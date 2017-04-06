Официальная премьера «Времени первых», Пенелопа Крус в роли королевы и танцы в 2070 году (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 06.04.17

В Екатеринбурге фильм про первых советских космонавтов в космосе «Время первых» впервые показали еще в прошлые выходные, но не во всех кинотеатрах, сегодня же – день официальной премьеры. Критики не испытывают восторгов, а простые зрители советуют пойти и посмотреть, желательно с детьми, чтобы те увидели настоящих супергероев. Также в прокате – комедия с Пенелопой Крус, ограбление с Морганом Фриманом, танцы из будущего и другие фильмы.

Исторический триллер «Время первых»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=SGFJi04rWs0&rel=0">Video</a> Время первых

В Екатеринбурге исторический фильм режиссера Дмитрия Киселева, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым, вышел еще в прошлые выходные, но официальная премьера состоялась в кинотеатрах сегодня.

60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди – выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство. Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, – два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так…

В ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Александра Урсуляк и другие.

Рецензии кинокритиков не блещут восторгами, а вот отзывы зрителей в большинстве случаев теплые.

«В итоге «Время первых» кажется тем, что в нашей истории случалось так часто, что получило собственное название – кампания упущенных возможностей, – пишет «Афиша Daily». – Изначально фильм должен был поставить режиссер Юрий Быков – автор неугодного, но живого «Дурака» и бульварного, но точного в своих психологических портретах «Майора». Возможно, его версия сошла бы с орбиты голливудских блокбастеров еще дальше, а космическая и таежная части получились бы не такими зрелищными, как у режиссера «Черной молнии» Дмитрия Киселева. Но фильм мог бы стать современнее. А говоря о «Времени первых», все же хочется, чтобы и у кинематографа, и у нации оно было впереди, а не позади».

«В корпусе аналогичных фильмов «Время первых» обходит и неповоротливый «Экипаж», и нестройного «Викинга». Долго запрягали, напрасно оттягивали финал, отказались от драмы в пользу парадного портрета, на роль красивого приложения позвали целую лауреатку «Золотой маски» Александру Урсуляк, где-то увлеклись пояснениями – знакомая картина для большого отечественного проекта, который не вызывает ни стыда, ни любви. Хорошо, когда детская мечта вписывается в государственный курс (который уже через год поменял направление), только этот метод, как говорится, не претендует на роль постоянного. Мы не можем жить без космоса, а он без нас прекрасно обойдется», – пишет «Кинотеатр.ру».

Зрители советуют идти на фильм с детьми, чтобы показать им настоящих героев.

Российская фантастика «Танцы насмерть»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=8jx-mv0BrTM&rel=0">Video</a> Танцы насмерть

Андрей Волгин снял фильм с необычным для отечественных картин фантастическим сюжетом. 2070 год. Москва. Мир лежит в руинах после ядерной войны. Выживание человечества зависит от энергии, которую отдают участники жестокого танцевального турнира. Но когда один из претендентов влюбляется в девушку, участницу состязания, и решает любой ценой спасти ее жизнь, отлаженная система оказывается под угрозой.

В ролях: Иван Жвакин, Лукерья Ильяшенко, Никита Волков, Александр Тютин и другие.

Отзывов на фильм пока нет.

Неудачный триллер с Шварценеггером «Последствия»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=hYiJQE4A3qA&rel=0">Video</a> Последствия

Эллиотт Лестер снял фильм, основанный на реальных событиях, «Последствия». Ожидающий прилета своей семьи Роман узнает, что случилось непоправимое – произошла авиакатастрофа и его любимые – жена и беременная дочь – погибли. Потеряв тех, ради кого жил, он преследует единственную цель – посмотреть в глаза невольного убийцы и услышать слова сожаления. Более года поиска приводит Романа к авиадиспетчеру Полу, управлявшему курсом самолета в момент катастрофы.

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Мэгги Грэйс, Кевин Зегерс, Скут МакНэри и другие.

Фильм, по мнению критиков, получился откровенно слабым.

«Те немногие, кто посмотрит этот обреченный на скорое забвение фильм, неизбежно будут искать параллели между реальной трагедией человека, потерявшего в авиакатастрофе свою семью и отомстившего виновному в ней диспетчеру, и ее воплощением на экране. Кто-то, возможно, даже станет негодовать, ведь экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер совсем не похож на Виталия Калоева (прототип главного героя»). Делать это бессмысленно – так же, как искать в фильме какую-то заокеанскую злонамеренность (что уже сделал – разумеется, не глядя фильма – замминистра культуры Северной Осетии). Вымысел оправдан в любом художественном произведении, и проблема «Последствий» состоит в том, что вымысел авторов не добавил картине никакой художественности. Но и горячо ожидаемых «спекуляций» в ней тоже нет: образы обоих пострадавших (и Калоев, и убитый им диспетчер – конечно, прежде всего жертвы) выведены в ней с очевидным сочувствием. «Последствия» – просто еще один бездарный, плохой фильм, каких миллион», – пишет «Комсомольская правда».

