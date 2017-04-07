Рисуем комиксы с создателем «Флэша», слушаем панк-рок, познаем астрофизику и современный танец (ФОТО) / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 07.04.17

В эти выходные в Екатеринбурге пройдут Дни мировой комикс-культуры, во время которых можно будет нарисовать свою историю и пообщаться с легендарным создателем комиксов про «Фэша». Панки «Наив» устроят эксклюзивный концерт в честь 20-летнего юбилея пластинки «Пост-алкогольные страхи». Пройдет образовательный день с мастер-классами и лекциями по астрофизике «Мой космос», а также лекции по современному танцу. Кроме того – две театральные премьеры и концерты.

Супермены и Флэши на Днях мировой комикс-культуры

7 апреля в 19:00 в Ельцин-Центре откроются Дни мировой комикс-культуры, которые будут идти все выходные. На открытии состоится видео-конференция с автором комиксов Ваном Йенсеном (США). Йенсен – автор комиксов «Флэш», «Корпус Зеленых Фонарей» и «Криптократия», а также первый в мире комикс-посол. Ван Йенсен познакомит участников со своими работами, расскажет об основных этапах работы над сценарием комикса и ответит на вопросы.

8 и 9 апреля площадка будет работать с 11 до 19 часов. Все это время можно будет зайти в библиотеку комиксов, а также нарисовать свой комикс. С утра до вечера будут читаться лекции на разные темы. Например, от исследователя комикс-культуры Марка Фарвоздинова (Медиазал) узнаем про альтернативную супергероику, ведь мир рисованных сверхлюдей очень разнообразен, и за пределами вселенных «Марвел» и «ДиСи» кипит жизнь. Как выглядит не-мейнстримная супергероика? Какие вопросы ставит и чем отличается от привычных и знакомых историй? Всегда ли с великой силой приходит великая ответственность и нужна ли защита от защитников?

Полная программа Дней комикс-культуры есть на сайте Ельцин-Центра.

Место проведения: Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, 3, третий этаж)

Вход: свободный.

Концерт независимых On-The-Go

7 апреля в 20:00 Доме печати пройдет концерт группы On-The-Go – одной из самых известных на российской независимой сцене. За плечами музыкантов четыре альбома и множество концертов на просторах страны и за рубежом.

В на­ча­ле 2016 года гру­ппа выпу­стила свой чет­вер­тый альбом «Origins», который вошел в топ-3 iTunes Russia с первого дня релиза. С ним ребята откатали большой тур по России. В новом году On-The-Go снова едут в тур и предлагают своим поклонникам самим составить треклист из песен, которые они хотят услышать со сцены. Достаточно будет просто зайти на страницу On-The-Go во «ВКонтакте» и принять участие в голосовании в своем регионе.

Место проведения: Дом печати (пр. Ленина, 49)

Вход: от 700 рублей.

(Фото – с сайта)

«Наив» в Екатеринбурге отметит двадцатилетие альбома «Пост-алкогольные страхи»

7 апреля в 19:00 в концерт-холле «Свобода» выступит панк-группа «Наив». В честь двадцатилетнего юбилея легендарной работы под названием «Пост-алкогольные страхи» Екатеринбург ожидает эксклюзивный концерт. Прозвучат все песни с этого альбома и, конечно же, все «золотые хиты» из обширной дискографии «Наива».

Саунд-продюсером четвертого полноформатника коллектива выступил Билли Гулд, бас-гитарист известной американской металл-группы Faith No More, что казалось невероятным для эпохи 90-х и стало принципиальным качественным рывком в истории «Наива». Результат сотрудничества не заставил себя долго ждать: альбом мгновенно становится хитом как среди российской, так и заокеанской панк-общественности и переиздается в США.

Легенда русского панк-рока, группа «Наив» – уникальный культурный феномен, родившийся за «железным занавесом» и благополучно процветающий по сей день. Став живой классикой жанра, «Наив» остаются наиболее стабильной из групп-долгожителей, регулярно подтверждая репутацию одного из лучших «живых» составов страны.

