Сериальная «Кухня», триллер про ревнивую психопатку и мультфильм про Урфина Джюса (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

На этой неделе в прокате нет громких киноновинок и шедевров, но развлечься самому и развлечь детей в кино все-таки можно. Для поклонников сериала «Кухня» выходит второй полнометражный фильм с теми же героями, для детей – российский мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Поклонники психологических триллеров могут отправиться на «Наваждение», где есть напряжение и ревнивая психопатка, а для мужчин – на экранах боевик «Рейд: Пуля в голове».
Полнометражный фильм по сериалу «Кухня. Последняя битва»
Кухня. Последняя битва
Антон Федотов снял второй полнометражный сериал, основанный на популярном сериале «Кухня». Сюжетно это продолжение шестого сезона. Раньше Ивана интересовали только шифровальные коды и хакерские программы, но всё меняется, когда он встречает красотку-француженку Анну со взрывным характером и русскими корнями. Оба летят в Сочи, чтобы принять участие в Чемпионате мира среди поваров: она выступает за Францию, а он – за Россию. Но Ивану ещё нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой – знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.
В ролях: Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Сергей Лавыгин, Олег Табаков и другие.
«В общем и целом «Кухня. Последняя битва» неплохой проект, хоть и несколько вторичный, все мы это уже видели, слышали и переживали. Но на безрыбье как говорится… Все здесь четко просчитано, забавно, мелодично и вкусно, а еще удачно готовит зрителей к летнему сезону», – пишут те, кто уже посмотрел фильм.
Российский мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Для детей в прокат вышел мультфильм от создателей франшизы про трех богатырей – «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.
Отзывы на мультфильм пока противоречивые.
«Стоит ли смотреть? Честно говоря, не знаю. Это довольно пустое зрелище, не несущее в себе художественной ценности и пользы вашему ребёнку. А с другой стороны, он не дно, в нём нет пошлятины, да и в целом смотрибельный. Возможно, мультик понравится вам и вашим детям. Плохой, не плохой, а развлечь он вполне способен. Взвести плюсы и минусы что я указал в рецензии, и решайте сами, стоит «Урфин» вашего внимания или нет», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «Black Beast».
Индонезийский боевик «Рейд: Пуля в голове»
Рейд: Пуля в голове
Режиссеры Кимо Стамбол и Тимо Тьяджанто сняли боевик «Рейд: Пуля в голове» – продолжение фильма «Рейд». Из неприступной тюрьмы, оставив за спиной десятки трупов, бежит приговоренный к смерти наркобарон, босс преступного мира Ли по прозвищу Отец из ада. Многие годы он похищал младенцев, воспитывая из них таинственную касту неуловимых, безжалостных и всесильных убийц. Его «дети» рабски преданы ему и готовы выполнить любой приказ. Когда на берегу моря находят едва живого парня с пулей в голове, не помнящего, кто он и откуда, – такой приказ поступает. Израненный и страдающий амнезией Измаил не должен выйти из больницы! Выжить и вернуть себе память – для этого ему придется отправить на тот свет армию убийц, которые, возможно, когда-то были его «семьей».
В ролях: Ико Уайс, Челси Ислан, Санни Пан и другие.
«Рейд: Пуля в голове» – это нисколько не желанное продолжение дилогии «Рейд» и это становится очевидным в самом начале. Обыгрывая на экране все основные компоненты «Рейда», но менее удачно и эффектно, чем этого хотелось бы. Как бы там ни было, получился достаточно не плохой и вполне интересный фильм, посмотреть который разок вполне можно. Особенно за сцены зрелища и очередной высший пилотаж от восходящей звезды в лице Ико Уайса», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «Alex Croft».
Триллер «Наваждение»
Наваждение
Дениз Ди Нови стала режиссером психологического триллера про любовь, ревность и месть «Наваждение». Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором они когда-то жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили. Джулия, в своей новой роли жены и мачехи, отчаянно верит, что, наконец, встретила мужчину своей мечты, который поможет ей забыть ее беспокойное прошлое. Но зависть Тессы набирает обороты, и ничто не помешает ей превратить мечту Джулии в ее худший кошмар.
В ролях: Розарио Доусон, Кэтрин Хайгл, Джофф Стульц, Шерил Лэдд и другие.
Французская комедия «Если б я была мужчиной»
Если б я была мужчиной
Для любителей более легкого жанра – комедия Одри Даны, где она же снялась в главной роли. Жанне настолько не везет с мужчинами, что она сгоряча клянется не иметь с ними больше никаких дел. Каково же ее изумление, когда однажды она просыпается с мужским достоинством между ног! Отныне ее жизнь превращается в нескончаемую череду невероятных происшествий.
В ролях: Одри Дана, Кристиан Клавье, Эрик Элмоснино, Алис Белаиди и другие.
В Екатеринбурге фильм идет в четырех кинотеатрах: «Киномакс Мегаполис», «Пассаж Синема», «Синема Парк» и «Титаник синема».
Драма «Неаполитанские истории»
Неаполитанские истории
Драму Антонио Капуано «Неаполитанские истории», которая впервые была показана на Венецианском кинофестивале, в Екатеринбурге можно увидеть только в кинотеатре «Салют». Три поколения, три яркие истории обитателей Баньоли – крупного индустриального квартала Неаполя. Джиджино, ловкий 50-летний живчик, передвигающийся по району исключительно бегом и с увесистым рюкзаком за спиной, пристает со стихотворными экспромтами к посетителям ресторанов. Его отцу 80, но все так же ищет простых человеческих радостей: подбивает домработницу-украинку на стриптиз, мурлычет оперные арии из своей молодости и бережно хранит коллекцию футбольных сувениров, связанных с Марадоной. Третьему герою фильма, магазинному разносчику Марко, всего 18, и он только ищет себя в мире, сплетенном из историй уличных музыкантов и художников, монахинь и преступников, мигрантов и отчаянных домохозяек.
«Фильмы этой категории – те, которые раскрывают правду о многих действительно имеющих место быть аспектах реальности, сложны и даже порой шокирующи, но они очень важны, чтобы увидеть и те сегментами, которые, к сожалению, на данный момент эволюции человечества являются неотъемлемыми на диаграмме жизни. Они снимают розовые очки. Но их посыл не в том, чтобы перестать стремиться к красоте, проявленной внутренне или внешне, а чтобы рассказать о всех существующих оттенках», – пишет на «Кинопоиске» «Lana Gromova».
Екатеринбург, Ольга Тарасова
Екатеринбург. Другие новости 20.04.17
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