Празднуем День Победы, лепим Ждуна, танцуем и салютуем (ФОТО, ВИДЕО) / 15 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 05.05.17

В предстоящие длинные выходные, конечно, главным событием станет 9 Мая. В Екатеринбурге пройдет парад, акция «Бессмертный полк», концерт Лещенко и Ваенги и салют. Кроме патриотических спектаклей и концертов, будут и другие развлекательные мероприятия: лекции про Ромео с Уралмаша и гендерные модели в детской литературе, мастер-класс по изготовлению Ждуна, кубок Урала по танцам, классическая музыка и другие. 15 самых интересных событий предстоящего вечера и 4 выходных – в обзоре NDNews.ru.

«Ромео с Уралмаша» – хореографы расскажут о новациях в театре

5 мая в 20:00 в Ельцин-центре можно послушать лекцию «Ромео с Уралмаша: балет Прокофьева в местном контексте». В феврале спектакль Екатеринбургского балета «Ромео и Джульетта» был исполнен в Москве, а после – получил «Золотую маску» как лучший балет года. После показа столичные зрители не раз повторили в соцсетях, что герои спектакля – молодые парни и девчонки с Уралмаша, хотя на сцене нет ни заводских пейзажей, ни узнаваемых уральских реалий. Должны ли балетные Ромео и Джульетта непременно обитать в рисованной Вероне? Нужно ли вспоминать Шекспира, говоря о балете Прокофьева?

О традиции и новации в екатеринбургском «Ромео» рассуждают Игорь Булыцын, обладатель премии «Золотая Маска» за роль Меркуцио, и Богдан Королёк, помощник худрука Екатеринбургского балета и автора спектакля Вячеслава Самодурова.

Место проведения: Ельцин-центр, Медиазал (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Рэм Урасин исполнит Гайдна, Шумана и других

Сегодня в 18:30 в Свердловской филармонии состоится выступление пианиста Рэма Урасина, народного артиста Татарстана. Лауреат конкурсов имени Ф. Шопена в Москве (1992) и Варшаве (1995), обладатель Гран-при Международного исполнительского конкурса в Монте-Карло (2001), обладатель четырех специальных призов Международного конкурса пианистов в Сиднее (2004). Дебютировал в 8 лет с оркестром Татарской филармонии, в 13 – вышел на сцену с сольной программой. Играл в крупнейших залах мира. Ему посвящены фильмы: «Это вечное чудо» (1993) и «Большая игра» (2000).

В программе сегодняшнего фортепьянного вечера – Гайдн (Соната ре мажор), Шуберт (Соната до минор), Шуман (Фантастические пьесы ор.12), Лист (Мефисто-вальс № 1) и другое.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 250 рублей.

Великая Отечественная война глазами поэта – в спектакле «1941-1945»

В Камерном театре сегодня в 18:30 состоится премьера спектакля «1941-1945», который станет заключительной частью проекта «Русская Поэзия XX века». Начало войны, Блокада Ленинграда, Сталинград, битва под Москвой, взятие Берлина – все эти события зрители увидят глазами Поэта – через стихи, песни, письма и дневники участников войны. В них есть все: страдания и боль, любовь и утешение, бесстрашие перед смертью и радость победы. Эти стихи и есть сама Жизнь.

В постановке прозвучат стихи: Александра Твардовского, Ольги Берггольц, Константина Симонова, Алексея Недогонова, Сергея Орлова, Юлии Друниной, Семена Гудзенко и других авторов. Идея, постановка и музыкальное оформление – Дмитрий Касимов.

Спектакль «1941-1945» также можно посмотреть 6, 8 и 9 мая.

Место проведения: Камерный театр (ул. Пролетарская, 18)

Вход: от 500 рублей.

(Фото – официальный сайт Камерного театра)

Музыка Балканского полуострова – Balkan Music Band

5 мая в 19:00 в клубе EverJazz выступит скрипач Аркадий Клейн и его Balkan Music Band. Музыкант уже давно начал свои эксперименты с этнической музыкой. Программа, которую сыграют в этот вечер, представляет собой последовательную, оригинально и со вкусом выстроенную экскурсию в мир балканской музыки.

Публика услышит импровизации профессиональных музыкантов на народные балканские темы, а также мелодии Горана Бреговича и Эмира Кустурицы. Каждая мелодия будет наполнена цыганской романтикой, безудержным отчаянием и счастливой свободой. На выходе получается вкуснейший коктейль с ощутимой этнической основой.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: места у бара – 300 р., места за столиком – 500 р., VIP-места – 600 р.

(Фото – со страницы группы «ВКонтакте»)

«​Невинная мизогиния»​: женские гендерные модели в детской литературе

6 мая в 19:00 в магазине «Пиотровский» прочтут лекцию на необычную тему – «Невинная мизогиния»​: женские гендерные модели в детской литературе». Лектор – Инна Сергиенко, кандидат филологических наук, специалист по детской литературе.