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (пер. Центральный рынок, 6)

Вход: от 1000 рублей.

(Фото – с сайта)

«Иди ты на…, Орфей» – в ЦСД премьера спектакля о любви

7 марта в 19:00 в Центре современной драматургии состоится премьера спектакля «Иди ты на…, Орфей» или «Девушки в любви». Спектакль по пьесе Ирины Васьковской поставил Ринат Ташимов. Каждая девушка мечтает о большой и чистой, светлой и вечной, взаимной и самой-самой запоминающейся любви. Для каждой девушки ее мужчина не мужик, а возлюбленный. Каждая девушка примеряет его фамилию и мечтает стать его единственной. Но как сохранить себя, свою личность, когда становишься не просто девушкой, а Сашиной, Колиной, Митиной, Витиной, Даниной, Роминой?.. Как не потеряться в этой любви и не исчезнуть, если твой мужик на Севере и даже не помнит, как тебя зовут?

Место проведения: Центр современной драматургии (пр. Ленина, 97)

Вход: 500 рублей.

(Фото – группа ЦСД «Вконтакте»)

Мастер-классы и лекции про астрофизику на празднике «Мой космос»

7 апреля Информационный центр по атомной энергии приглашает на традиционный апрельский астропраздник – «Мой космос». Екатеринбуржцы смогут заглянуть в микроскопы и телескопы, встретиться с космонавтом-испытателем Сергеем Прокопьевым, который приедет в родной город по приглашению Екатеринбургского планетария к премьере фильма «Время первых», посмотреть научное шоу, послушать лекции и принять участие в мастер-классах.

Программа начнется в 16:00 и продлится до 21:00. Сначала пройдет урок «Исследование ближних планет» от Роскосмоса, затем мастер-класс по изготовлению ракет, а также летательных аппаратов. В 18:00 – встреча с космонавтом-испытателем Сергеем Прокопьевым. В 19:00 – дегустация космической еды. В 19:30 – научное шоу проекта kantrSkrip. Закончится программа лекцией «Марсианские лаборатории» от автора блога customelectronics.ru и преподавателя радиотехнического колледжа Сергея Грищенко. Регистрация на мастер-классы и лекции обязательна на сайте Информационного центра.

Место проведения: Информационный центр по атомной энергии (ул. 8 Марта, 62)

Вход: свободный.

(Фото – с сайта)

Новая «Жизель» в Оперном

7, 8 и 9 апреля в Екатеринбургском театре оперы и балета состоится премьера балета «Жизель» в хореографии Жана Коралли и Жюля Перро в редакции Мариуса Петипа. Балетмейстеры-постановщики – народные артисты России Наталья Большакова, Вадим Гуляев.

«Жизель» – романтический балет по старинной легенде о вилисах, записанной Генрихом Гейне. Виллисы, по немецкому поверью, – души девушек, умерших от несчастной любви. Превратившись в призраков, они до смерти затанцовывают встречающихся им ночами молодых людей, мстя им за свою погубленную жизнь.

На сцене Екатеринбургского театра оперы и балета новую постановку «Жизель» осуществила выдающаяся балерина и педагог Большого театра России Людмила Семеняка. В основе спектакля – классическая редакция Леонида Лавровского, которую Семеняка дополнила ее редакторскими штрихами, небольшими по объему, но столь значимыми, что можно говорить о новой версии, предлагающей свежий взгляд на хрестоматийно известный спектакль.

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а)

Вход: от 200 рублей.

(Фото с приемки макета Ольги Керелюк)

Лекции про язык современного танца прочитают в ГЦСИ

7 и 8 апреля в рамках годичного курса Уральского филиала ГЦСИ «Современное искусство как иностранный язык» можно будет послушать лекции Екатерины Васениной про современный танец. Начало – в 19:00.

