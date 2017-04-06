Официальная премьера «Времени первых», Пенелопа Крус в роли королевы и танцы в 2070 году (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

В Екатеринбурге фильм про первых советских космонавтов в космосе «Время первых» впервые показали еще в прошлые выходные, но не во всех кинотеатрах, сегодня же – день официальной премьеры. Критики не испытывают восторгов, а простые зрители советуют пойти и посмотреть, желательно с детьми, чтобы те увидели настоящих супергероев. Также в прокате – комедия с Пенелопой Крус, ограбление с Морганом Фриманом, танцы из будущего и другие фильмы.
Исторический триллер «Время первых»
Время первых
В Екатеринбурге исторический фильм режиссера Дмитрия Киселева, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым, вышел еще в прошлые выходные, но официальная премьера состоялась в кинотеатрах сегодня.
60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди – выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство. Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, – два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так…
В ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Александра Урсуляк и другие.
Рецензии кинокритиков не блещут восторгами, а вот отзывы зрителей в большинстве случаев теплые.
«В итоге «Время первых» кажется тем, что в нашей истории случалось так часто, что получило собственное название – кампания упущенных возможностей, – пишет «Афиша Daily». – Изначально фильм должен был поставить режиссер Юрий Быков – автор неугодного, но живого «Дурака» и бульварного, но точного в своих психологических портретах «Майора». Возможно, его версия сошла бы с орбиты голливудских блокбастеров еще дальше, а космическая и таежная части получились бы не такими зрелищными, как у режиссера «Черной молнии» Дмитрия Киселева. Но фильм мог бы стать современнее. А говоря о «Времени первых», все же хочется, чтобы и у кинематографа, и у нации оно было впереди, а не позади».
«В корпусе аналогичных фильмов «Время первых» обходит и неповоротливый «Экипаж», и нестройного «Викинга». Долго запрягали, напрасно оттягивали финал, отказались от драмы в пользу парадного портрета, на роль красивого приложения позвали целую лауреатку «Золотой маски» Александру Урсуляк, где-то увлеклись пояснениями – знакомая картина для большого отечественного проекта, который не вызывает ни стыда, ни любви. Хорошо, когда детская мечта вписывается в государственный курс (который уже через год поменял направление), только этот метод, как говорится, не претендует на роль постоянного. Мы не можем жить без космоса, а он без нас прекрасно обойдется», – пишет «Кинотеатр.ру».
Зрители советуют идти на фильм с детьми, чтобы показать им настоящих героев.
Российская фантастика «Танцы насмерть»
Танцы насмерть
Андрей Волгин снял фильм с необычным для отечественных картин фантастическим сюжетом. 2070 год. Москва. Мир лежит в руинах после ядерной войны. Выживание человечества зависит от энергии, которую отдают участники жестокого танцевального турнира. Но когда один из претендентов влюбляется в девушку, участницу состязания, и решает любой ценой спасти ее жизнь, отлаженная система оказывается под угрозой.
В ролях: Иван Жвакин, Лукерья Ильяшенко, Никита Волков, Александр Тютин и другие.
Отзывов на фильм пока нет.
Неудачный триллер с Шварценеггером «Последствия»
Последствия
Эллиотт Лестер снял фильм, основанный на реальных событиях, «Последствия». Ожидающий прилета своей семьи Роман узнает, что случилось непоправимое – произошла авиакатастрофа и его любимые – жена и беременная дочь – погибли. Потеряв тех, ради кого жил, он преследует единственную цель – посмотреть в глаза невольного убийцы и услышать слова сожаления. Более года поиска приводит Романа к авиадиспетчеру Полу, управлявшему курсом самолета в момент катастрофы.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Мэгги Грэйс, Кевин Зегерс, Скут МакНэри и другие.
Фильм, по мнению критиков, получился откровенно слабым.
«Те немногие, кто посмотрит этот обреченный на скорое забвение фильм, неизбежно будут искать параллели между реальной трагедией человека, потерявшего в авиакатастрофе свою семью и отомстившего виновному в ней диспетчеру, и ее воплощением на экране. Кто-то, возможно, даже станет негодовать, ведь экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер совсем не похож на Виталия Калоева (прототип главного героя»). Делать это бессмысленно – так же, как искать в фильме какую-то заокеанскую злонамеренность (что уже сделал – разумеется, не глядя фильма – замминистра культуры Северной Осетии). Вымысел оправдан в любом художественном произведении, и проблема «Последствий» состоит в том, что вымысел авторов не добавил картине никакой художественности. Но и горячо ожидаемых «спекуляций» в ней тоже нет: образы обоих пострадавших (и Калоев, и убитый им диспетчер – конечно, прежде всего жертвы) выведены в ней с очевидным сочувствием. «Последствия» – просто еще один бездарный, плохой фильм, каких миллион», – пишет «Комсомольская правда».
