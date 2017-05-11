Король Артур от Гая Ричи, сатирический хоррор-сенсация и драма про балерин в Большом театре (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 11.05.17

Главной премьерой недели станет очередной фильм про короля Артура, но в необычном исполнении – режиссер Гай Ричи сделал Артура почти гопником, воспитанным на улице, чем возмутил британскую критику. Однако в России фильм может стать успешным в прокате: в нем есть все, за что любят Гая – драки, динамика, острый язык и прочее. Также критики советуют обратить внимание на хоррор «Прочь» – он уже стал сенсацией в Америке благодаря теме расизма и сатирической подаче. Также в прокате – драма про Большой театр, новый фильм с Катрин Денев и неудача Джеки Чана.

Гай Ричи и «Меч короля Артура»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=tVSeAa7VmNo&rel=0">Video</a> Меч короля Артура

Сегодня главной кинопремьерой станет очередной фильм про короля Артура, но – от Гая Ричи. Сценарий фильма основан на романе Томаса Мэлори «Смерть Артура». Британские и американские критики в ужасе раскритиковали новую ленту Ричи, назвав ее абсурдной и вульгарной. Российские СМИ и зрители пока настроены более позитивно: чего же вы ждали от Гая Ричи?

Итак, молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живет до момента, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется – влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.

В ролях: Чарли Ханнэм, Астрид Берже-Фрисби, Джуд Лоу, Эрик Бана и другие.

«…слоган картины – «Воспитан на улицах. Рожден быть королем». И хотя для Гая Ричи важнее первая часть этой фразы, от второй Артуру тоже никуда не уйти: рожден – значит, будет, – пишет «Комсомольская правда». – …Да, тут есть все, что вы ожидали от режиссера фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Шерлок Холмс»: сюжет, развивающийся лихорадочными рывками, предельно энергичный саундтрек, бесконечные драки, абсолютное неуважение к легендам и духовным скрепам британцев. «Артур» Гая Ричи не похож ни на одну предыдущую картину о британском короле (разве что – когда режиссера совсем заносит – чуть-чуть на «Монти Пайтон и Святой Грааль») . Еще на стадии сценария проект «продавали» студии Warner Bros. как «комбинацию «Властелина колец» и «Большого куша» – и не обманули, это примерно она и есть».

Сатирический «черный» хоррор «Прочь»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=B8nkKVoHqkQ&rel=0">Video</a> Прочь

Еще одна громкая премьера – сатирический хоррор американского комика Джордана Пила, который к тому же стал его дебютным кинопроектом. «Прочь» уже взорвал американский прокат и стал сенсацией: на съемки было потрачено 4,5 миллиона долларов, а сборы уже достигли 200 миллионов. К тому же фильм вошел в топ-10 фильмов, набравших рейтинг одобрения 99% на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes.

Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь…

В ролях: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер, Брэдли Уитфорд.

«Прочь» – один из самых остроумных, легких (несмотря на литры пролитой к финалу крови) и смелых в отношении со скользкой темой межрасовых отношений фильмов последних лет, – пишет «Коммерсант». – Это, безусловно, «черное кино», но снятое без своеобразного гетто-акцента, которым отмечены все фильмы того же Спайка Ли или, скажем, брутальные комедии братьев Уайенсов, куда более радикальные в репрезентации особенностей афроамериканского быта и менталитета. Оно одинаково иронично и по отношению к белым с их бессознательной завистью перед витальностью афроамериканских тел и культур, и по отношению к черным, в свою очередь культивирующим мифы об этой зависти и штампы о тяжелой жизни в гетто. Высмеивается здесь даже сам процесс эмансипации и интеграции афроамериканцев в общество, по-прежнему устроенное по белым правилам»

«Собственно, «Прочь» – это уникальный ужастик, который нельзя пропускать. Он и веселый и жуткий – персонажи интересные, а тема актуальная и необычная для такого фильма. Даже над деталями поработали, что дает нам неплохую музыку и операторскую работу. Это хороший пример того – как нужно сегодня удивлять зрителя и вместо того, чтобы просто забить фильм разными скримерами и страшными лицами, Джордан Пил давит на нас по другому, оставляя яркие впечатления после просмотра и даже материал для размышлений. Не пропустите эту ленту, ибо такие ужастики каждый день не выходят», – восторгаются рецензенты «Кинопоиска».

Комедия с Джеки Чаном «Доспехи бога: В поисках сокровищ»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=CLNm1agmYUc&rel=0">Video</a> Доспехи бога: В поисках сокровищ

Стэнли Тун снял очередной комедийный боевик с Джеки Чаном, который разочаровал поклонников жанра и актера. Профессора археологии Джека Си ждет по-настоящему увлекательное приключение. Нужно разгадать массу загадок и найти несметные сокровища древнего королевства. За самым большим кладом в истории охотится еще и могущественный преступный синдикат. Джеку вместе с командой предстоит проявить умения и смекалку, и завоевать сердце принцессы.

В ролях: Джеки Чан, Диша Патани, Амира Дастур, Сону Суд и другие.

По словам зрителей, получился весьма посредственный фильм. «Впрочем, от Джеки Чана давно другого и не ждешь», – пишут разочаровавшиеся поклонники.

