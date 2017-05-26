Сексуальная эмансипация в кино и открытие пляжных вечеринок (ФОТО) / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 26.05.17

В эти выходные, начиная с пятницы и заканчивая воскресеньем, можно засыпать себя красками с головы до ног – в Екатеринбурге пройдет несколько фестивалей Холи. Погода позволяет заняться спортом на улице, поэтому каждый может принять участие в «Зеленом марафоне» или Майской велопрогулке. Или же отправиться на пляж на вечеринку с ретро-автомобилями в стиле пин-ап. Также в выходные – лекция про сексуальную эмансипацию в кино и, возможно последний, концерт «Курары».

Два фестиваля красок за три дня

Сегодня в Екатеринбурге открывается сезон фестивалей Холи. Первый проходит в ЦПКиО и продлится сегодня до 19:00. Там вас ждут тонны красок, крутые ди-джеи, музыкальные коллективы и кавер-банда «Каникулы».

Кто не успеет добраться до парка сегодня, может отправиться в парк «Таганская слобода». Там сезон Холи откроют 27 мая, фестиваль продолжится 28 мая. Добавим, что это лишь первые подобные мероприятия. Организаторы обещают устраивать их в течение всего лета.

Место проведения: ЦПКиО, «Таганская слобода».

Вход: свободный, краски приобретаются на месте.

Творческая встреча с Павлом Лунгиным и просмотр «Дамы Пик»

26 мая в киноклубе Ельцин-центра начнется показ фильма «Дама Пик». На просмотр приехал режиссер Павел Лунгин, с которым после показа пройдет творческая встреча, зрители смогут задать свои вопросы про эту картину и про творчество в целом.

По сюжету «Дамы Пик» оперная дива Софья Майер после долгих лет эмиграции возвращается в Россию. Певица намерена поставить «Пиковую даму» Чайковского на сцене, где когда-то дебютировала. Спектакль, без сомнения, станет событием сезона, а все актеры постановки проснутся знаменитыми. О славе и деньгах мечтает молодой певец оперной труппы Андрей, и «Пиковая дама» для него – шанс достичь желаемого. Он готов на все, чтобы получить роль Германа, и об этом догадывается Софья, оставившая для себя роль Графини. Оперная дива начинает жестокую игру, в которую будут вовлечены все участники спектакля.

Ведущий киноклуба – киновед, член Российской академии кинематографических искусств «Ника», лауреат премии Москвы Вячеслав Шмыров.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 300 рублей, на первые ряды – 500 рублей, льготный билет – 150 рублей.

(Фото – кадр из фильма)

The Beatles–Fest на Уралмаше

27 мая 2017 года в сердце Уралмаша, на бульваре Культуры состоится The Beatles-Fest! – в честь празднования 82-й годовщины Орджоникидзевского района. Более 50 коллективов Екатеринбурга готовятся весь день зажигать на сцене и исполнить самые хитовые песни легендарной британской группы. Ожидается, что хедлайнером станет известная рок-группа российского масштаба, но кто – держится в секрете.

Помимо основной программы, на сцену выйдут участники конкурса на лучшее исполнение песен «The Beatles» – непрофессиональные взрослые и детские коллективы, солисты в возрасте от 5 лет и старше, школы искусств и даже детские садики.

Гостей также ждут угощения от лучших ресторанов города и дизайнерский маркет, где можно будет приобрести украшения, предметы интерьера, сладости ручной работы и многое другое.

Место проведения: Уралмаш, ЦК Орджоникидзевский (ул. Бульвар Культуры, 3)

Вход: свободный.

(Фото – сайт Орджоникидзевского района)

Майская велопрогулка по северным пригородам

Майская велопрогулка состоится в Екатеринбурге в предстоящую субботу, 27 мая. Участникам будут предложены трассы протяженностью 15, 32 и 70 километров. Старт и финиш будут в непривычных местах, маршруты тоже будут незнакомыми: по северным окраинам и Березовскому.

«Старт будет у Центра культуры «Эльмаш», финиш – в пешеходной зоне бульвара Культуры на Уралмаше, где в это же время развернется «Битлз-фестиваль».

Место проведения: старт – от ЦК «Эльмаш» (ул. Старых Большевиков, 22)

Вход: регистрационный взнос на старте – 300 рублей.

Ретроавтомобили и ретромотоциклы – на открытии сезона Old Motors Ekaterinburg

27 мая в 12:00 в пляжном комплексе SunDali состоится Открытие ретро сезона от Old Motors Ekaterinburg. Кроме выставки классической и ретро техники, весь день перед гостями будут выступать известные екатеринбургские группы: Gazoliners (Only Rockabilly Music), Diddley Dogs (рокабилли), White Rabbit (Blues, Blues Rock, Rock'n'Roll).

Также на площадке – мастер-классы по разным видам спорта, тату-салон, конкурсы и сувениры. Будет проходить конкурс для прекрасных леди среди прошедших голосование – Miss Pin up 2017. Образы прекрасных крошек подарят настроение и создадут невероятную атмосферу 50-х.

Дресс код праздника: образы в стиле 40-х, 50-х, рin up и rockabilly будут отмечены особо.

Место проведения: пляжный комплекс SunDali (ул. Пески, 13а0

Вход: свободный.

