское традиционное пение), новые формы музыкального повествования и погружение в аутентичные жанры – прекрасная и глубокая по содержанию музыка.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 300-400 рублей.

Цирк Филатова в Екатеринбурге

С 11 марта в Екатеринбурге начинаются гастроли Цирка Филатовых, которые продлятся до 16 апреля. Подготовлены новые номера: загадочный иллюзионный аттракцион «Семейка магов», сложнейший эквилибр, воздушные гимнасты без страховки, редкий жанр – мгновенные переодевания, канатоходцы на проволоке. Также зрители увидят акробатическую пару «Бродяги с Бродвея», яркий номер жонглера в темноте с неоновыми булавами, шоу мыльных пузырей и уникальную комическую репризу – прыжок собаки-супермена с 6-метровой лестницы. И, конечно, Филатовы привезут легенду мирового цирка – аттракцион «Медвежий цирк», созданный прославленным дрессировщиком – В.И.Филатовым, имя которого носит Екатеринбургский цирк. На манеже – 15 хищников: медведи на мотобайках, роликах и квадроциклах . Кроме медведей, в представлении будут участвовать арктические лайки, пони, белоснежные голуби, австралийские пеликаны, носухи, ламы, верблюды, дикобразы. Место проведения: Екатеринбургский цирк (ул. 8 Марта, 43)

Вход: от 600 рублей.

(Фото – с сайта Цирка Филатовых)

Бэби-йога в музее

11 марта в 14 часов Музей истории Екатеринбурга приглашает молодых мам с детьми на мастер-класс Надежды Мурзиной по бэби-йоге. Бэби-йога позволяет молодой маме сохранить свою красоту, укрепляет здоровье и повышает настроение. Такое занятие поможет разнообразить игры с малышом. Чередование видов упражнений научит малыша концентрации внимания. Мастер-класс проводится в рамках выставки «Рождение горожанина».

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 200 рублей.

(Фото – с сайта)

Новая музыка Екатеринбурга – на одном концерте

12 марта в Доме печати состоится фестиваль «Новая музыка Екатеринбурга», приуроченный к десятилетию Panda-Music Studio. Накопилось много хороших музыкальных проектов, которые организаторы бы хотели показать жителям города. Фестиваль этот не конкурсный.

В концерте примут участие: «Курара», «Дзинь», «Клайм», «Метеоритмы», «Айфо», «Парк Победы», Patric Cash, «Прямо в губы», Гр. 665 Arctic Lightz.

Место проведения: Дом печати (пр. Ленина, 49)

Вход: от 600 рублей.

(Фото – группа «Курара» «Вконтакте»)

Разные стили и направления – в танцевальном шоу Flexx Ballet «Fanatica»

12 марта в 19:00 на сцене Дворца Молодежи – новое танцевальное шоу Flexx Ballet «Fanatica». Блестящая хореография, различные стили и направления – спектакли Flexx Ballet на вечные темы любви, влечения мужчины и женщины, о грустном и смешном рассказываются танцорами языком свободных тел под аккомпанемент бушующей игры света и тени музыки.

Двадцать танцоров объединены любовью к танцу и мощной энергетикой. Все они имеют серьезный профессиональный опыт, признание заслуг и статус лучших. Разные стили, зрелищные трюки, яркие и откровенные сценические костюмы не дают скучать.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 800 рублей.

(Фото – с официального сайта Flexx Ballet)

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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