Екатерина Васенина – историк танца, сотрудник Культурного центра ЗИЛ (Москва). Постоянный автор журналов «Балет», «Большой театр». 7 апреля темой лекции станет современный танец в России: период авангарда и натиска, период выживания, прорыв в международный контекст в 1990-х, ситуация постсоветских стран после 1990-х. 8 апреля (суббота) – связь современного танца с современным искусством: когда, зачем и почему она возникла в Европе и США. Российская специфика невстречи.

7 апреля перед лекцией состоится танцевальный перформанс «АЧТМБ» («А что, так можно было?»). Это аллюзия на известные перформансы, созданные в России в 90-е годы, исследование на тему перформанса и его значения в различных контекстах.

Место проведения: Уральский филиал ГЦСИ (ул. Добролюбова, 16а)

Вход: одна лекция – 150 рублей.

Концерт Therr Maitz в Екатеринбурге

8 апреля в 19:00 в Театре эстрады выступит Антон Беляев. Один из самых стильных людей России по версии GQ Антон Беляев играет в составе Therr Maitz неглупую и энергичную электронику, тем не менее, акустические шоу коллектива признаны одними из самых душевных и виртуозных от Магадана до Калининграда, в чем легко убедиться, пройдя по хэштэгу «therrmaitz», например, в Instagram. Именно акустику музыканты привезут в город Екатеринбург 8 апреля в Театр эстрады.

Учитывая статусы «Лучший исполнитель по версии iTunes и Apple Music», и «Лучший российский артист по мнению премии MTV Europe Music Awards», концерт пропускать точно не стоит.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: от 1000 рублей.

(Фото – с сайта)

Бесплатные экскурсии в День рождения Эрнста Неизвестного

9 апреля в Ельцин-Центре будут отмечать День рождения Эрнста Неизвестного. Арт-галерея приглашает желающих бесплатно посетить выставку «Неизвестный». На выставке представлены работы художника и скульптора разных лет, ранее не выставлявшиеся в Екатеринбурге, собранные из музеев, галерей и частных коллекций со всей страны. Участники экскурсии узнают об Эрнсте Неизвестном, его творческом пути, а также о работах, представленных на выставке.

Вход на выставку и участие в экскурсии бесплатны. 9 апреля экскурсии по выставке: в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00. Длительность экскурсии – 1 час. Время работы выставки: с 10:00 до 21:00

А в 14:00 пройдет мастер-класс для взрослых и детей «Скульптура в стиле Неизвестного». Участники рассмотрят одну из работ знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного и на ее основе слепят собственные макеты из профессионального скульптурного пластилина. Этот опыт будет полезен для развития художественных навыков.

Место проведения: Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: на выставку – свободный, на мастер-класс – 350 рублей.

«Провинциальные танцы» устроят первый site-specific перформанс «Я хочу быть с тобой»

9 апреля в 19:00 впервые театр «Провинциальные танцы» представит танцевальный site-specific перформанс. Это спектакль, созданный специально для площадки джаз-клуба EverJazz. Танцевальный театр в качестве исключения покидает сценическое пространство и бросает себе вызов – создать танцевальный спектакль, продиктованный пространством его презентации.

Особенностями танцевального перформанса станут не только специфика места представления, но и новая дистанция между танцовщиками и зрителями. И зрители, и артисты будут существовать в едином пространстве, что позволит по-новому взглянуть на пластику тела, исключительную стилистику танца и присутствие артистов внутри перформанса.

Танцевальный перформанс, с одной стороны, будет носить уникальный характер, а с другой – содержательно и визуально отсылать к тем спектаклям, которые есть в репертуаре театра. Так, совершая непрямое цитирование и интерпретацию сценических работ, site-specific перформанс станет «новым взглядом» на творчество театра «Провинциальные танцы».

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: места у бара – 600 р., места за столиком – 700 р., места за vip-столиком – 800 р.

(Фото предоставлено организаторами).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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