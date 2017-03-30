Смотрим на Йоханссон-киборга в доспехах, изучаем странную психбольницу и наблюдаем за рождением Вселенной (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 30.03.17

Главной премьерой в кинотеатрах на этой неделе стал ремейк легендарной японской манги «Призрак в доспехах». Скарлет Йоханссон играет здесь киборга, а вокруг – голограммы величиной с дом и прочие впечатляющие спецэффекты. Не меньший интерес наверняка вызовет триллер «Лекарство от здоровья» про таинственную психбольницу в Альпах. В ограниченный прокат выходит научно-популярный фильм Терренса Малика «Путешествие времени», в котором показывают зарождение и жизнь планеты до появления на ней людей. Картину сравнивают с красивой галлюцинацией.

Ремейк классики – «Призрак в доспехах»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=W-x-5BTZA04&rel=0">Video</a> Призрак в доспехах

Руперт Сандерс снял ремейк легендарной японской манги, который уже вызвал много споров и критики: и главная героиня здесь оправдана, и души нет. Но зрители пишут «Отличный фильм!»: благодаря спецэффектам картинка с оживающими голограммами получилась впечатляющей.

По сюжету кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера.

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Йохан Филип Асбек, Такеши Китано, Жюльет Бинош и другие.

«Создатели нового фильма выбросили многое из того, что сделало японский оригинал классикой, – пишут «Ведомости», – …совсем уж ненужным в Голливуде сочли главное – собственно «призрак». В аниме Мамору Осии под ним понимался ментальный образ, которым обладают и люди, и киборги. Что-то вроде оцифрованной души. Которую можно взломать, украсть, переместить в другое тело (доспехи), но не разгадать. В ремейке Руперта Сандерса «призрак» остался только в названии. Зато тут много драк и перестрелок, эффектный дизайн и сверхчеловеческое обаяние Скарлетт Йоханссон. …(В оригинале) виден был «призрак», душа. Которую из ремейка вынули за ненадобностью. Доспехи движутся тут сами по себе».

Психологический триллер-хоррор «Лекарство от здоровья»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=3l_VdBKvd_o&rel=0">Video</a> Лекарство от здоровья

Гор Вербински, славящийся стильной картинкой, снял психологический устрашающий триллер «Лекарство от здоровья» с Дэйном ДеХанном в главной роли. Молодой амбициозный сотрудник отправляется в затерянный в швейцарских Альпах оздоровительный центр, чтобы вернуть оттуда руководителя своей компании. Но по прибытии он понимает, что чудодейственные процедуры спа-салона вовсе не те, чем кажутся. В то время как парень начинает распутывать страшные тайны этого места, его здравый ум проходит настоящую проверку на прочность. Похоже, теперь он страдает той же странной болезнью, по причине которой здесь остаются другие гости центра, желающие получить свою дозу лекарства.

В ролях: Дэйн ДеХаан, Джейсон Айзекс, Миа Гот, Иво Нанди и другие.

Отзывы о фильме противоречивые: одни хвалят за новизну идеи, другие ругают за недоработанный сюжет.

«Вербински при этом демонстрирует дизайнерский навык на всю катушку, нагнетает саспенс и тревожит зрителя умеренной эстетикой безобразного (склизкие угри, дряблые тела, пугающе органичная в роли отстающей в развитии пациентки Миа Гот), всячески напоминая, что рассказывать истории можно не только словами, но и видеорядом, – пишет портал «Кино-театр.ру». – Хейс (сценарист – прим. NDNews.ru) об этом, видимо, не очень догадывается, поэтому диалоги и изображение периодически друг друга дублируют. Да и редакторские ножницы фильму явно не помешали бы: при меньшем хронометраже лихое «Лекарство» промчалось бы мимо зрителя и скрылось в титрах скорее, чем он успеет закрыть рот, распахнутый в недоумении. Два часа стильных и находчивых фокусов явно не заслужили такую финальную эмоцию».

«Лекарство от здоровья» относится к тому ряду фильмов, где трейлер интереснее самого фильма, так как, по сути, нет ни смысла, ни выдающейся актерской игры, ни интриги, ни продуманного сюжета, а есть лишь пустота, которая заполняет время», – пишет на «Кинопоиске» пользователь с ником «Daisye».

«На фоне бесцветных картин, в которых штампы соблюдаются строго и пугливо (а то вдруг зритель от нас отвернется), «Лекарство», несомненно, выделяется. На него стоит идти, если вы ищите чего-то необычного и зрелищного. И да: не боитесь быть шокированным, – пишет «mishka_evok».