«С момента своего возникновения детская литература выполняет функцию интеграции ребенка в социокультурное пространство. Большинство художественных текстов, обращенных к детям, транслирует и прививает читателю различные социальные нормы. Формирование гендерных моделей играет важную роль в этом процессе, в связи с чем детская литература становится актуальным объектом феминистского анализа», – поясняют идею лекции организаторы.

В лекции будут рассмотрены женские гендерные модели, представленные в детской литературе на протяжении ее истории (XVIII – XXI век), показан механизм конструирования дискриминирующих стереотипов и попытки их преодоления в новой детской литературе. Лекция сопровождается презентацией.

Место проведения: магазин «Пиотровский», Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Майский рок-фестиваль в Доме печати

6 мая в 17:00 в Доме печати пройдет ROCK MAY FEST. Это музыкальный рок-фестиваль, объединивший в себе инди, пост-рок и альтернативную музыку. Один вечер, одна сцена и восемь по-настоящему интересных групп Екатеринбурга.

На фестивале выступят: Neverhead, THE LUNGS, AICAN, Some_Different_Places, «Дваразашакур», BLACK ORIGINS SOllUTION, thereisnopoint, «Русская Беспредметность».

Место проведения: Дом печати (пр. Ленина, 49)

Вход: 350 рублей.

(Фото – афиша мероприятия)

Мастер-класс по созданию «Ждуна»

7 мая с 14:00 до 15:30 в Ельцин-центре можно будет своими руками вылепить «Ждуна». Мастер-класс рассчитан на детей в возрасте от 6 лет, но и взрослые могут попробовать себя в творчестве. На мастер-классе участники узнают, как сделать из соленого теста или скульптурного пластилина всемирно известную медийную фигуру – Ждуна. Получившегося Ждуна можно забрать домой, чтобы он ждал вас после учебы или работы.

Занятие проводит Елена Мочалова – художник, иллюстратор, декоратор. Нужна предворительная запись по телефону 8 (343) 312-43-43.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, 3 этаж)

Вход: 500 рублей (материалы включены в стоимость).

«Князь Игорь» и «Эй, ухнем!» – патриотический концерт в Музкомедии

7 мая в 18:00 в Музкомедии состоится концерт «О России с любовью» – новый проект группы «Изумруд» и друзей.

В первом акте прозвучит музыкальная баллада «Князь Игорь» – вдохновленная «Словом о полку Игореве» и музыкой Александра Бородина к опере «Князь Игорь». Авторы проекта создали оригинальную синтез-сюиту о мужестве, чести и любви, сюиту, где каждый музыкальный номер «иллюстрирует» одну главу «Слова»: история князя Игоря будет рассказана языком музыки, пластики и графики.

Над этим патриотическим проектом трудилась большая творческая команда. Иллюстрации к каждой главе создал знаменитый уральский художник Виталий Волович. Его талантливые картины оживут в исполнении екатеринбургских танцовщиков – пластические комментарии для всех эпизодов сочинили артисты данс-компании «ОКОЁМ».

Во второй части концерта – премьера совместной программы группы «Изумруд» и вокального проекта Non Solo «Эй, ухнем!». Эти команды не раз выступали на одной сцене, но концерт-дуэт появляется в их творческой биографии впервые. В программе, конечно же, ожидаются шлягеры отечественных композиторов, народные песни – и, конечно, композиции военной тематики, ведь концерт пройдёт накануне Дня Победы.

Место проведения: театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47)

Вход: от 200 рублей.

Опера про Освенцим «Пассажирка»

В канун Дня Победы особенно пронзительно будет смотреться опера «Пассажирка», которую в очередной раз покажут в Екатеринбургском театре оперы и балета 7 мая в 18:00. Опера Моисея Вайнберга была написана по повести «Пассажирка из каюты 45» одной из бывших узниц Аушвица Зофьи Посмыш. По сюжету бывшая эсэсовка Анна Лиза Франц плывет со своим мужем, успешным дипломатом, в Бразилию. Внезапно на палубе она встречает женщину, похожую на узницу Освенцима Марту, которую когда-то выбрала в свои помощницы из числа заключенных, но которая должна была умереть в страшных муках. Вся жизнь Лизхен в момент начинает рушиться. Прошлое в Освенциме не забудет никто: ни тот, кто там работал, ни тот, кто рисковал быть расстрелянным в любой миг.

Освенцим на сцене Оперного театра забыть тоже нелегко. Еще до начала спектакля вы будто попадаете в газовую камеру – занавес сделан по настоящей фотографии стены такой камеры из Аушвица, а клубы дыма дадут вам увидеть то, что видел каждый погибший в концлагере в последний миг своей жизни. Декорации и костюмы вообще созданы почти с документальной точностью – для этого создатели спектакля ездили в Освенцим и изучали каждый камушек. На сцене – трубы крематория, эсэсовцы и нары.

Музыка Вайнберга – резкая, непривычная для слуха, полная диссонансов. Даже в «мирном» джазе на палубе корабля слышится лязг защелок крематориев, выстрелы и резкая речь эсэсовцев, которые выкрикивали не имена – номера тех, кто приговорен к смерти.

