Ищем гей-пропаганду в «Красавице и чудовище», танцуем с Безруковым и смотрим на 23 личности в 1 человеке (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 16.03.17

Сегодня на экраны выходит сказка «Красавица и чудовище», на которую в России повесили маркировку «16+» после того, как депутат Милонов нашел в ней гей-пропаганду. Триллер «Сплит» расскажет о маньяке с множественной личностью, но, увы, не о Билли Миллигане. Сергей Безруков превратится в танцора в драме «После тебя» и удивит растяжкой. А «Скрытые фигуры» расскажут о судьбе чернокожих в Америке и покажут Шелдона Купера в роли серьезного ученого.

Оскандалившаяся в России сказка «Красавица и чудовище»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=LWNhKUQjLSs&rel=0">Video</a> Красавица и чудовище

На экраны сегодня выходит киноремейк известного мультфильма студии Disney с Эммой Уотсон в главной роли «Красавица и чудовище». Режиссером проекта стал Билл Кондон. В России лучшую рекламу фильму сделал депутат Госдумы Виталий Милонов, который попросил проверить сказку на гей-пропаганду. Минкульт признаков оной не нашел, но маркировку ленты все-таки поменяли: в России детский фильм выходит для тех, кому 16 и больше.

Итак, обозленная Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюбленным и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадёт последний лепесток. В далекой деревушке живет красивая девушка по имени Белль. Однажды её отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.

В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад и другие.

«Главная прелесть «Красавицы» – не в идеях и концепциях, которые вкладывали в нее авторы, а в том, какой все-таки крутой фильм получается у Билла Кондона, взявшегося за навязшую в зубах историю. Оригинальный диснеевский мультфильм на фоне новой «Красавицы» выглядит убогим. В замке Чудовища кроме самого Чудовища живут его заколдованные слуги, превращенные в мебель: кто-то стал гардеробом, кто-то – канделябром, а кто-то – вешалкой. Так вот, пляски, которые все эти чайники с пианинами устраивали под кисточками аниматоров, не идут ни в какое сравнение с теми эпическими лас-вегасскими музыкальными номерами, которые организуют для них Кондон и мастера компьютерной графики. И если честно, уже одной этой пляшущей бронзы хватило бы, чтобы «Красавица» понравилась тем, кого тошнит при мысли о мюзикле для девочек, основанном на порядком истертой сказке», – пишут «Ведомости».

«Эмма Уотсон куда больше годится на роли психованных школьниц, для Белль актрисе не хватает какой-то целомудренной надмирности, но зато она ходит в красивых платьях. У Чудовища время от времени куда-то исчезают клыки, но зато – красивый хвост с кисточкой. Люк Эванс в кои-то веки получил возможность применить свой театральный и вокальный опыт – его Гастон временами почти сверхъестественно похож на мультипликационный прототип, – пишет «Газета.ру». – Однако при всей неуклюжести в картине хватает красиво снятых эпизодов, которые способны захватить самых юных зрителей. …Иными словами, предназначение картины сугубо утилитарное – один из способов занять детей в выходной день вне дома». Правда, насколько это удастся с учетом того, что возрастная маркировка фильма теперь не 6+, а 16+ – вопрос.

Триллер про 23 личности в одном маньяке «Сплит»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=i33LkRKx1eU&rel=0">Video</a> Сплит

Пока режиссеры только мечтают снять фильм по книге «Множественные умы Билли Миллигана» и ругаются с правообладателями, на экраны выходит другая лента про человека с множественными личностями – триллер М. Найта Шьямалана «Сплит». Кевин – человек, в котором живет не менее двадцати трех личностей, вынужден похитить трех девушек подросткового возраста. Тем временем, пока они находятся в заточении, самая главная личность Кевина – Чудовище – материализуется.

В ролях: Джеймс МакЭвой, Аня Тейлор-Джой, Бетти Бакли и другие.

Это, конечно, не история Билли Миллигана, но триллер нельзя назвать банальным. Оценки международного рейтинга IMDb – 7.50.

«В целом фильм оставляет благоприятно впечатление, держит вас в напряжении до самого финала, немного удивляет, и заставляет задуматься. А что еще нужно от триллера?», – пишут зрители на «Кинопоиске».

Судьба афроамериканцев в США и Шелдон Купер в НАСА – в байопике «Скрытые фигуры»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=PHxL4iU-Smc&rel=0">Video</a> Скрытые фигуры

Тед Мелфи снял фильм, основанный на реальных событиях, о судьбе чернокожих женщин в Америке в 60-е годы прошлого века. Фильм номинировался на все главные премии, но в итоге получил лишь Премию гильдии актеров за лучший актерский состав. Впрочем, зрители оценивают ленту очень даже неплохо – мало кто в рейтингах ставит оценку ниже 7 баллов.

Команда афро-американок проводит для НАСА ряд математических вычислений, необходимых для запуска первой космической миссии.

В ролях: Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсор, Жанель Моне, Кевин Костнер и другие. Кстати, поклонники «Теории большого взрыва» увидят Джима Парсонса (Шелдон Купер) в роли серьезного ученого из НАСА.

