Торжество Джека Воробья: в кинотеатрах Екатеринбурга кроме новых «Пиратов» премьер почти нет (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 25.05.17

В кинотеатрах Екатеринбурга сегодня можно посмотреть только один стоящий премьерный фильм – и это, конечно, новые «Пираты Карибского моря». Первую часть перезагруженной франшизы «Мертвецы не рассказывают сказки» с одинаковой страстью и ругают, и хвалят. Фанатам не хватило привычных героев, критики хвалят Деппа и спецэффекты. Словом – чтобы составить свое мнение, придется идти самому смотреть на новые приключения капитана Джека Воробья. Кроме «Пиратов», три кинотеатра поставили в прокат хоррор-короткометражки, собранный в единый проект», – «Монстры Юга». Фильм, по мнению поклонников ужасов, получился «на троечку».

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Мертвецы не рассказывают сказки

За создание пятой части «Пиратов» взялись режиссеры, которые ранее с франшизой не работали, но успели выпустить немало прогремевших картин – Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг. Сюжет, конечно, крутится вокруг Воробья. Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт – трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.

В ролях: Джонни Депп, Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Брентон Туэйтс, Кая Скоделарио и другие. Кира Найтли и Орландо Блум появятся, но лишь в маленьком эпизоде.

Отзывы на фильм настолько разные, что сделать какой-то однозначный вывод без самостоятельного ознакомления крайне сложно.

Обозревателю «Афиши Daily» фильм подарил «острые ощущение и чувство умиротворения»:

«В результате шоу, прежде не признававшее никого, кроме Джека Воробья, вдруг становится многоголосым. Хавьер Бардем нагоняет страху, Джеффри Раш передразнивает Йонду из вторых «Стражей Галактики», рок-звезды из The Beatles и The Rolling Stones напоминают, за что мы любим пиратов, а в массовке есть как минимум три гения эпизода – и одна обезьяна. Молодые актеры играют свои роли куда настойчивее, чем можно ждать от двойников Блума и Найтли, а сами Блум и Найтли заходят в кадр с большим личным багажом – и потому кажутся зрителю родными людьми. И даже Джонни Депп после шести лет разлуки больше не смотрится застрявшим в «Дне сурка» самодовольным кривлякой. Это странно и даже смешно, но он освобождается от надоевшего зрителю амплуа не в «Алисе в Cтране чудес», не в «Мрачных тенях» и не в «Одиноком рейнджере», а именно в проклявших его «Пиратах Карибского моря». Кажется, с актером произошла какая-то необъяснимая метаморфоза – и его герой вдруг стал равен в своей магической пластике, добродушной мудрости и радостной самоотдаче героям Чарли Чаплина».

«Газета.ру» считает, что пятый фильм лучше четвертого, но не дотягивает до первых трех, хотя атмосфера очень схожа с любимой всеми фанатами классической трилогией.

«Предыдущий фильм франшизы («На странных берегах») получил отличную кассу, но неоднозначную критику, и пятый фильм постоянный продюсер франшизы Джерри Брукхаймер решил сделать, что называется, «как при бабушке». Механика здесь более-менее повторяет оригинальную трилогию, пожилых героев заменили на молодых, придумали новый, уже совсем забубенный артефакт, Джек Воробей – на месте. То есть, простите, капитан Джек Воробей, конечно. Те, кто полюбил в свое время оригинал, будут в почти гарантированном восторге, – пишет «Газета.ру». – Тут есть пара эффектных трюков (лучший – с застрявшей в гильотине головой Джонни Деппа), немного сантиментов, а также шутки про слово «институтка» и ж*пу (то есть, еще раз простите, «корму»). Постановкой на сей раз занимались сразу два режиссера – авторы «Кон-Тики» и сериала «Марко Поло», норвежцы Хоакин Роннинг и Эспен Сандберг, но это, на самом деле, не так важно. Взяты они были Брукхаймером, прежде всего, из-за способности красиво снимать моря и океаны, а вот личного авторского почерка тут нет и в помине. Да и, в общем, не надо».

Зрители же советуют оставить уже Воробья в покое.

«В итоге, картина оставляет за собой смрадный шлейф, перебить которой не в состоянии даже активная эксплуатация образов главных героев. Появление Орландо Блума, а позже и Киры Найтли в трейлерах расчетливо вставлено с целью заманить первопроходцев в рядах фанатов на сеанс ностальгическими чувствами. Но никто не гарантирует, что секундный прилив щемящей в душе тоски не утонет в пучине разочарования и скорби, потому что «Мертвецы» лишены шарма оригинальной трилогии, размаха повествования Гора Вербински, неподражаемой музыки Ханца Циммера и пиратов, просто пиратов! Создателям ленты пора последовать примеру мертвецов и не рассказывать больше сказок, а отпустить Джека Воробья спокойно ходить по морям. Прости, Вербински, мы все пропили. Йо-хо-хо…», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «Jupiter-s».

Короткометражные хоррор-фильмы «Монстры Юга»

Монстры Юга

Всего три кинотеатра Екатеринбурга решили поставить в прокат еще что-то новое, кроме «Пиратов». В залах кинотеатров «Знамя», «Континент Синема», «Салют» можно посмотреть «Монстров Юга» – несколько хоррор-короткометражек, которые сняли малоизвестные режиссеры. Результат получился на «троечку», – пишут зрители. Есть удачные части, а есть не очень.

Пустынный участок дороги, усталые путники – двое мужчин, бегущих от своего прошлого, группа на пути к следующему концерту, человек пытающийся попасть домой, брат в поисках давно потерянной сестры и семьи на отдыхе – вынуждены противостоять своим страхам и самым темным тайнам, чтобы раскаяться на дороге.

В ролях: Чад Виллелла, Мэттью Беттинелли, Кристина Пешич, Фаббианн Терез и другие.

«…фильм лишен какой-то логической цепочки и его возможно оценить только по принципу «ничего не понял, зато было круто». Если вас такой подход к просмотру смущает – то стоит пропустить «Путь на юг» и не зацикливаться на отзывах кинокритиков. К счастью данный фильм не сделали в стиле мокьюментари, ибо в противном случае это был бы заранее проигрышный вариант. А так – только для разового просмотра», – пишут на «Кинопоиске».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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