Новый «Чужой» от Ридли Скотта, готичный триллер с Эмилией Кларк и документалка про Полунина (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 18.05.17

Главной премьерой недели, а у некоторых и всей весны, стал фильм «Чужой: Завет». Ридли Скотт выпустил первую часть новой трилогии культовой франшизы про монстра в космосе. И, надо сказать, критики и поклонники остались довольны. Также на экранах – триллер с Эмилией Кларк, документальный фильм про уникального танцовщика Сергея Полунина и мелодрама с красивыми видами Франции.

Ридли Скотт запустил новую трилогию – «Чужой: Завет»

Чужой: Завет

27 ноября 2015 года Ридли Скотт объявил, что фильм «Чужой: Завет» станет первой частью новой трилогии «Чужой», и что сюжетно эта трилогия будет ближе к первому фильму «Чужой» (1979). По сюжету во время обследования удаленной планеты, расположенной на другой стороне галактики, экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает, что то, что они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле – тёмный и опасный мир. Его единственный житель – синтетический андроид Дэвид, оставшийся в живых после обреченной экспедиционной миссии «Прометей».

В ролях: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд и другие.

Поклонники классического «Чужого» уже успели сходить на предпоказы и считают, что фильм удался. Мнения критиков разделились.

«Вернув себе вселенную «Чужого», Ридли Скотт, будто играючи, вывел ее на новый уровень, в котором уже не нужна воительница Рипли, которую собирался воскресить в своем фильме выскочка Нил Бломкамп. Скотт, как выяснилось, куда точнее чует новую угрозу человечества, и заключается она в добрых лицах андроидов, сумевших правильно услышать Вагнера, а не в мифических инженерах и прочей ереси. Остается только надеяться, что мастер не оставит свой рассказ на полпути, и в следующий раз на пути Дэвида все-таки встанет победившая всех чужих Рипли. Ожидания от этой встречи после просмотра «Завета» зашкалят у кого угодно», – пишет «Газета.ру».

«А «Мурку» можешь?» – хочется спросить андроида Дэвида (Майкл Фассбендер), когда он садится за фортепиано и в ответ на просьбу инженера-создателя сыграть что-нибудь исполняет «Вход богов в Валгаллу» из вагнеровского «Золота Рейна». В смысле нельзя ли попроще, без демонстративного ницшеанства. Как в первом «Чужом», где команда транспортного звездолета «Ностромо» всего лишь пыталась выжить в столкновении с неуязвимым и совершенным монстром, – пишут «Ведомости». – …С одной стороны, это, конечно, грандиозно, но с другой – перегруженность «Чужому» вредит. За визуальной роскошью, идейным пафосом и сюжетным мельтешением в фильме пропадает тот глубинный ужас, который таился в хрестоматийном «Чужом», на первый взгляд простом как «Мурка». Но «Мурку» Ридли Скотт больше не может. Только Вагнера».

«Чужой: Завет» представляет собой мрачное продолжение предыдущей киноленты, при этом с весьма неплохим сюжетом и актёрской игрой, но и со слегка ненужной мрачной атмосферой, и предсказуемыми моментами, – пишет на «Кинопоиске» зритель под ником «MarkMesh». – Конечно же, эта атмосфера была весьма неплохо сделана, но создатели добавили в «Чужой: Завет» слишком много пугающих моментов, которые немного сбивают с общего сюжета. Эта часть конечно же хороша, благодаря своему сценарию и спецэффектам с актёрами, но она заостряет внимание немного не на том, на чём стоило бы. Однако, очень приятно было увидеть чужого, андроидов и ещё одни опасные космические приключения с интригующим исходом».

Проходная драма «Охотник с Уолл-стрит»

Охотник с Уолл-стрит

Марк Уильямс снял свой дебютный фильм, который в русском прокате вышел под названием «Охотник с Уолл-стрит», отсылая к успешному «Волку с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо. Впрочем, кроме делового антуража и схожего названия, у фильмов нет ничего общего.

Циничный и обаятельный хедхантер с Уолл-стрит Дэйн Дженсен близок к осуществлению своей американской мечты и покорению бизнес-олимпа. Но его карьерные интересы внезапно входят в противоречие с жизнью его семьи. Перед Дэйном встает непростой вопрос выбора.