Опера «Пассажирка» – не для того, чтобы развлечься и провести приятный вечер в театре. Этот спектакль – для того, чтобы задуматься.

Подробнее – в материале NDNews.ru .

Место проведения: Оперный театр (пр. Ленина, 46а)

Вход: от 200 рублей.

Фортепьянный концерт от Владислава Чепиноги

8 мая в 20:00 в Доме печати пройдет праздничный фортепианный концерт в преддверии Дня Победы. Гости услышат лучшие произведения Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Людвига Ван Бетховена, Фредерика Шопена и других великих композиторов. В этот вечер, посвященный прекрасному празднику, воодушевляющую и вдохновляющую, а также напоминающую о бессмертном подвиге музыку для вас исполнит виртуоз и резиднет лофта – Владислав Чепинога.

Место проведения: Дом печати (пр. Ленина, 49)

Вход: свободный, бронирование столика – 500 рублей с человека.

(Фото – с сайта Свердловской филармонии)

80 номинаций, 1500 участников – Кубок Урала по танцам

8 и 9 мая в рамках ежегодного танцевального фестиваля Dance Ural Fest 2017 пройдет Кубок Урала по танцам «Танцующий город 2017». Это крупнейший танцевальный чемпионат нашего региона, включающий в себя зрелищные соревнования и яркие показательные выступления. Более 80 номинаций, более 1500 участников, два дня соревнований и звездное жюри – ждут зрителей.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 500 рублей.

День Победы в Екатеринбурге: парад, «Бессмертный полк», Лещенко и салют

Конечно, главным событием предстоящего уикенда станет празднование 9 Мая. Начнется оно по традиции в 10:00 с военного парада на площади 1905 года. В параде примут участие более 2,3 тысячи военных и более 50 единиц техники. Также состоится пролет военной техники: можно будет увидеть четыре истребителя-перехватчика МиГ-31, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24М, два фронтовых штурмовика Су-25 и вертолеты Ми-8 и Ми-24, транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Л-410.

После этого по брусчатке пройдет «Бессмертный полк». Горожане пронесут через весь центр города портреты своих дедов, отцов, братьев, сестер – тех, кто ковал Победу. В этом году в акции примут участие 70 тысяч человек.

С 12:00 до 17:00 в Театральном переулке будет проходить выставка военной техники. Параллельно на площадках города будут идти концерты и праздничные программы.

А главный концерт начнется в 18:00 на Плотинке и в 20:00 на площади у Драмы. Выступят Лев Лещенко, Елена Ваенга, отец Гермоген, Игорь Саруханов и другие. Праздничная программа завершится в 22:30 салютом и фейерверком.

Место проведения: Екатеринбург

Вход: свободный.

Московский театр покажет спектакль про Шукшина

Пока «Коляда-театр» гастролирует во Франции и Сербии, на их сцене будут идти спектакли московского театра «СТУДИЯ.project». 9 мая в 19:00 можно будет увидеть постановку «Шукшин: один день из сельской жизни». В родное село «Сростки» приехал повидать родных и друзей Василий Макарович Шукшин. Кто бы мог подумать, что за один день он станет свидетелем и участником стольких событий, которые выведут из равновесия не только самих жителей села, но и его самого, что впору будет позадуматься о душе, вере, о смысле жизни.

В основе этого спектакля лежат легендарные шукшинские рассказы, читая которые, волей-неволей узнаешь в их героях черты своих близких друзей, родных, а подчас и черты самого себя. Даже несмотря на то, что все они окрашены особенным шукшинским колоритом.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97)

Вход: от 400 рублей.

(Фото – афиша спектакля)

Акустический блюз и фолк от ансамбля Stambulchik Brothers

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=QO8hbO5CW14&rel=0">Video</a> Stambulchik Brothers

9 мая в 19:00 в EverJazz вновь состоится концерт ансамбля Stambulchik Brothers. Stambulchik Brothers – участники фестивалей «Изумрудный город», «Вluegrass на уральских горах». Программа квартета состоит из американских, ирландских народных песни, переработок песен известных исполнителей (Тom Waits, Bob Marley, Kraftwerk, «PinkFloyd» и др.), а также из нескольких инструментальных пьес и песен собственного сочинения.

Основные персоны: Юрий Мишков – гитара, мандолина, голос. Михаил Симаков – укулеле, бузуки, флейты, голос.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: места у бара – 300 р., места за столиком – 500 р., VIP-места – 600 р.

InterText исполняет «Квартет на конец времени» Оливье Мессиана

9 мая в 20:00 в Ельцин-центре ансамбль InterText исполнит «Квартет на конец времени» Оливье Мессиана. Один из самых значительных композиторов XX века Оливье Мессиан создал «Квартет на конец времени» (Quatuor Pour La Fin Du Temps) для скрипки, виолончели, кларнета и фортепиано, находясь в тяжелейших условиях немецкого концентрационного лагеря для военнопленных. Квартет впервые был исполнен музыкантами-военнопленными в январе 1941 года в лагере в Силезии и стал ярким свидетельством силы людей в столкновении с ужасами войны.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 200 рублей (по билету в музей).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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