Хоррор «БайБайМэн»
БайБайМэн
Стэйси Тайтл сняла фильм ужасов про троих студентов колледжа, которые сталкиваются со всемогущим злым духом по прозвищу БайБайМэн. Героям необходимо найти способ спастись от мистического убийцы, о котором нельзя никому рассказывать, ведь он забирает любого, кто знает его имя или думает о нем.
В ролях: Дуглас Смит, Люсьен Лависконт, Крессида Бонас, Даг Джонс и другие.
«БайБайМэн – третьесортный, нестрашный и совсем необязательный мистический фильм ужасов с неоригинальным сюжетом, которому окончательно скатиться на дно не позволяет лишь неплохие музыкальное сопровождение, атмосфера и грим, а также пара несложных, но приятных поворотов сюжета в финале», – пишут пользователи «Кинопоиска».
Криминальная комедия с Морганом Фриманом «Уйти красиво»
Уйти красиво
Зак Брафф снял ремейк на комедию 1979 года «Уйти красиво». Старые друзья Вилли, Джо и Эла, несмотря на свой пенсионный возраст, впервые в жизни решают свернуть с праведного пути, чтобы сохранить свои пенсионные накопления. Угнетенная оплатой счетов и потерей своих близких, пожилая троица решает рискнуть всем и намерена совершить ограбление банка, присвоившего их деньги.
В ролях: Джои Кинг, Морган Фриман, Энн-Маргарет, Майкл Кейн и другие.
«В «Уйти красиво» 1979 года стариков-разбойников играли Джордж Бернс, Арт Карни и Ли Страсберг. Не то чтобы пенсионерам тогда жилось лучше, но грабили банк герои, чтобы не заплесневеть окончательно, проводя последние годы своей жизни на скамейке в парке. Однако режиссеру нового фильма Заку и сценаристу Теодору Мелфи этого недостаточно. Они щедро добавляют в историю гражданского пафоса, и их персонажи грабят банк уже не для развлечения, а потому, что там засели эксплуататоры трудового народа, душащие честных людей неподъемными ипотечными платежами, – пишет «Коммерсант». – …Полноценной социальной сатиры у Браффа и Мелфи так и не вышло. Некоторые сцены из фильма, например репетиция ограбления в местном бюджетном супермаркете, действительно могут развеселить, но могут и надоесть: любая шутка, повторенная дважды, становится навязчивой, а в «Уйти красиво» одни и те же шутки преследуют героев вместо полиции. Впрочем, матерая троица Кейн, Фримен и Аркин, ничуть не смущаясь, привычно отрабатывает все те же свои амплуа, которые зрителям знакомы уже лет двадцать,– саркастичный англичанин, мудрый и преисполненный благости афроамериканец, желчный еврейский старикан, а режиссер и остальные актеры стараются по возможности им не мешать».
Пенелопа Крус стала «Королевой Испании»
Королева Испании
Фернандо Труэба снял продолжение комедии 1998 года «Девушка твоей мечты», ставшей в Испании кассовым хитом и собравшей семь национальных кинопремий «Гойя». Там фабула тоже строилась вокруг съемочной площадки: в «Девушке» рассказывалась история группы испанских кинематографистов, снимающей кино в гитлеровской Германии 1938 года и вечно попадающей то в смешные, то в драматические ситуации.
В новой картине героиня бежала от ухаживаний Геббельса, она покорила Голливуд, но не вынесла удушья славы и вернулась на родину. Очутившись в послевоенной Испании, Макарена хочет начать новую жизнь, дает согласие на съемки в фильме, где играет королеву Изабеллу I. Но бурное прошлое не отпускает ее.
В ролях: Пенелопа Крус, Кэри Элвис, Мэнди Пэтинкин, Хуан Антонио Байона и другие.
Коммерс
«…Проблема в том, что Фернандо Труэба, выступившему здесь в качестве режиссера и сценариста, придумывать-то гэги удается хорошо, а выстроить их в фильм – не очень. В результате «Королева Испании» распадается на набор отдельных до обидного несмешных скетчей», – пишет критик «Коммерсанта».
Зрителям же комедия понравилась.
«Фернандо Труэба опять блистательно удается легко и иронично показать не только фильм в фильме, но и заострить зрительское внимание на серьезных жизненных вопросах, не оказывая излишнего давления. Если Вы хотите посмотреть приятное кино с хорошим сюжетом, непошлым юмором и чудесной актерской игрой – обязательно сходите на «Королеву Испании», – пишут на «Кинопоиске».
Французская комедия «Возьми меня штурмом»
Возьми меня штурмом
Дэни Бун снял комедию и сам же снялся в ней в главной роли. Во французском спецназе нет места чувствам. Но всё меняется, когда в ряды элитного подразделения врывается яркая и сексуальная девушка-полицейский. Она сходу покоряет всех бравых парней, и те моментально влюбляются в новую сотрудницу. Непреклонен только командир отряда: девушкам в спецназе делать нечего! Может ли в борьбе амбиций вспыхнуть настоящая любовь?
В ролях: Алис Поль, Дэни Бун, Мишель Блан, Иван Атталь и другие.
Екатеринбург, Ольга Тарасова
Екатеринбург. Другие новости 06.04.17
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