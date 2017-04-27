Фильм про «внутреннюю Монголию», ироническая комедия от Бегбедера и драма про геноцид армян (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 27.04.17

Сегодня в прокат выходит историческая драма Джеймса Грэя про поиски внутреннего Эльдорадо или «внутренней Монголии», если говорить по Пелевину. Фредерик Бегбедер поиздевался над миром моды, сняв ернический фильм «Идеаль». Эмма Уотсон попала в «Сферу» будущего, а Терри Джордж показал геноцид армян.

Историческая драма «Затерянный город Z»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6v0TCFOe_KQ&rel=0">Video</a> Затерянный город Z

Джеймс Грэй снял фильм про «внутреннюю Монголию». Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный город Z… Вымысел или реальность? В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках города Z.

Изначально планировалось, что Перси Фоссета сыграет Брэд Питт. Затем эту роль получил Бенедикт Камбербэтч, но он выбыл из проекта из-за конфликта в графике съемок. В итоге главного героя исполнил Чарли Ханнэм. Также в фильме снялись Роберт Паттисон, Сиенна Миллер, Том Холланд и другие.

«Чистота жанра в современном кинематографе давно ушла в прошлое – времена меняются, комедии говорят о серьезном, а приключенческие ленты претендуют на глубину и философское осмысление реалий. Вот и историческая драма «Затерянный город Z» Джеймса Грея, вышедшая в российский прокат, только притворяется экшном, а на деле оборачивается артхаусом с рефлексией главного героя и затянутыми длинными планами, работающими на атмосферу, но не на развитие сюжета, – пишут «Известия». – …У Виктора Пелевина в романе «Чапаев и пустота» есть понятие «Внутренняя Монголия». Это не реальная территория в Китае, а трансцендентальная категория – место или состояние, к которому стоит стремиться всю жизнь, хотя его и невозможно описать словами, равно как и объяснить, чем оно так прекрасно. Вот и главный герой «Затерянного города Z» весь фильм ищет свой «внутренний Эльдорадо».

Фантастический триллер с Эммой Уотсон «Сфера»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=GyRLdye2V_0&rel=0">Video</a> Сфера

Джеймс Понсольдт снял фильм по одноименному роману Дэйва Эггерса. Недалёкое будущее. Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает её принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Кремниевой Долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба её друзей, близких и всего человечества.

В ролях: Эмма Уотсон, Эллар Колтрейн, Гленн Хедли, Билл Пэкстон и другие.

«Что же касается непосредственно фильма... Он безупречен технически, оригинален, толерантен в высшей степени (при желании можно заподозрить двух начальников «Сферы» бог знает в чем, но именно заподозрить, не более, зато этот реверанс позволяет соблюсти все нынешние киноприличия). Да и в решающий момент помощь приходит со стороны афроамериканца – словом, все, как положено. Эмма Уотсон уже совсем не Гермиона Грейнджер, она мила и вполне актриса; постаревший, но невероятно обаятельный Хэнкс – хорош невероятно, хотя эта роль для него явно простовата, он все сделал в ней одной улыбкой. Легкие переигрывания в конце – явный перебор, но должно же в фильме хоть что-то «улыбнуть»», – написала «Вечерняя Москва» после премьеры в столице.

Криминальный боевик в стиле «Бешеных псов» – «Перестрелка»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=snSe_vys7sM&rel=0">Video</a> Перестрелка

Бен Уитли выпустил боевик «Перестрелка». Когда подпольная сделка по продаже оружия феерически летит под откос, целый склад превращается в масштабное поле битвы. Слова закончились, и заговорили стволы. Приз в игре на выживание – кейс с большой суммой денег, но унести его не так просто. Здесь вооружены все, каждый сам за себя, и хаос правит бал.

В ролях: Энцо Чиленти, Сэм Райли, Майкл Смайли, Бри Ларсон и другие.

