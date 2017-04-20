Сериальная «Кухня», триллер про ревнивую психопатку и мультфильм про Урфина Джюса (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 20.04.17

На этой неделе в прокате нет громких киноновинок и шедевров, но развлечься самому и развлечь детей в кино все-таки можно. Для поклонников сериала «Кухня» выходит второй полнометражный фильм с теми же героями, для детей – российский мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Поклонники психологических триллеров могут отправиться на «Наваждение», где есть напряжение и ревнивая психопатка, а для мужчин – на экранах боевик «Рейд: Пуля в голове».

Полнометражный фильм по сериалу «Кухня. Последняя битва»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=wzbYfn9Uaq4&rel=0">Video</a> Кухня. Последняя битва

Антон Федотов снял второй полнометражный сериал, основанный на популярном сериале «Кухня». Сюжетно это продолжение шестого сезона. Раньше Ивана интересовали только шифровальные коды и хакерские программы, но всё меняется, когда он встречает красотку-француженку Анну со взрывным характером и русскими корнями. Оба летят в Сочи, чтобы принять участие в Чемпионате мира среди поваров: она выступает за Францию, а он – за Россию. Но Ивану ещё нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой – знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.

В ролях: Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Сергей Лавыгин, Олег Табаков и другие.

«В общем и целом «Кухня. Последняя битва» неплохой проект, хоть и несколько вторичный, все мы это уже видели, слышали и переживали. Но на безрыбье как говорится… Все здесь четко просчитано, забавно, мелодично и вкусно, а еще удачно готовит зрителей к летнему сезону», – пишут те, кто уже посмотрел фильм.

Российский мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=rL27QFfJeDI&rel=0">Video</a> Урфин Джюс и его деревянные солдаты

Для детей в прокат вышел мультфильм от создателей франшизы про трех богатырей – «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.

Отзывы на мультфильм пока противоречивые.

«Стоит ли смотреть? Честно говоря, не знаю. Это довольно пустое зрелище, не несущее в себе художественной ценности и пользы вашему ребёнку. А с другой стороны, он не дно, в нём нет пошлятины, да и в целом смотрибельный. Возможно, мультик понравится вам и вашим детям. Плохой, не плохой, а развлечь он вполне способен. Взвести плюсы и минусы что я указал в рецензии, и решайте сами, стоит «Урфин» вашего внимания или нет», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «Black Beast».

Индонезийский боевик «Рейд: Пуля в голове»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=i3i-dpHLZIk&rel=0">Video</a> Рейд: Пуля в голове

Режиссеры Кимо Стамбол и Тимо Тьяджанто сняли боевик «Рейд: Пуля в голове» – продолжение фильма «Рейд». Из неприступной тюрьмы, оставив за спиной десятки трупов, бежит приговоренный к смерти наркобарон, босс преступного мира Ли по прозвищу Отец из ада. Многие годы он похищал младенцев, воспитывая из них таинственную касту неуловимых, безжалостных и всесильных убийц. Его «дети» рабски преданы ему и готовы выполнить любой приказ. Когда на берегу моря находят едва живого парня с пулей в голове, не помнящего, кто он и откуда, – такой приказ поступает. Израненный и страдающий амнезией Измаил не должен выйти из больницы! Выжить и вернуть себе память – для этого ему придется отправить на тот свет армию убийц, которые, возможно, когда-то были его «семьей».

В ролях: Ико Уайс, Челси Ислан, Санни Пан и другие.

«Рейд: Пуля в голове» – это нисколько не желанное продолжение дилогии «Рейд» и это становится очевидным в самом начале. Обыгрывая на экране все основные компоненты «Рейда», но менее удачно и эффектно, чем этого хотелось бы. Как бы там ни было, получился достаточно не плохой и вполне интересный фильм, посмотреть который разок вполне можно. Особенно за сцены зрелища и очередной высший пилотаж от восходящей звезды в лице Ико Уайса», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «Alex Croft».

Триллер «Наваждение»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6DBh6fY-gIA&rel=0">Video</a> Наваждение

Дениз Ди Нови стала режиссером психологического триллера про любовь, ревность и месть «Наваждение». Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором они когда-то жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили. Джулия, в своей новой роли жены и мачехи, отчаянно верит, что, наконец, встретила мужчину своей мечты, который поможет ей забыть ее беспокойное прошлое. Но зависть Тессы набирает обороты, и ничто не помешает ей превратить мечту Джулии в ее худший кошмар.

В ролях: Розарио Доусон, Кэтрин Хайгл, Джофф Стульц, Шерил Лэдд и другие.

Французская комедия «Если б я была мужчиной»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=hlibG1mQ-S0&rel=0">Video</a> Если б я была мужчиной

Для любителей более легкого жанра – комедия Одри Даны, где она же снялась в главной роли. Жанне настолько не везет с мужчинами, что она сгоряча клянется не иметь с ними больше никаких дел. Каково же ее изумление, когда однажды она просыпается с мужским достоинством между ног! Отныне ее жизнь превращается в нескончаемую череду невероятных происшествий.

В ролях: Одри Дана, Кристиан Клавье, Эрик Элмоснино, Алис Белаиди и другие.

В Екатеринбурге фильм идет в четырех кинотеатрах: «Киномакс Мегаполис», «Пассаж Синема», «Синема Парк» и «Титаник синема».

Драма «Неаполитанские истории»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=xMbkZ2_CtKM&rel=0">Video</a> Неаполитанские истории

Драму Антонио Капуано «Неаполитанские истории», которая впервые была показана на Венецианском кинофестивале, в Екатеринбурге можно увидеть только в кинотеатре «Салют». Три поколения, три яркие истории обитателей Баньоли – крупного индустриального квартала Неаполя. Джиджино, ловкий 50-летний живчик, передвигающийся по району исключительно бегом и с увесистым рюкзаком за спиной, пристает со стихотворными экспромтами к посетителям ресторанов. Его отцу 80, но все так же ищет простых человеческих радостей: подбивает домработницу-украинку на стриптиз, мурлычет оперные арии из своей молодости и бережно хранит коллекцию футбольных сувениров, связанных с Марадоной. Третьему герою фильма, магазинному разносчику Марко, всего 18, и он только ищет себя в мире, сплетенном из историй уличных музыкантов и художников, монахинь и преступников, мигрантов и отчаянных домохозяек.

«Фильмы этой категории – те, которые раскрывают правду о многих действительно имеющих место быть аспектах реальности, сложны и даже порой шокирующи, но они очень важны, чтобы увидеть и те сегментами, которые, к сожалению, на данный момент эволюции человечества являются неотъемлемыми на диаграмме жизни. Они снимают розовые очки. Но их посыл не в том, чтобы перестать стремиться к красоте, проявленной внутренне или внешне, а чтобы рассказать о всех существующих оттенках», – пишет на «Кинопоиске» «Lana Gromova».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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