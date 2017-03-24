Весенние выходные: спектакль на шесте для взрослых, мартовские поэты и танцевальный баттл (ФОТО, ВИДЕО) / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 24.03.17

В эти выходные в Екатеринбурге можно будет увидеть сразу два спектакля для взрослых: девушки будут танцевать на шестах, висеть на кольцах и полотнах. Для любителей басов устроят фестиваль автозвука, а для любителей рока – фестиваль независимых групп. Лириков ждут на поэтических чтениях в честь весны «Мартовские поэты» и на концерт известного виолончелиста.

Ян Максин представит программу «Магия виолончели»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=fW4ZeGkHaYc&rel=0">Video</a> Ян Максин

Сегодня в 19:00 в клубе EverJazz американский виолончелист и композитор российского происхождения Ян Максин даст концерт. Он получил международное признание за свой собственный уникальный инновационный стиль игры на виолончели и за использование инструмента далеко за пределами его традиционного применения. Мастерски владея самыми различными музыкальными направлениями, он успешно добивается нового и необычного звучания виолончели путем смешения стилей. Максин дает более двухсот сольных выступлений ежегодно в Северной и Южной Америке, Европе и Азии. Он выступал во многих престижных концертных залах мира и на фестивалях, таких как Равиния и Лоллапелуза в США, Сполето и Равенна в Италии, фестиваль «Белые ночи» в Петербурге. Недавно выпущенный альбом оригинальной музыки для виолончели соло под названием «Soul Companion» получил большое признание зрителей и положительные отзывы критиков по всему миру.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: места у бара – 500 р., места за столиком – 700 р., места за vip-столиком – 800 р.

Спектакль про чеченские кампании «Война, которой не было»

Сегодня в 19:00 театральная платформа «В Центре» покажет спектакль по чеченским дневникам Полины Жеребцовой «Муравей в стеклянной банке» – «Война, которой не было». Это история взросления девочки сквозь призму чеченской войны, о которой не любят вспоминать. О которой вспоминать неудобно, но помнить нужно обязательно. На основе документальных дневников история складывается в дни и годы военного положения мирных людей: их быт, обусловленный непрекращающейся угрозой для жизни, в присутствии смерти, которая приходит без предупреждения. Когда не понятно, кто свой, кто чужой. И через все это – жизнь простой русской девочки Полины, ее мамы, друзей, которые порой превращаются во врагов, ее первых разочарований в жизни, первой любви и первой ненависти.

Место проведения: Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 500 рублей.

(Фото – Любовь Кабалинова, Ельцин-Центр)

Фестиваль независимых групп Emergenza

24, 25 и 26 марта в Доме печати будет идти фестиваль Emergenza – крупнейший мировой фестиваль для независимых групп, который проходит в 34 странах и охватывает более 150 городов мира. На этапах фестиваля группы показывают все, на что они способны на сцене, для того, чтобы завоевать аудиторию и пройти в следующий этап. Победитель национального этапа выигрывает полностью оплаченную поездку с выступлением в рамках фестиваля Taubertal Open Air, который проходит в Германии и собирает ежегодно 20 000 зрителей.

Начиная с 1991 года фестиваль Emergenza, отправной точкой которого стал Рим, притягивает независимых музыкантов в Европе, Северной Америке и Азии. Новыми рубежами становятся Восточная Европа, Новая Зеландия, Китай и Корея.

На протяжение более чем 20 лет, участие в Emergenza – одна из ступеней в карьере талантливых коллективов. На сцене третьего полуфинала фестиваля Emergenza в Доме Печати выступят 8 групп, готовых показать шоу и побороться за выход в финал.

Участники фестиваля: J.I.N., Dead Souls, Кион, Chris, Radio Waves, Who Cares About, Парк Победы, Mad Ideas.

Место проведения: Дом печати (пр. Ленина, 49)

Вход: 350 рублей, место за столиком – 600 рублей.

(Фото – с сайта Дома печати)

Танцевальный баттл среди профессионалов и любителей

25 марта в 14:00 ТРЦ «Карнавал» пройдет танцевальный баттл. На сцене, расположенной на 3 этаже, танцевальные коллективы города представят свои направления и покажут эффектные номера. Зрители увидят детские танцы, уличные танцы, бальные танцы, сальсу, бачату, хастл и другие. По каждому из представленных танцевальных направлений пройдут мастер-классы для зрителей.

Место проведения: ТРЦ «Карнавал» (ул. Халтурина, 55, 3 этаж)

Вход: свободный.

Соревнования по автозвуку «Уральские Монстры»

25 марта с 17 до 21 часа на большом подземном паркинге ТЦ «Свердловск» пройдет фестиваль автозвука звука «Autosound: Уральские Монстры 2017». Для поклонников мощных басов в одном месте соберут самые громкие системы и поклонников автозвука. Участники со всего Урала сойдутся в битве за монстров звукового давления. Для зрителей приготовили шоу-программу, конкурсы, сувениры, будет работать мобильная кофейня и фуд-зона.

Место проведения: ТЦ «Свердловск» (ул. Героев России, 2)

Вход: 200 рублей.

