Старые добрые ДДТ и Чиж&Co, языческий металл и гастроли московских театров (ФОТО, ВИДЕО) / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 31.03.17

В предстоящие выходные можно посетить концерт рок-кумиров молодости – группы ДДТ и Чиж&Co дадут большие концерты в Екатеринбурге. Для любителей необычных жанров – концерт российской языческой металл-группы «Аркона». Театралов порадуют гастроли театра Вахтангова, который привозит две постановки, а также спектакль «Мастер и Маргарита» московского Дома Булгакова.

Гастроли Театра Вахтангова в Екатеринбурге

В этот уикенд можно посетить спектакли Театра Вахтангова, который гастролирует в Екатеринбурге. 31 марта и 1 апреля в 19:00 на сцене ТЮЗа покажут пластический спектакль «Анна Каренина» с Ольгой Лерман, Евгением Князевым и Дмитрием Соломыкиным в главных ролях. Художественный руководитель театра Римас Туминас в 2012 году предложил режиссеру и хореографу Анжелике Холиной поставить еще один необычный спектакль на прославленной вахтанговской сцене. Премьера «Анны Карениной» состоялась 29 апреля 2012 года. Успех спектакля превзошел все ожидания – аншлаги, признание критиков и зрителей доказали, что театр в свой юбилейный сезон одержал очередную творческую победу. Сегодня этот красивый и трогательный спектакль по всем известному произведению по-прежнему востребован и не оставляет равнодушным ни одного зрителя.

2 апреля в 19:00 покажут спектакль «Посвящение Еве», в котором заняты два народных артиста – Василий Лановой и Евгений Князев. Спектакль позволяет героям прожить на глазах зрителей целую жизнь, пережить разные оттенки чувств, не только открыться перед нами, но и внутренне измениться.

Место проведения: Театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48)

Вход: 1500-5000 рублей.

(Фото – с сайта Театра Вахтангова)

Традиционный концерт «Чиж&Co»

31 марта в 19:00 во Дворце молодежи выступит группа «Чиж&Co». Хиты и любимые песни в дружеской и по-настоящему весенней атмосфере прозвучат в исполнении самого известного «народного» блюзового коллектива страны вслед уходящей зиме.

Сергей Чиграков – профессионал, создающий невероятное звучание и атмосферу на сцене. Сергей и его коллектив не просто высококлассно исполняют свои композиции – они сумели вложить в одно из самых ярких явлений американской музыкальной культуры истинно русскую душу. Трудно поверить, что в 2016 году Сергей Чиграков отметил 55-летний юбилей – настолько много в нем энергии и творческих сил. Его песни звучат также искренне и душевно, эмоции – такие же светлые и лиричные, и только импровизации (а без них ни один концерт «Чижа» не обходится) – разные.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 1500 рублей.

(Фото – с сайта)

Denis Galushko Band исполнит хиты Pink Floyd

31 в 19:30 в ЦК «Урал» состоится необычный концерт: музыку группы Pink Floyd исполнят на непривычных инструментах. Как фронтмен и пианист Денис Галушко известен прежде всего в джазовой среде Екатеринбурга, и хиты Pink Floyd будут в меру приправлены джазовыми изысками при нетронутом рок-фундаменте. Будут исполнены: Another Brick In The Wall, Dark Side Of The Moon, Time, Us and Them, Money, Astronomy Domine, Let there be more light, Shine on You Crazy Diamond и другие.

Denis Galushko Band – это дипломанты и лауреаты различных джазовых фестивалей и конкурсов. Обладатели гран-при конкурса молодых исполнителей «Усадьба Jazz» (г. Москва, 2013). В репертуаре группы авторские произведения основателя коллектива, композитора и аранжировщика – Дениса Галушко, а также современный джаз, сочетающий в себе как классику, так и разнообразные стилевые направления.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 500-600 рублей.

(Фото – с сайта)

Однодневная выставка видеоарта Bring Your Own Beamer Vol.2

Video Bring Your Own Beamer

31 марта с 17:00 до 21:00 в Ельцин-Центре пройдет однодневная выставка «Выставка / Bring Your Own Beamer Vol.2». Это аудиовизуальный проект. Идея подобных событий принадлежит берлинскому художнику Рафаэлю Розендаалю и существует с 2010 года. В Екатеринбурге на площадке Арт-галереи Ельцин-центра выставка в таком формате пройдет во второй раз. Философия проекта сформулирована в его названии, которое переводится как «принеси свой проектор». Это выставка с открытым участием, но предварительным отбором – Арт-галерея на один вечер примет у себя художников, работающих со световыми инсталляциями, медиаискусством и видео, вместе с их проекторами.

Место проведения: Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Исторический музей со средневековым фехтованием

1 апреля с 12 до 19:30 в Музее истории Екатеринбурга пройдет второй ежегодный исторический фестиваль «History Fest 2». Программа фестиваля включает в себя открытые уроки исторических танцев, показательные выступления Академии средневекового фехтования, дефиле исторических костюмов, исторические игры, интерактивные мастер-классы. Помимо развлекательной программы, на фестивале предусмотрена образовательная часть, среди заявленных лекторов – руководители современных краеведческих и исторических проектов, культурологи и телеведущие. Завершением мероприятия станет концерт групп Sanctum и KOCHET.