В ролях: Элисон Бри, Джерард Батлер, Уиллем Дефо, Гретхен Мол и другие.

Готичный триллер с Эмилией Кларк «Голос из камня»

Голос из камня

Эрик Д. Хауэлл снял детективный триллер в готическом стиле, который уже успели «разнести» поклонники жанра. 50-е годы прошлого века. Таинственный старинный замок в Тоскане. Сюда приезжает Верена, молодая няня, обладающая редким даром возвращать к нормальной жизни психологически травмированных детей. Она умеет найти с ними тесный контакт. Верена – последняя надежда 40-летнего вдовца Клауса, чей сын Джейкоб в течение нескольких месяцев после смерти матери, не произнес ни слова. Оказывается, мальчик дал обет молчания до тех пор, пока дух матери не вернется. Очень скоро Верена начинает подозревать, что призрак умершей играет с ней в кошки-мышки, чтобы вселиться в ее тело. Возникшее между хозяином и девушкой влечение, перерастающее в подлинную страсть, ускоряет невероятную развязку.

В ролях: Эмилия Кларк, Мартон Чокаш, Катерина Мурино и другие.

«Голос из камня – это абсолютно слабый представитель жанра винтажного детективного триллера, который имел все шансы, что бы стать достойным представителем жанра. Но не нашел в себе силы для того, что бы стать таковым. Нудный, скучный, неоднозначный и преступно скупой как на БУ-моменты, так и на необходимую атмосферу фильм, который не спасает даже наличие Кларк и Чокаша», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «Alex Croft».

«В целом, фильм хороший, но одноразовый. Спокойное повествование, интересный сюжет, запутанная история, много драмы и легкое напряжение. Советую любителям атмосферного кино и Эмилии Кларк», – пишет «aisenka».

Документальный фильм про Сергея Полунина «Танцовщик»

Танцовщик

Стивен Кантор снял фильм, посвященный биографии известнейшего танцовщика Сергея Полунина, который в 17 лет был принят в труппу лондонского Королевского балета, а спустя два года стал самым молодым премьером в истории труппы. Однако лента рассказывает не классическую историю успеха, а повествует о пустоте, которую человек встречает на вершине – и о том, как начать жизнь заново, но по своим правилам.

Фильм обязателен к просмотру всем поклонникам Полунина и любителям балета.

«Когда в фильме игровом зрителю говорят о том, что танцор – это гений и выдающийся талант, пробивший себе дорогу с самого дна «сквозь асфальт», он должен верить искусству артистов и режиссера. В этом же фильме виден действительно незаурядный танцор, его великий дар напрямую, – пишет «Российская газета». – История судьбы Сергея Полунина такова, что ни один сценарист не придумает лучше. Поскольку жизнь – лучший автор сценария. Фрагменты фильма, где танцует Полунин, особенно в детском возрасте – семейная съемка, хочется перематывать и смотреть по несколько раз. То, как Полунин обошелся со своим даром, телом, удачей, вызывает сожаление, недоумение и потайное восхищение. То, к чему другие идут всю жизнь и не достигают этого, как бы упорно ни работали, ему было также даровано свыше. Плюс нечеловеческий труд, разумеется».

Мелодрама «Париж подождет»

Париж подождет

Элинор Коппола сняла красивую романтическую историю, в которой много видов цветущей Франции. Главная героиня фильма, уже немолодая женщина Анна, замужем за успешным кинопродюсером. Муж постоянно работает и почти не бывает дома, героиня чувствует себя одинокой и оттого несчастной. Когда супруг уезжает в очередную командировку, героиня отправляется на автомобиле из Канн в Париж. Сопровождает ее деловой партнер мужа, который окажется искусным обольстителем. Два коротких дня вместят увлекательное путешествие, которое напомнит Анне о том, что жизнь прекрасна.

В ролях: Дайан Лэйн, Алек Болдуин, Арно Виард, Линда Гегуш и другие.

Мультфильм «Трио в перьях»

Трио в перьях

С детьми можно отправиться на мультфильм «Трио в перьях». Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист. Он сам отправляется в Африку. По дороге он заводит дружбу со странноватой совой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой сцене. Эта троица пускается в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере!

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 18.05.17

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