«Сексуальная эмансипация в кино позднего СССР» – лекция в ЕЦ

27 мая в 19 часов в Ельцин-центре пройдет лекция на тему сексуальной эмансипации в кино позднего СССР «Дошли до пределов возможного...». В 1986 году на одном из телемостов между СССР и США прозвучала фраза, которая немедленно пошла в народ, сбросив контекст как ненужный балласт: «В СССР секса нет». Американская зрительница пожаловалась на засилье секса в телевизионной рекламе, в ответ на что из-за железного занавеса прозвучало, что на советском ТВ нет рекламы сексуального содержания. Однако народная молва не ошибается: начало фразы удачно передавало досаду граждан потрепанной империи, изголодавшихся по соблазнам «свободного мира».

Начавшийся в это же время процесс Перестройки, получившей в истории СССР статус имени собственного, означал и снятие запретов на сексуальную тематику в культуре. Массовый кинематограф с его имманентной наглядностью выдвинулся на авансцену этой символической борьбы. Но почему же Советы так боялись секса? Как сублимировалось запретное желание до середины 1980-х и в какую сторону оно устремилось после «революционного» V съезда кинематографистов СССР (май 1986-го)? Так ли невыносима, как еще недавно казалось, безвкусица позднесоветского развлекательного «трэша», сметавшего устаревшую социалистическую мораль? Наконец, как в сознание постсоветского человека входила товарно-символическая функция секса, являющаяся ключевым признаком общества потребления? Эти вопросы предлагает обсудить в своей лекции Ян Левченко, профессор школы культурологии НИУ-ВШЭ (Москва).

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

(Фото – кадр из фильма «Интердевочка»)

Пенная вечеринка и концерт Линды в Березовском

Кому не лень доехать до соседнего Березовского, 27 мая могут отправиться на бесплатный концерт Линды, которым завершится День предпринимателя в 21:30-22:00. Праздник начнется с самого утра на улице Театральной, где будет идти выставка, конкурсы, мастер-классы.

В 12:30 состоятся Майские свадьбы. В 14:00 – фестиваль красок «Холи» (фонтан в Парке Победы), в 16:00 – Пенная вечеринка (Торговая площадь).

Концертная программа стартует в 18:00. Перед зрителями выступят участники проекта «Из душа в душу», сводный берёзовский хор «Согласие», Наталья Артемова и STAS 8BIT, «Нелегалы», LIKE.A, Линда.

В 22:50 завершит праздник фейерверк.

Место проведения: Березовский, ул. Театральная.

Вход: свободный.

Бег для каждого – «Зеленый марафон»

28 мая с 9 до 15 часов в зоне отдыха возле ТРЦ «Радуга Парк» пройдет «Зеленый марафон». В прошлом году марафон попал в книгу рекордов России как мероприятие, охватившее максимальное количество городов (45) за один день. Скоро рекорд будет побит – забег пройдет в 53 городах.

Дистанция забега составит всего 4 км, поэтому участником марафона может стать каждый, независимо от возраста и физической подготовки. Для детей 8-11 лет и 12-13 лет будет организовано два отдельных забега. Подарки получат не только победители марафона. С 9:00 и до 15:00 на площадке мероприятия будут проходить множество развлекательных активностей.

Чтобы стать участником марафона, нужно зарегистрироваться, а 28 мая с 9:00 до 11:00 подойти в зелёную зону ТРЦ «Радуга Парк», чтобы получить личный нагрудный номер для пробежки.

Место проведения: парк у ТРУ «Радуга Парк» (ул. Репина, 94)

Вход: свободный.

Большой сольный концерт «Курары»

28 мая в Доме печати «Курара» даст традиционный сольник под занавес весны. Прозвучат самые желанные хиты любимой группы и главные боевики с нового альбома «Пуля». «Пуля» – шумный, скрежещущий и по космически рок-н-ролльный альбом. В причудливой скороговорке текстов сплетаются мантры, выкрики, диагнозы, лозунги и речитативы, вокзальные объявления и перефразированные цитаты Ницше, темное и светлое, прошлое и будущее, Жизнь и Смерть.

Екатеринбургский рок-коллектив «Курара» появился на свет в 2004 году, он состоял из участников группы «Шаманны». Парни успешно выступают вплоть до нашего времени.

Место проведения: Дом печати (пр. Ленина, 49)

Вход: от 900 рублей.

5'nizza презентует альбом «КУ»

28 мая в «Телеклубе» состоится презентация альбома группы 5'nizza – «КУ». Легендарный харьковский музыкальный дуэт, исполняющий песни в стиле хип-хоп, регги и фанк, после 10-летней паузы представит свой третий альбом. «2 альбома – это несерьезно…», – говорит Сергей Бабкин.

Релиз альбома «КУ» состоялся в феврале 2017 года. 5'nizza всегда была и продолжает быть феноменом, разбивающим все возможные рамки. Единение и дурачество этих музыкантов рождают гениальность в честности и простоте, которые так ценны в современном мире. Третий альбом группы – возвращение на детскую площадку взрослым. Поразительная синергия двух разных стихий преобразовалась во что-то третье – то, что лучше всего можно описать вместительным словом «КУ».

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 1800 рублей.

(Фото – с сайта)

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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