Научно-познавательный фильм о зарождении Земли «Путешествие времени»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=aXNS-v5Ar9Q&rel=0">Video</a> Путешествие времени

В прокат выходит документальный фильм легендарного режиссера-затворника Терренса Малика, который он снимал 14 лет. Это невероятное путешествие в прошлое нашей планеты. История рождения Земли. Движения звезд и континентов. Древние вулканы. Рождение рыб, лесов, динозавров и человека с его страстным желанием дотянуться до всего. «Это подлинный гимн природе, жизни и Вселенной!», – говорится в анонсе.

Терренс Малик во время создания своего фильма консультировался с учеными, пытаясь понять, как выглядело начало Вселенной, протопланетный диск, из которого образовалась Солнечная система, и как это все закончится. Все, что он узнал от ученых, он старательно перенес на экран.

«Но «Путешествие времени» меньше всего похоже на научно-познавательное кино. Малика интересует не теория, а бурление сфер, подводное извержение вулкана, полет метеоритов и непонятные пульсирующие штуки, из которых когда-нибудь получится человек, – пишет «Коммерсант», – …героев в фильме нет, хотя люди то и дело появляются. Малик рифмует косяки рыб, сонмы делящихся клеток, солнечные протуберанцы с карнавалами, войнами, массовыми шествиями, утверждая, что человек – лишь клетка в постоянно расширяющейся Вселенной. Здесь есть и игровые вставки, и кадры, снятые мобильником, и удивительные пустынные пейзажи, в которых людей нет и быть не может. Спецэффектами занимался Дэн Гласс, работавший над фильмом «Бэтмен: начало», и невозможно с уверенностью сказать, где реальные съемки НАСА, где компьютерная графика, а где макросъемка, в которой желатин смешивается с краской. Обработанные на компьютере, они кажутся великолепными галлюцинациями Вселенной, чем-то принципиально нечеловеческим, надмирным. Это не история человечества и даже не история Вселенной – скорее попытка экранизировать время как таковое».

В Екатеринбурге фильм выходит в четырех кинотеатрах: «Синема Парк», «Салют», «Каро Радуга Парк», «Киномакс Мегаполис».

Семейный фильм про животных «Собачья жизнь»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=xeMbjQ_LAp4&rel=0">Video</a> Собачья жизнь

Лассе Халльстрём снял фильм «Собачья жизнь» по одноименному роману Брюса Кэмерона. В книге идет речь о собаке, которая, каждый раз перерождаясь, обретает счастье в служении человеку. Незадолго до выхода фильма в прокат, в сеть утекли кадры жестокого обращения с животными. На видеозаписи член съемочной группы пытался бросить испуганную собаку в воду. В конце видеоролика животное начинает тонуть. Организация «PETA» стала требовать бойкотировать фильм, – сообщает «Кинопоиск»

Несмотря на призвания бойкотировать фильм на Западе, в России он пока получает хорошие оценки зрителей.

«Кино оставляет приятные впечатления, пару исплаканных салфеток и желание завести пса», – пишут зрители.

«Любителям собак, семейных фильмов, американского формата и просто жизни рекомендуется, ведь эта красочная, сказочная, добрая история не может не заползти в душу, поджать хвостик и навсегда остаться там», – пишут на «Кинопоиске».

В ролях: Джош Гад, Деннис Куэйд, Пегги Липтон и другие.

Продолжение истории про синих человечков «Смурфики: Затерянная деревня»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=j-pbOn8TssQ&rel=0">Video</a> «Смурфики» – «Затерянная деревня»

Для детей всех возрастов и взрослых в прокат выходит третья часть мультфильма «Смурфики» – «Затерянная деревня». Смурфетта и ее лучшие друзья, Умник, Растяпа и Силач, отправляются на поиски таинственной затерянной деревни, стремясь опередить злобного волшебника Гаргамеля. В пути смурфиков ожидают невероятные опасности и головокружительные приключения, но игра стоит свеч, ведь в конечном итоге герои смогут разгадать самую большую загадку в истории своего существования.

Комедия для взрослых «Послесвадебный разгром»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=zzfA3ijHNwM&rel=0">Video</a> Послесвадебный разгром

Для поклонников шуток ниже пояса – австралийская комедия 18+ «Послесвадебный разгром». Продолжение похождений бедовых друзей-англичан в Австралии. На сей раз незадачливой троице Дэвиду, Тому и Грэму предстоит через всю страну перевозить гроб с покойным приятелем после того, как их самолет делает непредвиденную высадку в глухой глубинке.

В ролях: Дакре Монтгомери, Завьер Сэмюэл, Крис Маршалл, Райан Корр и другие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 30.03.17

Свердловские гаишники предупредили о тайной проверке автобусов (ФОТО). / Якоб попросил передать городу 29 тысяч га лесов, чтобы законно тушить там пожары. / ФНС рассказала, на чем зарабатывают миллиардеры Свердловской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»