Маленький Грут в «Стражах галактики-2», военный детектив про блокаду Ленинграда и рок-мультик (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 04.05.17

На этой неделе в кинотеатрах Екатеринбурга можно посмотреть всего четыре новых фильма. Прокатчики небезосновательно делают ставку на вторую часть «Стражей галактики», которая скорее всего станет хитом, как и первая. В сиквеле все та же команда с безбашенным енотом, Звездным Лордом и Грутом, который превратился в бейби-версию себя. Также в прокате – военный детектив про блокадный Ленинград, байопик про певицу Далиду и мультфильм про рок-зверей.

Енот-оторва и беби-Грут – на экранах «Стражи галактики. Часть 2»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Ys3mXt3WqMA&rel=0">Video</a> Стражи галактики. Часть 2

Джеймс Ганн снял сиквел комикса Marvel «Стражи галактики». Причем вторая часть получилась ничуть не хуже, а в чем-то даже и лучше первой. Международные рейтинги фильма – выше 8 баллов, а отзывы зрителей и фанатов в основном восторженные.

Итак, все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Купер и другие.

«Кинокомикс Marvel «Стражи Галактики. Часть 2» не уступает первой серии в спецэффектах и хулиганстве. И заметно выигрывает в драматизме, – пишут «Ведомости». – Главный козырь вторых «Стражей Галактики» – не драки со спецэффектами (само собой, поставленные так, что не моргнуть), а, как ни странно, сюжет, который в экранизациях комиксов, как правило, вторичен и нужен лишь для связки между сценами кулачных боев, погонь на звездолетах и перестрелок лазерами. «Стражи Галактики. Часть 2» прежде всего рассказывают историю. Простую и сложную, интимную и величественную».

«Джеймс Ганн избрал рискованный путь повествования, построенный на смешении культур поколений, съемке, которая, в случае неправильного ведения, убила бы визуал на корню, на юморе, граничащем с глупостью. Но риск оправдался, поскольку «Стражи Галактики. Часть2» – это серьезная история, основанная на качественных шутках, красивой картинке и подборке Awesome Mix Vol. 2, которые заставят жаждать продолжения истории, создание которого уже подтверждено Джеймсом Ганном», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «Jupiter-s».

Мультфильм про рок-звезду «Рок Дог»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7qtT7yhlwYQ&rel=0">Video</a> Рок Дог

На экраны сегодня выходит мультфильм от создателей «Лови волну» и «Истории игрушек 2». Встречайте, новый герой отправляется покорять город зверей! Он – пёс Боуди, и он не унывает, несмотря ни на что. Ему на роду написано сторожить родную деревню от волков, а он мечтает стать учеником живой рок-легенды, кота по имени Энгус. Однако у Энгуса совсем другие планы, да и волки подстерегают за каждым углом.

Мультфильм подходит для детей старше 6 лет.

Военный детектив про блокаду Ленинграда «Три дня до весны»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=bJsq4twel90&rel=0">Video</a> Три дня до весны

В преддверии 9 Мая состоялась премьера российского военного детектива про блокаду Ленинграда, режиссер – Александр Касаткин. Фильм мало рекламировался и пока не собрал почти никаких отзывов. Известно лишь, что картину высоко оценили на Международном фестивале «ДетективФЕСТ» в Москве, а на фестивале дебютов «Движение» в Омске фильм взял приз зрительских симпатий. Также на «Ленфильме» сообщили, что «Три дня до весны» – это первая часть новой трилогии про блокаду.

Действие происходит в Ленинграде в феврале 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях.

В ролях: Евгений Сидихин, Юрий Ицков, Владислав Абашин, Полина Красавина и другие.

«Три дня до весны» – кино абсолютно прокатное и массовое, но врученный ему приз зрительских симпатий вполне понятен критикам. Как и авторы «Сталинграда», Касаткин снимает войну как театр, оглушая зрителя оркестровой музыкой, – писали «Известия» по следам фестиваля «Движение». – Но в отличие от проектировщиков блокбастеров, он часто и смело нарушает жанровые конвенции. Романтическое напряжение между героями находит не тот выход, которого ждет зритель. Предателями оказываются не те герои, на которых ставишь. А в конце фильм позволяет себе такой сюжетный поворот, что критики ехидно хихикают – зато зритель рукоплещет. И, кстати, этот ход явно свидетельствует о самоотверженности сценаристов Аркадия Высоцкого и Александра Бороднянского: противоположный финал сделал бы их любимцами СМИ».

Байопик про известную певицу «Любовь и страсть. Далида»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=D8OhY73Fn_8&rel=0">Video</a> Любовь и страсть. Далида

Лиза Азуэлос сняла фильм про известную французскую актрису и певицу итальянского происхождения Далиду. «Она была рождена, чтобы стать звездой. Она обладала магической красотой и невероятным голосом. Она ворвалась на музыкальный Олимп и завладела сердцами всего мира. Но слава и деньги не принесли ей счастья. Всю жизнь она искала настоящую любовь и ради нее пожертвовала всем», – говорится в анонсе фильма.

В ролях: Свева Алтиви, Венсан Перес, Риккардо Скамарчо, Нильс Шнайдер и другие.

В Екатеринбурге фильм идет только в двух кинотеатрах: «Киномакс Мегаполис» и «Синема Парк».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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