Также в течение всего дня на фестивале будут работать фудкорт и фримаркет.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 200 рублей.

(Фото – из группы музея «Вконтакте»)

Тимур Бекмамбетов представит свой фильм «Время первых»

1 апреля в 12:45 в кинотеатре «Синема Парк» в ТЦ «Алатырь» известный режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов представит свой фильм «Время первых» о первом выходе человека в открытый космос. Официально премьера будет только в следующий четверг, жители Екатеринбурга увидят картину одними из первых. Тимур Бекмамбетов пообщается со зрителями, сфотографируется и раздаст автографы.

Добавим, в фильме «Время первых» космонавта Алексея Леонова играет Евгений Миронов, а его лучшего друга и капитана корабля – Константин Хабенский.

Место проведения: «Синема Парк» (ул. Малышева, 5)

Вход: 150 рублей, мест осталось не очень много.

(Фото – с сайта)

Российская группа языческого металла «Аркона» отметит юбилей

1 апреля в 19:00 на площадке Дома печати состоится большой юбилейный концерт «Арконы». Группа – легенда отечественного языческого металла и одна из немногих российских групп, заслуженно признанных за рубежом. Родившийся в результате воплощения музыкальных и лирических идей Маши Scream Архиповой проект за недолгое время разросся до всемирного масштаба – за свою карьеру группа отыграла сотни концертов в Европе, Северной и Южной Америке и записала семь полноформатных альбомов, не забывая попутно выпускать клипы, DVD и концертные релизы. Столь плотная гастрольная и студийная занятость не могла не сказаться на родной публике – «Аркона» не выступала с сольными концертами на Родине уже довольно давно, дав фэнам изрядно соскучиться по своим разудалым шоу. Что, однако, было лишь затишьем перед бурей: с февраля по апрель 2017 группа празднует свое 15-летие масштабным туром по стране.

Место проведения: Дом печати (пр. Ленина, 49)

Вход: 900 рублей.

(Фото – с сайта Дома печати)

Ненормативную эстетику 90-х покажут в Екатеринбурге

В эти выходные в Екатеринбургской галерее современного искусства открывается выставка «Ненормативная эстетика 1980-1990-х годов». Это будет экспозиция произведений авторов легендарной выставки времен перестройки «Сурикова, 31» – когда в новом здании Дома культуры Ленинского района по адресу ул. Сурикова, 31 прошла одна из первых в России демократических выставок «без жюри», в которой мог участвовать любой желающий. Тогда, в 1987 году, казалось невозможным, что площадка превратилась в живую дискуссию художников со зрителями. Возможность самовыражения и честного высказывания получили малоизвестные тогда авторы. Работы этих художников и будут представлены в воссозданной экспозиции. Посетители смогут увидеть малоизвестные картины Валерия Гаврилова, Михаила Таршиса, Алексея Лебедева и Виктора Гардта.

Место проведении: Екатеринбургская галерея современного искусства (ул. Красноармейская, 32)

Вход: 100-200 рублей.

(Фото – с сайта Екатеринбургской галереи современного искусства)

Гастрольный спектакль «Мастер и Маргарита»

1 апреля в 19:00 в ККТ «Космос» можно будет посмотреть легендарный спектакль по роману «Мастер и Маргарита», созданный в мастерской Марка Захарова (ГИТИС) режиссером-постановщиком Сергеем Алдониным. Он был включен в постоянный репертуар Московского Драматического Театра им. Станиславского, а позже стал одним из самых ярких спектаклей в репертуаре Театра им. М.А. Булгакова. Действие построено по принципу синтеза театрального искусства и элементов шоу: бешеный темпо-ритм, сменяющиеся мизансцены по принципу кинокадра, яркая визуальная форма, оригинальный сценарий. Зрительный зал и сцена превращаются в мистическое пространство, где зритель не знает, откуда появляются и куда исчезают герои. Действо опустится на вас со всех сторон, как со страниц книги, – из окон и тёмных проёмов обрушатся на зрителя персонажи великого романа и заставят прожить таинственную трагикомедию великого Мастера. Сергей Алдонин включил в инсценировку фрагменты из черновиков романа, что, по его мнению, позволяет акцентировать главные темы, волновавшие Булгакова. В постановке много музыки, пантомимы и трюков – словом, всего того, что обычно называют «театром Марка Захарова».

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) Вход: 1000-3000 рублей.

(Фото – с сайта)

Большой концерт ДДТ в Екатеринбурге

2 апреля в 19:00 в КРК «Уралец» легендарная группа ДДТ привезет программу «История звука». Избранные песни из разных альбомов группы ДДТ – с момента основания до наших дней – впервые объединены в один большой, долгожданный концерт. Саунд за время существования группы кардинально менялся: от ритм-энд-блюза до индастриал и инди-музыки. Иногда становился решительней, иногда объемнее и лиричнее. Звучание было разным, но главное, за что любят ДДТ, осталось неизменным – интерес и любовь к человеку, живущему в новейшие времена перемен.

Место проведения: КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90)

Вход: 1000-2000 рублей.

(Фото – с сайта)

Екатеринбург, Ольга Тарасова