Хоррор «БайБайМэн»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=crKnjQIFGww&rel=0">Video</a> БайБайМэн

Стэйси Тайтл сняла фильм ужасов про троих студентов колледжа, которые сталкиваются со всемогущим злым духом по прозвищу БайБайМэн. Героям необходимо найти способ спастись от мистического убийцы, о котором нельзя никому рассказывать, ведь он забирает любого, кто знает его имя или думает о нем.

В ролях: Дуглас Смит, Люсьен Лависконт, Крессида Бонас, Даг Джонс и другие.

«БайБайМэн – третьесортный, нестрашный и совсем необязательный мистический фильм ужасов с неоригинальным сюжетом, которому окончательно скатиться на дно не позволяет лишь неплохие музыкальное сопровождение, атмосфера и грим, а также пара несложных, но приятных поворотов сюжета в финале», – пишут пользователи «Кинопоиска».

Криминальная комедия с Морганом Фриманом «Уйти красиво»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=b7_m_q0ovOk&rel=0">Video</a> Уйти красиво

Зак Брафф снял ремейк на комедию 1979 года «Уйти красиво». Старые друзья Вилли, Джо и Эла, несмотря на свой пенсионный возраст, впервые в жизни решают свернуть с праведного пути, чтобы сохранить свои пенсионные накопления. Угнетенная оплатой счетов и потерей своих близких, пожилая троица решает рискнуть всем и намерена совершить ограбление банка, присвоившего их деньги.

В ролях: Джои Кинг, Морган Фриман, Энн-Маргарет, Майкл Кейн и другие.

«В «Уйти красиво» 1979 года стариков-разбойников играли Джордж Бернс, Арт Карни и Ли Страсберг. Не то чтобы пенсионерам тогда жилось лучше, но грабили банк герои, чтобы не заплесневеть окончательно, проводя последние годы своей жизни на скамейке в парке. Однако режиссеру нового фильма Заку и сценаристу Теодору Мелфи этого недостаточно. Они щедро добавляют в историю гражданского пафоса, и их персонажи грабят банк уже не для развлечения, а потому, что там засели эксплуататоры трудового народа, душащие честных людей неподъемными ипотечными платежами, – пишет «Коммерсант». – …Полноценной социальной сатиры у Браффа и Мелфи так и не вышло. Некоторые сцены из фильма, например репетиция ограбления в местном бюджетном супермаркете, действительно могут развеселить, но могут и надоесть: любая шутка, повторенная дважды, становится навязчивой, а в «Уйти красиво» одни и те же шутки преследуют героев вместо полиции. Впрочем, матерая троица Кейн, Фримен и Аркин, ничуть не смущаясь, привычно отрабатывает все те же свои амплуа, которые зрителям знакомы уже лет двадцать,– саркастичный англичанин, мудрый и преисполненный благости афроамериканец, желчный еврейский старикан, а режиссер и остальные актеры стараются по возможности им не мешать».

Пенелопа Крус стала «Королевой Испании»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=QKwu9E3Lfy8&rel=0">Video</a> Королева Испании

Фернандо Труэба снял продолжение комедии 1998 года «Девушка твоей мечты», ставшей в Испании кассовым хитом и собравшей семь национальных кинопремий «Гойя». Там фабула тоже строилась вокруг съемочной площадки: в «Девушке» рассказывалась история группы испанских кинематографистов, снимающей кино в гитлеровской Германии 1938 года и вечно попадающей то в смешные, то в драматические ситуации.

В новой картине героиня бежала от ухаживаний Геббельса, она покорила Голливуд, но не вынесла удушья славы и вернулась на родину. Очутившись в послевоенной Испании, Макарена хочет начать новую жизнь, дает согласие на съемки в фильме, где играет королеву Изабеллу I. Но бурное прошлое не отпускает ее.

В ролях: Пенелопа Крус, Кэри Элвис, Мэнди Пэтинкин, Хуан Антонио Байона и другие.

Коммерс

«…Проблема в том, что Фернандо Труэба, выступившему здесь в качестве режиссера и сценариста, придумывать-то гэги удается хорошо, а выстроить их в фильм – не очень. В результате «Королева Испании» распадается на набор отдельных до обидного несмешных скетчей», – пишет критик «Коммерсанта».

Зрителям же комедия понравилась.

«Фернандо Труэба опять блистательно удается легко и иронично показать не только фильм в фильме, но и заострить зрительское внимание на серьезных жизненных вопросах, не оказывая излишнего давления. Если Вы хотите посмотреть приятное кино с хорошим сюжетом, непошлым юмором и чудесной актерской игрой – обязательно сходите на «Королеву Испании», – пишут на «Кинопоиске».

Французская комедия «Возьми меня штурмом»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=8-v-4ZAc9a0&rel=0">Video</a> Возьми меня штурмом

Дэни Бун снял комедию и сам же снялся в ней в главной роли. Во французском спецназе нет места чувствам. Но всё меняется, когда в ряды элитного подразделения врывается яркая и сексуальная девушка-полицейский. Она сходу покоряет всех бравых парней, и те моментально влюбляются в новую сотрудницу. Непреклонен только командир отряда: девушкам в спецназе делать нечего! Может ли в борьбе амбиций вспыхнуть настоящая любовь?

В ролях: Алис Поль, Дэни Бун, Мишель Блан, Иван Атталь и другие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 06.04.17

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