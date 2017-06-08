Том Круз в новой «Мумии», «Анна Каренина» Шахназарова и комедия про французского жмота (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Главной премьерой недели станет новая «Мумия» с Томом Крузом, правда, ждать от фильма чего-то сверхъестественного не стоит, – предупреждают критики. Также в прокате киноверсия сериала Шахназарова про Анну Каренину, французская комедия «Жмот», боевик с Брюсом Уиллисом и триллер с Антонио Бандерасом.

Том Круз в новой «Мумии»

видео

Сегодня на экраны выходит новая версия всем известной истории про мумию, режиссером фильма стал Алекс Куртцман. Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву.

Внимание к картине привлекает то, что главную роль играет Том Круз, а также то, что спецэффекты с каждым годом становятся все лучше. Кроме Круза, в фильме снялись Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, София Бутелла и другие.

«Мумия» к сожалению, не производит впечатления цельного проекта. Она соткана из отдельных удачных эпизодов, в которых хотя бы чувствуется большой потенциал первоисточника, и крайне неудачных во всех смыслах сцен, в том числе и в смысле визуального оформления. Нет, речь не идет о качестве спецэффектов, с этим-то как раз все в порядке, проблема, скорее, в кажущихся очень устаревшими приемах съемки и монтажа, – пишет портал KinoNews.ru. – Буквально каждый кадр «Мумии» зритель уже где-то видел, а некоторые режиссерские решения настолько банальны, (например финальная сцена), что напоминают, скорее, фильмы категории «В» прямиком из 80-х годов прошлого века. И это исключительно режиссерские просчеты, к которым ни операторы, ни сценаристы не имеют отношения».

Киноверсия сериала Шахназарова – «Анна Каренина. История Вронского»

видео

На большие экраны вышел фильм, который можно назвать киноверсией сериала, прошедшего на канале «Россия 1» в апреле, – «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова. 1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя, Сергей Каренин, узнает, что раненый офицер, которого он оперирует, – граф Вронский, – тот, кто погубил его мать, Анну Каренину, и послужил косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не ожидая ответа, Каренин всё же идёт к Вронскому и задаёт вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? Граф Вронский, в свою очередь, узнает, что врач – тот самый Сережа Каренин. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне Карениной, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить.

В ролях: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Виталий Кищенко, Кирилл Гребенщиков и другие.

Премьера состоялась в Москве только накануне поздно вечером, поэтому рецензий и отзывов зрителей пока нет.

Брюс Уиллис в комедийном боевике «Его собачье дело»

видео

Марк Каллен и Робб Каллен сняли комедийный боевик, главную роль в котором сыграл постаревший Брюс Уиллис. Действие фильма будет происходить в Лос-Анджелесе. Профессиональная и личная жизнь главного героя пошла под откос, когда его пса Бадди похищает группа бандитов. Чтобы вернуть любимого питомца, частный детектив соглашается выполнять поручения преступников. Но пока он занят возвращением четвероногого друга, по его следам идут враги, среди которых двое суровых парней из Самоа, подручные ростовщика, которому герой задолжал деньги.

В ролях: Брюс Уиллис, Джейсон Момоа, Джон Гудман, Томас Миддлдитч, Фамке Янссен и другие.

Бандерас-писатель в триллере «Черная бабочка»

видео

Триллер Брайана Гудмана «Черная бабочка» – фильм про писателя Пола, живущего в одиноком домике на отшибе. В последнее время его дела идут не очень: заказчик забраковал его последнюю книгу, а сам он пытается забыть о неудачах с помощью алкоголя. Однако жизнь отшельника резко меняется, когда он встречает незнакомца, помогающему ему избежать потасовки в придорожном кафе. Узнав, что незнакомец путешествует налегке, Пол предлагает тому остановиться у него на ночлег. Незнакомец неожиданно проявляет интерес к писателю и предлагает новый сюжет для его книги. Но кто он такой, и что означает загадочная татуировка в виде черной бабочки на его теле – неизвестно.

В ролях: Джонатан Риз Майерс, Пайпер Перабо, Антонио Бандерас, Николас Аарон и другие.

В Екатеринбурге фильм идет в трех кинотеатрах: «Салют», «Знамя» и «Киномак Мегаполис».

Французская комедия «Жмот»

видео

Любителей французских комедий должен порадовать фильм Фреда Кавайе «Жмот». Франсуа Готье – виртуозный скрипач. Но за талант, как водится, надо платить. У музыканта серьезный недостаток: он невероятно скуп. Мания экономить превращает его в одержимого, а любой платеж ввергает в панический ужас. Но однажды его жизнь резко меняется.

В ролях: Дэни Бун, Лоранс Арне, Ноэми Шмидт, Патрик Ридремонт и другие.

«В последнее время в кинотеатрах не так часто показывают хорошие, действительно смешные и не глупые комедии, ведь заставить человека смеяться куда сложнее, чем плакать. Картине «Жмот» наверняка удастся вызвать у вас обе эмоции. Так что всем ценителям весёлого, доброго, но немного драматичного кино, посещение сеанса в кинотеатре обязательно!», – пишут зрители на «Кинопоиске».

В Екатеринбурге идет в трех кинотеатрах: «Титаник Синема», «Пассажи Синема», «Каро Радуга Парк».

Боевик «Время псов»

видео

Джонатан Мостоу снял боевик, рейтинг которого на киносайтах не превышает 5 баллов из 10. За всю свою карьеру киллер-одиночка Стивен Лукас не сделал ни одной ошибки. Даже враги называли его «идеальной машиной для убийства». Но однажды он не смог нажать на курок. Теперь он и его бывшая жертва, девушка Элла с большими прекрасными глазами, скитаются по Европе, чтобы отомстить виновникам жестокого убийства ее семьи…

В ролях: Сэм Уортингтон, Одейя Раш, Мартин Компстон и другие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 08.06.17

МУГИСО вложит 10000 рублей в заявочный комитет «Экспо-2025». / В Свердловский облсуд поступила апелляция на приговор Соколовскому. / «Футбольный золотой дождь» прольется на Екатеринбург: обещаны миллиарды на подготовку к города к ЧМ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»