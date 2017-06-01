«Нелюбовь» Звягинцева, женский комикс «Чудо-женщина» и мультфильмы на каникулы (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Сегодня в прокат выходит очередной супергеройский фильм, но главной героиней в нем стала Чудо-женщина, режиссер – тоже женщина и, похоже, с задачей она справилась. Для любителей умного «фестивального» кино – драма Андрея Звягинцева, снискавшая любовь критиков в Каннах. Также в прокате много мультфильмов для тех, кто вышел на каникулы.

Принцесса амазонок в фильме по комиксу «Чудо-женщина»

Чудо-женщина

Фильм про чудо-женщину доверили снимать режиссеру-женщине Пэтти Дженкинс. Которая, судя по первым отзывам критиков и зрителей, с задачей справилась. Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой – принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти и свое истинное предназначение.

В ролях: Галь Гадот, Робин Райт, Дэвид Тьюлис, Конни Нильсен и другие.

«Если бы он нарушил традицию и не вышел за рамки двух часов, это бы был чрезвычайно увлекательный фильм. Но и в нынешнем его виде фильм временами бьет в точку.

Особенно это касается юмора и романтических отношений между экзотичной, но свойской амазонки Гадот и первым мужчиной, которого она встретила – харизматичным Крисом Пайном, играющим роль американца, работающего на британскую разведку.

Учитывая, что верные поклонники вряд ли будут жаловаться на длинный фильм или на периодические сюжетные провисания, «Чудо-женщина» наверняка покорит сердца фанатов во всем мире», – цитирует ВВС критика Hollywood Reporter.

Обладатель приза жюри Каннского фестиваля – драма «Нелюбовь»

Нелюбовь

Сегодня в широкий российский прокат выходит драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», которая в минувшую субботу получила приз жюри Каннского фестиваля и всеобщее одобрение критиков со всего мира.

Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) – ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.

В ролях: Марьяна Спивак, Алексей Розин, Марина Васильева, Андрис Кейшс и другие.

«Еще в феврале на кинорынке Берлинского фестиваля далеко не завершенный фильм был закуплен прокатными компаниями Европы и Америки. Объявляя на пресс-конференции участников конкурса, директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо в связи с «Нелюбовью» сказал о «новом витке российского кино». Думаю, с этим фильмом Андрей Звягинцев окончательно закрепил за собой место одного из ведущих мастеров современного мирового кино. Публика встретила финальные титры криками «Браво!"», – писал критик «Российской газеты» после показа на Каннском фестивале.

«В каком-то смысле этот фильм вдохновлен работами Ингмара Бергмана, потому что это фильм о человеческой бесчувственности, атрофии чувств, о том, как кризис человеческих отношений – в частности, супружеских – отражается на детях. Печальная картина, потому что она показывает тот самый кризис общества, который мы переживаем, и который не помогают преодолеть ни религия, ни гражданские институты. В фильме нет ничего лишнего, он смотрится на одном дыхании, несмотря на то, что смотрится тяжело – в том смысле, что это не легкая, совсем не развлекательная картина, наводящая на довольно грустные размышления», – писал обозреватель «Коммерсанта».

Полнометражка «Спасатели Малибу»

Спасатели Малибу

Спустя годы после выхода легендарного американского сериала Сет Гордон снял полнометражную комедию «Спасатели Малибу» и уже заявил о съемках сиквела, хотя, кажется, и первый фильм может провалиться в прокате.

Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах.

В ролях: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Приянка Чопра, Александра Даддарио и другие.

«Современные «Спасатели Малибу» – это наверняка один из самых худших фильмов, которые мне приходилось смотреть за последние несколько лет. Плохой он настолько, что я поставил ему единицу», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «RahaHollywood».

Драма про способную девочку «Одаренная»

Одаренная

Марк Уэбб, режиссер нескольких фильмов про Человека-паука, снял фильм про одаренную девочку – но одаренную не в смысле суперспособностей. По словам рецензентов, фильм получился добрым. Фрэнк Адлер живет в прибрежном городке во Флориде и воспитывает в одиночку свою необычайно одаренную племянницу Мэри. Но планы парня о спокойной школьной жизни для девочки рушатся, когда о математических способностях ребенка узнает грозная мать Фрэнка Эвелин. У бабушки свои представления о будущем внучки, и ради этого она готова даже разлучить Мэри с Фрэнком.