(Фото – со страницы мероприятия «ВКонтакте»)

Международная акция «Час Земли»

25 марта с 20:30 до 21:30 жители Екатеринбурга могут присоединиться к международной акции «Час Земли». Нужно всего лишь выключить в своем доме свет, чтобы показать, что вам не безразлично будущее планеты. В это же время будет выключена подсветка многих административных зданий, в том числе погаснет фасад городской администрации, резиденция губернатора и другие. Также в Екатеринбурге пройдет велопробег в честь акции. Старт – в 20:30 от памятника Татищеву и Де Геннину. Подробности – в группе «ВКонтакте».

Место проведения: по всей планете

Вход: свободный.

Поэтические чтения «Мартовские поэты»

25 марта в 19:00 в центре фотографии «Март» пройдут чтения «Мартовские поэты». «Мы дождались начала самого пробуждающего и вдохновляющего времени года. Именно поэт видит красоту насквозь и готов нам поведать об этом! Объявляем II поэтический вечер «Мартовские поэты», посвящённый самым возвышенным и весенним чувствам в нас!», – сообщили организаторы. Для проникновения в неповторимую атмосферу необходимо совсем немного – открыть душу, услышать стихи и насладиться музыкой и подготовленными для вас сюрпризами. Дресс-код вечера: элегантный стиль, бабочки, галстуки, кошачьи ушки, образы и костюмы кошек приветствуются.

Место проведения: центр «Март» (ул. 8 Марта, 1)

Вход: 300 рублей. (Фото – из группы организаторов «ВКонтакте»)

Просмотр фильма «Русские евреи. Фильм второй. 1918-1948»

25 и 26 марта в 19:00 в Ельцин-Центре можно будет посмотреть фильм «Русские евреи. Фильм второй. 1918-1948» Леонида Парфенова. Премьера состоялась 23 марта, но в кинотеатрах Екатеринбурга ленту увидеть нельзя, поэтому желающих приглашают на специальные показы.

Это второй фильм трилогии о роли российских евреев в жизни страны и мира. Он охватывает тридцатилетие с 1918 по 1948 годы. Для него характерно невиданное до того времени ни в одной стране мира яркое и массовое еврейское участие во всех сферах государственной политики и культуры. Второй после Ленина вождь Лев Троцкий – основной строитель Красной армии, и основной строитель красного тыла Яков Свердлов, ответственный за «установление советской власти на местах». Витебский комиссар по делам искусств Марк Шагал. Создатели нового киноязыка Сергей Эйзенштейн и Дзига Вертов, мастера фотографии Моисей Напельбаум и Аркадий Шайхет, прижизненные классики легкой музыки Матвей Блантер и Исаак Дунаевский, писатели «одесской школы» с Исааком Бабелем во главе, эстрадный премьер Леонид Утесов, ключевой деятель советской прессы Михаил Кольцов. Муза русского футуризма Лиля Брик и еврейские жены вождей. Впервые в истории евреи – руководители спецслужб, прежде им, чужакам, ни одно государство своих секретов не доверяло. Первый глава НКВД Генрих Ягода, создатель экономики ГУЛАГа Нафталий Френкель. Громкие убийства генерала Кутепова в Париже и Льва Троцкого в Мехико. Опала и возвращение из нее наркома иностранных дел Максима Литвинова, создание Еврейского антифашистского комитета под председательством народного артиста СССР Соломона Михоэлса.

Место проведения: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 250 рублей.

(Фото – с сайта «Российской газеты»)

Спектакли на шестах для взрослых «Хрупкие вещи» и «Скелет в шкафу»

26 марта в 18:00 в ДК «Эльмаш» покажут два спектакля на шестах и полотнах от школы «наШествие». В первом акте – спектакль «Хрупкие вещи», во втором – экзотик-шоу «Скелет в шкафу». В представлениях сочетаются воздушная гимнастика на полотнах, кольцах, подвесных пилонах, а также танцевальный стиль модерн.

«История, в которой каждый из нас и не раз играл свою роль: светящейся изящной фигурки, мимолетной фантазии, первой скрипки в стройном оркестре или дирижёра, взмах которого рождает божественную сюиту, а бывает и безудержную какофонию. Хрупок мир иллюзий. Иллюзия власти, иллюзия силы, иллюзия свободы, а какие иллюзии водят тебя за нос?», – пишут зрители, уже побывавшие на спектакле.

«...Это спектакль о камерной драме, той, что у каждого своя... И вот её вытащили на сцену – на, зритель, смотри со стороны на свою фрустрацию, внутреннюю борьбу, страхи, эмоции, на что-то сокровенное, понятное только тебе», – говорит один из зрителей.

Место проведения: ДК «Эльмаш» (ул. Старых Большевиков, 22)

Вход: 500 рублей.

(Фото – со страницы организаторов «ВКонтакте»)

Концерт памяти Юрия Хоя и группы «Сектор газа»

26 марта в 18:00 в концерт-холле «Свобода» состоится концерт памяти Юрия Хоя. Это будет вечер о легендарной воронежской рок-группе, основанной Юрием Хоем (Клинских) ещё в далеком 1987-ом году. Через три года с выходом альбомов «Зловещие мертвецы» и «Ядренна вошь», на «Сектор газа» накатывает такая популярность, о которой нынешние звезды могут даже не мечтать. Но в 2000- ом Юрия Хоя не стало.

«Свобода» предлагает вспомнить лучшие хиты группы, которая возродилась. Впервые с гастролями в Екатеринбурге – «Сектор газа» с племянником Юрия Хлоя Юрием Япрынцевым во главе.

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (пер. Центральный рынок, 6)

Вход: 700-1600 рублей.

(Фото – с сайта)

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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