История про Холокост и зоопарк, фильм про Дэвида Линча, уже восьмой «Форсаж» и британская «Амели» (ВИДЕО)

Публикации за 13.04.17

Сегодня в прокат выходит уже восьмая часть франшизы «Форсаж», и неясно, последняя ли. Бессменный Вин Дизель снова устраивает гонки со спецэффектами и без смысла. Также можно посмотреть фильм про Холокост и смотрителя зоопарка, мелодраму про поиск любви в стиле «Амели», документалку про жизнь Дэвида Линча и другие фильмы.

Не известно последний ли «Форсаж 8»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=2he_g589hgw&rel=0">Video</a> Форсаж

Ф Гэри. Грей снял очередную часть франшизы «Форсаж». Несмотря на то, что критики каждый год скептически относятся к выходу еще одной, потом еще одной и еще одной части, фильмы умудряются собрать свою кассу в кино. Скорее всего, благодаря зрелищности, которой в восьмом эпизоде стало еще больше.

«Пристегните ремни – гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк – для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся», – говорится в анонсе.

В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес и другие.

«Оглушительный моторный рев, грохот от разрушений эпических масштабов, зашкаливающий градус абсурда и героически-комического пафоса – вот и подъехал «Форсаж 8». Один из известных западных критиков Дэвид Элрих (IndieWire) уже охарактеризовал картину как «Умри, но не сейчас» франшизы о приключениях семьи Торетто. И не слукавил – как и крайний фильм с Пирсом Броснаном в роли Бонда, последний на сегодня «Форсаж» пестрит наиболее неправдоподобным и утомительным действом, а также чрезмерным использованием технологий, в существование и возможности которых верится с трудом (и здесь тоже присутствует дикая сцена погони на льду, только в 10 раз масштабнее). А ведь два года назад казалось, что «Форсаж 7» превысил все допустимые рамки», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «Guardian Devil».

Драма «Жена смотрителя зоопарка»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=pWbwCky6L2U&rel=0">Video</a> Жена смотрителя зоопарка

Ники Каро, которая раньше не снимала фильмов на глобальные темы, взялась за Холокост и, кажется, по словам критиков, не совсем справилась. «Жена смотрителя зоопарка» – это реальная история отважного подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, давших убежище и сохранивших жизнь более, чем 300 евреям во время II Мировой войны. Ежедневный риск и опасность осложняются для Жабинских взаимоотношениями с бывшим другом семьи, а ныне высокопоставленным нацистским чиновником Лутцем Хеком, влюбленным в Антонину.

В ролях: Джессика Честейн, Йохан Хелденберг, Даниэль Брюль, Тимоти Редфорд и другие.

«Не успели еще основательно утрамбоваться мнения о «Рае» Кончаловского, что это такое было – настоящее-сокровенное или красоты необыкновенной, но все же трюк, как вот уже на экраны выходит новый фильм той же тематики. На этот раз большого кипиша, правда, не ожидается. Фильм «Жена смотрителя зоопарка», чешско-британо-американская копродукция, из совершенно другой весовой категории, нежели детище мэтра мирового кино, – пишет портал «Кино-театр.ру». – …Нам рассказывают эту историю торопливо, предсказуемо, немного наивно, адаптируя ужасы нацизма под формат женского кино про войну. В этой механике событий нет места полутонам, сложным характерам, авторским «пометкам на полях». Следя за перипетиями сюжета, зритель может почувствовать себя неуютно, но не от беспокойства за судьбы героев. Совсем наоборот. Там, где должно сострадать, испытывать боль, страх, вообще какие-то эмоции, ты почему-то ничего не чувствуешь и коришь себя за черствость, хотя едва ли в этом виноват».