В ролях: Крис Эванс, МакКенна Грейс, Линдси Дункан, Дженни Слейт, Октавия Спенсер и другие.

«Одаренная» – это хорошая драма о семье и семейных ценностях, о том, что не всегда общее горе объединяет близких, порой напротив – еще больше распаляет вражду и ненависть. Это фильм о том, как важно не только желать лучшего своему ближнему, но и осознавать, что этот ближний на самом деле хочет. Ведь не всегда лучшее априори – это лучшее для кого-то. Кому-то, как говорится, и в шалаше рай с милым», – пишет на «Кинопоиске» «C_B_J».

«В общем, если вы соскучились по теплым, добрым фильмам, где нет лихо закрученного сюжета или спецэффектов, но есть душа и смысл, то «Одаренная» для вас идеальный фильм на вечер», – пишет «Shurshunyatina».

Комедия «Развод по-французски»

Развод по-французски

Для развлечения на один вечер подойдет комедия Мартина Бурбулона «Развод по-французски». Это история о разводящихся супругах Винсенте и Флоранс, которые не брезговали никакими методами, лишь переложить друг на друга опеку над тремя детьми. Их война, казалось бы, давно завершилась, но спустя два года оба непутевых родителя встречают новую любовь и опять вступают в борьбу отцов и матерей. Дети, оставаясь главными жертвами, вмешиваются в эту баталию, чтобы навсегда разорвать порочный круг.

В ролях: Лоран Лафитт, Марина Фоис, Александр Десрусу и другие.

Мультфильм с необычной анимацией и грустной историей «Жизнь Кабачка»

Жизнь Кабачка

Сегодня в прокат выходит мультфильм, который был номинирован на «Оскар», но наград не получил. В Екатеринбурге он идет в трех кинотеатрах: «Салют», «Киномакс Мегаполис» и «Знамя».

Кабачок – вовсе не овощ, так зовут маленького мальчика. Его мама погибла, и он остался во всем мире совсем один и совсем не знает, как и с кем ему жить дальше. Симон, Ахмед, Жужубе, Алиса и Беатрис – новые друзья Кабачка, которых он встречает в приюте для детей. Там же он впервые влюбится, в особенную, очаровательную Камиллу. Это история о детях, жизнь которых полна больших и маленьких потрясений, но они находят в себе силы снова доверять людям, продолжают любить мир, радуются всему новому.

«Приятная ламповая анимация в стиле «Крокодила Гены и Чебурашки», мелодичный и везде к месту саундтрек, а так же заметный трудолюбивый подход режиссера и команды к данному мультфильму, заставят вас не раз пустить добрую слезу во время просмотра. Побольше таких по настоящему добрых и не пустых мультфильмов», – пишет на «Кинопоиске» «Kinotm3».

«Жизнь Кабачка» – картина для всех, кому грустно и кто потерялся в жизни. Помните, что в жизни хорошие и плохие полосы часто меняются. Любите детей и никогда не бросайте, ведь они – цветы жизни», – пишет «Andrey1990».

Мультфильм «СПАРК. Герой Вселенной»

СПАРК. Герой Вселенной

Могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться. Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная миссия по спасению Вселенной начинается.

Мультфильм «Подводная эра»

Подводная эра

И, наконец, еще один мультфильм рассказывает о 2100 годе, когда люди покинули нашу планету. Но в глубокой впадине на самом дне океана продолжает жить колония удивительных морских существ. Среди них любопытный глубоководный осьминожек Дип и двое его друзей – пугливый удильщик Иво и импульсивная креветка Элис. Однако, когда их дому угрожает опасность, мудрый дедушка Дипа, гигантский осьминог Кракен, отправляет их за помощью на другой конец океана. Друзей и присоединившуюся к ним стеснительную мурену Мойру ждет целое море опасных и невероятных приключений.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 01.06.17

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