«Сказ о том, как толпа аморальных типов превращает сделку о покупке оружия в одну большую кровавую разборку – это явный оммаж в сторону тарантиновских «Бешеных псов», о которых в ходе просмотра вспоминается не один раз, – пишет на «Кинопоиске» пользователь «misslidell». – Тот же подбор персонажей, состоящий из крутых и не очень граждан, куча разнокалиберного оружия да суперприз в виде кейса с наличкой. И абсолютная камерность истории (всё действо разворачивается на заброшенном складе). Однако если у Тарантино герои становятся каноническими, а фразы уходят в народ, то в случае с данным фильмом картонность главгероев и очевидный стёб авторов картины бросается в глаза ещё в самом начале. Мы знаем, что если в кадре наличествуют негр и девушка, то они непременно зажгут (и они ожидаемо отжигают), если двое слишком люто ненавидят друг друга, то схватка именно между этими двумя неизбежна и т. д. «Псы» были забавны, однако шутовство протагонистов не отменяло драматический посыл. «Перестрелка» же фарс, комедианство и заигрывание со зрителем, а персонажам не сопереживаешь, ведь они, скорее, не полнокровные герои, а только маски».

Драма про Геноцид армян «Обещание»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=aTZpHeGXPeo&rel=0">Video</a> Обещание

Терри Джордж взялся за непростую тему – геноцид армян. 1914 год. Первая мировая война набирает обороты. Великая Османская империя терпит крах, а Константинополь на глазах погружается в хаос. Студент-медик Микаэль Богосян в городе проездом. Он намерен развивать современную медицину в родной деревне на юге Турции, где турецкие мусульмане и армянские христиане веками мирно живут бок о бок. Фотокорреспондента Криса Майерса в Константинополь привела не столько работа, сколько пламенное чувство к армянской художнице Ане. Микаэль также очарован Аной, но соперничество между мужчинами сходит на нет, когда Империя начинает жестоко преследовать национальные меньшинства. Обещания даются и нарушаются… Но одно нельзя не сдержать – обещание выжить и поведать миру правдивую историю.

В ролях: Кристиан Бэйл, Оскар Айзек, Шоре Агдашлу, Анджела Сарафян и другие.

Фильм «Обещание» о Геноциде армян, бюджет которого составил $100 млн, провалился в кинопрокате США. В первые выходные фильм собрал всего $4.1 млн, передает The Hollywood Reporter. Несмотря на это, продюсеры фильма отмечают, что «Обещание» – победа, так как фильм преследует цель информировать, а не приносить доход.

Комедия «Моя девушка – монстр»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=A5o24MbBKBU&rel=0">Video</a> Моя девушка – монстр

Начо Вигалондо снял комедию про девушку-годзиллу. Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.

В ролях: Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, Остин Стоуэлл и другие.

«Локализация «Моя девушка – монстр» столь же обманчива, как и в случае с фильмом «Мой парень – псих». Обе картины скорее вдумчивое суетное драмеди о человеческих взаимодействиях (и отношениях мужчин и женщин в частности), чем оголтелый ромком с психами и монстрами, – пишет на «Кинопоиске» пользователь «Борис Григорьев». – Главное достоинство нового фильма с Энн Хэтэуэй (на котором она выступила еще и как со-продюсер) – это чередующиеся неожиданные повороты, в этом плане «Моя девушка – монстр» – довольно непредсказуемое кино и трейлер не раскрывает и малой части того, что ожидает зрителя. Кино должно удивлять и автор сценария и режиссер Начо Вигалондо с этой задачей справился».

Британский боевик про теракт «Секретный агент»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=XAxLJmXImVQ&rel=0">Video</a> Секретный агент

Майкл Аптед снял боевик на актуальную тему терроризма. Она – секретный агент мирового уровня. На этот раз ее задача – предотвратить биологическую атаку на Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбежно сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, безнаказанности и предательства. Вокруг так много друзей, но кому из них на самом деле можно доверять? И кто из них тот неуловимый «крот», которого она должна вычислить, чтобы остановить террористов? Чтобы спасти Лондон, ей самой придется играть не по правилам…

В ролях: Нуми Рапас, Орландо Блум, Тони Коллетт, Майкл Дуглас и прочие.