«Скрытые фигуры» кто-то уже успел сравнить с образцами советского кино: тут долго думать не надо, сразу приходят на ум и «Девять дней одного года», и «Укрощение огня». На самом деле сравнение если и работает, то в пользу американцев. Они ухитрились использовать наши же художественные достижения и избегнуть наших провалов. Им не хватает советской шестидесятнической романтики, зато как здорово они научились сбрасывать излишки пафоса («Либо мы все окажемся на вершине, либо не окажемся там никогда») в корзину, полную юмора, который, по сути, превращает эту политкорректную драму в комедию положений», – пишет газета «Коммерсант».

«Скрытые фигуры» были словно выверены в палате мер и весов и представляют собой эталон качественного широко-прокатного голливудского байопика, – пишет на «Кинопоиске» пользователь «mkolga». – Захватывающая история, харизматичные персонажи, отличный юмор, качественная игра и четкое построение сюжета – здесь все есть, и все на своих местах. Со столь продуманным и выразительным дизайном декораций и костюмов и ярким саундтреком «Скрытые фигуры» могли бы легко оказаться мюзиклом и поселиться по соседству с «Ла Ла Лендом». По крайней мере после финальных титров здесь тоже хочется слезть с дивана, петь и плясать, бросать вызов жизни, усердно трудиться, верить в себя и исполнять мечты».

Безруков на пуантах в драме «После тебя»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=zfUw3GWBESE&rel=0">Video</a> После тебя

Уральские зрители уже могли видеть новый фильм Анны Матисон «После тебя» с Сергеем Безруковым в главной роли, именно эта лента открывала в сентябре 2016-го первый Уральский кинофестиваль российского кино. Но осталась без наград.

У зрителей и тогда, и сегодня к фильму неоднозначное отношение: вроде и история хорошая, и балет есть, и Безруков играет как надо, но почему-то до конца не цепляет.

«Чтобы сделать что-то, нужно или от рождения быть отчаянным, или чтобы обстоятельства стали отчаянными». Так думает Алексей Темников, поставленный жизнью в те самые отчаянные обстоятельства, когда важным остается лишь одно: «Что я оставлю после себя?» Вопрос, важный для любого мужчины, обострен до предела тем, что Темников – гениальный танцор, лишенный возможности танцевать. Травма, полученная на сцене 20 лет назад и прервавшая его карьеру, прогрессирует, и совсем скоро Темников не сможет ходить, что для него равносильно смерти. Помочь или просто поддержать артиста никто не может, и не потому, что нет желающих, а потому, что он сам этого категорически не желает. Тяжелый характер и неоспоримый талант превратили его жизнь в тотальное одиночество.

В ролях: Сергей Безруков, Анастасия Безрукова, Алена Бабенко, Карина Андоленко и другие.

Комедия «Мальчишник в Паттайе»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=RPEBrFM_L0U&rel=0">Video</a> Мальчишник в Паттайе

Слава легендарного «Мальчишника в Лас-Вегасе» не дает покоя режиссерам и каждый год выходят фильмы аля-мальчишник. На этот раз попытался придумать нечто новое Франк Гастамбит, но – у него не вышло.

Хорошие парни попадают в рай, плохие парни попадают в Паттайю. Трое абсолютно безбашенных друзей – фанат Вина Дизеля, закомплексованный богач и боец-лилипут – решаются на отчаянное путешествие в курортную Паттайю. Хотели чего-то нового – получили. Причём, по полной! То, что планировалось, как лучший отпуск, превратилось в самое сумасшедшее приключение.

В ролях: Франк Гастамбид, Малик Бенталха Ануар Тубали, Рамзи Бадиа и другие.

«Уральские пельмени» в плохой комедии «Везучий случай»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Uf0FM_9wOZM&rel=0">Video</a> Везучий случай

В Екатеринбурге фильм «Везучий случай», который сняла команда «Уральских пельменей», представили еще неделю назад, но официально в прокат он выходит сегодня. По сюжету фильма, Валерка с друзьями обнаруживает у себя лотерейный билет, который даже не помнит, кто и как покупал. А билет оказывается выигрышный – 43 миллиона рублей! Целое состояние для скромного Екатеринбурга! Да чего уж там, для целого отдела продавцов – Валерки и его друзей. Выигрыш решили делить на всех, устроили гулянку, настроили планов… но быстро поняли, что не видать им денег, если о них узнают жены. Мужики выкрадывают свои паспорта и сбегают из дома в Москву. А жены следуют за ними по пятам.

Некоторые критики все-таки посмотрели комедию, возможно, ожидая найти там нечто интересное. Но не нашли.

«Известная комик-группа «Уральские пельмени» и на телевидении не отличалась тонким юмором, а в фильме обнаружила полную профнепригодность: на большом экране у нее не оказалось ни грана необходимого комедии обаяния, пусть даже отрицательного. И уж тем более не оказалось актерских навыков, – пишет «Российская газета». – Бывшие ка-вэ-энщики суетятся, преувеличенно комикуют, делают уморительные, с их точки зрения, рожи, бестолково носятся друг за другом, не высекая из всего этого ни грана юмора и тем более – смысла. Зная причастность к данному действу авторов фильма «Горько!", я все опасался, что героев опять макнут мордой в салат – и, конечно, этот коронный номер не заставил себя ждать. Когда в произведении искусства не на что положить глаз, говорят, что там положительный герой – смех. Высечь смех «Везучий случай» не способен, но иногда в зале были слышны звуки, похожие на ржанье. Осталось понять, может ли ржанье быть положительным героем».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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