Семейная комедия «Яна+Янко»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=4qFwqnMJspw&rel=0">Video</a> Яна+Янко

Наталья Меркулова сняла фильм, который подойдет для просмотра всей семьей. Яна Титова – успешная женщина, главный редактор гламурного журнала о моде. Яну совершенно не беспокоит, что в тридцать восемь лет у неё нет, ни мужа, ни детей. Но однажды обстоятельства складываются так, что Яне ради пиара приходится стать приемной матерью для маленького детдомовца – цыгана по имени Янко. Усыновляя мальчика на глазах у всей страны и делая из этого настоящее шоу, Яна еще не подозревает, что этот своенравный хулиган перевернет ее жизнь вверх тормашками. Янко будет перечить своей «приемной мамочке» по каждому поводу, срывать ее светские мероприятия, мешать работе, сводить с ума наемных нянь и отваживать от Яны любовников. Но может быть, этот несносный ребенок послан Яне судьбой не просто так?

В ролях: Олеся Судзиловская, Даниль Зинатуллин, Максим Виторган, Артур Смольянинов и другие.

«Фильм позитивный и красивый, очень подходящий для весеннего настроения и одиночного или семейного просмотра», – отзываются первые зрители.

Документальный фильм «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=YDu37DihJG8&rel=0">Video</a> Дэвид Линч: Жизнь в искусстве

Этот фильм – очень личный монолог легендарного визионера Дэвида Линча об идиллическом детстве, тревожном студенчестве и поиске своего пути в искусстве. В художественной мастерской, среди странных объектов и сигаретного дыма создатель «Твин Пикса», «Малхолланд Драйв» и «Синего бархата» описывает гипнотические картины из своего прошлого, которые раскрываются как сцены из его фильмов. Безумные тени и причудливо человечные образы проявляются и угасают, отпечатываясь в воображении Линча – художника, музыканта и самого таинственного режиссера мирового кино.

«Может, любовь к режиссуре Линча, любопытство относительно его таинственной личности, интерес к тому, что предшествовало его дебюту, или поиск советов от Мастера. Что угодно может привести в кинозал, но без выводов оттуда никто не выйдет точно. Так или иначе, жизненный опыт великого человека, хотя бы его часть, очень ценны, если вы только умеете извлечь необходимое», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «Melancholines».

В Екатеринбурге фильм идет в кинотеатрах «Салют», «Колизей», «Знамя», а также в кинотеатре ТЦ «Парк-Хаус».

Французская комедия «Ой, мамочки»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=fJnMKhy_RqQ&rel=0">Video</a> Ой, мамочки

Ноеми Сагалио снял фильм по избитому сценарию. Мадо – самая инфантильная мамочка в мире. Она не собирается взрослеть и будто бы поменялась ролями со своей 30-летней дочерью Авриль. И вот, по совпадению, обе они одновременно оказываются беременны. Мысль о том, что она уже скоро станет бабушкой, не укладывается у Мадо в голове. А Авриль в шоке, так как не понаслышке знает, какая из ее матери мама.

В ролях: Жюльет Бинош, Камилль Коттен, Ламбер Вильсон, Катрин Жакоб и другие.

Британская «Амели» – «Фантастическая любовь и где ее найти»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=sqjXRoRS-sM&rel=0">Video</a> Фантастическая любовь и где ее найти

В «Титаник Синема» покажут мелодраму Саймон Эбауд, которую зрители сравнивают с французским легендарным фильмом «Амели». И по теме, и по атмосфере.

Знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, даже самые незначительные, взаимосвязаны самым удивительным образом? Как полет бабочки может вызвать где-то мощный ураган, так и странные поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими, головокружительными красками.

В ролях: Джессика Браун-Финдли, Джереми Ирвин, Эндрю Скотт, Том Уилкинсон и другие.

«Этот фильм помогает теплу разливаться в душе и сердце, и оставляет после себя светлое, доброе и чистое ощущение. Его можно сравнить с фразой шамана Кетута из книги Элизабет Гилберт «Есть. Молиться. Любить»: «Я улыбаюсь печенью», – пишет на «Кинопоиске» «m_latariya».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

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