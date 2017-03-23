Оскароносный «Манчестер у моря», «Могучие рейнджеры» с гомосексуальной супергероиней и триллер в духе «Чужого» (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 23.03.17

Главной премьерой недели в кинотеатрах должен стать триллер «Живое» про неведомую форму жизни с Марса, которая убивает все живое. Фильм еще до выхода в прокат сравнивали с «Чужим» Ридли Скотта, а после выхода стало ясно, что сравнение не в пользу «Живого», но любителям космоса может понравиться. Наконец-то до российского проката добралась драма «Манчестер у моря», претендовавшая на Оскар за лучший фильм, но в итоге получившая награду за сценарий. Также российские депутаты не досмотрели и пропустили к показу в России подростковый боевик про супергероев «Могучие рейнджеры», в котором одна из героинь признается в нетрадиционной ориентации. Еще в прокате – мультфильм «Босс-молокосос», мелодрама Бортко «О любви», ирландская драма с Руни Марой и другие фильмы.

Триллер в духе «Чужого» – «Живое»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=TBQloEzP78I&rel=0">Video</a> Живое

Сегодня на экраны выходит триллер Даниэля Эспиносы «Живое», который еще по трейлерам напоминал легендарного «Чужого» Ридли Скотта, а после выхода картины критики только уверились в этом. По сюжету группа исследователей с международного космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе. Они еще не подозревают, какие события повлечет за собой их открытие.

В ролях: Ребекка Фергюсон, Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс, Хироюки Санада и другие.

«Сравнение с «Чужим» напрашивается само собой, но авторам фильма оно очень не нравится. Их можно понять. Их творение уступает шедевру Ридли Скотта буквально во всех отношениях, за исключением известности занятых в фильме актеров, – пишет портал Film.ru. – У «Живого» столько проблем, что глаза разбегаются, и не знаешь, с чего начать. …Сюжет картины нельзя называть на 100% предсказуемым, но и особых, достойных упоминания сюрпризов в нем нет. Равно как нет заливающей экран «кровищи», эротичной обнаженки, мучительных пыток и прочих ингредиентов трэш-хорроров. Мы уже использовали слово «пресный», и его можно применить не только к героям ленты, но и к фильму в целом. В «Живом» нет ни сюжетных приправ, ни юмора, ни эксцентрики… Ни даже нажористости мяса с картошкой. Зато есть безукоризненно положительная россиянка, которая еще и бравый командир экспедиции. Что плюс, то плюс!».

Оскароносный «Манчестер у моря»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=GGFjR2grUe4&rel=0">Video</a> Манчестер у моря

Фильм Кеннета Лонергана «Манчестер у моря» уже давно обсуждается зрителями и критиками на Западе. Он был в шести номинациях на Оскар и взял награду за Лучший сценарий, а Кейси Аффлек получил статуэтку за лучшую мужскую роль.

Нелюдимый и погруженный в себя Ли работает слесарем в многоквартирном доме. Узнав, что его старший брат умер, Ли возвращается в родной городок. Он вспоминает свою жизнь в этом городе и страшную трагедию, произошедшую с его собственной семьей. Неожиданно он узнает, что в завещании брат указал его опекуном 16-летнего племянника. Через взаимоотношения с подростком Ли пытается найти смысл дальнейшего существования.

В ролях: Кейси Аффлек, Мишель Уильямс, Кайл Чандлер, Лукас Хеджес и другие.

«Про «Манчестер у моря» можно было бы отшутиться фразой, что это как если б «Афоню» поставил и сочинил Ингмар Бергман, вдохновившись «Жертвоприношением» Тарковского, – но в принципе так оно и есть. А что, охрененное, пользуясь словарем персонажей «Манчестера», кино бы получилось, разве нет? Оно и получилось», – пишет «Афиша Daily».

«Ларс фон Триер однажды сказал, что кино должно раздражать, как камень в ботинке, и «Манчестер» с этой целью справляется на сто процентов. Похожую мысль высказал когда-то и Дэвид Финчер: «Не уверен, что кино должно развлекать. Мне интереснее кино, которое ранит». Новый фильм Лонергана однозначно ранит и не очень-то развлекает. Он призван разбередить и в своих героях, и в зрителях застарелые раны, но не собирается давать ответы на вечные вопросы бытия и говорить, что все будет окей. Он прост и суров, как сама жизнь, так что номинации на «Оскар», наверное, так и останутся потолком проекта», – писал в феврале журнал Rolling Stone.

Первые зрители в России также попали под очарование картины Лонергана.

«Неповторимое очарование «Манчестера у моря» – в деталях, неприметных, но значимых, в бережном любовном внимании к мелочам, составляющем суть жизни обычного человека, в не оправдании, но сочувствии к ошибкам и в возможности просто пережить боль. Персонаж Кейси Аффлека, угрюмый, красноглазый, издевательски вежливый и неадекватно агрессивный Ли не может нравиться – но его практически любишь как самого себя, потому что понимаешь – как самого себя. И истово надеешься, что в аду, в котором он живет, аду, в который он сам себя запер, когда-нибудь появится надежда», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «Soleyl».

Подростковый боевик про супергероев с героиней нетрадиционной ориентации «Могучие рейнджеры»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=0p0ITsG9U6s&rel=0">Video</a> Могучие рейнджеры

Дин Израэлайт снял супергеройский боевик для подростков – полнометражный ремейк известного телесериала «Могучие рейнджеры». Пять обычных старшеклассников узнают, что их маленький город Энджел Гроув и весь мир находятся на грани уничтожения инопланетной угрозой. Избранные судьбой наши герои быстро понимают, что они единственные, кто может спасти планету.

В ролях: Дакре Монтгомери, Наоми Скотт, АрДжей Сайлер, Луди Линь и другие.