Криминальная комедия «Киллер поневоле»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=fXmL55EbrXc&rel=0">Video</a> Киллер поневоле

Паскаль Шомель снял комедию про киллера-неудачника, которая пока проваливается в прокате. Жак готов на все, чтобы заработать денег. Даже на предложение местного авторитета убить его неверную жену. Но есть две проблемы: Жак едва ли умеет управляться с оружием, а его новая девушка работает в полиции, где вовсю ищут неумелого киллера.

В ролях: Ромен Дюрис, Мишель Блан, Алис Белади, Гюстав Керверн и другие.

Драма про балет и театр – «Большой»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=numYSXDyb_M&rel=0">Video</a> Большой

Драму Валерия Тодоровского про балет в Екатеринбурге показывают несколько кинотеатров. Юная и необычайно талантливая танцовщица Юля Ольшанская из маленького шахтерского городка вытягивает «счастливый билет»: её замечает бывший артист балета Потоцкий и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Однако для того, чтобы стать бриллиантом, любому, даже самому выдающемуся алмазу, требуется огранка, и путь на легендарные подмостки Большого театра для Юли лежит через стены балетной школы, где опеку над непокорной провинциалкой берет еще более своенравная преподавательница Галина Михайловна Белецкая. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения, и Юля на собственном опыте должна будет убедиться, что большой балет – это не только белизна пачек, золото лож и скольжение шелковых лент. Но никакие препятствия не остановят того, у кого есть Большая Мечта.

В ролях: Алиса Фрейндлих, Валентина Теличкина, Александр Домогаров, Николя Ле Риш и другие.

По словам критиков, если вы любите балет и разбираетесь в нем, смотреть фильм будет тяжело.

«Фильм Тодоровского вообще не для тех, кто насмотрен в балете. Скорее он рассчитан на тех, для кого «Большой» – миф. И чьи там ноги, совершенно не важно, – пишут «Ведомости». – Парадоксально, но балетная фальшь в «Большом» возникает именно потому, что авторы стремились сделать его максимально профессиональным. На роли главной героини и ее соперницы они выбрали профессиональных танцовщиц. Но киновыразительность и выразительность пластики – понятия разного рода. Роли достались актрисам, в балете профессиональных вершин не достигшим. Им веришь, пока они находятся вне репетиционных залов и сцены. Но как только они начинают танцевать (собственно, танцевальная часть ролей дублирована минимально), становится очевидно: это – не Большой».

Драма «Почетный гражданин»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Z5pXfo1FQeM&rel=0">Video</a> Почетный гражданин

В кинотеатре «Салют» в Екатеринбурге можно посмотреть фильм Гастона Дюпра и Мариано Кона, за роль в котором Оскар Мартинес получил Кубок Вольпи на Венецианском фестивале. Картина тоже претендовала на Золотого льва. Но осталась без награды.

Главный герой фильма – лауреат Нобелевской премии по литературе, писатель Даниэль Монтовани – желчный и пресыщенный интеллектуал. В юности он покинул Аргентину и уже несколько десятилетий живёт в Европе. Каждый день он получает множество приглашений выступить в самых престижных аудиториях мира, но неизменно отвечает на них отказом. Однако когда ему приходит письмо из аргентинского городка Салас, где он родился и вырос, с предложением приехать и получить статус почётного гражданина города, он не выдерживает и в приступе неожиданной ностальгии отправляется на «малую родину». Город встречает знаменитого писателя почти гротесковыми почестями, но чем дальше, тем менее приятной кажется эта поездка. Слишком много незаживших ран ждёт Даниэля Монтовани в Саласе. И к ним быстро прибавляется масса новых обид – ведь когда в скучный провинциальный городок приезжает всемирно известный и явно небедный земляк, то каждый надеется извлечь из этого какую-нибудь личную выгоду, но не у всех это получается. К тому же теперь жители Саласа прочли наконец книги Монтовани и обнаружили в них и себя и свой родной город, но совсем не в том виде, как им бы того хотелось.

В ролях: Оскар Мартинес, Дади Бриева, Андреа Фриджерио, Нора Навас и другие.

Драма с Катрин Денев «Я и ты»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=w934X6r732k&rel=0">Video</a> Я и ты

Также только в «Салюте» идет фильм «Я и ты» режиссера Мартена Прово. Клер живет в своем уютном мире, почти в раю, который она выстроила сама: у нее очаровательный садик под Парижем, любимая работа в больнице и умница-сын, который вот-вот сам станет врачом. Её размеренная жизнь переворачивается с появлением Беатрис – мачехи, внезапно сбежавшей 30 лет назад от Клер и ее отца. Беатрис все так же любит красивую жизнь и не любит обещания, но она вернулась, чтобы попросить прощения и… помощи. Уравновешенная разумная Клер и взрывная эксцентричная Беатрис, – кажется, у этих женщин нет ничего общего, кроме прошлого, которое оставило слишком много вопросов. Беатрис преподает Клер, возможно, главный урок: как бы ни обходилась с тобой судьба, ты всегда в силах танцевать, пить за жизнь и жить с азартом.

В ролях: Катрин Денев, Картин Фро, Оливье Гурме и другие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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