«Как боевик – в смысле драк, перестрелок и прочих погонь – «Секретный агент» собран бюджетно и работает средне, по картинке ничем не примечателен, так что ставка сделана на интригу и звезд. И если Нуми Рапас просто ходит (бегает, дерется, плачет) весь фильм с непроницаемым лицом, Орландо Блум пытается изобразить противоречивую натуру, а Майкл Дуглас привычно играет мудрого хитрого лиса, то Джон Малкович переводит действие в режим балагана: его персонаж – тоже шеф из ЦРУ, но, когда ему звонит коллега из британской МИ5 (Тони Коллетт), Малкович строит ей в видеочате такие рожи, что раскололся бы даже Штирлиц. Вот и славно, а то все такие серьезные на этой ловле кротов», – пишут «Ведомости».

Французская комедия Бегбедера «Идеаль»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=t6TB1LS_6NY&rel=0">Video</a> Идеаль

Фредерик Бегбедер вновь сел в режиссерское кресло – на этот раз, чтобы высмеять мир моды и индустрию красоты. «Американки слишком здоровые, француженки слишком капризные, немки слишком спортивные, японки слишком покорные, итальянки слишком ревнивые, англичанки слишком пьющие, голландки слишком раскрепощенные, испанки слишком томные! Остаются русские, обладающие особой красотой и необъяснимой властью над людьми», – в этом был убежден Октав (герой «99 франков» – прим NDNews.ru), скаут крупнейшей косметической компании «Идеаль», отправляясь в Россию. Жизнь гламурного вербовщика нервная и вредная для здоровья: попробуй-ка прочесать все московские ночные клубы, попить водки с каждым встречным олигархом, поколесить по необъятным заснеженным просторам да еще пересмотреть тысячи нереальных красавиц. Так и с ума сойти недолго. Но долгое время худо-бедно Октав справлялся со своими обязанностями. Пока однажды парижское начальство, забившееся в истерике из-за опозоривших «Идеаль» смелых эротических эскапад главной звезды, не сказало ему: умри или найди (за неделю!) не рядовую модель, а сокровище, новое – идеальное – лицо.

В ролях: Гаспар Пруст, Одри Флеро, Анамаия Вартоломей, Джонатан Ламбер и другие.

«Идеаль» – ернический роман-исповедь, превращенный автором в ироничный фильм о мире, подчиненном диктатуре моды, гламура, порочности», – пишут критики.

Российская комедия «Спасти Пушкина»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=eEWxT23fWww&rel=0">Video</a> Спасти Пушкина

Филипп Коршунов и Павел Мирзоев сняли полнометражный фильм, во многом опирающийся на сериал «Пушкин». Всем известно, что А. С. Пушкин – наше всё. Поэтому ученики современного московского лицея хотят во что бы то ни стало спасти великого поэта от неминуемой смерти на дуэли. Школьники с помощью машины времени переносят Александра Сергеевича в XXI век, но и в наши дни его подстерегает немало опасностей.

В ролях: Константин Крюков, Ирина Крутик, Алексей Лукин, Денис Сухомлинов и другие.

Украинский мультфильм «Никита Кожемяка»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=auknD_dWbI0&rel=0">Video</a> Никита Кожемяка

Для детей в прокате – очередной мультфильм про богатырей. Маленький Никита, сын известного богатыря Кожемяки, решил, что тоже может победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Несмотря на его запреты, Никита находит способ ввязаться в приключения и теперь только от его храбрости зависит, одолеет ли он ожившего дракона и попадет ли из волшебного мира обратно домой.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.04.17

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