Интересно, но скандала в России выход фильма не вызвал, хотя в «Рейнджерах» появится гомосексуальный персонаж – им станет девушка Трини, рейнджер в желтом костюме. Режиссер Дин Израэлайт заявил, что сцена, в которой рассказывается о нетрадиционной ориентации героини, призвана показать детям, что не нужно стесняться того, кто ты есть. «Фильм говорит: «это нормально», и каждый ребенок должен быть собой и искать себе подобных», – объяснил кинематографист. Однако никого из российских депутатов подобное не заинтересовало, как это было в истории с выходом на экраны «Красавицы и чудовища» на прошлой неделе.

Мультфильм «Босс-молокосос»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=gbuqAoMi-T8&rel=0">Video</a> Босс-молокосос

На экраны выходит мультфильм «Босс-молокосос». Эта актуальная во все времена история для взрослых и детей рассказывается от лица семилетнего брата новорожденного – фантазера Тима, который ревнует его к родителям. Но главный герой – совсем не простой ребенок, он обладает лидерскими задатками, уже носит деловые костюмы и во всем видит бизнес-задачу. Однажды Тим узнает о готовящемся заговоре, целью которого является уничтожение любви в мире, и организовал его директор компании Puppy Co. Но одному Тиму не по силам его остановить. Мальчику предстоит объединиться со своим «нелюбимым» братом, чтобы спасти родителей и вернуть порядок на Земле

Ирландская драма «Скрижали судьбы»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=DDkgVNiS0QE&rel=0">Video</a> Скрижали судьбы

Джим Шеридан снял фильм по бестселлеру Себастьяна Барри «Скрижали судьбы». Розанна Макналти, в молодости – неотразимая жизнелюбивая красавица, большую часть жизни провела в психиатрической клинике. Розанна находилась за решеткой так долго, что уже никто не помнил, почему она там оказалась. Когда в клинике появился очередной главврач, доктор Грин, судьба загадочной пациентки вызвала его особый интерес. Однажды Грин обнаружил спрятанный дневник Розанны. В течение нескольких десятилетий она записывала свои воспоминания. В этих мемуарах – тайна ее заключения и рассказ о поразительной жизни и всепоглощающей любви, страстной, мучительной, трагической…

В ролях: Руни Мара, Тео Джеймс, Эйдан Тернер, Эрик Бана и другие.

В Екатеринбурге фильм идет в трех кинотеатрах: «Колизей», «Пассаж Синема» и «Титаник Синема».

Хоррор «Демон внутри»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=JLhT6B91zqI&rel=0">Video</a> Демон внутри

Норвежский режиссер Андре Овредал был вдохновлен сделать фильм ужасов после посещения показа фильма «Заклятие». Он немедленно позвонил своим агентам и сказал им, что они должны попытаться найти хороший сценарий ужасов для него. Через месяц они показали ему этот сценарий, и он сразу же заинтересовался.

Патологоанатомы маленького городка получают тело жертвы таинственного убийства – красивой и молодой девушки без видимой причины смерти. Они пытаются выяснить, кто она и как умерла, обнаруживая все более причудливые подсказки, которые ведут к тайнам её жизни и смерти.

В ролях: Эмиль Хирш, Брайан Кокс, Офелия Ловибонд, Майкл МакЭлхаттон.

«Демон внутри» – поначалу завораживающий, интригующий и вызывающий неподдельный интерес мистический камерный horror-триллер с отличными актерами, зловещей музыкой и мрачной атмосферой в итоге оказался подпорчен слабой, невыразительной и примитивной финальной третью», – пишет пользователь «Мишаня 06» на «Кинопоиске».

«Окончательный вердикт таков: добротный середнячок с несколько нетривиальной фабулой и местом действия, работающий на проверенных временем схемах. Самое то посмотреть в безрыбный сезон любителям жанра, не завышая ожидания», – пишет «Чеширский пес».

Российская мелодрама «О любви»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=g_p_ea1X88A&rel=0">Video</a> О любви

Владимир Бортко снял мелодраму «О любви». Процесс создания фильма растянулся на 13 лет: сценарий Бортко получил еще в 2004 году, но никак не мог то подобрать актеров, то приступить к съемкам.

По сюжету петербурженка Нина – студентка, жена молодого красавца-профессора, который знает китайский язык и учения Поднебесной, похоже, лучше, чем окружающую российскую действительность. Нина убеждена, что супружеская верность и смирение и есть любовь. Но всё меняется, когда в её жизни появляется банкир Сергей.

В ролях: Анна Чиповская, Алексей Чадов, Мария Миронова, Александр Лыков и другие.

«Фильм ничем не отличается от того, что я делал раньше. – рассказал Бортко о фильме «Российской газете». – Я очень люблю актеров, они меня не очень. Мне важно, что у героя внутри. Что внутри у Петра Первого, Тараса Бульбы. Мы тринадцать лет ждали этот фильм. Сценарий был написан в 2004 году. Мне хотелось рассказать о сильном женском характере, как нелегко женщине жить в окружении слабых мужчин. Я родился в первой половине прошлого века. Для меня мужчина должен отвечать за свою женщину, а наш герой скрывается за бумажкой, договором...».

«Oscar Shorts 2017: Фильмы»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=dsWfhiEZzWI&rel=0">Video</a> Oscar Shorts 2017: Фильмы

В «Каро Радуга Парк» и «Салюте» с сегодняшнего дня в ограниченном прокате будут показывать сборник из пяти короткометражных фильмов, номинированных на премию «Оскар 2017».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 23.03.17

Регистрацию на Майскую велопрогулку откроют в начале апреля – можно будет поехать с детьми. / Свердловская ГИБДД начинает масштабные облавы на пьяных водителей. / На Уралмаше в общежитии нашли мумию старика. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»